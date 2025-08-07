Exuberant, Mihai Rotaru a intrat la TV și a lansat un nou refren, după recitalul cu Spartak Trnava
Gazeta Sporturilor, 8 august 2025 00:10
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a intrat în direct la TV, la scurt timp după victoria la scor de neprezentare reușită de olteni în fața lui Spartak Trnava, în turul III din preliminariile Conference League. Exuberant, finanțatorul alb-albaștrilor nu s-a abținut și a lansat un nou refren, pe modelul precedentelor apariții televizate.E sărbătoare în Bănie, după ce Craiova a făcut un pas ferm spre play-off-ul Conference League. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
00:10
Exuberant, Mihai Rotaru a intrat la TV și a lansat un nou refren, după recitalul cu Spartak Trnava # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a intrat în direct la TV, la scurt timp după victoria la scor de neprezentare reușită de olteni în fața lui Spartak Trnava, în turul III din preliminariile Conference League. Exuberant, finanțatorul alb-albaștrilor nu s-a abținut și a lansat un nou refren, pe modelul precedentelor apariții televizate.E sărbătoare în Bănie, după ce Craiova a făcut un pas ferm spre play-off-ul Conference League. ...
00:10
Gigi Becali, „la cald”, după FCSB - Drita » A avut doi remarcați, dar și un „client”: „A fost prea lent!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali a tras primele concluzii după ce FCSB a învins-o pe Drita, 3-2, în prima manșă din turul 3 al preliminariile Europa League.FCSB a câștigat cu greu meciul cu Drita, 3-2, revenind de la 0-2, scor înregistrat în minutul 60. La finalul meciului de pe Arena Națională, Gigi Becali a dezvăluit cum a trăit meciul, declarând că era sigur că echipa lui va marca măcar o dată. ...
00:10
Căpitanul FCSB-ului a răbufnit: „Toată lumea stă și dă în noi pe la televizor!” # Gazeta Sporturilor
Adrian Șut, 26 de ani, căpitanul celor de la FCSB, a comentat victoria cu Drita, 3-2, în manșa 1 a turului 3 preliminar din Europa League.FCSB a fost condusă cu 0-2 și la orizont se întrevedea a cincea înfrângere consecutivă pentru campioana României. Dar roș-albaștrii s-au scuturat și au înscris de 3 ori în ultima jumătate de oră, pentru a merge cu un mic avantaj în Kosovo.Iată cum a comentat căpitanul Adrian Șut.„A fost o partidă dificilă. ...
00:10
Imagini incredibile cu Daniel Bîrligea! Atacantul a plâns la finalul meciului, apoi a fost consolat de iubită » Becali a reacționat: „Și-a dat viața!” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani) a marcat o „dublă” în victoria obținută de FCSB împotriva celor de la Drita, scor 3-2, iar la finalul meciului a izbucnit în plâns pe teren. Ulterior, a mers în tribună alături de iubita sa, Antonia Salanță.FCSB s-a jucat periculos cu focul pe Arena Națională, însă și-a revenit după pauză și s-a impus în prelungiri, scor 3-2. ...
00:10
Daniel Bîrligea, 25 de ani, autorul unei „duble” în FCSB - Drita 3-2, și-a găsit cu greu cuvintele după succesul din turul 3 preliminar al Europa League.Bîrligea a înscris din acțiune pentru 1-2, apoi din penalty pentru a-i aduce victoria echipei lui. După meci, la flash-interviu, i-a luat ceva să-și găsească cuvintele:„Nu prea mai știu să vorbesc, au fost foarte multe emoții. Două secunde... Așa”. ...
Acum 15 minute
00:00
Gabriela Ruse, eliminată în primul tur al turneului WTA 1000 de la Cincinnati de surprinzătoarea Aoi Ito # Gazeta Sporturilor
Gabriela Ruse (27 de ani, locul 58 WTA) a cedat în turul inaugural al turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati în fața japonezei Aoi Ito (21 de ani, numărul 110 WTA), venită din calificări, 2-6, 6-7 (6).Pentru prima dată pe tabloul principal de la Cincinnati, după o încercare neconcretizată în calificări, în 2021, Gabi Ruse și-a așteptat adversara din calificări. ...
