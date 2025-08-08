Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare pe care guvernul îl are în lucru va fi promovat tot prin angajarea răspunderii în parlament

20:50

Preşedintele Vladimir Putin a declarat că condiţiile pentru o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, nu au fost încă îndeplinite. Liderul rus a vorbit înaintea unei întâlniri directe cu preşedintele Trump, care ar urma să aibă loc în următoarele câteva zile. Până acum nu au fost confirmate nici data, nici locul desfăşurării acelei întâlniri, […]