„Aveam 100 de kilograme” Denis Alibec , dezvăluiri despre momentul în care a vrut să se lase de fotbal: „Nu mai puteam...”
Golazo.ro, 9 august 2025 11:10
Denis Alibec (34 de ani) a vorbit despre momentele în care a vrut să se lase de fotbal în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
11:20
Gicu Grozav rămâne la Ploiești Căpitanul Petrolului a semnat prelungirea contractului cu „lupii galbeni” # Golazo.ro
Gicu Grozav (34 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Petrolul Ploiești.
11:20
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii # Golazo.ro
FCSB are bilanț negativ în cele 5 meciuri jucate: doar două succese și trei înfrângeri.
Acum 15 minute
11:10
Acum 30 minute
11:00
Bîrligea l-a impresionat Mihai Stoica, după ce l-a văzut pe atacantul FCSB-ului cu lacrimi în ochi: „Psihologul cel mai bun e golul” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al roș-albaștrilor, a vorbit despre implicarea și determinarea lui Daniel Bîrligea (25 de ani). Atacantul a fost eroul serii în victoria cu Drita, scor 3-2, din prima manșă a turului #3 din preliminariile Europa League. Campioana României era condusă cu 2-0 la pauză, dar Bîrligea a reușit să înscrie două goluri până la final.
Acum o oră
10:50
„Fără el nu aș fi ajuns aici” Cine l-a ajutat pe Antoine Baroan să aibă o carieră în fotbalul profesionist: „M-a învățat să joc cu mintea” # Golazo.ro
Antoine Baroan (25 de ani) a vorbit despre cariera sa și despre omul care l-a susținut să ajungă fotbalist.
10:40
Ter Stegen, din nou căpitan Portarul a semnat raportul medical , iar Barcelona a retras acțiunea disciplinară # Golazo.ro
Marc-Andre ter Stegen (33 de ani), portarul celor de la Barcelona, a decis să semneze raportul despre accidentarea sa și despre intervenția chirurgicală la care a fost supus, pentru a fi trimis la Comisia Medicală din La Liga
Acum 2 ore
10:10
„O greșeală majoră” Cristi Balaj, nemulțumit de arbitrajul de la CFR - Braga 1-2, din Europa League # Golazo.ro
Cristi Balaj (53 de ani), președintele clujenilor, consideră că arbitrul partidei CFR Cluj - Braga, scor 1-2, nu a acordat un penalty pentru echipa din Gruia, în prima manșă din turul 3 preliminar din Europa League.
09:50
Dă Serbia pe Grecia Novak Djokovic , în conflict cu autoritățile de la Belgrad, după ce turneul organizat de familia sa a fost mutat la Atena # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani) a iritat autoritățile din Serbia după ce familia sa a mutat turneul de tenis Belgrad Open în Grecia.
Acum 4 ore
09:20
„Mai multă modestie” INTERVIU. Ionuț Rada pune eșecurile FCSB și pe seama declarațiilor făcute de conducere: „S-a greșit destul de mult” # Golazo.ro
Ionuț Rada a analizat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, prestațiile slabe ale FCSB-ului în acest debut de sezon.
Acum 12 ore
01:20
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa # Golazo.ro
Gabriel Mureșan, unul dintre eroii victoriilor istorice cu Braga din grupele Ligii Campionilor 2012, le transmite jucătorilor lui Dan Petrescu să creadă în calificare chiar dacă au pierdut acasă, scor 1-2.
00:40
„N-am văzut-o pe Dinamo!” Mihai Teja, laude pentru echipa sa: „Am dominat la toate capitolele” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO 0-1. Mihai Teja (46 de ani), tehnicianul gazdelor, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa.
00:30
„Mult sub nivelul nostru” Zeljko Kopic, după Metaloglobus - Dinamo: „Suntem obosiți mental și fizic” » Ce spune despre Cătălin Cîrjan # Golazo.ro
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Zeljko Kopic (47 de ani) crede că echipa sa a jucat atât de slab din cauza oboselii.
00:20
Cîrjan, nedumerit Căpitanul lui Dinamo , după victoria cu Metaloglobus: „Nu știu ce s-a întâmplat cu noi” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO: Cătălin Cîrjan (22 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în deplasarea de la Clinceni.
00:10
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren” # Golazo.ro
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Basarab Panduru (55 de ani) a criticat dur prestația „câinilor”.
8 august 2025
23:50
„Căpitanul meu!” Radu Drăgușin, mesaj emoționant pentru Heung-min Son: „Ai fost mereu un exemplu” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul naționalei României, a publicat un mesaj pentru fostul său coleg, Heung-min Son (33 de ani), după ce acesta a părăsit-o pe Tottenham.
