LIVE Olimpia Satu Mare - Bihor se joacă ACUM. Urmează Steaua - Chiajna
Golazo.ro, 8 august 2025 17:00
Liga 2 revine astăzi, de la ora 17:00, cu meciul dintre Olimpia Satu Mare și Bihor Oradea. La ora 19:00, Steaua va juca împotriva celor de la Concordia Chiajna. Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
17:10
„Evident că știu cine e Dennis Man” Antrenorul lui PSV s-a sucit după doar câteva zile: „Atunci voi putea vorbi despre el” # Golazo.ro
Peter Bosz (61 de ani), antrenorul lui PSV, și-a schimbat discursul cu privire la Dennis Man (26 de ani), fotbalist aflat în negocieri avansate cu clubul olandez.
17:10
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB! # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a vorbit despre contractul semnat cu echipa din Al-Hilal Omdurman (Sudan). Tehnicianul a explicat motivele care l-au determinat să accepte această provocare și obiectivele pe care și le propune în Africa.
Acum 10 minute
17:00
Fotbal gratuit pentru fani Competiții de top, transmise și în România de o echipă din Italia: „O experiență unică!” # Golazo.ro
Como TV, platforma de streaming a clubului italian din Serie A, va difuza gratuit competiții importante de fotbal.
17:00
Liga 2 revine astăzi, de la ora 17:00, cu meciul dintre Olimpia Satu Mare și Bihor Oradea. La ora 19:00, Steaua va juca împotriva celor de la Concordia Chiajna. Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
17:00
„Un transfer fantastic” Mutarea care a transformat Craiova într-o echipă de temut: „Parcă le era și frică!” # Golazo.ro
Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan la Steaua, a explicat rezultatele bune obținute de Universitatea Craiova în prima parte a sezonului: „Plecarea lui Mitriță!”.
Acum o oră
16:30
Atalanta pregătește sancțiuni Lookman, în conflict deschis cu propriul club! A intrat în grevă pentru a forța plecarea la Inter # Golazo.ro
Atalanta intenționează să ia măsuri disciplinare împotriva atacantului Ademola Lookman (27 de ani). Atacantul a intrat în grevă pentru a-i convinge pe oficialii clublui să-i permită transfere la Inter Milano.
16:30
Verdictul lui Ion Crăciunescu Ce spune despre penalty-ul cerut de Petrescu la meciul cu Braga # Golazo.ro
Ion Crăciunescu (74 de ani) consideră că CFR Cluj trebuia să primească penalty în minutul 70, la scorul de 2-1 pentru Braga.
16:10
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1 # Golazo.ro
FCSB - Drita 3-2 a fost transmis de Pro TV și a produs mai mulți telespectatori decât ultima finală Champions League, PSG - Inter.
Acum 2 ore
15:40
Metaloglobus și Dinamo se întâlnesc astăzi, de la ora 21:30, în duelul bucureștean al etapei #5 din Liga 1.
15:40
Schimbă FCSB regulamentul? Ce promisiune i-ar fi făcut Gino Iorgulescu lui Becali: „Nu pot să tac!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a avut o conversație tensionată cu președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu (69 de ani), imediat după victoria echipei sale, 3-2 cu Drita, în turul 3 preliminar al Europa League.
15:10
Noua stea din tenis Victoria Mboko a învins patru campioane de Grand Slam și a cucerit primul ei titlu WTA # Golazo.ro
Victoria Mboko a cucerit primul titlu din cariera ei, după ce s-a impus la turneul de categorie „WTA 1.000” de la Montreal. A fost 2-6, 6-4, 6-1 în finala cu Naomi Osaka.
Acum 4 ore
14:40
Dan Udrea, despre scena obscenă produsă de Dan Petrescu, după golul 2 al lui Braga: „Lipsă de respect, civilizație și bun simț”
14:10
FCSB, ce gafă! Clubul care oferea o sumă uriașă pentru Tavi Popescu: „Au venit de 3 ori pentru el, dar Gigi visa 40-50 de milioane” # Golazo.ro
Octavian Popescu (22 de ani), atacantul FCSB-ului, ar fi fost în atenția clubului portughez Braga, care a încercat în mod repetat să îl transfere. Giovanni Becali (73 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți impresari din fotbalul românesc, a declarat că negocierile au eșuat de fiecare dată
14:10
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma # Golazo.ro
Transferul lui Dennis Man (26 de ani) la PSV Eindhoven e tot mai aproape de realizare. Jurnaliștii din Italia și Țările de Jos anunță că Parma a acceptat oferta primită pentru român.
13:40
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj # Golazo.ro
Festivalul Untold a debutat joi seară pe Cluj Arena, stadionul pe își joacă Universitatea Cluj meciurile. Festivalul, care are loc între 7 și 10 august, a ajuns la ediția cu numărul 10, iar stadionul s-a transformat complet.
