Primul tezaur de monede din vremea goților a fost descoperit la noi în țară în Poiana Mică. Unde este expusă „comoara” care, probabil, acum secole fusese luată cu japca de un mercenar de la un soldat
12 august 2025
Primul tezaur de silicve și imitații de silicve, care a fost descoperit în Poiana Mică din Brașov, este expus la Muzeul Naţional de Istorie a României. Tezaurul a fost descoperit în luna mai a anului 2013, de către inginerul Ovidiu Popescu şi este compus din 76 de monede de argint, silicve și imitații de silicve, [...]
„Haiducia” lui Coliban față de concesionarii parcărilor publice din Brașov ar putea să îl coste peste două milioane de lei. Primăria vrea ca fostul edil să acopere „gaura”, alături de fosta viceprimăriță Flavia Baghiu # BizBrasov.ro
Primăria Brașov i-a dat în judecată pe fostul primar Allen Coliban și fosta viceprimăriță Flavia Boghiu, ambii membri ai USR, pentru paguba produsă bugetului municipal prin decizia de a rezilia unilateral „Contractul pentru delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor cu plată de pe domeniul public al municipiului Brașov nr. [...]
Predealul reconstruiește cu aproape 900.000 de lei un podeț „ros” de vreme care asigură accesul de pe câteva străzi laterale spre DN 1 # BizBrasov.ro
Primăria Predeal va demara lucrările de reconstrucție a unui pod peste râul Prahova. Acesta este foarte important, deoarece asigură accesul de pe anumite străzi laterale (zona Alexandru Ioan Cuza) spre DN 1. Costul total al investiției este de 898.398,66 lei fără TVA, iar lucrările vor fi executate de către compania Strabag. De altfel, recent, edilii au [...]
Incendiul de la Maggie’s Ranch: Cel mai probabil, cauza este un scurtcircuit petrecut într-un dormitor de deasupra manejului # BizBrasov.ro
Comisia de cercetare a cauzelor probabile ale incendiului de acum aproape 10 zile de la complexul turistic Maggie’s Ranch din Râșnov a a ajuns la concluzia că evenimentul s-ar fi produs din cauza unui scurtcircuit produs într-un dormitor de deasupra manejului, locul unde vizitatorii învățau călăria. Potrivit raportului, împrejurarea în care s-a produs incendiul a [...]
Pakistanezul stabilit în Brașov, care a făcut avere din traficul de migranţi împreună cu soția sa româncă, rămâne deocamdată „cazat” în orașul nostru. Care este explicația autorităților brașovene # BizBrasov.ro
La finalul lui aprilie 2024, 12 indivizi care au făcut o avere colosală din traficul de migranți au fost capturați în urma unei anchete spectaculoase, realizate în comun de DIICOT, carabinierii italieni și polițiștii austrieci. În cele trei state au avut loc percheziții simultane. Liderul rețelei ramificate până la Brescia și Salzburg era un pakistanez [...]
Dincolo de aspectul financiar, care nu este deloc de neglijat, alegerea terenului pentru casă vine cu o serie de riscuri, obligații legale și pași administrativi pe care trebuie să le iei în calcul. Prudența și măsurile de siguranță care să te asigure că te alegi cu un teren conform sunt, de asemenea, la fel de [...]
Aproape 7 milioane de proprietari de autovehicule din România vor plăti un impozit mai mare de la 1 ianuarie 2026. Ce mașini vor fi taxate suplimentar # BizBrasov.ro
Autoritățile ar urma să introducă o așa-zisă taxă de poluare pentru mașinile vechi, care va fi inclusă în impozitul auto anual. Proprietarii de vehicule cu motoare Euro 4 sau mai mici, vor avea de plătit, ca urmare a acestei indexări, chiar și cu 60% mai mult față de valoarea actuală. Impozitul auto este stabilit, în [...]
Producția de carne a României, în creștere. Numai în luna iunie au fost sacrificați peste 300.000 de porci și peste 31 de milioane de păsări # BizBrasov.ro
Producţia de carne a României a crescut în iunie 2025 la toate speciile de animale şi la păsări în comparaţie cu luna precedentă, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), conform Agerpres. Raportat la iunie 2024, producţia de carne a urcat la porcine, ovine şi caprine şi la păsări, însă a scăzut [...]
