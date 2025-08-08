STUDIU: Unul din patru români crede că Inteligenţa Artificială poate contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice. Un procent similar este reprezentat de cei care se tem că va adânci prăpastia socială

News.ro, 8 august 2025 12:00

Aproape o treime dintre români (36%) cred că efectele Inteligenţei Artificiale (AI) vor depinde de politicile guvernamentale, 24,7% sunt de părere că aceste tehnologii pot contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice, iar 23,4% se tem că vor adânci prăpastia socială şi vor favoriza un cerc restrâns de oameni care controlează sau înţeleg foarte bine tehnologia, arată un studiu realizat de RoCoach şi Novel Research. Potrivit studiului, mai mult de jumătate dintre români (56,4%) consideră că autorităţile ar trebui să creeze mecanisme clare de reglementare şi control pentru utilizarea AI, iar aproape 48% susţin că guvernul ar trebui să asigure acces egal la tehnologie şi instruire digitală. Percepţia dominantă este că, fără intervenţii sistemice, beneficiile AI riscă să devină privilegii rezervate unei minorităţi, nu un sprijin pentru majoritate.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de News.ro

Acum 5 minute
12:20
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Grupul Maragro de către East Grain SA, ambele active în sectorul agricol News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care East Grain SA intenţionează să preia Grupul Maragro, ambele cu activităţi în sectorul agricol.
12:20
Două femei care au înşelat cu peste 30.000 de euro o persoană, pretinzând că sunt ”vrăjitoare”, reţinute de poliţiştii din Bucureşti News.ro
Două femei care se prezentau ca ”vrăjitoarea Claudia” şi "vrăjitoarea Maria” au fost reţinute de poliţiştii din Bucureşti după ce au înşelat o persoană pretinzând că vor face un ”ritual de împreunare cu persoana iubită” şi că rezolvă probleme de sănătate cauzate de ”farmece şi blesteme” din trecut. În acest fel, cele două au obţinut de la persoana vătămată peste 30.000 de euro şi o constrângeau să le dea în continuare sume de bani.
Acum 15 minute
12:10
SpaceX semnează un parteneriat fără precedent cu Italia în vederea explorării planetei Marte News.ro
Întreprinderea SpaceX al multimiliardarului Elon Musk a semnat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) în vederea trimiterii pe marte a unor instrumente ştiinţifice, anunţă părţile, relatează AFP.
Acum 30 minute
12:00
STUDIU: Unul din patru români crede că Inteligenţa Artificială poate contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice. Un procent similar este reprezentat de cei care se tem că va adânci prăpastia socială News.ro
Aproape o treime dintre români (36%) cred că efectele Inteligenţei Artificiale (AI) vor depinde de politicile guvernamentale, 24,7% sunt de părere că aceste tehnologii pot contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice, iar 23,4% se tem că vor adânci prăpastia socială şi vor favoriza un cerc restrâns de oameni care controlează sau înţeleg foarte bine tehnologia, arată un studiu realizat de RoCoach şi Novel Research. Potrivit studiului, mai mult de jumătate dintre români (56,4%) consideră că autorităţile ar trebui să creeze mecanisme clare de reglementare şi control pentru utilizarea AI, iar aproape 48% susţin că guvernul ar trebui să asigure acces egal la tehnologie şi instruire digitală. Percepţia dominantă este că, fără intervenţii sistemice, beneficiile AI riscă să devină privilegii rezervate unei minorităţi, nu un sprijin pentru majoritate.
12:00
OX2, dezvoltator în domeniul energiei regenerabile, a vândut un parc eolian de 96 MW, din estul ţării, aflat în stadiul „ready-to-build”, către HELLENiQ Renewables News.ro
OX2, dezvoltator în domeniul energiei regenerabile, anunţă că a vândut un parc eolian de 96 MW, aflat în stadiul „ready-to-build”, către Helleniq Renewables, o subsidiară deţinută în totalitate de Helleniq Energy Holdings. Punerea în funcţiune este prevăzută pentru anul 2027. Parcul eolian Ansthall, situat în estul României, va avea 15 turbine Vestas de ultimă generaţie, fiecare cu o capacitate de 6,4 MW.
