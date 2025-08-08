Sperietoarea Lugano, umilită Echipa care a chinuit-o pe CFR Cluj, zdrobită de locul 4 din Slovenia!
Golazo.ro, 8 august 2025 10:40
Lugano, echipa despre care Dan Petrescu spunea că ar câștiga titlul în România, a fost zdrobită în prima manșă a turului III din Conference League de Celje (Slovenia), scor 0-5.
• • •
Acum 5 minute
11:00
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre amenințările și „comportamentul de interlop” al impresarului, apoi a șters textul! # Golazo.ro
Înainte ca Rayo să achiziționeze drepturile în totalitate, clubul ar fi respins o ofertă din Premier League. Decizia ar fi generat nemulțumiri în cadrul agenției de impresariat care îl reprezintă, Leaderbrock Sports.
Acum 30 minute
10:40
Acum o oră
10:30
Urmează dueluri tari FCSB, CFR Cluj și Craiova sunt 99% în play-off! Ce s-a întâmplat în meciurile care decid adversarele # Golazo.ro
Indiferent de competiția în care va evolua, FCSB va fi favorită în play-off: știe deja peste cine poate da în Europa League, iar misiunea ar fi chiar mai facilă în Conference League. Ce au făcut adversarele celor de la CFR Cluj și Universitatea Craiova, mai jos
Acum 2 ore
09:40
Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a vorbit despre posibila plecare a căpitanului Nicușor Bancu (32 de ani). Bancu a jucat până în minutul 59 în victoria, scor 3-0, cu Spartak Trnava, în primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar din Conference League.
09:40
„Săgeți” către Becali Replica presei din Kosovo după ce Drita era să provoace surpriza cu FCSB # Golazo.ro
FCSB - DRITA 3-2. Presa din Kosovo a reacționat după înfrângerea la limită suferită de echipa lui Zekirija Ramadani.
Acum 4 ore
09:00
Avertisment pentru retur Ce a regretat antrenorul Dritei după eșecul de la București + Se anunță infern în Kosovo # Golazo.ro
Zekirija Ramadani, tehnicianul nord-macedonean al campioanei Kosovo, a plecat învins, deși Drita a condus cu 2-0 pe Arena Națională.
Acum 12 ore
01:50
„Nu avem nevoie de psiholog” Charalambous i-a certat pe jurnaliști după 3-2 cu Drita: „Nu e totul negru. Secretul e să reacționezi și să învingi” # Golazo.ro
FCSB - Drita 3-2.Elias Charalambous știe că jucătorii au nevoie de ajutor într-o perioadă dificilă
01:00
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte” # Golazo.ro
U CRAIOVA - SPARTAK TRNAVA 3-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, este de părere că elevii săi ar face cea mai mare greșeală dacă s-ar gândi deja la calificare.
01:00
„Victoria asta nu înseamnă nimic” Elias Charalambous, precaut după victoria cu Drita: „Va fi foarte dificil” # Golazo.ro
FCSB - DRITA 3-2. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul „roș-albaștrilor” a vorbit despre partida câștigată de echipa sa, la finalul partidei cu formația din Kosovo.
00:50
„El are cel mai mare merit” Ciprian Marica după remontada lui FCSB cu Drita, din turul 3 al Europa League # Golazo.ro
FCSB - Drita 3-2. Ciprian Marica a venit cu laude la adresa echipei campioane pentru că a reușit să întoarcă scorul.
00:40
FCSB a câștigat cu 3-2 meciul cu Drita cu un jucător neantrenat și nedorit, care până acum câteva zile era dat transferat la CFR. Din misterele gigismului
00:40
„Am dominat tot meciul” Adrian Șut, după victoria celor de la FCSB cu Drita: „Trebuie să fim concentrați , nu ne așteaptă nimeni” # Golazo.ro
FCSB - DRITA 3-2. Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul campioanei, a vorbit despre meciul cu formația din Kosovo, din turul 3 preliminar al Europa League.
00:40
N-a avut emoții Patronul FCSB, încrezător că echipa va obține calificarea în play-off: „Avem 100% șanse” # Golazo.ro
FCSB a câștigat meciul tur al „dublei” cu Drita cu scorul de 3-2, în turul 3 preliminar al Europa League.
00:30
Rotaru, în al nouălea cer Finanțatorul Craiovei, după 3-0 cu Spartak Trnava: „Pentru astfel de seri merită să investești în fotbal” # Golazo.ro
U CRAIOVA - SPARTAK TRNAVA 3-0. Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a tras primele concluzii după victoria formației antrenate de Mirel Rădoi.
00:20
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase” # Golazo.ro
FCSB - DRITA 3-2. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre victoria cu formația din Kosovo, la finalul partidei.
