Piese de schimb de peste 116.000 de lei pentru „cârpirea” ecoinsulelor instalate cu ani în urmă în Brașov
BizBrasov.ro, 8 august 2025 05:40
Primăria Brașov a demarat în 2022 un program propriu de amplasare de insule ecologice digitalizate, fiind amplasate 74 de astfel de sisteme în cartierele Brașovului. În plus, au fost obținute finanțări nerambursabile pentru instalarea altor aproape 400 de sisteme în toate cartierele orașului, începând cu luna mai fiind amplasate alte 100 de sisteme în mai [...]
• • •
Acum 30 minute
05:50
Planurile Fondului sud-african de investiţii NEPI şi a retailerulului Carrefour cu privire la dezvoltarea proiectului Brașov Shopping City s-au schimbat anul trecut și au vizat dezvoltarea unui proiect imobiliar, respectiv de construcție a unor blocuri turn în zona din spatele Mobexpert spre Canam. Documentația tehnică pentru noul proiect a fost într-o primă evaluare în comisiile [...]
Acum o oră
05:40
05:40
Asigurare de aproape 33.000 de lei pentru conducerea Aeroportului Internațional Brașov # BizBrasov.ro
Asigurarea de răspundere civilă a administratorilor și directorilor executivi oferă suportul necesar pentru continuarea activității și protejarea patrimoniului unei societăți, în cazul apariției unor fapte culpabile săvârșite de către șefi, în cadrul exercitării funcției. Pentru a evita apariția unor riscuri în derularea activității, Aeroportul Internațional Brașov a decis să încheie o astfel de poliță de [...]
Acum 4 ore
03:40
Cuptorul electric este o alternativă mai sigură la cel pe gaz. Poți să controlezi temperatura mai bine și nu există riscuri de folosire. Însă noua tehnologie vine cu costuri la factura de energie electrică. Cuptoarele electrice s-au transformat în alternativa ideală de electrocasnic de gătit, fiind tot mai des întâlnite în gospodării și înlocuind treptat [...]
03:30
Un castel cu o suprafață locuibilă de 1.000 de metri pătrați din județul Brașov este vândut la prețul unui apartament cu 3 camere. O „bijuterie” veche de 470 de ani # BizBrasov.ro
Castelul Guthman Valenta, o „bijuterie” cu peste 470 de ani de istorie, este situat în localitatea Hoghiz din județul Brașov și este scos la vânzare pentru suma de 155.000 de euro. Este vorba de 8 camere cu o suprafață interioară de 1,000 m² și o curte de 7,524 m². „Castelul combină farmecul unei epoci apuse cu un [...]
03:10
De ce să mergi într-un retreat „adults only” și cum să scapi de vina că-ți lași copiii acasă? 7 cazări în România, printre care două în zona Brașovului, cu acces interzis pentru copii # BizBrasov.ro
În parentingul modern, unde epuizarea e aproape o normă, retreat-urile adults only pot fi o supapă legitimă. Nu pentru că nu îți iubești copiii, ci pentru că vrei să continui să-i iubești dintr-un spațiu interior care nu e permanent secătuit. 7 retreat-uri „adults only” în România, printre care două în zona Brașovului: Hillside Tiny Cottage, [...]
02:40
Un brașovean este „vice-campion național” la comenzi pentru livrarea produselor la domiciliu, în luna iulie. De 42 de ori a chemat livratorii la el acasă # BizBrasov.ro
Pe măsură ce temperaturile au crescut vara aceasta, aplicațiile de livrare au înregistrat o creștere seminifcativă a comenzilor, potrivit unei analize a unei platforme de livrări la domiciliu. Volumul comenzilor pe platforma a fost cu aproximativ 20% mai mare decât într-o zi normală, în cele mai călduroase zile ale lunii iulie. Datele arată schimbări clare în comportamentul [...]