Autobuzele RATBV de pe linia 24 nu ajung, temporar, până în capătul de linie „Baciului” din Stupini # BizBrasov.ro
Din cauza unor lucrări de infrastructură, ce se realizează pe Strada Baciului, din Stupini, autobuzele de pe linia 24 nu pot ajunge până în capătul de linie „Baciului”, și întorc la penultima stație. „De îndată ce condițiile de drum o vor permite, reluăm circulația pe traseul obișnuit”, au transmis reprezentanții RATBV S.A.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat că a efectuat luni recepția finală a unei ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream, care a fost predată spre administrare operatorului de transport feroviar național CFR Călători. Potrivit ARF, recepția finală a avut loc la Depoul Alstom situat în incinta Atelierelor CFR Grivița. Aceasta este a patra [...]
Un vârstnic cu diabet, salvat de pe munte cu elicopterul și internat de urgență la Spitalul Județean Brașov # BizBrasov.ro
Echipa Salvamont Salvaspeo Dâmbovița, aflată la Baza de salvare montană Peștera, a fost alertată în această dimineață, în jurul orei 5:00, să intervină în sprijinul unui bărbat, în vârstă de 73 de ani, care se afla în imposibilitatea de a se deplasa și care se rătăcise. „Patru salvatori montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont [...]
FOTO 74 de sancțiuni în valoare de 47.000 de lei, aplicate de jandarmii brașoveni în 3 zile. Ce nereguli au descoperit? # BizBrasov.ro
În weekend, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu” Brașov au asigurat măsuri de ordine publică la trei evenimente organizate în spațiul public, precum și în stațiunile turistice și pe traseele montane frecventate de turiști. „În perioada 8 – 10 august au fost aplicate în total 74 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora fiind [...]
FOTO Noul loc de joacă din Centru Civic al Brașovului a fost deschis. Copiii au la dispoziție o „mașină de formula 1”, două castele, un avion, o tiroliană, un sistem de cățărare, leagăne, trambulină, o groapă cu nisip fin și cea mai modernă suprafață de amortizare din România, realizată din materiale reciclabile # BizBrasov.ro
Începând de astăzi copiii brașoveni au la dispoziție, în parcul din centrul civic, cel mai modern loc de joacă, cu o multitudine de elemente pentru copii până la vârsta de 14 ani. Locul de joacă este și primul din România care dispune de o suprafață de amortizare cu eficiență crescută, dar și prietenoasă cu mediul, [...]
Amaraq și Thor, lupii de la Grădina Zoo Brașov, în atenția vizitatorilor. Ce evenimente pregătesc organizatorii cu ocazia „Zilei Internaționale a Lupului”? # BizBrasov.ro
Miercuri, 13 august, între orele 10:00 – 16:00, Grădina Zoologică Brașov sărbătorește Ziua Internațională a Lupului, ocazie cu care vizitatorii îi vor cunoaște pe Amaraq și Thor și vor descoperi mai multe despre această specie esențială pentru echilibrul ecosistemelor naturale. Activitățile se vor desfășura după următorul program: 10:00 – 10:30 Deschiderea evenimentului – participanții vor [...]
Primăria Brașov va actualiza valoarea chiriilor pentru locuințele pe care le are în proprietate # BizBrasov.ro
Primăria Municipiului Brașov informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999, cu modificările și completările ulterioare, va iniția procesul de actualizare a valorii chiriilor pentru spațiile locative aflate în proprietatea publică a municipiului. Actualizarea chiriilor se efectuează în baza obligației legale aplicabile unităților administrativ-teritoriale care administrează locuințe sau alte [...]
Jale pe Litoral: amenzi de peste 3,3 milioane de lei, 19 cârciumi închise și alte 16 suspendate. Acțiuni ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor # BizBrasov.ro
Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au verificat 1.557 de unităţi de alimentaţie publică şi comerţ de pe litoral, acţiunea având ca scop asigurarea respectării normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru a proteja sănătatea turiştilor. În urma controalelor, inspectorii au dat 310 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 3.364.200 de [...]
„Catedralele Sunetului”, încă trei zile de concerte în biserici fortificate. Programul evenimentelor # BizBrasov.ro
Publicul este invitat să se bucure de ultimele zile ale turneului „Catedralele Sunetului – O călătorie muzicală în Lăcașuri Sacre”, un eveniment ce îmbină frumusețea muzicii, patrimoniul arhitectural și legătura dintre comunități. Inspirat de gândul lui Erich Fromm – „Creativitatea necesită curajul de a renunța la certitudini” – turneul aduce în prim-plan trei artiști consacrați: [...]
