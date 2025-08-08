Sfântul Apostol Matia; Sfinţii 10 Mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos
Ziarul Lumina, 8 august 2025 22:40
Sfântul Apostol Matia era unul dintre cei 70 de Apostoli ai Domnului Hristos, care s-a numărat apoi cu cei 12 Sfinţi Apostoli (Fapte 1, 26), în locul lui Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut pe Mântuitorul,
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, Omilia 35, 3, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 15, p. 332„(...) Iar omul, lăsând la o parte frica, a început să se plece spre
„În vremea aceea Iisus, chemând la Sine pe ucenicii Săi, le-a zis: Milă Îmi este de mulțime, că, iată, sunt trei zile de când așteaptă lângă Mine și n-au ce să mănânce; și nu vreau să le dau drumul
Sfântul Apostol Matia; Sfinţii 10 Mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos # Ziarul Lumina
Fraților, cel ce ține ziua, o ține pentru Domnul; și cel ce nu ține ziua, nu o ține pentru Domnul; și cel ce mănâncă, pentru Domnul mănâncă și mulțumește lui Dumnezeu; și cel ce nu mănâncă,
Fiecare suflet are de învățat neîncetat. Nu ne putem considera niciodată ajunși la destinație, ci ne aflăm mereu în mers, mereu însetați după adevăr și frumos: „Această frumusețe e Dumnezeu Însuși. Du
De peste 100 de ani (cu excepția perioadei comuniste), la cimitirul eroilor de la Tabla Buții (satul Slon, comuna Cerașu, județul Prahova) au loc, de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, slujbe de
Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante cu perioada de candidare până la 31 august 2025: lucrător gestionar la Serviciul colportaj;
Mesaj de condoleanțe la trecerea din această viaţă a Mitropolitului Dionisie de Corint # Ziarul Lumina
Bucureşti, 8 august 2025 Preafericirii Sale,Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea,Arhiepiscopul Atenei și al Întregii GreciiPreafericirea Voastră,Cu adâncă tristețe, am primit
De sărbătoarea Schimbării la Față, miercuri, 6 august 2025, Părintele Episcop Ignatie a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din municipiul Huși, cu prilejul hramului
În ziua de sărbătoare închinată de Sfânta Biserică Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta și
Despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog al secolului trecut, recent canonizat, am citit câte ceva în liceu, am aflat mai multe în timpul Facultății de Teologie
Numeroși credincioși au participat, pe 6 august, la hramul Mănăstirii „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului, județul Covasna. De asemenea, Biserica „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Ioan Iacob
Praznicul Schimbării la Față a Domnului la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia # Ziarul Lumina
La sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, 6 august, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia, unde a săvârşit
La prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului, miercuri, 6 august, Mănăstirea Izbuc și‑a serbat unul dintre hramurile principale ale sfântului așezământ. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a
În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, ocrotitoarea paraclisului spitalicesc din cadrul Spitalului Municipal Arad, credincioșii, pacienții și cadrele medicale au primit binecuvântarea
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, în perioada 14‑17 august 2025, icoana
La mănăstirea argeșeană Robaia a fost cinstit joi, 7 august, Sfântul Cuvios Pafnutie‑Pârvu Zugravul. Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a oficiat
În ziua de 7 august 2025, la evenimentele liturgice desfășurate la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț, prilejuite de proclamarea locală a Sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie, a participat și un grup de
La praznicul Schimbării la Față, 6 august, obștea Mănăstirii Almăj‑Putna din județul Caraș‑Severin și‑a sărbătorit hramul. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost alături de
Fraților, când vă adunați împreună, fiecare din voi are psalm, are învățătură, are descoperire, are limbă, are tălmăcire: toate spre zidire să se facă. Dacă grăiește cineva într-o limbă străină, s
Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Zecea, Capitolul al Doilea, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, pp. 932-933„Dacă deci mlădița este în
„În vremea aceea a intrat Iisus în templu și i-a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei. Și a zis lor:
Sf. Preot Mucenic Alexandru din Basarabia; Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului, şi Miron, Episcopul Cretei # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul lui Hristos (†820) a trăit pe vremea împăratului Leon al V-lea Armeanul (813-820), unul dintre împăraţii care luptau împotriva sfintelor icoane. Ca episcop al Cizicului,