Acum 12 ore
18:30
Traficul rutier este blocat pe DN 1, la ieșire din localitatea Codlea către localitatea Făgăraș, ca urmare a producerii unui accident rutier. În eveniment au fost implicate patru autovehicule, iar în urma impactului trei persoane beneficiază de sprijin medical. Pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul, la fața locului intervin echipaje ale Poliției Rutiere [...]
17:20
O tânără de 19 ani a murit la Spitalul Județean, după ce a dat naștere celui de-al doilea copil, perfect sănătos, la Maternitatea Brașov # BizBrasov.ro
O tânără în vârstă de 19 ani a murit, luni, în Spitalul Județean Brașov, la doar o săptămână după ce a dat naștere unui copil perfect sănătos, asistată de medic, în Maternitatea Brașov. Femeia devenise mămică pentru a doua oară în interval de un an. Pacienta a fost transferată de la un spital la altul, [...]
Acum 24 ore
16:40
Campanie de înșelăciuni online. Sunt trimise e-mail-uri care imită comunicări oficiale din partea companiei Romarg # BizBrasov.ro
O campanie de „phishing” în care atacatorii încearcă să compromită datele utilizatorilor prin intermediul unor emailuri frauduloase ce imită comunicări oficiale din partea companiei Romarg se află în desfăşurare, avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, joi, pe pagina de Facebook a instituţiei. Potrivit sursei citate, utilizatorii primesc un mesaj aparent oficial, [...]
16:40
Președintele Nicușor Dan îi restituie lui Traian Băsescu vila de protocol pe care o pierduse, după ce a fost catalogat „securist” # BizBrasov.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a obținut, pe data de 1 iulie 2025, o decizie favorabilă la Curtea Constituțională a României (CCR) prin care se arată faptul că retreagerea drepturilor de fost președinte în cazul unei persoane cu decizie definitivă de colaborare cu fosta Securitate ar fi neconstituțională. Pe cale de consecință, președintele în funcție [...]
16:20
Două angajate ale Vămii Brașov, trimise în judecată de DNA după ce „și-au făcut cadou” haine şi accesorii, confiscate de la o firmă pe care au controlat-o # BizBrasov.ro
Două femei, inspectori în cadrul Direcţiei Regionale Vamale Braşov, vor fi judecate pentru luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu, în cadrul unor dosare instrumentate de DNA. Cele două femei sunt acuzate că au ridicat în mod nejustificat haine şi accesorii de la o firmă controlată, falsificând documentele privind ridicarea bunurilor, dar şi [...]
16:20
Un bărbat şi un copil, cetățeni străini, în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, într-o piscină gonflabilă/ Au fost solicitate elicoptere SMURD de la Brașov și Târgu Mureș # BizBrasov.ro
Un bărbat de 43 de ani şi un copil de nouă ani sunt în stop cardio-respirator, după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. Echipaje ale ISU şi SAJ intervin pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin, de la Braşov şi [...]
16:00
VIDEO Razie în Izvor, cartierul „dormitor” al Brașovului. 17 amenzi și două permise ridicate # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au organizat aseară o acțiune amplă pe raza comunei Tărlungeni, mai exact în cartierul Izvor. Acțiunea a avut ca scop atât prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei și a patrimoniului, cât și creșterea gradului de siguranță rutieră, prin identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care încalcă prevederile legale. În cadrul activităților de [...]
15:50
„Mai bine huligan decât activist, mai bine mort decât comunist”. Versurile cântate de câteva persoane, la ieșirea cortegiului funerar al lui Ion Iliescu de la Palatul Cotroceni # BizBrasov.ro
„Imnul golanilor”, compus de Cristian Pațurcă în timpul manifestațiilor anticomuniste din Piața Universității din 1990, încheiate violent cu Mineriada din 13-15 iunie, a fost cântat de câteva persoane, joi, la ieșirea cortegiului funerar al fostului președinte Ion Iliescu din Palatul Cotroceni, conform News.ro. Ion Iliescu i-a numit pe manifestanții anticomuniști din Piața Universității „golani”, în [...]
