Sector 4 | Două grădinițe și un liceu, demolate pentru un ansamblu educațional cu bazin de înot

07:40

Cererea pentru Cartea Electronică de Identitate poate fi solicitată, din luna august, de la orice centru de Evidență a Persoanelor din București sau din țară, indiferent unde are domiciliul cel care face solicitarea. Doritorii trebuie să caute doar unde sunt locuri libere. Cererea se depune online, pe platforma oficială MAI, unde locurile se actualizează constant.