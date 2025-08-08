Tanczos: Propunem o reducere cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri la nivelul primăriilor/ Cei care au fost gospodari şi nu s-au dus la plafonul maxim de costuri nu trebuie să dea afară pe nimeni
News.ro, 8 august 2025 13:30
Proiectul privind reforma administraţiei publice formulează propuneri care vizează creşterea eficienţei în administraţia publică locală, una dintre acestea fiind reducerea cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri în funcţionarea primăriilor. Aceeaşi ”regulă” de reducere a cheltuielilor cu 20 de procente va fi aplicată şi în cazul prefecturilor şi la cabinetele miniştrilor şi la cele ale primarilor şi viceprimarilor. Vicepremierul Tanczos Barna a arătat că, prin implementarea acestei măsuri, ”se vor reduce schemele de personal cu mii de posturi la nivel naţional”.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
14:00
Rugby: Selecţionat pentru prima dată în All Blacks pentru Rugby Championship, Leroy Carter a trăit momente stresante: câinele i-a mâncat paşaportul # News.ro
Selectat pentru prima dată în reprezentativa All Blacks pentru Rugby Championship, neozeelandezul Leroy Carter a fost la un pas de a rata zborul din cauza câinelui său, relatează Le Figaro.
14:00
Rogobete: Creştem transparenţa şi responsabilitatea în spitalele publice. Managerii vor fi obligaţi să publice pe site-ul spitalului date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că managerii de spitale publice vor fi obligaţi să ofere pe site-ul unităţii medicale ”date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie”. Astfel, vor fi făcute publice numărul de transferuri către alte unităţi, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziţie publică, dar şi indicatori privind satisfacţia pacienţilor.
Acum 10 minute
13:50
Peste 400 de posturi în creşele finalizate în cadrul programului guvernamental ”Sfânta Ana”, scoase la concurs # News.ro
Peste 400 de posturi în creşele deja finalizate în cadrul programului guvernamental ”Sfânta Ana” vor fi scoase la concurs în perioada următoare, anunţă Ministerul Educaţiei. Aceste creşe moderne vor fi deschise în 18 localităţi.
Acum 30 minute
13:40
Trei adolescenţi arestaţi, iar unul de 15 ani plasat în detenţie provizorie în sudul Danemarcei, după ce planifică un atac armat într-o şcoală privată la Kolding # News.ro
Trei adolescenţi care voiau să comită un atac armat într-o şcoală, la Kolding, în Jutland, în sudul Danemarcei, au fost arestaţi, evitându-se astfel o dramă, potrivit Danmarks Radio, relatează AFP.
13:40
Rogobete anunţă că a fost aprobat cadrul normativ pentru extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tineri, inclusiv băieţi, cu vârste între 11 şi 26 de ani/ Au fost aprobate norme pentru controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că Guvernul a aprobat, vineri, cadrul normativ pentru extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tineri, inclusiv băieţi, cu vârste între 11 şi 26 de ani. Totodată, au fost aprobate patru categorii de norme pentru controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale
13:30
Tanczos: Propunem o reducere cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri la nivelul primăriilor/ Cei care au fost gospodari şi nu s-au dus la plafonul maxim de costuri nu trebuie să dea afară pe nimeni # News.ro
Proiectul privind reforma administraţiei publice formulează propuneri care vizează creşterea eficienţei în administraţia publică locală, una dintre acestea fiind reducerea cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri în funcţionarea primăriilor. Aceeaşi ”regulă” de reducere a cheltuielilor cu 20 de procente va fi aplicată şi în cazul prefecturilor şi la cabinetele miniştrilor şi la cele ale primarilor şi viceprimarilor. Vicepremierul Tanczos Barna a arătat că, prin implementarea acestei măsuri, ”se vor reduce schemele de personal cu mii de posturi la nivel naţional”.
13:30
Sportiva Diana Faur (ACS Living Bike) a câştigat medalia de argint la Campionatele Europene de MTB Youth din Suedia, la MTB XCO, categoria 13 ani.