13:10
Silviu Tudor Samuilă, despre prestația slabă a lui Louis Munteanu din CFR - Braga: Școala căderii
Acum 6 ore
12:50
MM Stoica, mesaj după victorie Ce a postat după remontada cu Drita: „La noi nu se lasă cu admonestări și amenințări” # Golazo.ro
Mihai Stoica, managerul general al FCSB , a reacționat după revenirea spectaculoasă din meciul cu Drita, scor 3-2, din turul 3 preliminar al Europa League.
12:30
PAOK, start cu stângul Răzvan Lucescu, după egalul din Europa League: „Am făcut greșeli, e normal. E primul meci după 88 de zile” # Golazo.ro
Razvan Lucescu (56 de ani), antrenorul echipei PAOK, a vorbit despre remiza, scor 0-0, înregistrată în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, cu Wolfsberger.
12:20
Denis Alibec va reveni pe teren în două săptămâni, a anunțat Gigi Becali. Patronul FCSB a dezvăluit că atacantul nu are nevoie de operație la genunchi.
12:00
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia # Golazo.ro
Assad Al-Hamlawi, atacantul echipei Universitatea Craiova, a plecat cu scandal de la fosta sa echipă. A părăsit cantonamentul, a forțat un transfer și a fost amendat.
11:30
CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Ioan Varga consideră că echipa sa poate întoarce rezultatul în Portugalia.
11:30
Iordănescu, reacție categorică Ce a spus după ce Legia a pierdut categoric cu AEK Larnaca: „Trebuie să ies eu în față” # Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani) a vorbit despre înfrângerea suferită în meciul AEK Larnaca - Legia 4-1, în prima manșă a turului trei preliminar din Europa League. Acesta este primul rezultat negativ suferit de formația din Polonia după numirea lui Iordănescu.
Acum 8 ore
11:00
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre amenințările și „comportamentul de interlop” al impresarului, apoi a șters textul! # Golazo.ro
Înainte ca Rayo să achiziționeze drepturile în totalitate, clubul ar fi respins o ofertă din Premier League. Decizia ar fi generat nemulțumiri în cadrul agenției de impresariat care îl reprezintă, Leaderbrock Sports.
10:40
Sperietoarea Lugano, umilită Echipa care a chinuit-o pe CFR Cluj, zdrobită de locul 4 din Slovenia! # Golazo.ro
Lugano, echipa despre care Dan Petrescu spunea că ar câștiga titlul în România, a fost zdrobită în prima manșă a turului III din Conference League de Celje (Slovenia), scor 0-5.
10:30
Urmează dueluri tari FCSB, CFR Cluj și Craiova sunt 99% în play-off! Ce s-a întâmplat în meciurile care decid adversarele # Golazo.ro
Indiferent de competiția în care va evolua, FCSB va fi favorită în play-off: știe deja peste cine poate da în Europa League, iar misiunea ar fi chiar mai facilă în Conference League. Ce au făcut adversarele celor de la CFR Cluj și Universitatea Craiova, mai jos
09:40
Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a vorbit despre posibila plecare a căpitanului Nicușor Bancu (32 de ani). Bancu a jucat până în minutul 59 în victoria, scor 3-0, cu Spartak Trnava, în primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar din Conference League.
09:40
„Săgeți” către Becali Replica presei din Kosovo după ce Drita era să provoace surpriza cu FCSB # Golazo.ro
FCSB - DRITA 3-2. Presa din Kosovo a reacționat după înfrângerea la limită suferită de echipa lui Zekirija Ramadani.
Acum 12 ore
09:00
Avertisment pentru retur Ce a regretat antrenorul Dritei după eșecul de la București + Se anunță infern în Kosovo # Golazo.ro
Zekirija Ramadani, tehnicianul nord-macedonean al campioanei Kosovo, a plecat învins, deși Drita a condus cu 2-0 pe Arena Națională.
Acum 24 ore
01:50
„Nu avem nevoie de psiholog” Charalambous i-a certat pe jurnaliști după 3-2 cu Drita: „Nu e totul negru. Secretul e să reacționezi și să învingi” # Golazo.ro
FCSB - Drita 3-2.Elias Charalambous știe că jucătorii au nevoie de ajutor într-o perioadă dificilă
01:00
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte” # Golazo.ro
U CRAIOVA - SPARTAK TRNAVA 3-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, este de părere că elevii săi ar face cea mai mare greșeală dacă s-ar gândi deja la calificare.
01:00
„Victoria asta nu înseamnă nimic” Elias Charalambous, precaut după victoria cu Drita: „Va fi foarte dificil” # Golazo.ro
FCSB - DRITA 3-2. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul „roș-albaștrilor” a vorbit despre partida câștigată de echipa sa, la finalul partidei cu formația din Kosovo.
00:50
„El are cel mai mare merit” Ciprian Marica după remontada lui FCSB cu Drita, din turul 3 al Europa League # Golazo.ro
FCSB - Drita 3-2. Ciprian Marica a venit cu laude la adresa echipei campioane pentru că a reușit să întoarcă scorul.