12:00
Concurenţă la admiterea studenţilor internaţionali la UMF ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca/ Aproape 13 candidaţi pe un loc la Medicină dentară în limba franceză News.ro
Concursul de admitere pentru candidaţii internaţionali la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca s-a încheiat, fiind înregistraţi peste 3.100 de doritori pentru cele circa 600 de locuri scoase la concurs. La Medicină dentară în limba franceză concurenţa a afost de aproape 13 candidaţi pe un loc.
Acum o oră
11:50
Surprinzătoarea reconversie a lui Johannes Boe: legenda biatlonului se lansează în fotbal în liga a şasea norvegiană News.ro
Legendarul Johannes Boe, care şi-a încheiat cariera de biatlonist la sfârşitul sezonului 2024-2025, şi-a găsit deja o nouă ocupaţie. Norvegianul în vârstă de 32 de ani tocmai s-a alăturat clubului de fotbal Vinger FK, din divizia a şasea norvegiană, pentru suma de... 80 de euro, relatează RMC Sport.
11:40
Ministrul Transporturilor anunţă că are loc un control la Metrorex, la care participă reprezentanţi ai ministerului ai, ASFR şi ai ITM News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că reprezentanţi ai ministerului, ai Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă fac un control la Metrorex pentru a verifica modul în care sunt respectate normele privind siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou, regulile de muncă şi instruirea profesională a personalului, gestionarea incidentelor.
11:40
ONU cere Guvernului israelian să oprească ”imediat” planul de preluare a controlului militar al Fâşiei Gaza ocupate, contrat hotărârii Curţii Internaţionale de Justiţie News.ro
Planul Guvernului israelian de ”preluare a controlului militar complet al Fâşiei Gaza ocupate trebuie să fie oprit imediat”, cere vineri Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului (OHCHR) Volker Türk, relatează AFP.
Acum 2 ore
11:20
Trump anunţă un acord de pace ”istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. Acordul prevede amenajarea de către SUA a unui coridor de 43 km în Armenia, ”Calea Trump a Păcii şi Prosperităţii Internaţionale” (TRIPP) News.ro
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului urmează să semneze vineri, la Washington, un acord de pace ”istoric”, sub egida Statelor Unite, prin care să pună capăt unui conflict teritorial între cele două foste republici sovietice vechi de zeci de ani, anunţă preşedintele american Donald Trump, care-i va primi separat pe liderii celor două ţări şi va semna câte un acord bilateral cu fiecare, iar apoi vor semna un acord tripartit, relatează AFP.
11:20
Argeş: Cei doi turişti rătăciţi pe munte, în apropierea vârfului Moldoveanu, recuperaţi de salvamontişti şi jandarmi montani - VIDEO News.ro
Cei doi turişti rătăciţi pe munte, în apropierea vârfului Moldoveanu, au fost recuperaţi de salvamontiştii şi jandarmii montani din Argeş, după o acţiune care a durat toată noaptea de joi spre vineri. Salvatorii au plecat în căutarea celor doi după ce restul grupului din care făceau parte a anunţat că ei nu au ajuns la maşină.
11:10
Primarul unei comune din Teleorman, cercetat de DNA după ce ar fi primit mită 145.000 de lei de la mai multe persoane, pentru atribuirea preferenţială de contracte şi achiziţionarea de bunuri News.ro
Primarul comunei Troianul din judeţul Teleorman, Ionel Neagu, este cercetat, sub control judiciar, de procurorii DNA pentru şase fapte de luare de mită, el fiind suspectat că a primit, în total, 145.000 de lei pentru atribuirea preferenţială a unor contracte privind reabilitarea unei şcoli, a unor străzi sau achiziţionare de bunuri de la o anumită firmă.
11:00
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunţarea acesteia.