23:40
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că Juri Cisotti (32 de ani) ar putea rata returul cu Drita, din cauza problemelor medicale.
23:10
Golul fenomenal care nu a fost FOTO. Desley Ubbink a marcat superb în poarta lui Dinamo » De ce intervenția VAR a anulat reușita # Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO. Desley Ubbink (32 de ani) a reușit un gol superb, dar reușita a fost anulată după analiza VAR.
23:00
Mutu îl apără pe Reghecampf „Briliantul” spune că „nu e penibil” că antrenorul a semnat cu o echipă din Sudan: „Nu e rușinos să muncești” # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) i-a luat apărarea lui Laurențiu Reghecampf (49 de ani), după valul de critic provocat de noua sa destinație în fotbal.
22:50
A plecat de la FCSB Mihai Stoica a făcut anunțul despre Alex Băluță : „A semnat în seara asta” # Golazo.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) a reziliat contractul cu FCSB și așteaptă oferte din străinătate.
22:30
Cîrjan, gol superb FOTO. Căpitanul „câinilor”, reușită de senzație în Metaloglobus - Dinamo # Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO. Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a reușit un gol superb în partida de la Clinceni.
Acum 24 ore
22:00
Șucu, decizie favorabilă Procurorii au cerut clasarea dosarului privind preluarea clubului Genoa de către român # Golazo.ro
Parchetul din Genova a cerut clasarea anchetei privind transferul de proprietate al clubului Italian Genoa de la A-Cap la Dan Șucu.
21:20
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna # Golazo.ro
Dennis Man (26 de ani) a ajuns la un acord cu PSV Eindhoven, potrivit surselor GOLAZO.ro din Italia și Olanda.
21:10
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a fost avertizat de UEFA, după întârzierea debutului partidei dintre Universitatea Craiova și FK Sarajevo, 4-0.
20:40
Eveniment istoric în Spania Un portar a devenit primul fotbalist din Spania care se căsătorește cu o persoană de același sex # Golazo.ro
Alberto Lejarraga (30 de ani), portarul lui UD Sanse, este primul jucător din fotbalul masculin spaniol care se căsătorește cu o persoană de același sex.
20:40
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), legendarul fotbalist portughez, a avut o replică dură la adresa Balonului de Aur, cel mai important premiu individual din fotbal.
20:00
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară” # Golazo.ro
Frederic Vasseur (57 de ani) recunoaște că a subestimat situația lui Lewis Hamilton (40 de ani) și cere răbdare pentru a se adapta.
19:30
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul # Golazo.ro
Villarreal a anunțat transferul lui Thomas Partey (32 de ani), fotbalist acuzat de viol și agresiune sexuală.
19:20
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) și Robert Lewandowski (37 de ani) au fost sancționați de UEFA, cu cinci mii de euro, după ce, în luna mai, au încălcat Regulamentul Antidoping.
18:30
Echipament pentru căței FOTO. FRF a lansat un tricou special dedicat celor mai buni prieteni ai omului. Cum arată și cât costă # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat lansarea unui echipament special destinat animalelor de companie ale suporterilor naționalei.
18:30
Barcelona îl poate pierde Inigo Martinez e aproape de un transfer în Arabia Saudită . Cu ce superstaruri va fi coechipier # Golazo.ro
Barcelona și Al-Nassr se află în negocieri pentru transferul lui Inigo Martinez (34 de ani) în Arabia Saudită.
18:10
Gafă monumentală VIDEO. Heung-min Son a rămas blocat când a fost prezentat la LAFC: „Ajuți SUA să câștige Cupa Mondială, nu?” # Golazo.ro
O consilieră locală din Los Angeles a comis o gafă monumentală la prezentarea lui Heung-min Son (33 de ani) la Los Angeles FC.
17:50
Tragedie în handbal Un fost jucător de la CSM Focșani a murit la 22 de ani, după ce s-a urcat pe capota unei mașini # Golazo.ro
Fostul handbalist Alexandru Muraru (22 de ani) a murit, în noaptea dintre 7 și 8 august, după ce a fost în comă, în urma unui accident rutier.
17:10
„Evident că știu cine e Dennis Man” Antrenorul lui PSV s-a sucit după doar câteva zile: „Atunci voi putea vorbi despre el” # Golazo.ro
Peter Bosz (61 de ani), antrenorul lui PSV, și-a schimbat discursul cu privire la Dennis Man (26 de ani), fotbalist aflat în negocieri avansate cu clubul olandez.
17:10
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB! # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a vorbit despre contractul semnat cu echipa din Al-Hilal Omdurman (Sudan). Tehnicianul a explicat motivele care l-au determinat să accepte această provocare și obiectivele pe care și le propune în Africa.
