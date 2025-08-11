FOTO Noul loc de joacă din Centru Civic al Brașovului a fost deschis. Copiii au la dispoziție o „mașină de formula 1”, două castele, un avion, o tiroliană, un sistem de cățărare, leagăne, trambulină, o groapă cu nisip fin și cea mai modernă suprafață de amortizare din România, realizată din materiale reciclabile

Începând de astăzi copiii brașoveni au la dispoziție, în parcul din centrul civic, cel mai modern loc de joacă, cu o multitudine de elemente pentru copii până la vârsta de 14 ani. Locul de joacă este și primul din România care dispune de o suprafață de amortizare cu eficiență crescută, dar și prietenoasă cu mediul, [...]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de BizBrasov.ro