VIDEO Atenție la țeparii „surdo-muți” care vă cer bani. O femeie care apela la mila publică a început ca prin „minune” să vorbească, după ce a fost luată la bani mărunți # BizBrasov.ro
Dacă sunteți abordați de acești oameni care se dau drept persoane cu dizabilități, cu un tabel în mână, cerând bani pentru „o asociație a copiilor cu probleme”, demascați-i, fac apel polițiștii brașoveni. În ultima perioadă, astfel de țepari au apărut prin centrul Brașovului, unde abordează în special turiști credului, după ce, anii trecuți își făceau [...]
VIDEO Condițiile lui Grindeanu pentru ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei – În primul rând trebuie adoptate măsuri de eliminare a privilegiilor # BizBrasov.ro
„PSD condiţionează participarea la şedinţele coaliţiei de următoarele lucruri: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor”, a anunţat, luni, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după o ședință de două ore și jumătate a șefilor PSD. Ședința a fost convocată după ce tensiunile în coaliție au atins un punct critic, în urma poziției USR cu privire [...]
O săptămână de controale mai serioase în traficul rutier din județul Brașov: peste 1.100 de vitezomani prinși, 64 de permise de conducere suspendate # BizBrasov.ro
În perioada 04-10 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov împreună cu polițiștii Serviciului Ordine Publică Brașov au desfășurat o acțiune pe raza județului Brașov, prin care s-a urmărit combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză de către conducătorii auto. Polițiștii rutieri s-au aflat pe principalele artere de [...]
Duminică, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au desfășurat o acțiune, care a vizat prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei și a patrimoniului, identificarea și luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care practică cerșetoria sau tulbură liniștea publică, sancționarea conducătorilor auto care parchează fără drept autoturismele pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități și creșterea gradului de [...]
Un adolescent de 16 ani „s-a încurajat” cu câteva pahare de alcool ca să urce la volan și a reușit „performanța” de a răsturna mașina pe marginea DN 73. Un alt tânăr din Făgăraș nu a mai văzut un capăt de pod, tot din cauza băuturii # BizBrasov.ro
Duminică dimineața, în jurul orei 5.00, pe DN 73, între Bran și Râșnov, un echipaj de poliție a intervenit la un accident rutier soldat cu avarii, după ce un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în rigola de pe marginea șoselei. La volanul autovehiculului polițiștii au identificat un tânăr, de 16 [...]
Vandalul care a spart cu un bolovan geamul unui restaurant fast-food din Brașov sâmbătă seara a fost prins de polițiști # BizBrasov.ro
După cum Biz Brașov vă informa în exclusivitate, sâmbătă seara în jurul orei 23.40, geamul unui restaurant fast-food din centrul Brașovului a fost spart cu un bolovan, de către un necunoscut. Norocul a fost că nu erau clienți în acea zonă a restaurantului la acel moment. Echipa operativă de polițiști a deschis imediat un dosar [...]
Un râșnovean și-a bătut soția și pe mama acesteia. Polițiștii au emis un ordin de protecție, iar agresorul s-a ales și cu o brățară electronică # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov au fost sesizați de către o femeie, care semnala faptul că, fostul său soț, i-ar fi creat o stare de temere, după ce bărbatul i-ar fi adresat mai multe amenințări cu bătaia și le-ar fi agresat fizic pe ea și pe mama acesteia. „Astfel, după sesizarea pe care polițiștii [...]
Învățătorii și profesorii sunt obligați prin lege, începând din acest an școlar, să facă meditații gratuite cu elevii. Cel puțin două ore pe săptămână # BizBrasov.ro
Din anul școlar 2025-2026, învățătorii și profesorii pentru învățământul primar vor avea în mod obligatoriu incluse în norma didactică două ore săptămânale de pregătire remedială (meditații), conform unui nou ordin al Ministerului Educației și prevederilor Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Aceasta este prima majorare a normei didactice din 1995 încoace, însă decizia a [...]
O nouă campanie de combatere a țânțarilor în Brașov. Echipele de dezinsecție vor trece pe străzi noaptea, dar și dimineața # BizBrasov.ro
În perioada 18 – 31 august, operatorul serviciilor de dezinsecție și deratizare din Brașov, Coral Impex SRL, va efectua servicii de combatere țânțari și căpușe și larvicidare a luciilor de apă din municipiu. Activitatile se vor realiza pe timp de noapte in intervalul 21:00 – 3:00, iar pe timp de zi in intervalul 05:00-12:00, in [...]