13:30
Trei adolescenţi arestaţi, iar unul de 15 ani plasat în detenţie provizorie în sudul Danemarcei, după ce planifică un atac armat într-o şcoală la Kolding # News.ro
Trei adolescenţi care voiau să comită un atac armat într-o şcoală, la Kolding, în Jutland, în sudul Danemarcei, au fost arestaţi, evitându-se astfel o dramă, potrivit Danmarks Radio, relatează AFP.
Acum o oră
13:20
Tanczos: Avem o propunere cu privire la degrevarea de anumite sarcini care nu ar trebui să fie neapărat în curtea administraţiei locale/ Pachetul de servicii sociale sau ajutoare sociale să treacă la autorităţile deconcentrate de la Ministerul Muncii # News.ro
Serviciile sociale precum asistenţa socială sau ajutoarele sociale care funcţionează în prezent la nivelul primăriilor ar urma să treacă în subordinea instituţiilor deconcentrate care funcţionează la nivelul Ministerului Muncii, conform unei propuneri din proiectul de reformă administrativă pus în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării. Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că aceste sarcini ”nu ar trebui să fie neapărat în curtea administraţiei locale”.
13:10
Primul sezon din noua producţie „Străina: Sânge din sângele meu” („Outlander: Blood of My Blood”) are premiera pe HBO Max în 9 august. Primul episod este deja disponibil pe platformă, iar un nou episod va fi disponibil în fiecare sâmbătă până la finalul seriei, în 11 octombrie.
13:10
Tanczos: În ce priveşte descentralizarea, propunem câteva elemente noi de simplificare şi de competenţă pentru autorităţile locale/ În cazul jocurilor de noroc, autoritatea publică locală va avea competenţa de a stabili zonele, condiţiile de autorizare # News.ro
Primăriile vor putea avea ”un control mai riguros” în ceea ce priveşte activităţile firmelor care se ocupă cu jocurile de noroc, conform proiectului de reformă administrativă pus în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării. Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, vineri, într-o conferinţă de presă, că, potrivit propunerilor formulate în proiectul de act normativ, primăriile vor avea competenţe în ceea ce priveşte stabilirea zonelor în care casele de pariuri vor putea funcţiona, dar şi condiţiile în care activitatea acestora va putea fi autorizată.
13:00
Proiectul de reformă administrativă: Autorităţile locale vor putea reţine o parte din ajutorul social, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local/ Tanczos: Sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc impozite, amenzi # News.ro
Autorităţile locale vor putea pune popriri asupra unei părţi din ajutorul social, în situaţia în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local. Prevederea în acest sens apare în proiectul de reformă administrativă propus de Ministerul Dezvoltării şi pus în dezbatere publică. Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că măsura este propusă în condiţiile în care ”sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi” şi anunţă că administraţiile locale vor avea şi alte instrumente prin care îi vor putea constrânge pe contribuabili să achite datoriile către bugetele locale.
13:00
Liderul WTA, Arina Sabalenka, a vorbit la Cincinnati despre sezonul său şi despre performanţele sale la primele trei turnee de Grand Slam. Deşi a recunoscut că a avut parte de câteva dezamăgiri, jucătoarea din Belarus se declară mulţumită de constanţa de care a dat dovadă pe teren, relatează L'Equipe.
13:00
Trump cere excluderea imigranţilor fără acte din recensământ şi exercită presiuni asupra multor oficiali să redeseneze, prin ”gerrymandering”, harta electorală, înaintea alegerilor de la jumătate de mandat în 2026. Constituţia prevede înregistrarea ”tutur # News.ro
Preşedintele american Donald Trump cere ca următorul recensământ să nu înregistreze ”persoane prezente ilegal” în Statele Unite, în timp ce Casa Albă exercită presiuni asupra multor oficiali locali să redeseneze harta electorală - în favoarea Partidului Republican -, relatează AFP.
Acum 2 ore
12:50
Fotbal: Un fost internaţional german a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru fraudă # News.ro
Eike Immel, fost portar al echipei Manchester City şi câştigător al Euro 1980 cu Germania, a fost condamnat la doi ani şi două luni de închisoare pentru fraudă, relatează RMC Sport.