10:50
Mercato: Pus sub acuzare pentru viol şi agresiune sexuală, Thomas Partey a semnat cu Villarreal după ce a fost eliberat pe cauţiune News.ro
Clubul Villarreal a anunţat joi că a obţinut serviciile fotbalistului Thomas Partey. Confruntat cu cinci capete de acuzare de viol şi un cap de acuzare de agresiune sexuală de către poliţia londoneză, mijlocaşul în vârstă de 32 de ani, eliberat pe cauţiune în urmă cu două zile, era fără club de la expirarea contractului cu Arsenal.
10:40
În toamna anului trecut, Nicuşor Dan recunoştea că l-a votat pe Ion Iliescu: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”. Joi a lipsit de la funeraliile acestuia - VIDEO News.ro
În octombrie anul trecut, Nicuşor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidenţiale din anul 2000, l-a votat pe Ion Iliescu în competiţia cu candidatul PRM Corneliu Vadim Tudor. ”Mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”, relata Nicuşor Dan, în toamna anului trecut, în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV. Ales între timp preşedinte, Nicuşor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, primul şef al statului din perioada post-decembristă. Nicuşor Dan a fost prezent la Palatul Cotroceni, dar a urmărit procesiunea din biroul său prezidenţial, fără a coborî la catafalcul lui Ion Iliescu, susţin surse politice pentru News.ro. Nicuşor Dan a mai făcut referiri la Ion Iliescu şi cu alte ocazii, invocând termenul „democraţie originală” consacrat de acesta, dar şi când a fost întrebat într-un interviu ce ar prelua de la foştii preşedinţi ai României.
10:40
Trump anunţă un acord de pace ”istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. ”Mulţi lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, până acum, mulţumită lui TRUMP” News.ro
Liderii Armeniei şi Azrbaidjanului urmează să semneze vineri, la Washington, un acord de pace ”istoric”, sub egida Statelor Unite, prin care să pună capăt unui conflict teritorial între cele două foste republici sovietice vechi de zeci de ani, anunţă preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.
10:40
Cod galben de caniculă, sâmbătă, în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei/ Cod portocaliu de temperaturi ridicate, duminică, în Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj/ Cod galben în alte 24 de judeţe şi în Capitală News.ro
Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, o atenţionare Cod galben de caniculă pentru judeţe din Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei, unde temperaturile vor ajunge la 35-37 de grade şi, izolat, 38 de grade. Duminică, va fi în vigoare un Cod galben de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală, în timp ce judeţele Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj se vor afla sub incidenţa unui Cod portocaliu. Acolo temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade, iar noaptea va fi tropicală. În Capitală, canicula se va intensifica duminică.
Acum 4 ore
10:20
Corul Madrigal şi Cantus Mundi - Opt evenimente, între 10 şi 17 august, la malul mării News.ro
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” şi Programul Naţional Cantus Mundi anunţă opt evenimente pregătite pentru public între 10 şi 17 august, în cadrul SEAS - Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului ed. a IV-a, iulie-septembrie, la invitaţia Teatrului de Stat Constanţa.
10:10
Venus Williams, doar o oră şi 28 de minute pe teren la Cincinnati. Americanca în vârstă de 45 de ani a fost învinsă în primul tur News.ro
Aflată la al doilea turneu din circuitul WTA de la revenirea sa, Venus Williams a fost învinsă joi seara, la Cincinnati, chiar la debutul său în actuala ediţie a competiţiei. Jucătoarea americană în vârstă de 45 de ani a cedat în două seturi în faţa Jessicăi Bouzas Maneiro (4-6, 4-6).
10:10
MAE: România se alătură Declaraţiei Comune privind Securitatea şi Rezilienţa Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală/ Ţoiu: România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine şi se alătură astfel partenerilor săi din UE şi SUA News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că România se alătură Declaraţiei Comune privind Securitatea şi Rezilienţa Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală, în coordonare cu SUA şi partenerii din UE. ”Ca ţară situată la Marea Neagră şi care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine”, afirmă ministrul Oana Ţoiu.