Acum o oră
23:20
Cine transmite Drita - FCSB » Returul pentru play-off-ul Europa League nu se vede la TV! Anunț făcut în direct # Gazeta Sporturilor
Joi, 14 august, FCSB va lupta cu Drita pentru calificare în play-off-ul Europa League. Meciul din Kosovo nu se va vedea la TV, urmând a fi transmis doar pe platforma voyo.ro. Decizia a fost anunțată în timpul meciului tur.Calificarea în runda următoare a Europa League se va decide săptămâna viitoare, cu Drita gazdă. Însă fanii roș-albaștrilor vor avea o misiune dificilă în a vedea partida, asta pentru că meciul nu se va vedea în direct la TV. ...
Acum 2 ore
23:00
Și-au dat seama unde au comis-o cu Braga » Planul clujenilor pentru meciul retur: „Simt că doar asta ne lipseşte” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a pierdut la limită meciul cu Braga, 1-2, din prima manșă a turului 3 al preliminariilor Europa League. Ardelenii au jucat de la egal cu portughezii, iar în minutul 69 au avut un penalty refuzat. ...
22:50
Dan Petrescu, un car de nervi: „Zice lumea că sunt nebun, dar n-ai cum să nu dai penalty! Arbitraj pro Braga” # Gazeta Sporturilor
Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a tras primele concluzii după înfrângerea cu Braga, 1-2. Și a criticat arbitrajul lui Elchin Masiyev.Antrenorul clujenilor s-a arătat extrem de dezamăgit de faptul că echipa lui nu a primit penalty în minutul 70, la 2-1 pentru Braga, când Antonio Bosec a fost faultat în careu. Pe această fază s-a pronunțat și Marius Avram, care a declarat pentru GSP.ro, că CFR trebuia să primească lovitură de pedeapsă. ...
22:40
Ce a acuzat Cristi Balaj după înfrângerea CFR-ului: „E vorba de mici detalii. Jucători din Spania și Portugalia, arbitrați la VAR de spanioli” # Gazeta Sporturilor
Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a dialogat cu Gazeta Sporturilor după înfrângerea la limită suferită de ardeleni, 1-2, cu Braga.În prima manșă din turul 3 al preliminariilor Europa League, CFR Cluj a fost învinsă în Gruia de Braga, 1-2. ...
22:30
Elias Charalambous, 44 de ani, de fel calm, cerebral, și-a pierdut cumpătul în prima repriză din FCSB - Drita, pe fondul jocului practicat de elevii lui. Nu se întâmplă des ca antrenorul cipriot să țipe sau să-și ia la rost jucătorii, ba chiar sare în apărarea acestora ori de câte ori are această oportunitate. ...
22:30
Echipa lui Edi Iordănescu, „dezmembrată” în Cipru, cu brigadă română la centru! # Gazeta Sporturilor
Legia Varșovia, formația antrenată de Edi Iordănescu, a fost surclasată de AEK Larnaca, scor 1-4, în meciul 1 al „dublei” din turul III al Europa League. Polonezii au rezistat o repriză, dar s-au prăbușit în partea secundă, terminând meciul cu om în minus. Horațiu Feșnic a fost la centru în partida din Cipru.Visul de grupe al lui Edi Iordănescu pare spulberat încă din manșa tur a „dublei” cu AEK Larnaca. ...
22:30
Jaqueline Cristian, înfrângere rapidă în turneul de la Cincinnati contra unei campioane de Grand Slam # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 52 WTA) a cedat cu 3-6, 0-6, după o oră și 9 minute, în turul 1 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati în fața cehoaicei Marketa Vondrousova (26 de ani, numărul 63 WTA), campioana de la Wimbledon 2023.Prezentă pentru prima dată la Cincinnati, Jaqueline Cristian, jucătoarea română cel mai bine clasată în ierarhia mondială, a înfruntat-o în turul 1 pe Marketa Vondrousova. ...
22:20
„Faceți loc că vine nașa!” » Prezență rară pe Arena Națională, la meciul FCSB - Drita # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase și Risto Radunovic au urmărit meciul din turul 3 preliminar al Europa League alături de Mihai Stoica și Teia Sponte. Din lojă nu au lipsit fiicele celor doi, Teodora și Maria, cea din urmă fiind nașa de cununie a Teodorei Becali, fiica patronului FCSB.A fost agitație mare în zona oficială a Arenei Naționale. Mihai Stoica a preferat să vadă meciul din tribună, alături de bunul său prieten, omul de afaceri Teia Sponte, vărul patronului FCSB. ...