00:00
Braga nu se entuziasmează Concluziile antrenorului Vicens, după succesul la limită cu CFR: „Asta le dă un mic avantaj” + Ce a spus Moutinho # Golazo.ro
CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Carlos Vicens (42 de ani), antrenorul oaspeților, și internaționalul portughez Joao Moutinho (38 de ani) au tras primele concluzii după succesul la limită din Gruia.
00:00
„Avem nevoie de un miracol” Concluziile jucătorilor CFR-ului, după înfrângerea cu Braga: „Asta ne-a lipsit azi” # Golazo.ro
CFR Cluj a fost învinsă de Braga cu scorul de 2-1, în prima manșă a turul 3 preliminar din Europa League.
7 august 2025
23:50
FCSB a câștigat jucând o repriză Reacții la cald de la masa presei. S-a terminat incredibil de bine, 3-2 de la 0-2, dar suferința rămâne # Golazo.ro
FCSB - Drita 3-2. Campioana a câștigat joi seară prima manșă cu Drita, 3-2 în turul 3 preliminar de Europa League, cu un final excelent, însă au fost mari părți din joc în care echipa a părut copleșită de probleme.
23:40
Remontada FCSB Campioana României a revenit incredibil în meciul cu Drita, după ce a fost condusă cu 2-0 # Golazo.ro
FCSB a câștigat meciul tur al „dublei” cu Drita din turul 3 al Europa League, scor 3-2.
23:30
Petrescu, furios pe arbitri Antrenorul lui CFR a răbufnit după înfrângere: „N-ai cum să nu vezi! A fost pro-Braga” + Tirada lui Balaj # Golazo.ro
CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Dan Petrescu (57 de ani), tehnicianul ardelenilor, a criticat dur arbitrajul la finalul partidei cu formația din Portugalia.
23:20
Moment inedit la un meci de amatori Ce s-a întâmplat la minutul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu # Golazo.ro
La meciul amical dintre formațiile România Regală și Venus București a fost respectat momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu.
23:10
„Dramă, rușine, jenă” Edi Iordănescu, criticat dur după primul eșec pe banca Legiei: „Catastrofă cu C mare” # Golazo.ro
Legia Varșovia a fost învinsă de AEK Larnaca, în deplasare, cu scorul de 4-1, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League.
23:10
„Problemă mentală” Stelea, despre situația lui Politic la FCSB: „Să se gândească bine dacă vrea să facă performanță!” # Golazo.ro
Bogdan Stelea (57 de ani), fostul portar al echipei naționale, a comentat situația lui Dennis Politic (25 de ani), fotbalistul transferat de FCSB în această vară.
23:10
DRITA-FCSB. Returul „dublei” manșe din turul trei preliminar al Europa League nu se va vedea la TV, ci doar pe o platformă de streaming.
23:00
CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Dan Petrescu (57 de ani) a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens (42 de ani), antrenorul oaspeților.
22:20
Victorie pentru Sorana Cîrstea Sportiva din România s-a calificat în turul doi la Cincinnati # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #138 WTA) s-a calificat în turul doi al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
Acum 24 ore
22:00
Controversă în tenis Un fost mare jucător american critică interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „A devenit cam ridicol” # Golazo.ro
Fostul jucător de tenis John Isner a intervenit în controversele apărute în ultima vreme cu sportivii din Rusia și Belarus
22:00
„Sunt un om loial” Nicolae Stanciu, interviu de prezentare la Genoa » Surpriză: cine este idolul său în fotbal # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani), noul jucător al celor de la Genoa, a oferit un interviu pentru canalul oficial de YouTube al formației italiene.
21:50
Arena dezamăgirii Fanii FCSB au taxat echipa după eșecul cu Shkendija! Câți spectatori au venit cu Drita # Golazo.ro
FCSB - DRITA. Eliminarea din Liga Campionilor s-a simțit joi seară, pe Arena Națională. De trei ori mai puțini spectatori față de meciul cu Shkendija. Și numai galeria cânta.
21:40
Nu renunță Cu ce echipă din Superligă ar putea semna Eric Bicfalvi : „Nu mă las de fotbal” # Golazo.ro
Cu ce echipă din Superligă ar putea semna Eric Bicfalvi.
21:40
Fază controversată la CFR - Braga Ardelenii au cerut penalty în repriza a doua » Dan Petrescu, sancționat pentru protestele vehemente # Golazo.ro
La meciul dintre CFR Cluj și Braga a avut loc o fază controversată în minutul 69, atunci când formația ardeleană a cerut lovitură de la 11 metri, după un duel în careul echipei portugheze.
