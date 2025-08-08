Sorin Cârțu a dezvăluit ce sfat i-a dat lui Assad înainte să marcheze în U Craiova – Spartak Trnava 3-0: „A înțeles”. Video

Fanatik, 8 august 2025 06:00

Universitatea Craiova a zdrobit cu 3-0 Spartak Trnava. Ce a declarat Sorin Cârțu după o nouă victorie răsunătoare obținută de olteni.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 30 minute
06:00
Sorin Cârțu a dezvăluit ce sfat i-a dat lui Assad înainte să marcheze în U Craiova – Spartak Trnava 3-0: „A înțeles”. Video Fanatik
Universitatea Craiova a zdrobit cu 3-0 Spartak Trnava. Ce a declarat Sorin Cârțu după o nouă victorie răsunătoare obținută de olteni.
05:50
Consiliera onorifică a lui Ilie Bolojan, acuzată că a provocat un accident auto. Ce s-a întâmplat de fapt Fanatik
Teodora Preoteasa, consilier onorific la Cancelaria premierului Ilie Bolojan, a fost implicată într-un incident în trafic petrecut în București.
Acum 4 ore
03:40
Curs valutar BNR vineri, 8 august 2025. Cum vor evolua monedele în ultima ședință valutară din această săptămână Fanatik
Curs valutar BNR vineri, 8 august 2025. Banca Națională a României va publica, la ora 13.00, datele actualizate privind cotațiile monedelor relevante de pe piață
Acum 6 ore
01:40
Ce sperietură a tras Mirel Rădoi cu Assad Al Hamlawi înainte de U Craiova – Trnava 3-0: „Nu știam dacă va putea să joace”. Video Fanatik
Mirel Rădoi a recunoscut că nu se aștepta ca diferența de scor să fie atât de mare în meciul Universitatea Craiova - Spartak Trnava 3-0.
01:30
Antrenorul lui Spartak Trnava, demoralizat total după 0-3 în Bănie: „Nu mai aștept nimic de la meciul retur. Craiova e foarte puternică!” Fanatik
Michal Scasny a fost extrem de realist privind șansele de calificare după ce Spartak Trnava a fost învinsă clar, scor 3-0, de Universitatea Craiova.
01:10
Elias Charalambous, conferință incendiară după FCSB – Drita 3-2: „Eu sunt și psiholog la echipa asta. Eu trebuie să le arăt calea” Fanatik
FCSB a câștigat dramatic manșa tur a dublei cu Drita, din turul 3 UEFA Europa League. Ce concluzii a tras Elias Charalambous.
00:50
Gigi Becali își face mea culpa după FCSB – Drita 3-2: ”Am greșit cu el. E valoros” Fanatik
Gigi Becali a fost extrem de fericit după victoria din meciul FCSB - Drita 3-2 și a avut numai cuvinte de laudă pentru un jucător al campioanei României.
00:30
Scene dramatice după FCSB – Drita 3-2! Unui jucător kosovar i s-a făcut rău și a primit ajutor de urgență. Gigi Becali: „Se mai strânge inima”. Exclusiv Fanatik
Scene de coșmar s-au petrecut pe Arena Națională la finalul meciului FCSB - Drita 3-2! Cum a reacționat Gigi Becali la aflarea veștii
00:20
Daniel Bîrligea, în lacrimi la flash-interviu, după FCSB – Drita 3-2: „Am crezut că nu mai știm să jucăm fotbal” Fanatik
FCSB a câștigat prima manșă a dublei cu Drita, din Europa League. Daniel Bîrligea a fost omul meciului pentru Elias Charalambous.