22:20
CFR Cluj a pierdut la limită prima manșă din turul 3 Europa League, 1-2 cu Braga, dar finanțatorul Ioan Varga e optimist.Returul are loc în Portugalia, pe 14 augustCâștigătoarea va da în play-off peste învingătoarea „dublei” Lincoln - Noah (1-2 în tur). Pierzătoarea va juca împotriva pierzătoarei meciului Hacken - Brann, în play-off-ul Conference LeagueOmul de afaceri a oferit o reacție pentru Gazeta Sporturilor, la finalul meciului din Gruia. ...
Acum 4 ore
22:00
În minutul 69 al meciului CFR Cluj – Braga (1-2), din turul 3 al preliminariilor Europa League, ardelenilor li s-a refuzat un penalty. Imediat după, Dan Petrescu a văzut cartonașul galben pentru proteste.CFR Cluj a pierdut prima manșă a dublei cu Braga, 1-2, astfel că șansele de calificare în play-off au scăzut considerabil. Meciul din Gruia a fost unul echilibrat, clujenii fiind învinși la limită de portughezi. ...
21:50
Apariție specială la centru, înainte de Craiova - Trnava » Vocea care l-a dat pe spate pe Smiley: „Mi s-a ridicat părul din cap” # Gazeta Sporturilor
Maestrul Ion Popa, din Izbiceni, a interpretat imnul echipei din Bănie înaintea startului meciului dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava, disputat în turul 3 preliminar al Conference League. Partida a început la ora 21:30.Ion Popa, artistul cu o voce excepțională, a oferit un adevărat spectacol în această seară, în „vulcanul” din Bănie. ...
21:40
Ion Popa de la Izbiceni a cântat în „vulcan” imnul Craiovei: „Mi s-a ridicat părul din cap” # Gazeta Sporturilor
Maestrul Ion Popa, din Izbiceni, a interpretat imnul echipei din Bănie înaintea startului meciului dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava, disputat în turul 3 preliminar al Conference League. Partida a început la ora 21:30.Ion Popa, artistul cu o voce excepțională, a oferit un adevărat spectacol în această seară, în „vulcanul” din Bănie. ...
21:40
România, cinci bărci în semifinale și două în finală la Campionatele Mondiale de juniori din Lituania # Gazeta Sporturilor
Cinci echipaje tricolore s-au calificat în penultimul act la Campionatele Mondiale U19 de la Trakai (Lituania), iar alte două, cele de 8 plus 1 rame feminin și masculin, sunt în finalele programate în weekend.În a doua zi de concurs pe lacul Galve de lângă orășelul Trakai, cu 5.400 de locuitori, opt echipaje ale României au ieșit pe apă în seriile din cadrul Campionatelor Mondiale de juniori. ...
21:30
Decizia de a interzice afișarea steagurilor Rusiei și Belarusului la turneele internaționale de tenis rămâne un subiect controversat care provoacă disensiuni în rândul comunității tenisului. Acum, fostul tenismen american John Isner (40 de ani) a readus în discuție acest subiect.Fostul jucător american de tenis, John Isner, consideră că reprezentanților Rusiei ar trebui să li se permită să concureze sub steagul țării lor. ...
21:10
Sorana Cîrstea, calificată în turul 2 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati, la a șaptea minge de meci! # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) s-a impus cu 6-1, 4-6, 6-3 în două ore și 19 minute contra croatei Donna Vekic (29 de ani, numărul 53 mondial) și a avansat pentru a cincea oară în turul 2 al turneului WTA 100 de la Cincinnati.Înfruntare în primul tur al turneului WTA 1000 de la Cincinnati, la o zi după ce Sorana și Donna publicaseră pe rețelele sociale aceeași poză. ...
21:10
Rapid a oferit vești îmbucurătoare despre Răzvan Onea, fundașul dreapta accidentat în meciul cu FC Botoșani, câștigat cu 2-1.În vârstă de 27 de ani, căpitanul Rapidului a jucat doar 40 de minute luni seara, în meciul de campionat cu FC Botoșani.Acuzând dureri la glezna dreaptă, incapabil să continue partida, Onea i-a făcut loc pe teren lui Cristi Manea. ...
20:50
GSP Live Special » CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova joacă în turul III preliminar! Alex Barbu analizează cele trei meciuri europene alături de invitații săi # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine joi, 7 august, ora 21:00, cu prilejul meciurilor pe care echipele românești le dispută în cupele europene: CFR Cluj - Braga și FCSB - Drita, în Europa League, respectiv Universitatea Craiova - Spartak Trnava, în Conference League.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Alexandru Barbu îi va avea ca invitați pe Stelian Stancu și Pompiliu Stoica. ...
