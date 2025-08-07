Obligativitate pentru legumicultorii din programul Tomata
Ziarul Lumina, 7 august 2025 22:40
Dolj este unul dintre județele, alături de Olt, Galați și Giurgiu, din care provin cei mai mulți fermieri care accesează Programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate. În acest an, s-au în
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
22:40
Dolj este unul dintre județele, alături de Olt, Galați și Giurgiu, din care provin cei mai mulți fermieri care accesează Programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate. În acest an, s-au în
22:40
Echipe de medici veterinari din mai multe județe sunt mobilizate, în continuare, în localităţile din judeţele Suceava și Neamț afectate de inundaţii şi desfăşoară activităţi de neutralizare şi
Acum 15 minute
22:30
Începând din 5 septembrie se deschide o nouă ediție a celui mai amplu eveniment din România dedicat artei: Art Safari. Organizatorii au anunțat că pentru acest sezon colaborează cu celebrele Musee de
Acum 30 minute
22:20
Parohia Doamna Oltea, Protoieria Sector 2 Capitală:
22:20
Caut timpul pierdut de alții, devenind eu însumi un mare pierzător de timp prin această permanentă căutare. Găsesc peste tot zile și nopți, ani întregi, iar câteodată chiar vieți. Toate pierdute de niște oa
Acum o oră
22:10
Un program de masterat unic în spaţiul universitar românesc, „Asistenţă socială militară”, dedicat formării profesioniştilor care vor ajuta militarii, veteranii, personalul în rezervă şi în retragere
22:10
Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică, desfăşurată în Bolivia, cu participarea a peste 90 de ţări. „Rezultat istoric! (...) Cel mai bun obţinut de
22:10
Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi a Parcurilor va fi sărbătorită mâine, 9 august, la Zoo Braşov, cu jocuri interactive, ateliere şi alte activităţi, la care copiii mai mici de 14 ani, precum şi
22:10
Peste 30.200 de absolvenţi de liceu (18.200 din promoţia curentă și circa 12.000 din anii anteriori) s-au înscris la sesiunea a doua a bacalaureatului, care a început luni și se va încheia la 26 august, odată cu
22:00
Actul normativ care aduce modificări criteriilor generale de acordare a burselor în învățământul superior, publicat luni în Monitorul Oficial, prevede că de acestea pot beneficia studenţii înmatriculați la
Acum 2 ore
21:40
În istoria spirituală a Țării Românești, puține personalități au reușit să imprime un suflu atât de profund și durabil precum Sfântul Ierarh Nifon - cel dintâi sfânt canonizat pe teritoriul țării
Acum 8 ore
16:40
În ziua praznicului Schimbării la Față a Domnului, miercuri, 6 august, Mănăstirea Soveja din județul Vrancea și-a sărbătorit al doilea hram ce a fost marcat prin Sfânta Liturghie și binecuvântarea unor noi edificii ale mănăstirii.
15:30
100 de evenimente artistice, de dezvoltare urbană, civice și sportive au animat, în perioada 31 iulie ‑ 3 august, Darabanii și împrejurimile, în cadrul celei de‑a 12‑a ediții a Zilelor Nordului. Festivalul,
14:50
Joi, 7 august, zi în care este prăznuită Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, la hramul Mănăstirii Sihăstria a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa. La acest
Acum 12 ore
14:00
Parohia Cârlomănești, Protoieria Tecuci, Arhiepiscopia Dunării de Jos, comuna Cerțești, județul Galați, organizează duminică, 24 august 2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din
13:50
Parohia Sitaru, din cadrul Protoieriei Ilfov Nord, organizează în perioada 14–16 august 2025 manifestările religioase prilejuite de hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”. Evenimentul se desfășoară cu
13:40
În ziua praznicului Schimbării la Faţă a Domnului, 6 august, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hodoș‑Bodrog, județul Arad, cu prilejul
13:30
Primul președinte ales al României după 1989, Ion Iliescu, trecut la cele veșnice în data de 5 august, a fost condus pe ultimul drum joi, 7 august. Slujba de înmormântare a fostului șef de stat a fost
13:10
Posturile mari de peste an reprezintă pentru credincioșii Bisericii noastre perioade de întărire duhovnicească și sporire în lucrarea rugăciunii și a virtuților. Din acest motiv, în aceste perioade de
12:50
Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos a fost zi de hram și o mare sărbătoare pentru Mănăstirea Săraca, unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Banat.Încă din ajunul sărbătorii,
12:50
Numeroși credincioși din municipiul Slobozia, județul Ialomița, și din localitățile învecinate s‑au adunat în rugăciune miercuri la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din oraș, pentru a
12:50
În ziua praznicului Schimbării la Față a Domnului, miercuri, 6 august, Mănăstirea Soveja din județul Vrancea și‑a sărbătorit al doilea hram ce a fost marcat prin Sfânta Liturghie și binecuvîntarea unor noi
12:10
Doi stâlpi de lumină între munţi şi cer, Sfinţii Cuvioşi Paisie şi Cleopa de la Sihăstria # Ziarul Lumina
Mănăstirea Sihăstria din Munții Neamțului a fost binecuvântată de Dumnezeu în veacul al XX-lea cu două dintre cele mai luminoase chipuri ale monahismului românesc: Cuvioșii Părinți Paisie Olaru şi Cleopa Il
11:30
Mănăstirea Cernica și‑a sărbătorit miercuri, 6 august, hramul istoric al bisericii centrale, închinat Schimbării la Față a Domnului, ctitorită de Sfântul Ierarh Calinic, informează basilica.ro. Cu această
11:30