15:10
Duminică, între orele 10:00 – 16:00, Grădina Zoologică Brașov sărbătorește Ziua Mondială a Leului – o ocazie importantă de a descoperi mai multe despre viața acestui prădător magnific, simbol al forței, prin ateliere și activități tematice, dedicate tuturor vârstele. Vedetele zilei vor fi, desigur, Nia și Zuri, cele două leoaice africane pe care vizitatorii le [...]
14:30
După o ceartă aprigă cu un amic, un bărbat a luat bâta și i-a distrus mașina. Polițiștii brașoveni l-au reținut pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din Feldioara au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi distrus un autoturism, în timp ce se afla pe o stradă din Crizbav. „Imediat după primirea sesizării, polițiștii au efectuat cercetări, în urma cărora a rezultat faptul că, între un bărbat, de 62 de ani și un alt bărbat, de [...]
14:20
Polițiștii au dat amenzi de 17.000 de lei pentru neregulile găsite într-un târg din județul Brașov, unde se făceau tranzacții cu cai # BizBrasov.ro
Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov împreună cu polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au desfășurat, ieri, în comuna Lisa, o acțiune pe linia asigurării bunăstării animalelor. Acțiunea s-a desfășurat la un târg de cabaline din localitate, atât în scopul prevenirii și combaterii faptelor de natură penală și [...]
14:00
VIDEO Între 18 și 30 de metri/zi, viteza de forare pentru amenajarea noilor tunelurile de pe linia Brașov – Sighișoara # BizBrasov.ro
Constructorul elen Aktor a postat imagini noi cu lucrările la linia de cale ferată Brașov – Sighișoara, în special la tunelurile subsecțiunii Apața – Cața. În lungime de cinci, respectiv șapte kilometri, acestea sunt cele mai lungi tuneluri construite în prezent în România. Viteza medie de forare este cuprinsă între 18 și 30 de metri/zi, [...]
13:50
Jumbo, în „luptă” cu povara fiscală: Compania a decis să absoarbă o parte din creșterea TVA în România # BizBrasov.ro
Jumbo, retailerul grec de jucării și produse pentru casă, cu 20 de magazine la nivel național, spune că se va confrunta cu provocări după majorarea TVA de la 1 august, motiv pentru care a decis să absoarbă acolo unde este posibil povara fiscală. Grupul are în România creșteri anuale ale vânzărilor de 7% și afaceri [...]
13:30
Cum să alegi cele mai bune cauciucuri de vară 225 45 r17 pentru siguranța și performanța mașinii tale? # BizBrasov.ro
(P) Siguranța pe drum începe cu alegerea corectă a anvelopelor, iar pentru sezonul cald această decizie devine esențială pentru confortul și performanța vehiculului. Calitatea și dimensiunea potrivită a cauciucurilor influențează direct experiența la volan, timpul de frânare și stabilitatea mașinii în diverse condiții meteorologice. O selecție atentă poate preveni accidente și surprize neplăcute, transformând fiecare [...]
13:10
ANAF, cu ochii pe patronii care își cumpără produse alimentare, cosmetice, îmbrăcăminte sau electrocasnice pentru uz personal și deduc cheltuielile pe firmă # BizBrasov.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat un „apel către toți contribuabilii, companii și persoane fizice autorizate”, pentru o „conformare fiscală corectă și completă”, avertizând că va face inspecții fiscale și va da amenzi, în cazul celor care își deduc TVA pentru cheltuieli cu bunuri de uz personal. „În contextul în care, prin analizarea și [...]
12:50
Prețurile de pe piața imobiliară din Brașov au scăzut timid luna trecută, pe fondul accelerării vânzărilor de către dezvoltatori, „speriați” de creșterea TVA # BizBrasov.ro
Piața imobiliară a traversat în ultimele săptămâni o perioadă ridicată de efervescență. Aceasta a fost generată de numărul mare de români care au intrat în cursa contra cronometru pentru semnarea antecontractelor de vânzare-cumpărare până la 1 august, dar și de acei dezvoltatorii care au venit în întâmpinarea lor cu discounturi și oferte speciale. În acest [...]
