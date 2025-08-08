STUDIU: Unul din patru români crede că Inteligenţa Artificială poate contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice. Un procent similar este reprezentat de cei care se tem că va adânci prăpastia socială

Aproape o treime dintre români (36%) cred că efectele Inteligenţei Artificiale (AI) vor depinde de politicile guvernamentale, 24,7% sunt de părere că aceste tehnologii pot contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice, iar 23,4% se tem că vor adânci prăpastia socială şi vor favoriza un cerc restrâns de oameni care controlează sau înţeleg foarte bine tehnologia, arată un studiu realizat de RoCoach şi Novel Research. Potrivit studiului, mai mult de jumătate dintre români (56,4%) consideră că autorităţile ar trebui să creeze mecanisme clare de reglementare şi control pentru utilizarea AI, iar aproape 48% susţin că guvernul ar trebui să asigure acces egal la tehnologie şi instruire digitală. Percepţia dominantă este că, fără intervenţii sistemice, beneficiile AI riscă să devină privilegii rezervate unei minorităţi, nu un sprijin pentru majoritate.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de News.ro