FOTO Echipa BlueStreamline a Universității Transilvania din Brașov, din nou câștigătoare la „Formula Student Spain”, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale dedicate tinerilor ingineri # BizBrasov.ro
Echipa de studenți BlueStreamline a Universității Transilvania din Brașov a obținut un nou succes remarcabil la cea de-a 15-a ediție a competiției Formula Student Spain, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale dedicate tinerilor ingineri. Monopostul BS25 a fost declarat câștigător la clasa combustie. Victoria este una de excepție fiind a 3-a consecutivă în FSS. [...]
(P) Endometrioza afectează zeci de milioane de femei la nivel global, iar simptomele sale pot schimba ritmul vieții de zi cu zi.[1] Durerea menstruală intensă și dificultatea de a rămâne însărcinată determină multe persoane să caute explicații și soluții reale. În acest articol vei afla ce este endometrioza, motivele pentru care apare, cum se manifestă [...]
Oana Coantă, bucătarul-șef și co-proprietarul unui restaurant din Brașov, după ce un ospătar a dat afară o clientă: „Cârciumile și oamenii lor sunt sătule să preia furia, nervii, frustrările și alte necazuri pe care le cărați după voi. Aia cu clientul nostru, stăpânul nostru e o prostie fără seamăn, sclavia în România s-a abolit în 1856” # BizBrasov.ro
Oana Irina Coantă, bucătarul-șef și co-proprietarul unui bistro din Brașov, a explicat într-o postare pe facebook motivul pentru care o clientă a fost dată afară din restaurant de un ospătar. Doamna a cerut urlând condica cu reclamații, pentru că a fost mutată de la o masă de patru persoane la una de două persoane. „Mă cheamă [...]
Atenție români: Amenzi drastice în Italia pentru cei care aruncă gunoi din mașini – până la 18.000 de euro. Se poate ajunge la arestare și confiscarea mașinii # BizBrasov.ro
Printr-un decret intrat în vigoare de sâmbătă, 9 august, camerele de luat vederi îi vor putea filma pe automobiliștii care aruncă gunoi din mașină. Se poate ajunge la arestare, suspendarea permisului pentru o perioadă de până la șase luni și confiscarea vehiculului pentru cele mai grave încălcări ale legii, relatează Curierul Italiei, citat de g4media.ro. O [...]
Statul e de vină: Ratele la bănci vor „exploda”, din toamnă. Cel mai mare IRCC din istorie adaugă sute de lei la povara lunară a românilor cu credite # BizBrasov.ro
Din octombrie, ratele legate de IRCC vor „exploda”. Pe final de an urcă masiv și ROBOR, împins de inflație, ceea ce înseamnă credite mai scumpe și pentru cei legați de ROBOR, dar, cu un decalaj de 6 luni, încă o scumpire și pentru creditele cu IRCC. Indicele IRCC, în funcție de care se calculează ratele [...]
Microbuze electrice ce pot fi cumpărate de pe piață cu 90.000 de euro, achiziționate de o serie de autorități publice, printre care și cele din Brașov, la prețuri umflate de 150.000 – 200.000 de euro, de la firma unor liberali # BizBrasov.ro
Comisia Europeană calculase, în Ghidul Solicitantului, că 250 milioane de euro, prin PNRR, vor ajunge pentru achiziția a 3.200 de microbuze electrice necesare transportului școlar, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată. România a cumpărat de 250 milioane de euro doar 1.300 de microbuze, ținând cont că prețul pentru o mașină a ajuns și [...]
Delicio – 13 ani de gust autentic în Brașov și o poveste care merge mai departe în Iași și Sibiu # BizBrasov.ro
(P) Delicio este mai mult decât o pizzerie. Este un brand născut în Brașov acum 13 ani, construit din pasiune pentru gustul autentic și respect pentru fiecare client. Ce a început ca o afacere mică, locală, a devenit un reper pentru iubitorii de pizza, reușind să se extindă și în alte orașe ale țării fără [...]
Noi amenajări în incinta Zoo Brașov, după ce săptămâna trecută s-a făcut o igienizare a spațiilor verzi. Acestea au început deja să fie transformate în spații de relaxare pentru vizitatori # BizBrasov.ro
Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor a fost sărbătorită în weekend, la Zoo Brașov, iar cu această ocazie, pe parcursul săptămânii trecute a fost organizată o amplă acțiune de igienizare a spațiilor verzi din incita parcului. Totodată, au început să fie făcute și primele amenajări pentru ca vizitatorii să poată petrece mai mult [...]
Primarul Buzăului, Constantin Toma, după ce Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la şefia PSD: „Sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului” # BizBrasov.ro
Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a PSD, anunţă că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului. Toma aminteşte, într-o postare pe Facebook, că duminică seară, Titus Corlăţean, senator şi fost ministru de Externe, şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului Social [...]
Duminică, 31 august 2025, de la ora 20.00, reprezentanții Operei Brașov invită publicul în Piața Sfântul Ioan la „ARMONII DE AUGUST”, un recital oferit de Cvintetul vocal ANATOLY( Andrada Mureșan – alto, Gabriel Baciu – tenor, Ciprian Cucu – tenor, Ciprian Țuțu – bariton, Marius Modiga – bas). Spectacolul durează o oră și nu are pauză. Intrarea este liberă.
În numai trei luni, drumul spre Poiana Brașov a fost refăcut pe porțiunea care s-a surpat în luna martie. Acum trei ani, când s-a produs o surpare similară pe șosea, lucrările au avut un ritm de execuție de „1,9 centimetri pe zi” și o durată de 2 ani # BizBrasov.ro
La sfârșitul săptămânii trecute s-au finalizat lucrările de consolidarea a drumului spre Poiana Brașov, la Km 6+000, și s-a reluat circulația pe ambele sensuri, după ce în luna aprilie au început aceste lucrări de consolidare. „Așa cum am promis în luna aprilie, am finalizat lucrările de consolidare a drumului spre Poiana Brașov și se [...]
Cerșitul cu copii folosiți drept momeală, în atenția Poliței Locale. Doar în acest weekend, 7 minori au fost luați în evidență de DGASPC Brașov # BizBrasov.ro
În acest weekend, polițiștii locali, în colaborare cu lucrători ai DGASPC Brașov au depistat și intervenit în trei cazuri de apelare la mila publicului, care implicau minori: Sâmbătă, 9 august, pe Calea București – 2 adulți cu 3 minori, Duminică, 10 august, intersecția străzii De Mijloc cu Stadionului – o femeie cu un copil. Duminică, [...]
Probele scrise din a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an încep luni, cu cea la Limba şi literatura română. Peste 30.200 de candidaţi sunt înscrişi. Primele rezultate se vor afişa în 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi făcute publice în 26 august. Luni este programată proba scrisă la [...]
Noi reguli propuse pentru parcările din Brașov. Amendă de aproximativ 1.000 de lei pentru cei care ocupă locurile de reședință fără drept, dar și taxă de „venetic” # BizBrasov.ro
Odată cu scoaterea blocatoarelor din parcările de reședință din Brașov au apărut și nemulțumirile, mai ales în zonele aglomerate, unde unii șoferi se trezesc cu locul ocupat cu zilele de către cei care „omit” să lase un număr de telefon, unde să poată fi contactați. Pentru a evita neplăcerile pentru cei care au închiriat o [...]
Primăria Făgăraș plătește peste 20.000 de lei pentru a implementa un sistem de taxare în parcările publice din oraș # BizBrasov.ro
Edilii făgărășeni vor să înceapă să îi taxeze pe cei care staționează în parcările publice amenajate în zona centrală a municipiului. Pentru a oferi facilități de plată, Primăria a decis să se înroleze în aplicația „TPARK”. De altfel, aplicația va avea și sistem de control pentru plata taxelor și va veni și în sprijinul inspectorilor-taxatori [...]
780.000 de lei pentru demolarea unei clădiri părăginite a Colegiului Nicolae Titulescu # BizBrasov.ro
Neutilizată de peste 20 de ani, clădirea fostelor ateliere din incinta Colegiului Nicolae Titulescu ar urma să fie demolată. Inițială, reprezentanții Primăriei Brașov se gândeau la o reabilitare a acesteia, însă în urma expertizei derulate s-a stabilit că este optimă desființarea actualei construcții și construcția de la zero a unei săli care să aibă destinație [...]
