„Aveam 100 de kilograme” Denis Alibec , dezvăluiri despre momentul în care a vrut să se lase de fotbal: „Nu mai puteam...”

14:10

Octavian Popescu (22 de ani), atacantul FCSB-ului, ar fi fost în atenția clubului portughez Braga, care a încercat în mod repetat să îl transfere. Giovanni Becali (73 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți impresari din fotbalul românesc, a declarat că negocierile au eșuat de fiecare dată