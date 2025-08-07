Exuberant, Mihai Rotaru a intrat la TV și a lansat un nou refren, după recitalul cu Spartak Trnava

16:20

Nikola Jokic (30 de ani), triplul MVP al NBA, a fost invitat la Palio, celebra cursă de cai din Siena, care se desfășoară de 2 ori pe an și are o istorie de aproape 4 secole. Superstarul lui Denver Nuggets este pasionat de acest domeniu, petrecându-și verile în Serbia, țara sa natală, la curse de cai.Una din cele mai celebre curse de cai din lume este Palio, care se desfășoară în fiecare an, în 2 iulie și 16 august, în Siena, Italia. ...