20:40
Fostul internațional îl „scutură” pe Dennis Politic, după ce l-a auzit pe Becali: „Vrei să faci sport profesionist sau nu?” # Gazeta Sporturilor
Pornind de la declarațiile făcute de Gigi Becali despre Dennis Politic, Bogdan Stelea, 55 de ani, fost portar important al echipei naționale, l-a luat la întrebări pe fotbalistul transferat de campioană din curtea rivalei Dinamo. Ar fi trebuit să fie mutarea verii în fotbalul românesc, dar transferul lui Dennis Politic la FCSB s-a dovedit, până în acest moment, un chix dat de Becali în mercato. ...
20:40
Ceartă din cauza iubitelor în vestiarul Barcelonei » Doi oameni importanți, „la cuțite”: „Cei răi nu câștigă niciodată” # Gazeta Sporturilor
Relația dintre Gavi și Fermin Lopez, doi oameni importanți de la FC Barcelona, s-ar fi deteriorat pe fondul neînțelegerilor dintre iubitele acestora.Gavi și Fermin Lopez sunt doi dintre jucătorii promovați de FC Barcelona din Academia clubului. De vârste apropiate, amândoi de loc din Andaluzia, ei au avut tot timpul o relație apropiată. ...
20:20
Acum 6 ore
20:10
Moment solem de reculegere înainte de CFR Cluj - Braga » Jucătorii au purtat cu tricouri speciale # Gazeta Sporturilor
Înainte de meciul CFR Cluj – Braga, s-a ținut un moment de reculegere, în memoria lui Jorge Costa, care a decedat la vârsta de 53 de ani.Partida din turul 3 al preliminariilor Europa League a început cu un moment de reculegere pentru fostul antrenor al ardelenilor, Jorge Costa, decedat pe 5 august.FOTO. ...
19:40
19:20
Andrei Rațiu, FURIOS după ce Rayo Vallecano a făcut afaceri pe la spatele lui! „Nemulțumire evidentă” # Gazeta Sporturilor
În cursul zilei de astăzi, Rayo Vallecano a anunțat că a cumpărat restul de 50% din drepturile federative ale lui Andrei Rațiu, care erau deținute până acum de Villarreal. A fost o afacere încheiată pe la spatele fotbalistului, furios pe club pentru că a respins toate ofertele primite în această vară. ...
19:20
PSG a ajuns în sfârșit la un acord cu Lille pentru transferul portarului Lucas Chevalier (23 de ani), anunță publicațiile franceze „L'Equipe” și „Le Parisien”. După ce primele două oferte pentru portar au fost refuzate, PSG a ridicat miza la puțin peste 40 de milioane de euro fără bonusuri, sumă care a fost acceptată de oficialii echipei de pe Pierre-Mauroy. ...
19:10
Azi a debutat turneul amical „Cupa Dunărea”. În primul meci, CSM București a învins-o pe Nykobing, 36-30 (20-16).La Brăila are loc „Cupa Dunărea”, o competiție la care participă CSM Bucureşti, Corona Braşov, Dunărea Brăila și Nykobing. În primul meci, „tigroaicele” au ieșit învingătoare. ...
19:10
În timp ce Guvernul strânge cureaua, Consiliul Județean Argeș a împărțit echipamente de 350.000 lei # Gazeta Sporturilor
500 de sportivi legitimați la grupele de copii și juniori ale FC Argeș, alături de 30 de antrenori, au primit astăzi echipamente noi de joc, în valoare de 350.000 de lei, bani publici. Un „gest concret de sprijin pentru performanță și dezvoltarea fotbalului juvenil, prin implementarea unui proiect cofinanțat de Consiliul Județean Argeș”, anunță instituția. ...
19:00
„În România mi se spune Nicu” » Nicolae Stanciu, primul interviu după mutarea la Genoa: surprinzător pe cine a numit idolul său # Gazeta Sporturilor
Proaspăt transferat la Genoa, Nicolae Stanciu, 32 de ani, s-a prezentat în fața suporterilor „grifonilor” într-un interviu acordat canalului oficial al clubului. Achiziția lui Dan Șucu le-a vorbit italienilor despre idolii săi în fotbal, porecle și ce alte hobby-uri are în afara fotbalului. ...
19:00
În timp ce Guvernul strânge cureaua, la Pitești se dau echipamente gratis de 350.000 de lei # Gazeta Sporturilor
500 de sportivi legitimați la grupele de copii și juniori ale FC Argeș, alături de 30 de antrenori, au primit astăzi echipamente noi de joc, în valoare de 350.000 de lei. Un „gest concret de sprijin pentru performanță și dezvoltarea fotbalului juvenil, prin implementarea unui proiect cofinanțat de Consiliul Județean Argeș”, anunță instituția. ...
Acum 8 ore
18:00
Tricoul de hattrick al lui Danny Armstrong, scos la licitație » A pornit de la 1.000 lei, dar s-a ajuns în 24h la o sumă prohibitivă! # Gazeta Sporturilor
Dinamo a scos la licitație tricoul purtat de Danny Armstrong în derby-ul cu FCSB, câștigat de roș-albi cu 4-3 la capătul unui meci în care scoțianul transferat în vară a înscris un hat-trick. Inițiativa caritabilă a „câinilor” a generat un interes enorm printre fani, generoși în licitația care a pornit de la 1.000 de lei. ...
18:00
Caz curios la Rapid: internat într-un spital din Barcelona, la câteva zile după meci » Medicii au descoperit că are fractură! # Gazeta Sporturilor
Cristi Manea, fundașul dreapta de 27 de ani de la Rapid, are probleme medicale la mână. Soția lui a dezvăluit că fotbalistul se află în spital.Jucătorul care a spus că ar vrea să plece de la Rapid fiind nemulțumit de numărul de minute jucate are o accidentare la mână, care s-a agravat după partida cu FC Botoșani, 2-1, în care a intrat în minutul 42. ...
18:00
Rayo Vallecano a plătit 3,5 milioane de euro pentru a cumpăra de la Villarreal restul de 50% dintre drepturile asupra lui Andrei Rațiu (27 de ani). Fundașul român este acum în proporție de 100% jucătorul echipei din Vallecas.Când l-a cedat pe Andrei Rațiu, Villarreal a păstrat 50% dintre drepturile federative ale fotbalistului. Asta ar fi însemnat ca la o eventuală plecare de la Rayo a românului, „Submarinul galben” să încaseze jumătate din suma de transfer. ...
17:50
Barcelona i-a retras oficial banderola lui Ter Stegen » Cine va fi noul căpitan al catalanilor # Gazeta Sporturilor
Barcelona a anunțat oficial că i-a retras banderola de căpitan lui Marc-Andre ter Stegen (33 de ani). Catalanii au comunicat, de asemenea, că împotriva portarului german a fost inițiată o procedură disciplinară, iar Ronald Araujo (26 de ani) a fost numit nou căpitan al echipei, cel puțin temporar.Acesta este un nou episod tensionat în relația dintre club și jucător, care s-a deteriorat considerabil în această vară. ...
17:30
În sfârșit, acord total pentru Benjamin Sesko! Unde semnează „bombardierul” de 1,95 metri # Gazeta Sporturilor
Manchester United a bătut palma cu RB Leipzig pentru Benjamin Sesko (22 de ani). Atacantul sloven va efectua în scurt timp vizita medicală, iar dacă totul va fi în regulă va semna contractul de jucător al multiplei campioane a Angliei.Final în ceea ce a fost una dintre „telenovelele” perioadei curente de transferuri. ...
17:10
FRH nu și-a respectat regulamentele! Steaua a avut de suferit: „Așa am ajutat ca handbalul să nu dispară!” # Gazeta Sporturilor
CSM Focșani are o datorie de 104.000 de lei la federație, sumă rezultată din neplata taxei pentru arbitri și observatori, pentru campionatul 2024-2025. Conform regulamentului, FRH nu trebuia s-o mai programeze pe Focșani la meciurile din campionat până la stingerea datoriei. Dacă FRH aplica regulamentul, CSM Focșani 2007 ar fi putut retrograda direct, iar Steaua mergea la baraj. ...
17:10
Începe bătălia pentru Balonul de Aur 2025! Nominalizările revistei France Football # Gazeta Sporturilor
Balonul de Aur 2025 va fi acordat pe 22 septembrie, de către revista France Football. Marii favoriți sunt considerați Lamine Yamal (Barcelona) și Ousmane Dembele (PSG).Cunoscuta publicație franceză a început să dezvăluie nominalizările pentru Balonul de Aur 2025 și pentru celelalte distincții pe care le va acorda în cadrul galei care va avea loc pe 22 septembrie. ...