00:40
FCSB a câștigat cu 3-2 meciul cu Drita cu un jucător neantrenat și nedorit, care până acum câteva zile era dat transferat la CFR. Din misterele gigismului
00:40
„Am dominat tot meciul” Adrian Șut, după victoria celor de la FCSB cu Drita: „Trebuie să fim concentrați , nu ne așteaptă nimeni” # Golazo.ro
FCSB - DRITA 3-2. Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul campioanei, a vorbit despre meciul cu formația din Kosovo, din turul 3 preliminar al Europa League.
00:40
N-a avut emoții Patronul FCSB, încrezător că echipa va obține calificarea în play-off: „Avem 100% șanse” # Golazo.ro
FCSB a câștigat meciul tur al „dublei” cu Drita cu scorul de 3-2, în turul 3 preliminar al Europa League.
00:30
Rotaru, în al nouălea cer Finanțatorul Craiovei, după 3-0 cu Spartak Trnava: „Pentru astfel de seri merită să investești în fotbal” # Golazo.ro
U CRAIOVA - SPARTAK TRNAVA 3-0. Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a tras primele concluzii după victoria formației antrenate de Mirel Rădoi.
00:20
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase” # Golazo.ro
FCSB - DRITA 3-2. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre victoria cu formația din Kosovo, la finalul partidei.
00:00
Braga nu se entuziasmează Concluziile antrenorului Vicens, după succesul la limită cu CFR: „Asta le dă un mic avantaj” + Ce a spus Moutinho # Golazo.ro
CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Carlos Vicens (42 de ani), antrenorul oaspeților, și internaționalul portughez Joao Moutinho (38 de ani) au tras primele concluzii după succesul la limită din Gruia.
00:00
„Avem nevoie de un miracol” Concluziile jucătorilor CFR-ului, după înfrângerea cu Braga: „Asta ne-a lipsit azi” # Golazo.ro
CFR Cluj a fost învinsă de Braga cu scorul de 2-1, în prima manșă a turul 3 preliminar din Europa League.
7 august 2025
23:50
FCSB a câștigat jucând o repriză Reacții la cald de la masa presei. S-a terminat incredibil de bine, 3-2 de la 0-2, dar suferința rămâne # Golazo.ro
FCSB - Drita 3-2. Campioana a câștigat joi seară prima manșă cu Drita, 3-2 în turul 3 preliminar de Europa League, cu un final excelent, însă au fost mari părți din joc în care echipa a părut copleșită de probleme.
23:40
Remontada FCSB Campioana României a revenit incredibil în meciul cu Drita, după ce a fost condusă cu 2-0 # Golazo.ro
FCSB a câștigat meciul tur al „dublei” cu Drita din turul 3 al Europa League, scor 3-2.
23:30
Petrescu, furios pe arbitri Antrenorul lui CFR a răbufnit după înfrângere: „N-ai cum să nu vezi! A fost pro-Braga” + Tirada lui Balaj # Golazo.ro
CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Dan Petrescu (57 de ani), tehnicianul ardelenilor, a criticat dur arbitrajul la finalul partidei cu formația din Portugalia.
23:20
Moment inedit la un meci de amatori Ce s-a întâmplat la minutul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu # Golazo.ro
La meciul amical dintre formațiile România Regală și Venus București a fost respectat momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu.
23:10
„Dramă, rușine, jenă” Edi Iordănescu, criticat dur după primul eșec pe banca Legiei: „Catastrofă cu C mare” # Golazo.ro
Legia Varșovia a fost învinsă de AEK Larnaca, în deplasare, cu scorul de 4-1, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League.
23:10
„Problemă mentală” Stelea, despre situația lui Politic la FCSB: „Să se gândească bine dacă vrea să facă performanță!” # Golazo.ro
Bogdan Stelea (57 de ani), fostul portar al echipei naționale, a comentat situația lui Dennis Politic (25 de ani), fotbalistul transferat de FCSB în această vară.
23:10
DRITA-FCSB. Returul „dublei” manșe din turul trei preliminar al Europa League nu se va vedea la TV, ci doar pe o platformă de streaming.
23:00
CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Dan Petrescu (57 de ani) a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens (42 de ani), antrenorul oaspeților.
22:20
Victorie pentru Sorana Cîrstea Sportiva din România s-a calificat în turul doi la Cincinnati # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #138 WTA) s-a calificat în turul doi al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
22:00
Controversă în tenis Un fost mare jucător american critică interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „A devenit cam ridicol” # Golazo.ro
Fostul jucător de tenis John Isner a intervenit în controversele apărute în ultima vreme cu sportivii din Rusia și Belarus
22:00
„Sunt un om loial” Nicolae Stanciu, interviu de prezentare la Genoa » Surpriză: cine este idolul său în fotbal # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani), noul jucător al celor de la Genoa, a oferit un interviu pentru canalul oficial de YouTube al formației italiene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.