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat recent, la Zalău, că viitoarea Politică Agricolă Comună (2028-2034) va pune accentul pe integrarea vegetalului cu zootehnia, în detrimentul actualelor subvenţii pe
Drumurile agricole de la periferia satelor Sârbi şi Tămaia din comuna Fărcașa, Maramureș, au fost reabilitate de primăria comunei pentru a facilita accesul fermierilor la terenurile cultivate, a declarat, pentru
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a semnat contractul de finanţare, de 93,58 de milioane lei, pentru „Portalul unic al fermierilor solicitanţi ai sprijinului în agricultură”, un
Dolj este unul dintre județele, alături de Olt, Galați și Giurgiu, din care provin cei mai mulți fermieri care accesează Programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate. În acest an, s-au în
Echipe de medici veterinari din mai multe județe sunt mobilizate, în continuare, în localităţile din judeţele Suceava și Neamț afectate de inundaţii şi desfăşoară activităţi de neutralizare şi
Începând din 5 septembrie se deschide o nouă ediție a celui mai amplu eveniment din România dedicat artei: Art Safari. Organizatorii au anunțat că pentru acest sezon colaborează cu celebrele Musee de
Parohia Doamna Oltea, Protoieria Sector 2 Capitală:
Caut timpul pierdut de alții, devenind eu însumi un mare pierzător de timp prin această permanentă căutare. Găsesc peste tot zile și nopți, ani întregi, iar câteodată chiar vieți. Toate pierdute de niște oa
Un program de masterat unic în spaţiul universitar românesc, „Asistenţă socială militară”, dedicat formării profesioniştilor care vor ajuta militarii, veteranii, personalul în rezervă şi în retragere
Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică, desfăşurată în Bolivia, cu participarea a peste 90 de ţări. „Rezultat istoric! (...) Cel mai bun obţinut de
Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi a Parcurilor va fi sărbătorită mâine, 9 august, la Zoo Braşov, cu jocuri interactive, ateliere şi alte activităţi, la care copiii mai mici de 14 ani, precum şi
Peste 30.200 de absolvenţi de liceu (18.200 din promoţia curentă și circa 12.000 din anii anteriori) s-au înscris la sesiunea a doua a bacalaureatului, care a început luni și se va încheia la 26 august, odată cu
Actul normativ care aduce modificări criteriilor generale de acordare a burselor în învățământul superior, publicat luni în Monitorul Oficial, prevede că de acestea pot beneficia studenţii înmatriculați la
În istoria spirituală a Țării Românești, puține personalități au reușit să imprime un suflu atât de profund și durabil precum Sfântul Ierarh Nifon - cel dintâi sfânt canonizat pe teritoriul țării
În ziua praznicului Schimbării la Față a Domnului, miercuri, 6 august, Mănăstirea Soveja din județul Vrancea și-a sărbătorit al doilea hram ce a fost marcat prin Sfânta Liturghie și binecuvântarea unor noi edificii ale mănăstirii.
100 de evenimente artistice, de dezvoltare urbană, civice și sportive au animat, în perioada 31 iulie ‑ 3 august, Darabanii și împrejurimile, în cadrul celei de‑a 12‑a ediții a Zilelor Nordului. Festivalul,
Joi, 7 august, zi în care este prăznuită Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, la hramul Mănăstirii Sihăstria a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa. La acest
Parohia Cârlomănești, Protoieria Tecuci, Arhiepiscopia Dunării de Jos, comuna Cerțești, județul Galați, organizează duminică, 24 august 2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din
Parohia Sitaru, din cadrul Protoieriei Ilfov Nord, organizează în perioada 14–16 august 2025 manifestările religioase prilejuite de hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”. Evenimentul se desfășoară cu
În ziua praznicului Schimbării la Faţă a Domnului, 6 august, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hodoș‑Bodrog, județul Arad, cu prilejul
Primul președinte ales al României după 1989, Ion Iliescu, trecut la cele veșnice în data de 5 august, a fost condus pe ultimul drum joi, 7 august. Slujba de înmormântare a fostului șef de stat a fost
Posturile mari de peste an reprezintă pentru credincioșii Bisericii noastre perioade de întărire duhovnicească și sporire în lucrarea rugăciunii și a virtuților. Din acest motiv, în aceste perioade de
Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos a fost zi de hram și o mare sărbătoare pentru Mănăstirea Săraca, unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Banat.Încă din ajunul sărbătorii,
Numeroși credincioși din municipiul Slobozia, județul Ialomița, și din localitățile învecinate s‑au adunat în rugăciune miercuri la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din oraș, pentru a
Doi stâlpi de lumină între munţi şi cer, Sfinţii Cuvioşi Paisie şi Cleopa de la Sihăstria # Ziarul Lumina
Mănăstirea Sihăstria din Munții Neamțului a fost binecuvântată de Dumnezeu în veacul al XX-lea cu două dintre cele mai luminoase chipuri ale monahismului românesc: Cuvioșii Părinți Paisie Olaru şi Cleopa Il