Acum 8 ore
00:10
Mihai Rotaru, în culmea fericirii după Universitatea Craiova – Trnava 3-0: „Pentru astfel de seri merită să investești în fotbal” Fanatik
Mihai Rotaru, prima reacție după Universitatea Craiova - Spartak Trnava 3-0! Gluma serii, după încă un gol marcat de Assad
00:10
Gigi Becali, exuberant după FCSB – Drita 3-2: „E echipa pe care încep să o recunosc”. Patronul campioanei are doi remarcați Fanatik
Gigi Becali și-a recăptat discursul optimist după FCSB - Drita 3-2. Patronul campioanei României a lăudat doi fotbaliști
00:00
Universitatea Craiova, probleme mari cu Nicușor Bancu! Oltenii se tem de ce e mai rău, după ce căpitanul echipei a ieșit accidentat cu Trnava. Exclusiv Fanatik
Nicușor Bancu a ieșit accidentat din întâlnirea Universitatea Craiova - Spartak Trnava, iar FANATIK a aflat că problema ar putea fi una gravă.
7 august 2025
23:50
Cu cine joacă Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League. 1 pauză, 2 final! Rezultat surpriză în meciul adversarei Fanatik
Universitatea Craiova își știe posibila adversară din play-off-ul Conference League. A fost o partidă de-a dreptul nebună în Norvegia
23:40
Daniel Graovac a scăpat FCSB de la o nouă rușine europeană! Primul său gol în tricoul roș-albastru, contra lui Drita. Video Fanatik
Ce moment și-a ales Daniel Graovac să marcheze primul său gol pentru FCSB! Fundașul central a scăpat campioana României de rușinea cu Drita
23:40
Cristi Coste scrie de pe „Ion Oblemenco” 5 idei oltenești după Craiova – Trnava 3-0. De la uluitorul Baiaram la tunarul Assad! Fanatik
Universitatea Craiova a demolat-o pe Spartak Trnava în prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League. Formația lui Mirel Rădoi a făcut demonstrație de forță după pauză.
23:40
Peste 20 de mașini blocate pe Transfăgărăşan, din cauza unei viituri. Două persoane au dispărut. Video Fanatik
Din cauza unei viituri pe Transfăgărășan, peste 20 de mașini au rămas blocate. Două persoane dintr-un grup de turiști au dispărut
23:40
Schimbarea la faţă! Cum s-a trăit pe Arena Naţională thriller-ul FCSB – Drita 3-2: turbo Politic, golgheterul Bîrligea şi renegatul care a schimbat meciul Fanatik
FCSB a revenit de la 0-2 la 3-2 cu Drita reuşind o victorie crucială în Europa League. Edjouma e schimbarea surpriză care a întors soarta meciului, Bîrligea reuşind o dublă.
23:20
Pachetul 2 de măsuri fiscale: peste 6.000 de posturi din administrația publică, eliminate. Guvernul propune noi reguli pentru funcționarii publici  Fanatik
Al doilea pachet de măsuri fiscale include, printre altele, eliminarea a peste 6.000 de posturi din administrația publică. Schimbări și pentru funcționarii publici
23:20
Pontul zilei de vineri, 8 august, în SuperLiga. Bet-builder de cota 6 la Metaloglobus – Dinamo Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 8 august, din SuperLiga puteți da o adevărată lovitură la Superbet, dacă mizați pe un bilet pe meciul dintre Metaloglobus și Dinamo.
23:20
FCSB, abandonată de suporteri?! Care a fost asistența la meciul de pe Arena Națională cu Drita Fanatik
După o serie de rezultate catastrofale, FCSB nu s-a bucurat de o asistență ridicată pe Arena Națională la meciul cu Drita.
23:10
Daniel Bîrligea, golul speranței în FCSB – Drita! Atacantul a marcat în premieră în acest sezon. Video Fanatik
Daniel Bîrligea a spart gheața în acest sezon. Atacantul a înscris golul speranței roș-albaștrilor în FCSB - Drita din Europa League
23:00
Neluțu Varga, încântat de CFR Cluj chiar și după 1-2 cu Braga: „Ne vom califica acolo” Fanatik
Neluțu Varga, prima reacție după meciul CFR Cluj - Braga 1-2 din preliminariile Europa League: „Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo”
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 8 august 2025. Câștig de 365 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 8 august 2025, poate aduce un câștig de 365 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Zweite Bundesliga
22:40
Dan Petrescu, scandal-monstru după CFR Cluj – Braga 1-2: „Să mă suspende 10 etape, n-am văzut așa arbitraj”. Nu și-a iertat nici jucătorii: „Am luat gol de divizia C!” Fanatik
CFR Cluj a pierdut cu 1-2 în fața celor de la Braga manșa tur a turului 3 preliminar UEFA Europa League. Cum a reacționat antrenorul Dan Petrescu.