09:50
Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu News.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional , luni, pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţia de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de ceremoniile dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu” şi pentru stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentaleîn condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică.
09:50
Noul Cod al Conţinutului Audiovizual intră în vigoare şi se aplică tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, inclusiv celor din online/ Cele mai importante prevederi News.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului a anunţat transmiterea către Monitorul Oficial a noului Cod de Reglementare a Conţinutului Audiovizual (Decizia nr. 573 din 25.06.2025) - rezultatul unui efort instituţional substanţial, desfăşurat de-a lungul a trei ani, care marchează un moment definitoriu în modernizarea reglementării audiovizuale din România.
09:40
Tenis de masă: Bobi Simion, medalie de argint pentru România la ITTF World Para Future Spokane 2025 News.ro
Bobi Simion, unul dintre cei mai valoroşi sportivi paralimpici ai României, a câştigat medalia de argint la ITTF World Para Future Spokane 2025, competiţie internaţională de tenis de masă desfăşurată între 6–8 august în Washington, SUA.
09:40
Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional luni, pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţia de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de ceremoniile dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu” News.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional luni, pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţia de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de ceremoniile dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu”.
09:30
Sindicaliştii din educaţie anunţă că strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri din Legea austerităţii: Este momentul ca întreaga clasă politică să înţeleagă că nu se mai poate face învăţământ european cu costuri dâmboviţene News.ro
Federaţiile sindicale din educaţie anunţă că strâng semnături pentru a promova o iniţiativă legislativă prin care să fie abrogate măsurile din legea austerităţii referitoare la majorarea efectivelor de elevi, preşcolari şi/sau antepreşcolari,, mărirea normei didactice de predare, a celor care reduc tariful la plata cu ora şi şi a celor referitoare la ”modificarea degrevărilor personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control”. De asemenea propun creşterea la 3 salarii de bază a primei de instalare pentru personalul didactic repartizat cu statut de cadru didactic titular în unităţi de învăţământ aflate în zone din mediul rural, defavorizate sau izolate.
09:10
Tenis: "Visele sunt mai aproape decât par". La 18 ani, Victoria Mboko a câştigat turneul de la Montreal, primul său titlu WTA. A participat la turneu cu wild card News.ro
Tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko, în vârstă de 18 ani, a încheiat joi seara un parcurs de vis către titlul National Bank Open, la Montreal, depăşind obstacolele unui început lent şi unei încheieturi umflate la mâna dreaptă şi învingând-o pe japoneza Naomi Osaka în finală, scor 2-6, 6-4, 6-1.
09:10
Braşov Jazz & Blues Festival revine cu o nouă ediţie, între 14 - 17 august. Sharrie Williams, supranumită Princess of Rockin' Gospel Blues, cântă în Biserica Fortificată din Bod News.ro
Cea de-a XIII-a ediţie a Braşov Jazz & Blues Festival are loc între 14 şi 17 august, în şapte spaţii din oraş şi împrejurimi, cu acces gratuit sau pe bază de bilet. Publicul va asista la concerte de jazz, gospel şi improvizaţie în Piaţa Sf. Ioan, la grădina JUNO sau în Biserica fortificată din Bod, spun organizatorii.
09:00
Netflix a lansat trailerul oficial şi noi imagini pentru "The Thursday Murder Club" - VIDEO News.ro
Tailerul oficial pentru "The Thursday Murder Club" (Clubul Crimelor de Joi) a fost lansat de Netflix. Filmul va fi pe platformă din 28 august.
08:50
Shelton l-a învins pe Khachanov şi a câştigat primul său titlu Masters 1000 la Canadian Open News.ro
Jucătorul american Ben Shelton, cap de serie numărul patru, a luptat din greu după ce a pierdut primul set şi a câştigat joi primul său titlu ATP Masters 1000 la Canadian Open din Toronto, învingându-l pe rusul Karen Khachanov, cap de serie numărul 11, cu 6-7(5), 6-4, 7-6(3).