12:40
FOTO VIDEO Luci, ursulețul orfan de pe Transfăgărășan, se joacă de astăzi cu „bebelușii” de la sanctuarul din Zărnești. Momentul eliberării în țarcul exterior, după două săptămâni de carantină # BizBrasov.ro
Luci, ursulețul salvat de pe Transfăgărășan, a fost mutat astăzi într-un țarc special amenajat pentru puii de urs, la Sanctuarul Libearty Zărnești. După împușcarea ursoaicei de pe Transfăgărășan, au rămas orfani trei pui, în vârstă de doar 5 luni, și doar unul a mai fost găsit. Luci e, în sfârșit, liber să se bucure de [...]
11:50
Ca la urs: Astăzi este prezentată prima locomotivă electrică achiziționată de CFR în ultimii 15 ani. Va circula și prin Brașov # BizBrasov.ro
Autoritatea pentru Reformă Feroviară organizează joi evenimentul de prezentare a primei locomotive electrice TRAXX 3 MS, cumpărată de România în ultimii 15 ani, în baza contractului semnat de ARF cu Asocierea Alstom Transport SA – Alstom Transportation Germany GmbH SpA, în luna ianuarie 2024. Proiectul face parte din Planul Investiţional al Statului Român în material [...]
11:10
„Dragi tovarăși” le spunea, în 2005, colegilor din PSD un Ion Iliescu mai aproape de senilitate decât de realitate. Semn că poți scoate omul din comunismul, dar comunismul nu se lasă dus din oamenii sistemului nici după 15 ani de democrație. Așa-zisă democrație, pentru că în România democrația nu o să fie niciodată acel curent [...]
11:00
Festivalul Internaţional de Benzi Desenate Istorice începe astăzi la Braşov. O premieră a acestei ediţii va fi lansarea brașoveană a celui mai mare album colectiv de bandă desenată românească ce îl are în centru pe Dracula/ Programul complet al evenimentului # BizBrasov.ro
Festivalului Internaţional de Benzi Desenate Istorice, ediţia a VIII-a, începe astăzi la Brașov. Evenimentul are loc în perioada 7 – 10 august şi reuneşte în oraşul de la poalele Tâmpei artişti din ţară, dar şi din străinătate. Accesul este gratuit în toate cele trei locaţii în care se va desfăşura festivalul: Olimpia – Muzeul Sportului [...]
10:50
Primăria Râșnov a început procedurile de expropriere a unor terenuri, pentru amenajarea de străzi și canalizări într-un cartier deja construit # BizBrasov.ro
Primarul din Râșnov, Horia Motrescu, a început procedurile de expropriere a unor terenuri din localitate, pentru a introduce canalizare menajeră și pluvială, iluminat public și pentru a asfalta 8 străzi care la acest moment sunt la stadiul de ulițe de pământ, deși cartierul respectiv este în plină dezvoltare, inclusiv cu blocuri construite. La începutul acestei [...]
10:50
8,66 milioane lei pentru o firmă care va sorta deșeurile din 30 de localități din județul Brașov # BizBrasov.ro
30 de localități din județul Brașov vor avea un singur operator pentru sortarea deșeurilor reciclabile. Deșeurile reciclabile de hârtie, carton, plastic și sticlă colectate separat din 30 de localități membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov vor fi gestionate unitar de un singur operator. În acest sens, ADI ISO Mediu a lansat o [...]
10:40
Primii ani de democrație sub conducerea lui Ion Iliescu. Jurnalistul George Buhnici își amintește cum a apărut fostul președinte într-o vizită oficială în județul Brașov și cum România a pierdut timp, bani și speranță în tranziția postcomunistă: „Memoria românilor e scurtă” # BizBrasov.ro
Jurnalistul și antreprenorul în tehnologie de origini brașovene, George Buhnici, a rememorat primii ani ai democrației în România, sub conducerea lui Ion Iliescu. Pentru George Buhnici, anii ’90 nu încep cu tranziția spre democrație, ci cu o pauză dureroasă în istoria unei comunități. Într-o postare personală și tăioasă, jurnalistul și antreprenorul în tehnologie reamintește cum [...]
10:00
20 de studenți de la facultăți tehnice din România participă la o tabără organizată în județul Brașov de Serviciul de Telecomunicații Speciale # BizBrasov.ro
20 de studenți de la mai multe universități din România sunt zilele acestea într-o tabără specială, organizată de STS- Serviciul de Telecomunicații Speciale. Serviciul, care se ocupă de rețelele de comunicații critice din țară -serviciul 112, Securitate Națională sau cele folosite în timpul procesului electoral – organizează aceste Boot-Camp-uri și pentru a selecționa posibili viitori [...]
Ieri
05:50
Celebrul restaurant Cina, transformat în hotel, scos la vânzare de creditori. Clădirea este deținută de un fost candidat la Primărie care a amenințat-o pe șefa BEJ că o violează # BizBrasov.ro
O clădire celebră din Brașov, fostul Restaurant Cina, este scoasă la vânzare prin licitație de către Banca Transilvania, după ce proprietarii acesteia nu au reușit să își achite un credit. Prețul de pornire al licitației este de 3,811 milioane de lei. Acesta tocmai se transformase anul trecut în hotel, după ce ani de zile fusese [...]
05:40
Chiar dacă are câte două benzi de circulație pe sens, prima bandă de pe B-dul Valea Cetății este mai tot timpul impracticabilă. Fie din cauza mașinilor care nu încap pe locurile de parcare trasate, fie pentru că sunt mașini staționate chiar pe prima bandă, pe anumite tronsoane. Pentru a clarifica această situație „ambiguă”, cel puțin [...]
05:40
Construcția de blocuri a luat avânt în Brașov în prima jumătate a acestui an. Cel mai mult se construiește însă „la țară”, doar în luna iunie fiind autorizată amenajarea a 434 de apartamente # BizBrasov.ro
În perioada ianuarie – iunie 2025, în județul Brașov, au fost eliberate 486 autorizații de construire, cu 45 mai multe comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent (+10,2%), în conformitate cu datele Direcției Județene de Statistică Brașov. În total, vorbim de autorizarea amenajării a 1.744 de apartamente în blocuri, față de 1.368 în perioada ianuarie [...]
05:40
Până la 558 de milioane de lei pentru întreținerea drumurilor județene din Brașov în următorii 4 ani # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov caută constructori pentru a realiza lucrările de întreținere a drumurilor județene în următorii patru ani. Valoarea acordului-cadru este estimată între o sumă minimă de 4.348.717,20 lei fără TVA și poate ajunge la un total de 558.017.493,02 lei cu TVA, în funcție de necesarul de lucrări, dar bugetele ce vor fi disponibile. Acordul-cadru a [...]
05:30
Comuniști din tată-n fiu: Tatăl lui Ion Iliescu, dat afară de la Fabrica de Avioane din Brașov pentru că făcea propagandă comunismului. Pe Ion l-a lăsat în grija bunicilor ca să facă școală la Moscova # BizBrasov.ro
Tatăl fostului preşedinte Ion Iliescu a fost unul dintre cei care au contribuit semnificativ la acţiunile primilor comunişti din România. A făcut studii la Moscova şi a fost trimis la închisoare de mai multe ori de către autorităţile din interbelic, care scoseseră Partidul Comunist din România în afara legii. Aceasta este biografia sa, potrivit informaţiilor [...]