22:30
Moment special la Universitatea Craiova – Spartak Trnava. Artistul care a făcut spectacol la „Românii au talent” i-a încântat pe olteni. Video Fanatik
Înainte de startul partidei Universitatea Craiova - Spartak Trnava, artistul Ion Popa a cântat împreună cu suporterii imnul formației din Bănie.
22:30
Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de zile. Invenția devine o „amenințare” pentru SpaceX Fanatik
Rusia este pregătită să ia fața SpaceX. Cum funcționează motorul cu plasmă dezvoltat de cercetători, care promite că ajunge pe Marte într-o lună.
22:20
Coșmar pentru fanii FCSB! Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV: „Doar pe Voyo” Fanatik
Fanii celor de la FCSB au primit o nouă veste proastă, chiar în timpul meciului tur cu Drita din Europa League! Returul din Kosovo va fi doar pe Voyo
22:20
Video. Elicopter prăbușit pe o barjă de pe râul Mississippi, în SUA. Două persoane au murit  Fanatik
Tragedie în SUA. Două persoane și-au pierdut viața după ce un elicopter s-a prăbușit peste o barjă de pe râul Mississippi
Acum 12 ore
22:10
Nebunie la CFR Cluj – Braga! A trecut de stewarzi și a pătruns pe gazon pentru un selfie cu fostul atacant al Barcelonei Fanatik
Spaniolul Pau Víctor, fotbalistul transferat de Braga de la Barcelona, a debutat în Gruia contra CFR-ului. Imagini fabuloase de pe stadionul ardelenilor.
21:50
Noi reguli pentru pensiile private. Ce sumă vor putea retrage lunar viitorii pensionari  Fanatik
Guvernul pregătește schimbări care vizează pensiile private. Află ce sumă vor putea retrage, în fiecare lună, viitorii pensionari
21:50
Prezență specială pe Arena Națională! A venit de la 1200 de kilometri pentru a-și vedea preferatul la FCSB – Drita: „Sper să pot să am autograful lui” Fanatik
Meciul FCSB - Drita de joi seară din preliminariile Europa League a avut parte și de o prezență cu totul specială în tribune. Despre cine este vorba
21:30
Dennis Politic, făcut „pachet” chiar înainte de FCSB – Drita: „Toată lumea e obosită. Să se gândească dacă vrea să facă performanță sau nu” Fanatik
Un membru al „Generației de Aur” l-a criticat pe Dennis Politic, care a avut evoluții dezamăgitoare după transferul la FCSB.
21:30
Cu cine joacă CFR Cluj în play-off-ul UEFA Conference League. Ce adversar îi așteaptă pe „feroviari” dacă vor fi eliminați de SC Braga Fanatik
CFR Cluj a fost învinsă în prima manșă a „dublei” cu Braga din Europa League, așadar o trecere în Conference League pare probabilă. Pe cine ar întâlni „feroviarii” în play-off.
21:10
Tragedie în Dâmbovița, după ce un tractor s-a răsturnat. Un bărbat a murit pe loc, iar alte trei persoane au fost rănite Fanatik
Un accident grav a avut loc în Dâmbovița, după ce un tractor s-a răsturnat. Din nefericire, un bărbat a murit pe loc, iar alte trei persoane au fost rănite
21:10
Fanatik SuperLiga, vineri, 8 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție incendiară vineri, 8 august, ora 12:00. Horia Ivanovici are invitați de calibru după meciurile din cupele europene.
