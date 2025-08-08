Omul care a băgat zâzanie între frații Giovanni și Victor Becali. „S-a supărat pentru că l-am făcut trădător”

Giovanni Becali nu mai vrea să audă de cel care l-a făcut să se certe cu propriul frate. Cine l-a supărat atât de tare pe agentul de jucători.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik