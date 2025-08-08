Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare pe care guvernul îl are în lucru va fi promovat tot prin angajarea răspunderii în parlament
8 august 2025
Realizator: Mihaela Enache – Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare pe care guvernul îl are în lucru va fi promovat tot prin angajarea răspunderii în parlament. Vicepremierul Tánczos Barna a precizat azi că decizia a fost luată în coaliție cu ajutorul tuturor partidelor, iar demersul va începe peste câteva zile. Tánczos Barna: Săptămâna viitoare începe […]
• • •
Fondul suveran de investiții al Norvegiei, în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, va anunța săptămâna viitoare schimbări în gestionarea investițiilor sale israeliene, a declarat vineri ministrul de finanțe, Jens Stoltenberg, excluzând orice retragere generală din cauza războiului din Gaza. Guvernul a declarat marți că a lansat o revizuire urgentă a investițiilor fondului din […]
Președintele ASF a prezentat proiectul care prevede introducerea unor fonduri de plată a pensiilor private # Rador
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară a prezentat azi proiectul care prevede introducerea unor fonduri de plată a pensiilor private și impune ca banii din fondurile acumulate să poată fi achitați doar în tranșe cu un cuantum redus. Alexandru Petrescu a explicat că la momentul înființării fondurilor de pensii administrate privat, în anul 2008, a existat […]
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că Statele Unite au obținut pentru prima dată un plan diplomatic clar privind ceea ce dorește Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina – transmite Kyiv Post. Declarația lui Rubio survine în contextul în care administrația americană analizează posibilitatea unei întâlniri între președintele SUA, Donald Trump, […]
Cernăuţi – Miniștrii de externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României au semnat o declarație comună # Rador
Miniștrii afacerilor externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României, Andri Sibiha, Mihai Popşoi şi Oana Ţoiu, au semnat, vineri, o declarație comună, în urma unei reuniuni desfăşurate la Cerănuţi. Potrivit corespondentului Ukrinform, aceasta este deja a patra întâlnire la nivel de miniștri de externe în formatul Ucraina-Moldova-România. „Este deja a patra noastră întâlnire la nivel […]
Decizia Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza a stârnit critici la nivel intern şi internaţional. Premierul britanic, Keir Starmer, a îndemnat Israelul să „reconsidere imediat” decizia, afirmând că Marea Britanie acţionează pentru a asigura pacea „ca parte a unei soluții cu două state”. Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a declarat că planul este […]
Ministerul Finanțelor a atras vineri 105 milioane de lei de la bănci, suplimentar față de licitațiile de joi # Rador
Ministerul Finanțelor a atras astăzi 105 milioane de lei de la bănci, suplimentar față de licitațiile de ieri, când a împrumutat 781 de milioane de lei la dobânzi de 7,33% pe an, respectiv de 7,26% pe an. Valoarea nominală a celor două emisiuni suplimentare a fost de 75 de milioane de lei, respectiv 30 de […]
Autoritățile din Ucraina raportează că atacurile ruseşti din ultimele 24 de ore s-au soldat cu morţi şi răniți, în mai multe regiuni ale ţării. Potrivit rapoartelor de vineri dimineaţă ale autorităţilor din regiunile bombardate, atacuile s-au soldat cu trei morţi şi 19 răniţi. În regiunea Zaporijjia, au fost înregistraţi doi morți în urma a 545 […]
Zelenski și Tusk au convenit asupra coordonării acțiunilor pentru pace și integrare europeană # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au discutat, vineri, despre eforturile comune pentru pace, cooperarea în domeniul producției de apărare, sprijinul pentru cetățenii ucraineni și negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană. Zelenski a transmis pe Facebook că l-a informat pe Tusk despre conversațiile sale cu președintele SUA, Donald Trump, pecum și cu […]
Un dosar penal a fost deschis în cazul incendiului violent izbucnit clădirea fostului club Clubul Bellagio din Mamaia # Rador
Un dosar penal a fost deschis în cazul incendiului violent care a izbucnit aseară în imobilul dezafectat al unui fost club din staţiunea Mamaia. Dosarul vizează infracţiunea de distrugere din culpă, iar cercetările în acest caz sunt în plină desfăşurare. A fost degajată o cantitate mare de fum în zonă, iar traficul a fost restricţionat. […]
eșița împlinește 29 de ani de emisie neîntreruptă și invită ascultătorii din Banat și nu numai la un dublu eveniment aniversar, care îmbină mișcarea în aer liber cu muzica live și spiritul comunității! 8 august 2025 – Tura pân’ la Șură Pedalează în ritmul aniversării! Tradiționala tură ciclistă revine într-o nouă ediție, plină de zâmbete, voie […]
Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament şi pe al doilea pachet de măsuri fiscale, a reafirmat vicepremierul Tnáczos Barna # Rador
Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament şi pe al doilea pachet de măsuri fiscale, a reafirmat vicepremierul Tnáczos Barna într-o conferinţă de presă. El a precizat că sunt prevăzute reforme profunde în ceea ce priveşte structura şi funcţionarea statului la nivel central sau la nivelul autorităţilor locale. Pachetul doi fiscal cuprinde între altele reforma […]
China – Președintele Xi a ordonat efectuarea tuturor eforturilor de salvare în provincia Gansu afectată de inundații # Rador
Președintele Chinei, Xi Jinping, a dispus efectuarea tuturor eforturilor de salvare după ce inundațiile fulgerătoare declanșate de ploile torențiale au ucis zece persoane și au lăsat 33 de persoane dispărute în provincia Gansu, în nord-vestul țării, a relatat vineri postul de televiziune de stat CCTV./cstoica/eradu (REUTERS – 8 august)
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de viceprim-ministru. Acesta demisionat din guvernul Bolojan pe 27 iulie după scandalul privind mita oferită timp de 8 ani unei funcționare ANAF, deja condamnată la închisoare. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 8 august)/eradu
Piaţa auto rămâne în scădere accentuată, apreciază preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, Dan Vardie # Rador
Înmatriculările de autoturisme pur electrice au înregistrat o scădere de aproape 18% în iulie 2025 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, transmite Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile. În acelaşi timp, înmatriculările de autoturisme au fost în creştere cu peste 26 de procente faţă de iulie 2024, iar vânzările de autoturisme hibride au înregistrat […]
Ucraina și Republica Moldova au prelungit liberalizarea transportului de marfă până la sfârșitul anului 2027 # Rador
Ministerul Dezvoltării Comunităților, Teritoriilor și Infrastructurii de la Kiev a anunțat că acordul de liberalizare a transportului bilateral şi de tranzit între Ucraina și Republica Moldova va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2027. Acest acord permite transportatorilor ucraineni și celor din Republica Moldova să efectueze transporturi bilaterale și de tranzit fără a obține […]
Prețurile mondiale ale produselor alimentare au atins în iulie cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, transmite FAO # Rador
Prețurile mondiale ale produselor alimentare au crescut în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, determinate de creșterea prețurilor internaționale la carne și uleiuri vegetale, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Indicele FAO al prețurilor la alimente, care servește drept referință globală pentru prețurile produselor alimentare, a atins […]
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XXV Londra, 8 august 1945: Nașterea Tribunalului de la Nürnberg și începutul justiției internaționale # Rador
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere La 8 august 1945, în capitala Marii Britanii, reprezentanții celor patru mari puteri aliate Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Uniunea Sovietică și Franța au semnat Acordul de la Londra privind urmărirea și pedepsirea criminalilor de război ai Axei europene. Documentul a pus bazele Tribunalului Militar Internațional de la Nürnberg, […]
Romfilatelia introduce în circulație marți, 12 august a.c., emisiunea de mărci poștale intitulată „Parcuri Naționale. Defileul Jiului”.
Vineri expiră termenul limită anunțat de președintele Trump pentru ca Rusia să fie de acord cu o încetare a focului în Ucraina # Rador
Termenul limită anunțat de președintele Trump pentru ca Rusia să fie de acord cu o încetare a focului în Ucraina urmează să expire astăzi. Președintele american nu a precizat dacă va pune în aplicare amenințarea privind instituirea de noi sancțiuni la adresa Moscovei și asupra partenerilor săi comerciali. Joi, Kremlinul a anunțat că dl Trump […]
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Regulamentul european privind libertatea presei intră integral în vigoare în toate statele membre ale UE, începând din 8 august # Rador
ncepând de astăzi, în toate statele membre ale Uniunii Europene va intra integral în vigoare Regulamentul european privind libertatea presei. Ieri, mai mulţi europarlamentari au subliniat că data de 8 august 2025 trebuie să devină un reper pentru libertatea mass media în blocul comunitar. De asemenea, oficialii de la Bruxelles au cerut fiecărei ţări membre […]
Premierul Viktor Orbán a acordat un interviu vineri dimineață în cadrul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată de Radiou Kossuth din Budapesta. Viktor Orbán a declarat că în trecut, mai mulți oameni își doreau copii, dar astăzi mai puțini își doresc. O explicație pentru aceasta este că oamenii s-au schimbat și își doresc […]
Premierul britanic Keir Starmer îndeamnă Israelul să-și reconsidere decizia privind preluarea controlului asupra Gaza # Rador
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat vineri că decizia Israelului de a prelua controlul asupra Gazei este greșită și a îndemnat guvernul israelian să-și reconsidere decizia. „Decizia guvernului israelian de a escalada în continuare ofensiva în Gaza este greșită și îl îndemnăm să-și reconsidere imediat decizia”, a spus Starmer într-un comunicat. „Această acțiune nu va […]
O instanţă din Rusia a cerut emiterea unui mandat de arest în lipsă pe numele scriitorului rus Dmitri Bîkov # Rador
O instanţă din Rusia a cerut emiterea unui mandat de arest în lipsă pe numele scriitorului rus Dmitri Bîkov, într-un dosar de difuzare a informaţiilor false despre forţele armate ruse. Audierea în instanţa va avea loc pe 8 august, la ora 13:40, ora Moscovei. Anchetatorii ruşi solicită arestarea în lipsă a scriitorului Dmitri Bîkov (clasat […]
Preşedintele interimar Sorin Grindeanu a convocat BPN al PSD, după decizia USR de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu # Rador
Biroul Permanent Naţional al PSD a fost convocat luni în şedinţă de preşedintele interimar Sorin Grindeanu, care doreşte să fie analizată situaţia apărută în interiorul coaliţiei de guvernare după decizia luată de USR faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte, Ion Iliescu. PSD va evalua impactul acestor evenimente asupra funcţionării coaliţiei şi stabilirea unei […]
Trimisul special al președintelui SUA, Steve Vitkoff, a organizat o videoconferință cu participarea consilierilor de securitate ai Ucrainei și ai aliaților săi europeni – potrivit unui mesaj transmis, joi seară, de către preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a remarcat că discuția a fost „foarte lungă” și „foarte detaliată”. Zelenski a mai evidenţiat […]
Peste o jumătate de milion de persoane din sudul Japoniei au primit dispoziție de evacuare, în contextul în care autoritățile locale au anunțat că ploile abundente au provocat viituri și alunecări de teren. Agenția de meteorologie niponă a emis o alertă pentru prefectura Kagoshima și a avertizat că viiturile pun în pericol vieți omenești./cstoica/denisse (BBC […]
Franța – Incendiile de vegetație din regiunea Aude au fost aduse sub control însă vor mai arde câteva zile, declară oficiali locali # Rador
Cel mai mare incendiu de vegetație din Franța din ultimii 75 de ani va mai continua să ardă pentru câteva zile, chiar dacă a fost adus sub control, potrivit oficialilor locali. Peste 2.500 de pompieri vor continua să fie desfășurați în regiunea Aude. Accesul publicului în pădurile mistuite de incendii rămâne restricționat cel puțin până […]
30 de drone ucrainene, doborâte noaptea trecută în regiunile Rusiei (Ministerul rus al Apărării) # Rador
Potrivit Ministerului rus al Apărării, nouă drone au fost distruse pe teritoriile regiunii Rostov. Forțele de apărare aeriană ruse au distrus și interceptat 30 de drone ucrainene în regiunile Rusiei, noaptea trecută, a relatat Ministerul rus al Apărării. ‘Noaptea trecută, între orele 00:20, ora Moscovei, și 05:40, ora Moscovei, 8 august, sistemele de apărare aeriană […]
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 7 spre 8 august, orașul Bucea din regiunea Kiev a fost ținta unui atac masiv cu drone al armatei ruse. În urma bombardamentului, au fost avariate șapte case și o grădiniță. Potrivit primarului orașului, Anatoli Fedoruk, apărarea antiaeriană a reacționat eficient, reușind să doboare majoritatea dronelor inamice. […]
Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania a revenit la Sibiu, unde a început ieri până la 10 august. Sunt programate proiecții în aer liber în Piața Mare, unde intrarea este gratuită, dar și filme și evenimente în două săli de cinema. În program sunt incluse filme internaționale, dar și cele mai […]
Liderii din Azerbaidjan și Armenia se vor întâlni vineri la Casa Albă pentru „un summit istoric de pace”. Reuniunea, găzduită de Donald Trump, vizează încetarea conflictului ce durează de mai multe decenii dintre cele două foste republici sovietice./cstoica/eradu (BBC SERVICIUL MONDIAL – 8 august)
„Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Guvernul pregăteşte schimbări majore în sistemul de pensii private pilonul II, care ar putea fi aprobate în şedinţa de astăzi. Astfel, participanţii la acest sistem nu vor mai putea retrage toţi banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani, aşa cum este în prezent. Ei vor putea, iniţial, […]
Cabinetul de securitate israelian a aprobat planuri prin care IDF să preia controlul asupra orșului Gaza # Rador
Cabinetul de securitate israelian a aprobat planuri prin care Armata israeliană (IDF) să preia controlul asupra Gaza City, o controversată escaladare în războiul de aproape doi ani. Acordul a fost convenit după mai multe ore de discuții în cadrul unei reuniuni convocate de premierul Netanyahu. Biroul primului ministru israelian a transmis un comunicat în care […]
Ucraina și România au convenit să intensifice cooperarea în realizarea proiectelor comune de infrastructură, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa. Potrivit RBC-Ucraina, acest subiect a fost abordat, joi, în cadrul întâlnirii dintre premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, și ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu. În timpul întâlnirii, s-a discutat despre integrarea europeană, aprofundarea […]
Inteligența artificială a luat locurile de muncă a 200 de persoane la o mare companie ungară # Rador
O reducere de personal a început la biroul din Budapesta al grupului de companii Docler-Byborg, unde schimbarea afectează aproximativ 200 de persoane. Conform justificării companiei deţinute de György Gattyán, decizia a fost luată din cauza mediului economic internaţional nefavorabil şi a oportunităţilor de piaţă care sunt în scădere. În această situaţie, grupul Docler-Byborg se concentrează […]
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Şedinţă de guvern – ora 11:00, la Palatul Victoria
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski # Rador
Ministrul de externe, Oana Țoiu, s-a aflat ieri la Kiev, unde a avut întrevederi cu mai mulți oficiali ucraineni, între care președintele Volodimir Zelenski, premierul Iuliia Svîrîdenko și ministrul de externe, Andrii Sybiha. Șefa diplomației de la București a reiterat sprijinul României pentru Ucraina, iar printre temele abordate în cadrul discuțiilor au fost proiectele comune […]
Guvernul îi va reda fostului președinte Traian Băsescu o vilă de protocol, subiectul fiind pe agenda de astăzi a Executivului. Băsescu și-a cerut înapoi privilegiile de fost șef al statului, după ce judecătorii de la CCR au declarat neconstituționale modificările legislative în baza cărora le pierduse. El ar urma să primească din nou indemnizația de […]
American Airlines va lansa un zbor zilnic direct între Budapesta și Philadelphia începând cu luna mai 2026, a anunțat joi ministrul economiei pe pagina sa de Facebook. Márton Nagy a scris în postarea sa: „În ultimele luni, s-a depus eforturi mari pentru a restabili conexiunile aeriene directe între Ungaria și Statele Unite. Aceasta înseamnă nu […]
Şeful Administrației Militare Regionale Kiev, Mikola Kalașnik, a raportat că, în noaptea de joi spre vineri, armata rusă a lansat un atac cu drone asupra raionului Bucea. Potrivit oficialului, trei persone au fost rănite. Este voba despre o tânără de 16 ani şi alte două femei de 56 și 80 de ani. De asemenea, au […]
Taxele vamale ale lui Donald Trump, perspectivele păcii în Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu se află din nou pe primele pagini ale presei internaționale. Taxele vamale cu care tot ameninţa Donald Trump au intrat astăzi în vigoare pentru mai mult de 90 de ţări, transmite BBC. „Ele variază mult, între 15% pentru Coreea de […]
POLITICO: Un bolșevic care-și schimbă părul dar năravul ba: Paradoxalul Ion Iliescu al României # Rador
Iliescu lasă în urmă o moștenire complexă. Va rămâne în amintire deopotrivă drept primul conducător democratic al țării, dar și pentru reprimarea brutală a dizidenței în 1990. POLITICO (Belgia), 6 august 2025 – Pe 25 decembrie 1989 președintele român Nicolae Ceaușescu și soția lui, Elena, erau executați de un pluton de execuție în timp ce […]
Guvernul urmează să aprobe în ședința de mâine un proiect de lege privind plata pensiilor private, în urma unei recomandări prioritare în acest sens a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa. Conform proiectului, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, care vor fi administrate de societăţi […]
În urma unei „discuții îndelungate” cu Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, președintele francez Emmanuel Macron a reafirmat joi sprijinul deplin al Franței pentru un armistițiu în Ucraina și pentru începerea unor discuțiilor care să vizeze încheierea unei păci durabile și solide. „I-am reiterat președintelui ucrainean sprijinul deplin al Franței pentru stabilirea unui armistițiu și […]
Hamas a descris cele mai recente declaraţii ale lui Benjamin Netanyahu despre Gaza ca pe „o lovitură de stat” # Rador
Hamas a precizat într-un comunicat emis joi că declaraţia premierului israelian Benjamin Netanyahu conform căreia Israelul intenționează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza reprezintă „o lovitură de stat” în contextul negocierilor privind încetarea focului în Gaza. Planurile lui Netanyahu de a extinde ofensiva israeliană în Gaza arată că scopul său este de a […]
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și şeful diplomaţiei turce, Hakan Fidan, au convenit menţinerea contactelor regulate, se afirmă într-un comunicat al Ministerului rus de Externe după încheierea convorbirii telefonice dintre cei doi miniștri. „S-a convenit menţinerea contactelor regulate” – au anunţat surse din cadrul MAE rus. Convorbirea telefonică a avut loc la inițiativa părții […]
Condiţiile pentru o întâlnire cu Volodimir Zelenski nu au fost încă îndeplinite, a spus Vladimir Putin # Rador
Preşedintele Vladimir Putin a declarat că condiţiile pentru o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, nu au fost încă îndeplinite. Liderul rus a vorbit înaintea unei întâlniri directe cu preşedintele Trump, care ar urma să aibă loc în următoarele câteva zile. Până acum nu au fost confirmate nici data, nici locul desfăşurării acelei întâlniri, […]