04:50
TVA-ul crescut de la 9% la 21% pentru apartamentele noi schimbă piața imobiliară. Ce se întâmplă după 1 august 2025? # BizBrasov.ro
Pe 1 august 2025, piața imobiliară din România a intrat într-o nouă etapă, odată cu majorarea TVA-ului de la 9% la 21% pentru locuințele noi. Această modificare fiscală a generat reacții rapide atât din partea cumpărătorilor, cât și din partea dezvoltatorilor. Daniel Crainic, director de marketing la imobiliare.ro, confirmă că luna iulie a fost marcată [...]
03:10
Brașovul este printre cele 25 de destinații europene incluse într-un ghid de turism pentru chinezi # BizBrasov.ro
Orașul Brașov a fost inclus de platforma turistică internațională www.travelandtourworld.com între cele mai ieftine 25 de destinații europene pentru turiștii chinezi. Printre orașe ca Lisabona, Porto, Sofia sau Vilnius, Brașovul este considerat de platforma turistică drept o potențială destinație pentru turiștii chinezi care nu vor să cheltuie prea mulți bani: „Brașov – Situat în apropierea [...]
02:20
Bagajul de vacanță cu copilul mic: „De ce pare că am nevoie de un tir?” Cum să nu cari toată casa, dar să ai tot ce-ți trebuie # BizBrasov.ro
Vacanța cu copilul mic? Cum putem face bagajul practic, fără să cărăm tot dulapul copilului și fără să uităm lucrurile esențiale? Iată pașii care ne ajută să plecăm relaxați în vacanță: 1. Începem cu lista – da, una scrisă! Lista salvează vieți. Sau măcar nervi. Împarte lucrurile pe categorii: 2. Haine: mai puține, dar gândite [...]
02:20
Știi dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare? Recomandările specialiștilor RAR # BizBrasov.ro
Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) a fost creată secțiunea „Campanii de rechemare”. Potrivit specialiștilor RAR, această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide. „Pentru majoritatea mărcilor [...]
6 august 2025
18:40
(P) Orice locuință are nevoie de mai mult decât mobilier pentru a deveni „acasă”. Este vorba despre atmosferă, emoție și senzația de confort pe care o simți de cum pășești înăuntru. Iar detaliile textile sunt cele care reușesc, de cele mai multe ori, să ofere această transformare subtilă, dar esențială. Fie că vorbim despre perdele, [...]
17:40
O asociere de firme şi patru ofertanţi unici au licitat pentru a livra echipamente IT spitalelor din Brașov. Acesta ar putea câștiga până la aproape 4 milioane de lei # BizBrasov.ro
Ieri a fost termenul de depunere a ofertelor la patru achiziţii vizând furnizarea componentelor IT la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. Ioan Aurel Sbârcea» și Spitalul Clinic Județean de Urgență, iar Consiliul Judeţean Braşov a înregistrat documentaţii din partea unui număr [...]
17:40
Caravana9 ajunge la Victoria: Publicul, invitat la un atelier artistic, o cină comunitară inspirată din rețetele combinatului chimic și o proiecție de film în aer liber # BizBrasov.ro
Fundația9 împlinește 9 ani și a pornit la drum vara aceasta cu Caravana9, într-un turneu național care aduce laolaltă artiști, jurnaliști și comunități locale, construind o rețea vie de mici centre culturale în mișcare la Timișoara, Suceava, Eforie Sud, Călărași, Reșița, Drobeta Turnu-Severin, Victoria, Siret și Brașov. „Duminică, 10 august, Fundația9, alături de Dana Diminescu (Fundația [...]
17:20
Dezvoltatorii din Tractorul care „au fentat” prevederile privind amenajarea infrastructurii stradale și-au luat angajamentul că vor executa în regim de urgență lucrările. O companie imobiliară va trebui „să taie” din etajele construite fără autorizație, după ce instanța i-a respins solicitarea de a intra în legalitate cu nivelurile edificate în plus # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a avut astăzi o nouă întâlnire cu acei dezvoltatori imobiliari din zona nouă a cartierului Tractorul care, deși aveau obligația, conform certificatului de urbanism sau/și avizului Comisiei de circulație, de a amenaja trama stradală, nu au făcut acest lucru. Obiectivul este ca brașovenii care locuiesc deja în aceste zone să nu mai [...]