17:00
Fotbal gratuit pentru fani Competiții de top, transmise și în România de o echipă din Italia: „O experiență unică!” # Golazo.ro
Como TV, platforma de streaming a clubului italian din Serie A, va difuza gratuit competiții importante de fotbal.
17:00
Liga 2 revine astăzi, de la ora 17:00, cu meciul dintre Olimpia Satu Mare și Bihor Oradea. La ora 19:00, Steaua va juca împotriva celor de la Concordia Chiajna. Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
17:00
„Un transfer fantastic” Mutarea care a transformat Craiova într-o echipă de temut: „Parcă le era și frică!” # Golazo.ro
Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan la Steaua, a explicat rezultatele bune obținute de Universitatea Craiova în prima parte a sezonului: „Plecarea lui Mitriță!”.
16:30
Atalanta pregătește sancțiuni Lookman, în conflict deschis cu propriul club! A intrat în grevă pentru a forța plecarea la Inter # Golazo.ro
Atalanta intenționează să ia măsuri disciplinare împotriva atacantului Ademola Lookman (27 de ani). Atacantul a intrat în grevă pentru a-i convinge pe oficialii clublui să-i permită transfere la Inter Milano.
16:30
Verdictul lui Ion Crăciunescu Ce spune despre penalty-ul cerut de Petrescu la meciul cu Braga # Golazo.ro
Ion Crăciunescu (74 de ani) consideră că CFR Cluj trebuia să primească penalty în minutul 70, la scorul de 2-1 pentru Braga.
16:10
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1 # Golazo.ro
FCSB - Drita 3-2 a fost transmis de Pro TV și a produs mai mulți telespectatori decât ultima finală Champions League, PSG - Inter.
15:40
Metaloglobus și Dinamo se întâlnesc astăzi, de la ora 21:30, în duelul bucureștean al etapei #5 din Liga 1.
15:40
Schimbă FCSB regulamentul? Ce promisiune i-ar fi făcut Gino Iorgulescu lui Becali: „Nu pot să tac!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a avut o conversație tensionată cu președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu (69 de ani), imediat după victoria echipei sale, 3-2 cu Drita, în turul 3 preliminar al Europa League.
15:10
Noua stea din tenis Victoria Mboko a învins patru campioane de Grand Slam și a cucerit primul ei titlu WTA # Golazo.ro
Victoria Mboko a cucerit primul titlu din cariera ei, după ce s-a impus la turneul de categorie „WTA 1.000” de la Montreal. A fost 2-6, 6-4, 6-1 în finala cu Naomi Osaka.
14:40
Dan Udrea, despre scena obscenă produsă de Dan Petrescu, după golul 2 al lui Braga: „Lipsă de respect, civilizație și bun simț”
14:10
FCSB, ce gafă! Clubul care oferea o sumă uriașă pentru Tavi Popescu: „Au venit de 3 ori pentru el, dar Gigi visa 40-50 de milioane” # Golazo.ro
Octavian Popescu (22 de ani), atacantul FCSB-ului, ar fi fost în atenția clubului portughez Braga, care a încercat în mod repetat să îl transfere. Giovanni Becali (73 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți impresari din fotbalul românesc, a declarat că negocierile au eșuat de fiecare dată
14:10
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma # Golazo.ro
Transferul lui Dennis Man (26 de ani) la PSV Eindhoven e tot mai aproape de realizare. Jurnaliștii din Italia și Țările de Jos anunță că Parma a acceptat oferta primită pentru român.
13:40
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj # Golazo.ro
Festivalul Untold a debutat joi seară pe Cluj Arena, stadionul pe își joacă Universitatea Cluj meciurile. Festivalul, care are loc între 7 și 10 august, a ajuns la ediția cu numărul 10, iar stadionul s-a transformat complet.
13:10
Silviu Tudor Samuilă, despre prestația slabă a lui Louis Munteanu din CFR - Braga: Școala căderii
12:50
MM Stoica, mesaj după victorie Ce a postat după remontada cu Drita: „La noi nu se lasă cu admonestări și amenințări” # Golazo.ro
Mihai Stoica, managerul general al FCSB , a reacționat după revenirea spectaculoasă din meciul cu Drita, scor 3-2, din turul 3 preliminar al Europa League.
12:30
PAOK, start cu stângul Răzvan Lucescu, după egalul din Europa League: „Am făcut greșeli, e normal. E primul meci după 88 de zile” # Golazo.ro
Razvan Lucescu (56 de ani), antrenorul echipei PAOK, a vorbit despre remiza, scor 0-0, înregistrată în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, cu Wolfsberger.