08:50
Buzău - Accident între un autoturism şi un TIR cu furaje. Un bărbat de 78 de ani a murit - FOTO News.ro
Un bărbat de 78 de ani şi-a pierdut viaţa, vineri dimineaţă, în comuna Amaru, din judeţul Buzău, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un tir ce transporta furaje.
08:30
Calea Victoriei, din nou pietonală în weekendul 9-10 august News.ro
Calea Victoriei se transformă, din nou, într-o zonă de promenadă, temporar eliberată de trafic rutier, în weekendul 9-10 august.
Acum 6 ore
08:20
INTERVIU - Valeriu Nicolae: Dacă nu vrem ca următoarele alegeri să fie câştigate de nebuni mesianici de tip Georgescu, de mitomani oportunişti de tip Simion, preşedintele trebuie să devină rapid mai inspiraţional News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan comite deja nişte erori foarte grave, care nu pun în pericol doar mandatul său, dar şi parcursul european al României, avertizează activistul Valeriu Nicolae, expert în comunicare. Izolarea lui Nicuşor Dan la Cotroceni, întârzierea în a-şi alege o echipă de colaboratori, incapacitatea de a deveni inspiraţional pentru români, blocajul în care a intrat cu serviciile secrete îl duc pe preşedinte într-o fundătură, estimează el într-un interviu pentru News.ro.
08:10
Startup-ul american Lyten vrea să resusciteze fostul gigant european al bateriilor Northvolt News.ro
Startup-ul californian Lyten a anunţat joi că a ajuns la un acord pentru a cumpăra activele rămase ale companiei falimentare Northvolt din Suedia şi Germania, într-o mişcare ce ar putea reaprinde speranţele Europei de a-şi construi o industrie proprie de baterii pentru vehicule electrice, reducând astfel dependenţa de China, transmite Reuters.
07:50
IGPR - 34 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău într-un dosar de proxenetism. Zece persoane au fost duse la audieri News.ro
Zeci de percheziţii au avut loc în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău într-un dosar de proxenetism, zece persoane fiind duse la audieri.
07:50
Dâmboviţa - Două autoturisme şi un autocamion, implicate într-un accident între Târgovişte - Găeşti. Patru persoane au fost rănite. Traficul este oprit News.ro
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi un autocamion, produs vineri dimineaţă pe DN 72 Târgovişte - Găeşti, circulaţi fiind oprită.
07:50
Apple şi Microsoft se grăbesc să integreze GPT-5 News.ro
Noul model GPT-5 a fost lansat joi, iar partenerii OpenAI, Apple şi Microsoft, nu au precupeţit niciun efort pentru a-l integra în propriile produse.
07:40
Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume anunţă perspective pozitive, după o criză istorică a industriei de profil News.ro
Directorul general al companiei spaniole Deoleo, cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, afirmă că o recoltă abundentă şi îmbunătăţirea încrederii în piaţă arată că industria începe să-şi revină după una dintre cele mai dificile perioade din istorie.
07:20
BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina News.ro
Războiul din Ucraina, declanşat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia îşi continuă avansul său sângeros şi istovitor. Atacuri aeriene mortale au loc în fiecare noapte în toată ţara, în timp ce rafinăriile şi instalaţiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat de dronele Kievului. În acest context, Kremlinul a confirmat că este în plan o întâlnire între Donald Trump şi Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc în curând, scrie BBC.
07:00
Rusia şi Emiratele Arabe Unite îşi consolidează parteneriatul comercial, sfidând limitele impuse de SUA News.ro
Preşedintele EAU, Mohammed bin Zayed al Nahyan, a efectuat joi a doua sa vizită în Rusia în mai puţin de un an, întâlnindu-se cu omologul său rus, Vladimir Putin, într-un semnal clar al consolidării relaţiilor bilaterale, transmite CNBC.