12:50
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Incendiu de mari proporţii în Ventura şi în Los Angeles County (SUA)/ Autorităţile au decis evacuarea mai multor zone/ Cetăţenii români să manifeste precauţie # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Statele Unite ale Americii, în contextul unui incendiu de mari proporţii în Ventura şi în Los Angeles County. Autorităţile au decis evacuarea mai multor zone, iar cetăţenii români aflaţi acolo sunt îndemnaţi să manifeste precauţie.
12:40
Accident în care au fost implicate cinci maşini pe A2, sensul Constanţa - Bucureşti. Traficul este îngreunat # News.ro
Un accident în care au fost implicate cinci maşini s-a produs vineri pe A2, sensul Constanţa - Bucureşti, în zona localităţii Cernavodă.
12:30
Tanczos Barna: Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR la două miliarde, 1,7 miliarde aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei/ Trebuie să ne concentrăm pe proiectele care pot fi finanţate # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, afirmă că Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). El arată că, în condiţiile în care instituţii precum Apele Române au ratat deja toate proiectele propuse spre finanţare prin PNRR, entităţile care au proiecte în derulare trebuie să se concentreze asupra acelora care pot fi finalizate la termen.
12:30
Ministrul britanic al persoanelor fără adăpost Rushanara Ali demisionează în urma unor dezvăluiri potrivit cărora a crescut preţul unei chirii după ce a reziliat contractul, contrar unei reforme pe care o promova # News.ro
Secretara de stat britanică însărcinată cu persoanele fără adăpost Rushanara Ali a demisionat din Guvernul laburist în urma unor dezvăluiri potrivit cărora şi-a crescut în mod considerabil chiria unei locuinţe a cărei proprietară este, a anunţat Downing Street, relatează AFP.
12:20
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Grupul Maragro de către East Grain SA, ambele active în sectorul agricol # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care East Grain SA intenţionează să preia Grupul Maragro, ambele cu activităţi în sectorul agricol.
12:20
Două femei care au înşelat cu peste 30.000 de euro o persoană, pretinzând că sunt ”vrăjitoare”, reţinute de poliţiştii din Bucureşti # News.ro
Două femei care se prezentau ca ”vrăjitoarea Claudia” şi "vrăjitoarea Maria” au fost reţinute de poliţiştii din Bucureşti după ce au înşelat o persoană pretinzând că vor face un ”ritual de împreunare cu persoana iubită” şi că rezolvă probleme de sănătate cauzate de ”farmece şi blesteme” din trecut. În acest fel, cele două au obţinut de la persoana vătămată peste 30.000 de euro şi o constrângeau să le dea în continuare sume de bani.
12:10
SpaceX semnează un parteneriat fără precedent cu Italia în vederea explorării planetei Marte # News.ro
Întreprinderea SpaceX al multimiliardarului Elon Musk a semnat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) în vederea trimiterii pe marte a unor instrumente ştiinţifice, anunţă părţile, relatează AFP.
12:00
STUDIU: Unul din patru români crede că Inteligenţa Artificială poate contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice. Un procent similar este reprezentat de cei care se tem că va adânci prăpastia socială # News.ro
Aproape o treime dintre români (36%) cred că efectele Inteligenţei Artificiale (AI) vor depinde de politicile guvernamentale, 24,7% sunt de părere că aceste tehnologii pot contribui la reducerea diferenţelor sociale şi economice, iar 23,4% se tem că vor adânci prăpastia socială şi vor favoriza un cerc restrâns de oameni care controlează sau înţeleg foarte bine tehnologia, arată un studiu realizat de RoCoach şi Novel Research. Potrivit studiului, mai mult de jumătate dintre români (56,4%) consideră că autorităţile ar trebui să creeze mecanisme clare de reglementare şi control pentru utilizarea AI, iar aproape 48% susţin că guvernul ar trebui să asigure acces egal la tehnologie şi instruire digitală. Percepţia dominantă este că, fără intervenţii sistemice, beneficiile AI riscă să devină privilegii rezervate unei minorităţi, nu un sprijin pentru majoritate.
12:00
OX2, dezvoltator în domeniul energiei regenerabile, a vândut un parc eolian de 96 MW, din estul ţării, aflat în stadiul „ready-to-build”, către HELLENiQ Renewables # News.ro
OX2, dezvoltator în domeniul energiei regenerabile, anunţă că a vândut un parc eolian de 96 MW, aflat în stadiul „ready-to-build”, către Helleniq Renewables, o subsidiară deţinută în totalitate de Helleniq Energy Holdings. Punerea în funcţiune este prevăzută pentru anul 2027. Parcul eolian Ansthall, situat în estul României, va avea 15 turbine Vestas de ultimă generaţie, fiecare cu o capacitate de 6,4 MW.
12:00
Concurenţă la admiterea studenţilor internaţionali la UMF ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca/ Aproape 13 candidaţi pe un loc la Medicină dentară în limba franceză # News.ro
Concursul de admitere pentru candidaţii internaţionali la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca s-a încheiat, fiind înregistraţi peste 3.100 de doritori pentru cele circa 600 de locuri scoase la concurs. La Medicină dentară în limba franceză concurenţa a afost de aproape 13 candidaţi pe un loc.
Acum 4 ore
11:50
Surprinzătoarea reconversie a lui Johannes Boe: legenda biatlonului se lansează în fotbal în liga a şasea norvegiană # News.ro
Legendarul Johannes Boe, care şi-a încheiat cariera de biatlonist la sfârşitul sezonului 2024-2025, şi-a găsit deja o nouă ocupaţie. Norvegianul în vârstă de 32 de ani tocmai s-a alăturat clubului de fotbal Vinger FK, din divizia a şasea norvegiană, pentru suma de... 80 de euro, relatează RMC Sport.
11:40
Ministrul Transporturilor anunţă că are loc un control la Metrorex, la care participă reprezentanţi ai ministerului ai, ASFR şi ai ITM # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că reprezentanţi ai ministerului, ai Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă fac un control la Metrorex pentru a verifica modul în care sunt respectate normele privind siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou, regulile de muncă şi instruirea profesională a personalului, gestionarea incidentelor.
11:40
ONU cere Guvernului israelian să oprească ”imediat” planul de preluare a controlului militar al Fâşiei Gaza ocupate, contrat hotărârii Curţii Internaţionale de Justiţie # News.ro
Planul Guvernului israelian de ”preluare a controlului militar complet al Fâşiei Gaza ocupate trebuie să fie oprit imediat”, cere vineri Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului (OHCHR) Volker Türk, relatează AFP.
11:20
Trump anunţă un acord de pace ”istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. Acordul prevede amenajarea de către SUA a unui coridor de 43 km în Armenia, ”Calea Trump a Păcii şi Prosperităţii Internaţionale” (TRIPP) # News.ro
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului urmează să semneze vineri, la Washington, un acord de pace ”istoric”, sub egida Statelor Unite, prin care să pună capăt unui conflict teritorial între cele două foste republici sovietice vechi de zeci de ani, anunţă preşedintele american Donald Trump, care-i va primi separat pe liderii celor două ţări şi va semna câte un acord bilateral cu fiecare, iar apoi vor semna un acord tripartit, relatează AFP.
11:20
Argeş: Cei doi turişti rătăciţi pe munte, în apropierea vârfului Moldoveanu, recuperaţi de salvamontişti şi jandarmi montani - VIDEO # News.ro
Cei doi turişti rătăciţi pe munte, în apropierea vârfului Moldoveanu, au fost recuperaţi de salvamontiştii şi jandarmii montani din Argeş, după o acţiune care a durat toată noaptea de joi spre vineri. Salvatorii au plecat în căutarea celor doi după ce restul grupului din care făceau parte a anunţat că ei nu au ajuns la maşină.
11:10
Primarul unei comune din Teleorman, cercetat de DNA după ce ar fi primit mită 145.000 de lei de la mai multe persoane, pentru atribuirea preferenţială de contracte şi achiziţionarea de bunuri # News.ro
Primarul comunei Troianul din judeţul Teleorman, Ionel Neagu, este cercetat, sub control judiciar, de procurorii DNA pentru şase fapte de luare de mită, el fiind suspectat că a primit, în total, 145.000 de lei pentru atribuirea preferenţială a unor contracte privind reabilitarea unei şcoli, a unor străzi sau achiziţionare de bunuri de la o anumită firmă.
11:00
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunţarea acesteia.
10:50
Mercato: Pus sub acuzare pentru viol şi agresiune sexuală, Thomas Partey a semnat cu Villarreal după ce a fost eliberat pe cauţiune # News.ro
Clubul Villarreal a anunţat joi că a obţinut serviciile fotbalistului Thomas Partey. Confruntat cu cinci capete de acuzare de viol şi un cap de acuzare de agresiune sexuală de către poliţia londoneză, mijlocaşul în vârstă de 32 de ani, eliberat pe cauţiune în urmă cu două zile, era fără club de la expirarea contractului cu Arsenal.
10:40
În toamna anului trecut, Nicuşor Dan recunoştea că l-a votat pe Ion Iliescu: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”. Joi a lipsit de la funeraliile acestuia - VIDEO # News.ro
În octombrie anul trecut, Nicuşor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidenţiale din anul 2000, l-a votat pe Ion Iliescu în competiţia cu candidatul PRM Corneliu Vadim Tudor. ”Mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”, relata Nicuşor Dan, în toamna anului trecut, în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV. Ales între timp preşedinte, Nicuşor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, primul şef al statului din perioada post-decembristă. Nicuşor Dan a fost prezent la Palatul Cotroceni, dar a urmărit procesiunea din biroul său prezidenţial, fără a coborî la catafalcul lui Ion Iliescu, susţin surse politice pentru News.ro. Nicuşor Dan a mai făcut referiri la Ion Iliescu şi cu alte ocazii, invocând termenul „democraţie originală” consacrat de acesta, dar şi când a fost întrebat într-un interviu ce ar prelua de la foştii preşedinţi ai României.
10:40
Trump anunţă un acord de pace ”istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. ”Mulţi lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, până acum, mulţumită lui TRUMP” # News.ro
Liderii Armeniei şi Azrbaidjanului urmează să semneze vineri, la Washington, un acord de pace ”istoric”, sub egida Statelor Unite, prin care să pună capăt unui conflict teritorial între cele două foste republici sovietice vechi de zeci de ani, anunţă preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.
10:40
Cod galben de caniculă, sâmbătă, în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei/ Cod portocaliu de temperaturi ridicate, duminică, în Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj/ Cod galben în alte 24 de judeţe şi în Capitală # News.ro
Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, o atenţionare Cod galben de caniculă pentru judeţe din Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei, unde temperaturile vor ajunge la 35-37 de grade şi, izolat, 38 de grade. Duminică, va fi în vigoare un Cod galben de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală, în timp ce judeţele Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj se vor afla sub incidenţa unui Cod portocaliu. Acolo temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade, iar noaptea va fi tropicală. În Capitală, canicula se va intensifica duminică.
10:20
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” şi Programul Naţional Cantus Mundi anunţă opt evenimente pregătite pentru public între 10 şi 17 august, în cadrul SEAS - Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului ed. a IV-a, iulie-septembrie, la invitaţia Teatrului de Stat Constanţa.
10:10
Venus Williams, doar o oră şi 28 de minute pe teren la Cincinnati. Americanca în vârstă de 45 de ani a fost învinsă în primul tur # News.ro
Aflată la al doilea turneu din circuitul WTA de la revenirea sa, Venus Williams a fost învinsă joi seara, la Cincinnati, chiar la debutul său în actuala ediţie a competiţiei. Jucătoarea americană în vârstă de 45 de ani a cedat în două seturi în faţa Jessicăi Bouzas Maneiro (4-6, 4-6).
10:10
MAE: România se alătură Declaraţiei Comune privind Securitatea şi Rezilienţa Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală/ Ţoiu: România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine şi se alătură astfel partenerilor săi din UE şi SUA # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că România se alătură Declaraţiei Comune privind Securitatea şi Rezilienţa Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală, în coordonare cu SUA şi partenerii din UE. ”Ca ţară situată la Marea Neagră şi care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine”, afirmă ministrul Oana Ţoiu.
Acum 6 ore
09:50
Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu # News.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional , luni, pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţia de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de ceremoniile dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu” şi pentru stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentaleîn condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică.
09:50
Noul Cod al Conţinutului Audiovizual intră în vigoare şi se aplică tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, inclusiv celor din online/ Cele mai importante prevederi # News.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului a anunţat transmiterea către Monitorul Oficial a noului Cod de Reglementare a Conţinutului Audiovizual (Decizia nr. 573 din 25.06.2025) - rezultatul unui efort instituţional substanţial, desfăşurat de-a lungul a trei ani, care marchează un moment definitoriu în modernizarea reglementării audiovizuale din România.
09:40
Tenis de masă: Bobi Simion, medalie de argint pentru România la ITTF World Para Future Spokane 2025 # News.ro
Bobi Simion, unul dintre cei mai valoroşi sportivi paralimpici ai României, a câştigat medalia de argint la ITTF World Para Future Spokane 2025, competiţie internaţională de tenis de masă desfăşurată între 6–8 august în Washington, SUA.
09:40
Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional luni, pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţia de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de ceremoniile dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu” # News.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional luni, pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţia de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de ceremoniile dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu”.
09:30
Sindicaliştii din educaţie anunţă că strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri din Legea austerităţii: Este momentul ca întreaga clasă politică să înţeleagă că nu se mai poate face învăţământ european cu costuri dâmboviţene # News.ro
Federaţiile sindicale din educaţie anunţă că strâng semnături pentru a promova o iniţiativă legislativă prin care să fie abrogate măsurile din legea austerităţii referitoare la majorarea efectivelor de elevi, preşcolari şi/sau antepreşcolari,, mărirea normei didactice de predare, a celor care reduc tariful la plata cu ora şi şi a celor referitoare la ”modificarea degrevărilor personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control”. De asemenea propun creşterea la 3 salarii de bază a primei de instalare pentru personalul didactic repartizat cu statut de cadru didactic titular în unităţi de învăţământ aflate în zone din mediul rural, defavorizate sau izolate.
09:10
Tenis: "Visele sunt mai aproape decât par". La 18 ani, Victoria Mboko a câştigat turneul de la Montreal, primul său titlu WTA. A participat la turneu cu wild card # News.ro
Tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko, în vârstă de 18 ani, a încheiat joi seara un parcurs de vis către titlul National Bank Open, la Montreal, depăşind obstacolele unui început lent şi unei încheieturi umflate la mâna dreaptă şi învingând-o pe japoneza Naomi Osaka în finală, scor 2-6, 6-4, 6-1.
09:10
Braşov Jazz & Blues Festival revine cu o nouă ediţie, între 14 - 17 august. Sharrie Williams, supranumită Princess of Rockin' Gospel Blues, cântă în Biserica Fortificată din Bod # News.ro
Cea de-a XIII-a ediţie a Braşov Jazz & Blues Festival are loc între 14 şi 17 august, în şapte spaţii din oraş şi împrejurimi, cu acces gratuit sau pe bază de bilet. Publicul va asista la concerte de jazz, gospel şi improvizaţie în Piaţa Sf. Ioan, la grădina JUNO sau în Biserica fortificată din Bod, spun organizatorii.
09:00
Netflix a lansat trailerul oficial şi noi imagini pentru "The Thursday Murder Club" - VIDEO # News.ro
Tailerul oficial pentru "The Thursday Murder Club" (Clubul Crimelor de Joi) a fost lansat de Netflix. Filmul va fi pe platformă din 28 august.
08:50
Shelton l-a învins pe Khachanov şi a câştigat primul său titlu Masters 1000 la Canadian Open # News.ro
Jucătorul american Ben Shelton, cap de serie numărul patru, a luptat din greu după ce a pierdut primul set şi a câştigat joi primul său titlu ATP Masters 1000 la Canadian Open din Toronto, învingându-l pe rusul Karen Khachanov, cap de serie numărul 11, cu 6-7(5), 6-4, 7-6(3).
08:50
Buzău - Accident între un autoturism şi un TIR cu furaje. Un bărbat de 78 de ani a murit - FOTO # News.ro
Un bărbat de 78 de ani şi-a pierdut viaţa, vineri dimineaţă, în comuna Amaru, din judeţul Buzău, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un tir ce transporta furaje.
08:30
Calea Victoriei se transformă, din nou, într-o zonă de promenadă, temporar eliberată de trafic rutier, în weekendul 9-10 august.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.