21:10
Dumitru Dragomir, discurs fără precedent despre magistrați și despre doctori: „Praful se va alege de țara asta” Fanatik
Dumitru Dragomir s-a revoltat față de măsurile impuse de Guvern față de magistrați și doctori. Omul de afaceri susține pensiile speciale
20:50
Ministrul de externe, întâlnire cu Volodimir Zelenski la Kiev. Oana Țoiu a dezvăluit ce subiecte au fost discutate Fanatik
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a mers în vizită la Kiev, acolo unde s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski. Ce au discutat cei doi
20:50
Incredibil! Cu ce au dat în nas suporterii FCSB care au venit la Arena Națională pentru meciul cu Drita. Foto Fanatik
Suporterii FCSB-ului care au venit pe Arena Națională pentru meciul cu Drita au avut parte de o surpriză. Ce au găsit în curtea stadionului
20:40
Călăul FCSB-ului o avertizează pe campioana României înaintea meciului din Europa League: „E un loc nebun!”. Video Fanatik
Fotbalistul care a îngenuncheat recent FCSB, avertisment pentru campioana României! Ce a spus despre posibila dublă cu Aberdeen din Europa League
20:40
Dan Petrescu, o nouă criză de nervi. Ce s-a întâmplat în CFR Cluj – Braga. Foto Fanatik
Dan Petrescu a turbat de furie în prima repriză din CFR Cluj - Braga. Ce l-a enervat de această dată pe antrenorul ardelenilor
20:20
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte de Revoluție. Ca în filmele de spionaj: ”E obiectul unei legende” Fanatik
Mărturia lui Virgil Măgureanu: cum a fost blocat mesajul radical prin care Ion Iliescu a încercat să declanșeze debarcarea lui Nicolae Ceaușescu încă din martie 1989.
20:10
Bannerul afișat de galeria lui CFR Cluj în timpul momentului de reculegere de la meciul cu Braga. Video Fanatik
Meciul CFR Cluj - Braga a început cu un moment de reculegere. Ce mesaj au afișat fanii din galeria echipei din Gruia, „Peluza Vișinie”
20:00
Video. Incendiu de proporții în Mamaia, la un fost club foarte popular. Fumul gros se vede de pe plajă Fanatik
Un incendiu de proporții a izbucnit în Mamaia, joi, la un fost club din stațiune. Autoritățile au intervenit rapid pentru a stinge flăcările
20:00
DON Giovanni, vineri, 8 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik Fanatik
Noua producție de top marca FANATIK revine vineri, 8 august, de la ora 10:30. Este vorba despre „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va fi față în față cu Ioan Becali
19:50
Misiune contracronometru în Maramureș: un copil de șapte ani a fost mușcat de un șarpe. A fost solicitat un elicopter SMURD Fanatik
Salvamontiștii din Maramureș au avut parte de o misiune contracronometru. Un băiețel de șapte ani a avut nevoie de ajutor după ce a fost mușcat de un șarpe
19:40
Ștefan Târnovanu a încercat să descifreze ce se întâmplă cu FCSB: „Am vorbit între noi. Nu e deloc ok” Fanatik
Înaintea meciului FCSB - Drita, Ștefan Târnovanu a vorbit despre eșecurile suferite de campioana României în startul actualului sezon.
19:40
Wizz Air anunță reluarea rutelor către o destinație importantă printre români. De unde vor fi zborurile și ce alte curse apar Fanatik
Compania Wizz Air va relua zborurile spre o destinație importantă printre români, dar va introduce și rute noi în curând
19:20
Tânăra amenințată cu moartea de tată, mărturie șocantă despre teroarea trăită încă din copilărie: „Am fugit de acasă la 18 ani ca să scap!” Fanatik
Tânăra amenințată cu moartea de tată face confesiuni emoționante despre anii de abuz și teroare la care a fost supusă. Bărbatul violent a fost reținut, iar ancheta continuă.
19:20
Emoții înainte de CFR Cluj – Braga! Probleme cu VAR-ul în Gruia: se lucrează deja de un sfert de oră! Fanatik
Emoții înaintea startului partidei dintre CFR Cluj și Sporting Braga, din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Ce probleme s-au sesizat la sistemul VAR.
19:10
Cristi Manea a plecat la Barcelona! Șefii Rapidului, luați prin surprindere: „Eu știam că e în România” Fanatik
Cristi Manea a plecat la Barcelona după meciul dintre Rapid și FC Botoșani. Cum au reacționat cei din conducerea clubului giuleștean.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.