07:00
România - lobby la Washington pentru a reintra în Visa Waiver. 25.000 dolari/lună pentru firma unui fost om-cheie al Homeland Security, care a asistat cu succes Qatarul News.ro
Statul român a încheiat, prin Ambasada României în SUA, un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), o firmă americană de consultanţă specializată în securitate şi siguranţă publică, ce a furnizat asistenţă Qatarului în demersul încununat de succes al ţării din Orientul Mijlociu de a fi admisă de către autorităţile de la Washington în programul Visa Waiver, relatează Profit.ro.
06:50
NBC News: Imagini din satelit arată că Israelul concentrează forţe pentru o posibilă invazie terestră în Gaza, potrivit unor surse News.ro
Imagini surprinse de un satelit comercial arată că armata israeliană concentrează trupe şi echipamente în apropierea frontierei cu Gaza, care ar putea sprijini o posibilă nouă invazie terestră în enclava palestiniană, potrivit a trei oficiali americani şi unui fost oficial care a vizionat imaginile, scrie NBC News.
06:40
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro News.ro
Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”, relatează BBC.
06:30
O pastilă zilnică îi ajută pe pacienţi să piardă 12% din greutatea corporală, conform unui studiu aflat în fază incipientă News.ro
O pastilă zilnică pentru pierderea în greutate s-a dovedit că ajută pacienţii să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală, potrivit rezultatelor unui studiu clinic, citate de The Guardian.
06:30
UPDATE - Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a ocupa Gaza City şi adoptă cinci principii pentru încheierea războiului din Gaza, inclusiv „controlul de securitate israelian” News.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului, conform CNN. Cabinetul de securitate al Israelului a adoptat şi cinci principii pentru încheierea războiului din Gaza, inclusiv „controlul de securitate israelian în Fâşia Gaza” şi o nouă administraţie civilă care să guverneze enclava, care să nu fie nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană.
06:30
Scădere de 8% a acţiunilor Rheinmetall, joi, după rezultate financiare sub aşteptări News.ro
Acţiunile producătorului german de armament Rheinmetall au scăzut cu 8% joi, consemnând cea mai slabă evoluţie în cadrul indicelui german DAX, transmite CNBC.
Acum 8 ore
06:20
O pastilă zilnică îi ajută pe pacienţi să piardă 12% din greutatea corporală, conform unui studiu aflat în faă incipientă News.ro
O pastilă zilnică pentru pierderea în greutate s-a dovedit că ajută pacienţii să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală, potrivit rezultatelor unui studiu clinic, citate de The Guardian.
06:20
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a ocupa Gaza City News.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului, conform CNN.
06:10
Republica Moldova a retras licenţa Moldovagaz, al cărei principal acţionar era Gazprom. Gigantul rus denunţă decizia şi avertizează că va lupta împotriva ei „prin toate mijloacele disponibile” News.ro
Agenţia Naţională pentru Reglementarea Energiei din Republica Moldova (ANRE) a anunţat săptămâna aceasta că licenţa de distribuţie a gazelor a fost retrasă de la Moldovagaz, companie unde acţionar majoritar (50%) este gigantul rus Gazprom, şi a fost transferată companiei de stat Energocom. În replică, Gazprom a denunţat joi decizia şi a afirmat că această măsură îi provoacă prejudicii, avertizând totodată Chişinăul că pune în pericol securitatea energetică a ţării, relatează presa locală.
06:00
OpenAI afirmă că cea mai recentă actualizare ChatGPT este un pas mare înainte, dar încă nu poate face munca oamenilor News.ro
OpenAI a declarat că a făcut un „pas semnificativ” către inteligenţa artificială generală (AGI) odată cu lansarea celei mai recente actualizări a ChatGPT, dar a recunoscut că încă lipsesc „multe lucruri” în încercarea de a crea un sistem capabil să facă munca oamenilor, informează The Guardian.
06:00
Lira sterlină a crescut cu 0,5% joi, după decizia Băncii Angliei de a reduce dobânda de referinţă News.ro
Lira sterlină s-a apreciat cu 0,5% joi, după ce Banca Angliei a redus dobânda de referinţă cu 25 de puncte de bază, în conformitate cu aşteptările pieţei, transmite CNBC.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.