16:40
Amenzi de 430.000 de lei, aplicate de inspectorii ITM Brașov, în iulie. Ce nereguli au descoperit? # BizBrasov.ro
În urma controalelor efectuate pe parcursul lunii iulie, inspectorii de muncă brașoveni au aplicat amenzi în valoare de 431.000 lei pentru neregulile constatate. „Inspectorii de muncă au realizat, în luna iulie, un număr de 136 controale, fiind depistate 18 persoane care desfășurau muncă nedeclarată pentru care un număr de 6 angajatori au fost sanctionați cu [...]
16:10
FOTO „Low Gear Balkan Special 2025”: 30 de mașini moștenite de la bunici pornesc din Brașov într-o aventură în Bulgaria. Participă 80 de tineri din mai multe orașe din țară, care vor face și ecologizarea zonelor în care campează # BizBrasov.ro
30 de mașini moștenite de la bunici pornesc, sâmbătă, din Brașov într-o aventură în Bulgaria, în cadrul celei de-a II-a ediții a expediției de tip overlanding „Low Gear”. Anul acesta și-au anunțat prezența 80 de tineri din mai multe orașe din țară, care vor face și ecologizarea zonelor în care campează. Pe parcursul a 7 [...]
15:10
VIDEO Un brașovean de 38 de ani a fost luat pe sus de „mascați” și dus la interogatoriu în Republica Moldova, după ce i-a cerut unei fetițe de 11 ani de peste Prut să îi trimită poze nud # BizBrasov.ro
Un brașovean a încercat să determine o copilă cu vârsta de 11 ani din Republica Moldova să-i trimită opt fotografii cu caracter sexual, pe aplicația mobilă SnapChat, iar procurorii și polițiștii moldoveni au intrat pe fir și au deschis o anchetă. Brașoveanul, în vârstă de 38 de ani, a cerut de la adolescentă cinci poze [...]
14:20
Trei seri de concerte, organizate în weekend de Filarmonica Brașov. Programul evenimentelor # BizBrasov.ro
În weekend, trei concerte organizate de Filarmonică vor avea loc la Brașov. Vineri, 8 august, ora 19:00 – Recital de vioară și pian Vineri, 8 august, de la ora 19:00, Bastionul Țesătorilor găzduiește un recital de vioară și pian cu aer de eleganță și excelență artistică. Pe scenă vor urca violonistul Remus Azoiței și pianista [...]
14:00
Consiliul Județean Sibiu a „băgat” 1,3 euro/pasager ca să aducă mai multe destinații la aeroportul din oraș. A dat la Lufthansa, a dat la Austrian Airlines, a dat și la Wizz Air # BizBrasov.ro
Este cunoscut în industria aeronautică faptul că liniile aeriene își aleg destinațiile în funcție de numărul de călători estimați și în funcție de banii pe care îi primesc de la aeroporturi. Dacă nu dau bani la liniile aeriene, aeroporturile riscă să rămână muzee. În special cele care nu au o bază de colectare foarte mare, [...]
13:00
Hotelierii români se revoltă: Peste 110 operatori din țara noastră s-au înscris în procesul colectiv la nivel european împotriva Booking. Motivul pentru care cer despăgubiri platformei # BizBrasov.ro
110 operatori din România, care administrează în total peste 200 de hoteluri, s-au înscris într-un proces colectiv la nivel european împotriva platformei de rezervări online Booking.com. Aceștia solicită despăgubiri pentru o perioadă de 20 de ani în care susțin că au fost obligați să mențină aceleași prețuri pe site-urile proprii ca și pe platforma Booking, din [...]