21:30
Tensiuni la Rayo Vallecano Andrei Rațiu e „rănit și dezamăgit” de decizia clubului: „Ar fi reprezentat o creștere exponențială” # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) a devenit jucătorul lui Rayo Vallecano în proporție de 100%
21:10
Metaloglobus se întărește Nou-promovata a transferat doi jucători înainte de meciul cu Dinamo # Golazo.ro
Metaloglobus a anunțat transferurile lui Moses Abbey (22 de ani) și Ely Fernandes (34 de ani).
20:20
Reacția lui Ovidiu Burcă după ce a aflat că Sepsi poate pierde la „masa verde” meciul cu Chindia.
20:10
Gonzalo Garcia (21 de ani) va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid în stagiunea 2025-2026.
19:30
Andrei Gheorghiță (23 de ani) a fost împrumutat de FCSB la Universitatea Cluj.
19:20
Testări de gen la JO Donald Trump anunță măsuri speciale pentru sportivi, la Los Angeles 2028: „Va fi foarte riguros” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, a anunțat testări ample pentru sportivele care vor participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.
19:00
„Fără nicio pretenție” Meszar e dispus să renunțe la UTA » Ce a spus despre conflictul cu suporterii + contrazice comunicatul clubului # Golazo.ro
Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, a anunțat că actuala conducere a clubului arădean este dispusă să cedeze echipa, dacă se vor găsi persoane interesate de preluarea clubului.
19:00
Continuă problemele pentru Gâlcă Detalii de ultimă oră despre accidentările lui Manea și Onea # Golazo.ro
Rapid a oferit detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cristian Manea (27 de ani) și Răzvan Onea (27 de ani).
18:50
Venus Williams sfidează vârsta Americanca a anunțat că revine pe teren la Cincinnati: „Nu ești niciodată prea bătrân” # Golazo.ro
Americana a anunțat că revine pe teren la Cincinnati: „Nu ești niciodată prea bătrân”.
18:40
România, la EURO 2026 Naționala de volei feminin și-a asigurat prezența la turneul final # Golazo.ro
Naționala feminină de volei feminin s-a calificat la Campionatul European, grație victoriei cu Croația, scor 3-1 (22-25, 25-21, 26-24, 25-18).
18:40
United are vârf! Sesko e jucătorul lui Manchester. Acord cu Leipzig. Suma uriașă mutată din Premier în Bundesliga # Golazo.ro
Benjamin Sesko, 22 de ani, semnează cu Manchester United, care îi plătește minimum 76,5 milioane de euro lui Leipzig
18:40
Record în tenis US Open 2025 va avea cel mai mare fond de premiere din istorie » Cât vor încasa câștigătorii # Golazo.ro
US Open 2025 va intra în istorie drept turneul cu cel mai mare fond de premiere din tenisul profesionist.
18:20
Nu mai e căpitanul Barcelonei Decizia vine după conflictul de interese club - jucător » Cine e noul lider blaugrana # Golazo.ro
FC Barcelona a anunțat că îl retrage temporar pe Marc Andre ter Stegen (33 de ani) din funcția de căpitan.
18:20
„Nu au realizat nimic!” Cornel Țălnar îi avertizează pe dinamoviști + Ce jucător a remarcat: „Unul dintre cei mai buni” # Golazo.ro
Cornel Țălnar (68 de ani), una dintre legendele lui Dinamo, analizează pentru GOLAZO.ro startul de sezon al echipei „alb-roșii”, avertizează asupra pericolelor entuziasmului prematur după victoria cu FCSB.
18:10
Balonul de Aur France Football a publicat lista nominalizaților la trofeu » PSG, nouă jucători pe listă # Golazo.ro
France Football, publicația care decernează anual Balonul de Aur, a publicat lista celor 30 de nominalizați la cel mai important trofeu individual din fotbal.
18:10
Andrei Rațiu (27 de ani) a devenit în integralitate jucătorul celor de la Rayo Vallecano.
17:40
Planul lui Dinamo Pașii pe care îi are de urmat pentru construcția noului stadion: ordonanța intră spre aprobare # Golazo.ro
Ordonanța de Urgență care deblochează construcția arenei din „Ștefan cel Mare” ar urma să intre spre aprobare la sfârșitul acestei luni.
17:20
„Hai să-l aruncăm din avion!” Antrenorul Stelei Roșii i-a lăsat fără reacție pe ziariști după victoria din Ligă: „Mă insultați!” # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad a făcut un pas mare spre play-off-ul Ligii Campionilor, după 3-1 în deplasare cu Lech Poznan. Antrenorul Vladan Milojevic i-a răspuns dur unui jurnalist
17:10
„Am vorbit cu multe cluburi” Un singur jucător de la Rapid e de vânzare : „Am cerut o sumă importantă” # Golazo.ro
Andrei Borza este singurul fotbalist la care Rapid este dispusă să renunțe în această vară, însă doar dacă va primi suma cerută, a anunțat Victor Angelescu.