17:00
„Amândoi vrem să intrăm în play-off!” » Ce spune Zicu de duelul în premieră pentru Superligă cu Adrian Mihalcea # Gazeta Sporturilor
Doi dintre cei mai tineri antrenori din Superligă, Adrian Mihalcea (49 ani) și Ianis Zicu (41 ani), se înfruntă în premieră în prima ligă, sâmbătă în meciul dintre UTA Arad și Farul Constanța, în etapa #5.Foștii colegi de la Dinamo București sunt neînvinși în actualul sezon, cu un plus de puncte pentru tehnicianul Farului, care și-a dus echipa pe podiumul clasamentului. ...
16:40
Patronul din Superliga nu renunță la jucătorul de la Rapid: „O dăm la procesare” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul celor de la Botoșani, a vorbit despre posibilitatea ca Paul Iacob, jucătorul Rapidului, să poată ajunge la formația din Moldova.Paul Iacob (29 de ani) nu intră în planurile lui Costel Gâlcă pentru actualul sezon competițional, iar fundașul a primit hârtie că poate pleca liber de contract, clubul neavând nicio pretenție financiară. ...
16:30
FCSB a disputat 9 meciuri în acest sezon, în 3 competiții diferite: Supercupa României, Liga 1 și preliminarii Champions League. Roș-albaștrii au modificat de fiecare dată primul „11” de la un joc la altul. ...
16:30
A scris istorie în Gruia și știe cum ar putea CFR s-o „dovedească” iar pe Braga: „În 2012, tot ei porneau cu prima șansă, dar i-am bătut în ambele meciuri!” # Gazeta Sporturilor
În urmă cu 13 ani, CFR Cluj o bătea pe Braga în ambele manșe din grupa H de Champions League, 2-0 în deplasare și 3-1 acasă, printre integraliștii ardelenilor numărându-se atunci și Gabi Mureșan (azi în vârstă de 43 ani). Fostul fundaș sau mijlocaș central știe cum „feroviarii” o pot răpune din nou pe Braga, în duelurile din turul 3 preliminar din Europa League. CFR Cluj - Braga este programat azi, de la ora 19:30, și va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP. ...
16:20
Triplul MVP al NBA, invitat la o cursă istorică de cai din Europa: „Nu ar fi tratat ca un superstar acolo” # Gazeta Sporturilor
Nikola Jokic (30 de ani), triplul MVP al NBA, a fost invitat la Palio, celebra cursă de cai din Siena, care se desfășoară de 2 ori pe an și are o istorie de aproape 4 secole. Superstarul lui Denver Nuggets este pasionat de acest domeniu, petrecându-și verile în Serbia, țara sa natală, la curse de cai.Una din cele mai celebre curse de cai din lume este Palio, care se desfășoară în fiecare an, în 2 iulie și 16 august, în Siena, Italia. ...
16:20
Gică Craioveanu, radiografie înainte de Universitatea Craiova - Spartak Trnava: „Mirel să aibă grijă la defensivă” + Cine e „transferul deceniului” făcut de Rotaru # Gazeta Sporturilor
Gică Craioveanu, 57 de ani, fost atacant la Universitatea Craiova în perioada 1991-1995 și nume asociat cu actualul club din Bănie, a vorbit cu Gazeta Sporturilor înainte de primul meci al oltenilor în turul 3. Universitatea Craiova și Spartak Trnava se întâlnesc azi, de la 21:30, în prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League. Meciul va fi liveTEXT la GSP.RO și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...
Acum 12 ore
16:10
Edi Iordănescu, declarație în forță: „Dacă nu aș putea face față presiunii, aș sta acasă cu soția” # Gazeta Sporturilor
Edi Iordănescu, antrenorul român al celor de la Legia Varșovia, a vorbit despre presiunea de la clubul polonez, chiar înaintea duelului din turul trei Europa League cu AEK Larnaca.Edi Iordănescu a ajuns la cel mai mare club din Polonia și a vorbit despre presiunea resimțită făcând o paralelă cu momentul în care era selecționerul României. ...
15:50
„Care este cel mai mare regret al tău?” Denis Alibec a răspuns fără ezitare: „Asta m-a marcat” # Gazeta Sporturilor
Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre cele mai mari regrete din cariera sa de fotbalist.Atacantul de la FCSB a numit mai multe regrete: că nu a jucat mai mult la Euro, că a plecat din Italia și prima perioadă petrecută în tricoul roș-albaștrilor.VIDEO. Regretele lui Denis Alibec: „Cred că acolo a fost greșeala mea cea mare” „Am mai multe. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.