Din august 2025, legislația fiscală din România suferă o serie de modificări importante, iar una dintre cele mai discutate teme rămâne regimul TVA aplicat tranzacțiilor imobiliare. În particular, vânzarea apartamentelor vechi ridică întrebări legate de obligativitatea plății TVA-ului, mai ales în contextul noilor cote de taxare și al regulilor impuse de stat. Modificări TVA la locuințe [...]
Românilor nu le pasă de dezastrele majore care le-ar putea distruge avuția cea mai de preț: casa. Doar un sfert au asigurări # BizBrasov.ro
Cele mai multe locuințe din România nu sunt protejate la acest moment în fața unor dezastre majore, precum inundații și cutremure. Milioane de familii sunt astfel vulnerabile în fața acestor riscuri, arată Prima News. Deși legea prevede ca fiecare locuință să fie asigurată obligatoriu, doar una din patru are în fapt o asigurare PAID. Pe [...]
Trei zile cruciale pentru dascăli: Ordinea încadrării profesorilor în fiecare școală, după reconfigurarea claselor și stabilirea normelor pentru fiecare disciplină, începe astăzi # BizBrasov.ro
În perioada 11–14 august 2025, toate școlile de stat trebuie să refacă încadrările cadrelor didactice, în urma aplicării Legii nr. 141/2025 („Legea Bolojan”) și a noilor norme didactice. Potrivit articolului 6 din Procedura aprobată prin Ordinul 5.198/2025, procesul se desfășoară într-o ordine strictă, cu prioritate pentru profesorii titulari și cu gestionarea situațiilor de completare a normei [...]
Gata cu statul în fața ecranelor! Distracție în natură pentru copii: Caiac-canoe, tiroliene, paintball și piste de bob. Unde le găsești în țară, cum ajungi acolo și cât costă toată distracția? # BizBrasov.ro
Zilele de vacanță pot deveni cu adevărat memorabile atunci când alegi activități în natura, nu doar distracții urbane. Experiențele în aer liber oferă familiilor posibilitatea să se reconecteze: copiii învață curajul, responsabilitatea și aprecierea naturii, iar părinții se bucură alături de ei de aventură și adrenalină.v Așadar, unde mergem, ce găsim acolo și cât costă [...]
VIDEO Un voluntar Salvamont Brașov a fost „omul potrivit la locul potrivit” astăzi, în munții Făgăraș. Deși e doar aspirant la poziția de salvamontist, Alin a făcut tot ce poate face un salvator profesionist # BizBrasov.ro
A fost omul potrivit la locul potrivit, dar mai presus decât atât a fost un om dispus să ajute atunci când cineva se află într-o situație extremă. „Uneori, în spatele unor acțiuni finalizate cu succes, stau oameni despre care nu se prea vorbește. Sunt acei oameni, care prin conjunctură, sunt primii care ajung lângă persoana accidentată, [...]
Fostul polițist brașovean Cristian Cioacă s-a întors ieri la Penitenciarul Mioveni, unde a staționat aproape 10 ani. A povestit care este viața lui după ieșirea din închisoare și a primit o diplomă de „băiat bun” # BizBrasov.ro
În anul 2014, fostul polițist brașovean Cristian Cioacă era condamnat la 16 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu. Cazul lui Cristian Cioacă a fost unul fără precedent în sistemul judiciar din România, căci inculpatul a fost condamnat la închisoare fără ca trupul neînsuflețit al celei pe care se [...]
De ce nu mai merg turiștii pe litoralul românesc al Mării Negre: 5 zile de controale – amenzi de 620.000 de lei, 21 de cârciumi și magazine închise # BizBrasov.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor-Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 – 8 august 2025, amenzi contravenționale în sumă de 620.000 lei, conform unui comunicat al ANPC, transmite Agerpres. În perioada menționată, au fost derulate 104 acțiuni de control. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate următoarele sancțiuni: [...]
Relația om-urs în România, descrisă de o ziaristă de la New York Times: „Alt urs a intrat în spa-ul hotelului și a băut o cană de trei litri de ulei de masaj, în timp ce un al treilea a deschis o ușă în holul hotelului și a alungat o menajeră” # BizBrasov.ro
„Timp de ani de zile, turiștii au venit în număr mare în pădurile Carpaților, în speranța de a zări un urs. Dar dacă înainte oamenii veneau în România să vadă urșii, în zilele noastre, urșii sunt cei care vin să vadă oamenii”, scrie pentru New York Times jurnalista Rukmini Callimachi. Reportajul include cazuri documentate de [...]