Mănăstirea Lainici din județul Gorj a fost binecuvântată miercuri, 6 august, de lumină și bucurie duhovnicească, cu prilejul praznicului împărătesc al Schimbării la Față a Domnului, unul dintre cele mai lum
10:50
Condacul 1Cei ce cununi ați dobândit prin nevoințe mari, lucrând răbdarea și smerenia în suflete, Cuvioșilor Paisie și Cleopa, voi luminii neapuse v-ați făcut părtași, la lumina pocăinței aducând pe
Acum 24 ore
09:20
La sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, miercuri, 6 august, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a
Ieri
22:20
Fraților, dacă aș veni la voi, grăind în limbi, de ce folos v-aș fi, dacă nu v-aș vorbi sau în descoperire, sau în cunoștință, sau în prorocie, sau în învățătură? Că precum cele neînsuflețite,
22:10
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia V, 6, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 113„Cei mai mulți dintre oameni voiesc să dobândească
22:00
„În vremea aceea, suindu-Se la Ierusalim, Iisus a luat de o parte pe cei doisprezece ucenici și le-a spus lor pe cale: Iată, ne suim la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor
22:00
Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Pafnutie - Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor # Ziarul Lumina
Sfânta Cuvioasă Teodora s‑a născut pe la jumătatea sec. al 17‑lea în satul Vânători, jud. Neamţ. Căsătorită împotriva voinţei ei cu un tânăr evlavios din Ismail şi neavând copii, Teodora a
21:50
Primele două daune totale, a câte 100.000 de lei, au fost achitate proprietarilor afectaţi de inundaţiile din Broşteni, care aveau locuințele asigurate cu polițe PAD, a anunţat Pool-ul de Asigurare Împotriva
21:50
Un tren între Bucureşti şi Kiev va fi pus în curând în circulaţie, a anunţat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu. Prima cursă de probă Kiev - Bucureşti va circula în noaptea
21:50
Salvamont cere deblocarea a 300 de posturi de salvatori montani la nivel naţional, pentru a asigura acoperirea necesarului real pentru intervenţia pe munte.Fără aceşti noi salvatori care să se alăture celor
21:40
Fostul preşedinte Ion Iliescu a murit marţi la vârsta de 95 de ani. Anunțul oficial a fost făcut de Guvern, care s-a întrunit câteva ore mai târziu pentru a decide asupra detaliilor privind funeraliile. Sicriul
21:40
Premierul Ilie Bolojan și mai mulți membri ai Guvernului au avut, marţi, la Palatul Victoria, o rundă de consultări cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) care a vizat situația
21:30
Vineri, 8 august, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” va organiza cea de-a treia ediţie a evenimentului „Cişmigiu sub lupă”, o serie de întâlniri ghidate de cercetătorii din cadrul
21:30
Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui (MJȘMV) organizează o nouă ediție a proiectului expozițional „Arta de acasă - Artiști vasluieni”, desfășurat în perioada 14 august - 14 septembrie 2025. Ev
21:30
Un satelit puternic, dezvoltat de India şi Statele Unite, a fost lansat recent pentru a înregistra schimbările infime, de ordinul centimetrilor, petrecute la nivelul scoarţei terestre şi al gheţarilor și a
21:20
Fructele și legumele pe care le consumăm sunt în cele mai multe cazuri cultivate folosind pesticide sau alte substanțe chimice potențial toxice care pot provoca probleme de sănătate dacă se depășesc anumite
21:20
Diabetul, în special cel de tip 2, are drept principală cauză obezitatea. Multe persoane consideră că dacă au slăbit, boala se poate remite. Din păcate nu este deloc așa, a avertizat, într-o emisiune la Medika
21:20
Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a catalogat recent hepatita D în categoria afecțiunilor hepatice cu risc de cancer, la fel ca hepatitele B și C. Hepatita D, o formă care poate să apară la o
21:10
Cercetătorii de la Universitatea din Toronto au evidențiat în premieră efectele nedorite pe care somnul agitat le are asupra creierului. Ei au concluzionat în urma unui studiu că somnul fragmentat provoacă
21:00
Provocările societății contemporane, prin suprasaturarea mediatică și erodarea încrederii în autoritatea școlii, aduc în discuție reevaluarea relației dintre școală și familie ca act responsabil, coerent
20:50
Sărbătoarea Schimbării la Față este o fereastră deschisă către taina Celui ce, din iubire nemăsurată, S-a coborât din slavă și S-a făcut Om. Asemenea celorlalte praznice împărătești, și acesta ne
20:50
Trăim vremuri incerte. Pe lângă faptul că ne confruntăm cu o criză financiară și identitară, suntem chemați mai mult ca oricând să ne redescoperim reperele morale, să ne adâncim reflecția asupra sensului
20:20
Hramul Schitului „Schimbarea la Faţă a Domnului” din staţiunea Păltiniş, judeţul Sibiu, a fost sărbătorit în acest an, la un secol de la întemeierea aşezământului, prin Sfânta Liturghie săvârşită
20:00
În Sala Unirii a Palatului Cotroceni a fost oficiată astăzi, 6 august, slujba Stâlpilor pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu, trecut la cele veșnice la venerabila vârstă de 95 de ani. Primul
16:40
Cititorul pasionat de istorie și dornic să simtă pulsul unor vremuri apuse, mai mereu are la dispoziție o sursă aparte: presa de la finalul secolului al XIX-lea și cea a secolului al XX-lea. În paginile
16:20
Pelerini din regiunea Moldovei și din întreaga țară au urcat, zilele acestea, pe Muntele Ceahlău pentru a participa la praznicul Schimbării la Față a Domnului Hristos, hramul așezământului monahal aflat la cot
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.