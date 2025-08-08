Foametea şi bolile se extind în Sudanul sfâşiat de război (OMS)
Rador, 8 august 2025 19:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Foametea și bolile se răspândesc în Sudanul sfâșiat de război, cu o foamete deja prezentă în mai multe zone, 25 de milioane de persoane în situație de insecuritate alimentară acută și aproape 100.000 de cazuri de holeră înregistrate din iulie anul trecut, a declarat vineri Organizația Mondială a Sănătății […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 15 minute
19:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Foametea și bolile se răspândesc în Sudanul sfâșiat de război, cu o foamete deja prezentă în mai multe zone, 25 de milioane de persoane în situație de insecuritate alimentară acută și aproape 100.000 de cazuri de holeră înregistrate din iulie anul trecut, a declarat vineri Organizația Mondială a Sănătății […]
Acum 30 minute
19:40
Explozie în oraşul Gaza la câteva ore după ce Israelul a anunţat o preluare totală a controlului asupra oraşului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare arată o explozie produsă vineri în orașul Gaza, la doar câteva ore după ce cabinetul de securitate israelian a aprobat planurile de preluare completă a controlului asupra orașului. Înregistrarea video arată o explozie care a avut loc la doar câteva […]
Acum o oră
19:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Belgia l-a convocat pe ambasadorul israelian la Bruxelles pentru a-și exprima „dezaprobarea totală” față de decizia Israelului de a ocupa complet oraşul Gaza, precum și față de „colonizarea continuă” de către Israel a teritoriului palestinian, a anunțat Maxime Prevot, ministrul belgian de externe.(CNN INTERNATIONAL – 8 august)/mbaciu/asalar
Acum 2 ore
18:50
Partidele din coaliția de guvernare critică propunerile ASF privind încasarea pensiilor private # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Pentru săptămâna viitoare este anunțată o consultare extinsă asupra propunerilor /ASF privind pensiile private/, dar proiectul a fost primit astăzi cu mai multe critici, chiar din partidele care fac parte din coaliția de guvernare. Relatează Iulia Gherman. Reporter: UDMR respinge orice propunere […]
18:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 august) – „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Rata dobânzii de politică monetară rămâne la nivelul de 6,5% pe an, a decis astăzi Consiliul de Administrație al Băncii Naționale. Dobânda cheie se menține la acest nivel din august anul trecut, iar banca centrală a hotărât să nu acționeze în vederea scăderii […]
18:30
Preşedintele Belarusului a declarat că nu intenţioneză să mai candideze pentru un nou mandat # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat într-un interviu publicat vineri că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat și a negat că își pregătește fiul ca succesor. Aleksandr Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin, a condus Belarusul prin mai mult în mai bine de trei […]
18:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Vicepreședintele american JD Vance a declarat că Statele Unite nu intenționează să recunoască un stat palestinian, în urma declarațiilor recente ale Franței, Canadei și Marii Britanii că intenționează să recunoască existența unui stat palestinian. JD Vance a precizat că poziția SUA nu s-a schimbat după ce premierul israelian, Benjamin […]
18:10
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Acum 4 ore
18:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Membrii cabinetului de securitate israelian s-au răstit la șeful militar al țării, Eyal Zamir, în timpul unei întâlniri despre planurile Israelului pentru Gaza care a durat aproape 10 ore, a declarat un oficial politic israelian. CNN a relatat anterior că șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), […]
17:40
Guvernul a adoptat modificări la legislația privind locuințele și terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Guvernul a adoptat modificări la legislația privind locuințele și terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România. Printr-o ordonanță de urgență aprobată în ședința de astăzi, executivul stabilește noi măsuri și introduce o procedură revizuită de evaluare și plată a despăgubirilor. Astfel, îmbunătățirile aduse de stat sau de terțe […]
17:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o convorbire telefonică cu președintele R.P.Chineze, Xi Jinping, în cursul căreia i-a relatat acestuia despre principalele rezultate ale discuției avute cu trimisul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, pe 6 august, informează serviciul de presă al Kremlinului. După ce a mulțumit pentru […]
16:40
În Grădina Cișmigiu din capitală sunt în desfășurare o serie de activități care surprind viața și activitatea viețuitoarelor urbane # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – În Grădina Cișmigiu din capitală sunt în desfășurare o serie de activități care surprind viața și activitatea viețuitoarelor urbane, pentru a sărbători Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor, marcată mâine. Până diseară vor avea loc tururi ghidate pentru descoperirea faunei […]
16:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Peste 9 milioane de persoane au în prezent conturi de pensii private, ce totalizează echivalentul a peste 10% din Produsul Intern Brut al României. Este necesar un cadru legal care să le ofere participanţilor la fonduri predictibilitatea şi garanţia reală că economiile […]
16:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – O reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova la nivel de miniștri de externe a avut loc astăzi la Cernăuți. Miniștrilor Oana Țoiu, Andri Sibiha și Mihai Popșoi li s-au alăturat online colegii lor din Polonia și Lituania. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București, Oana Țoiu […]
Acum 6 ore
15:50
La Cluj-Napoca este în plină desfășurare festivalul Untold, ajuns la cea de-a 10-a ediție. Străzile orașului s-au umplut de tineri veniți din toate colțurile României, dar și din străinătate. Ieri, petrecerea din prima zi a ținut până în zori. Mii de persoane au asistat pe Cluj Arena, cel mai mare stadion al Transilvaniei, la concerte […]
15:50
Mai multe țări din întreaga lume au condamnat demersul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza. Într-o convorbire telefonică cu președintele Autorității Palestiniene, președintele egiptean, Abdel Fattah El-Sisi, a subliniat „respingerea categorică de către țara sa a oricărei strămutări a palestinienilor de pe pământul lor”, precum și „poziția sa fermă și neclintită în sprijinul […]
15:40
Fondul suveran de investiții al Norvegiei, în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, va anunța săptămâna viitoare schimbări în gestionarea investițiilor sale israeliene, a declarat vineri ministrul de finanțe, Jens Stoltenberg, excluzând orice retragere generală din cauza războiului din Gaza. Guvernul a declarat marți că a lansat o revizuire urgentă a investițiilor fondului din […]
15:40
Președintele ASF a prezentat proiectul care prevede introducerea unor fonduri de plată a pensiilor private # Rador
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară a prezentat azi proiectul care prevede introducerea unor fonduri de plată a pensiilor private și impune ca banii din fondurile acumulate să poată fi achitați doar în tranșe cu un cuantum redus. Alexandru Petrescu a explicat că la momentul înființării fondurilor de pensii administrate privat, în anul 2008, a existat […]
15:30
Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare pe care guvernul îl are în lucru va fi promovat tot prin angajarea răspunderii în parlament # Rador
Realizator: Mihaela Enache – Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare pe care guvernul îl are în lucru va fi promovat tot prin angajarea răspunderii în parlament. Vicepremierul Tánczos Barna a precizat azi că decizia a fost luată în coaliție cu ajutorul tuturor partidelor, iar demersul va începe peste câteva zile. Tánczos Barna: Săptămâna viitoare începe […]
14:50
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că Statele Unite au obținut pentru prima dată un plan diplomatic clar privind ceea ce dorește Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina – transmite Kyiv Post. Declarația lui Rubio survine în contextul în care administrația americană analizează posibilitatea unei întâlniri între președintele SUA, Donald Trump, […]
14:40
Cernăuţi – Miniștrii de externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României au semnat o declarație comună # Rador
Miniștrii afacerilor externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României, Andri Sibiha, Mihai Popşoi şi Oana Ţoiu, au semnat, vineri, o declarație comună, în urma unei reuniuni desfăşurate la Cerănuţi. Potrivit corespondentului Ukrinform, aceasta este deja a patra întâlnire la nivel de miniștri de externe în formatul Ucraina-Moldova-România. „Este deja a patra noastră întâlnire la nivel […]
14:40
Decizia Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza a stârnit critici la nivel intern şi internaţional. Premierul britanic, Keir Starmer, a îndemnat Israelul să „reconsidere imediat” decizia, afirmând că Marea Britanie acţionează pentru a asigura pacea „ca parte a unei soluții cu două state”. Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a declarat că planul este […]
14:20
Ministerul Finanțelor a atras vineri 105 milioane de lei de la bănci, suplimentar față de licitațiile de joi # Rador
Ministerul Finanțelor a atras astăzi 105 milioane de lei de la bănci, suplimentar față de licitațiile de ieri, când a împrumutat 781 de milioane de lei la dobânzi de 7,33% pe an, respectiv de 7,26% pe an. Valoarea nominală a celor două emisiuni suplimentare a fost de 75 de milioane de lei, respectiv 30 de […]
Acum 8 ore
13:50
Autoritățile din Ucraina raportează că atacurile ruseşti din ultimele 24 de ore s-au soldat cu morţi şi răniți, în mai multe regiuni ale ţării. Potrivit rapoartelor de vineri dimineaţă ale autorităţilor din regiunile bombardate, atacuile s-au soldat cu trei morţi şi 19 răniţi. În regiunea Zaporijjia, au fost înregistraţi doi morți în urma a 545 […]
13:40
Zelenski și Tusk au convenit asupra coordonării acțiunilor pentru pace și integrare europeană # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au discutat, vineri, despre eforturile comune pentru pace, cooperarea în domeniul producției de apărare, sprijinul pentru cetățenii ucraineni și negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană. Zelenski a transmis pe Facebook că l-a informat pe Tusk despre conversațiile sale cu președintele SUA, Donald Trump, pecum și cu […]
13:30
Un dosar penal a fost deschis în cazul incendiului violent izbucnit clădirea fostului club Clubul Bellagio din Mamaia # Rador
Un dosar penal a fost deschis în cazul incendiului violent care a izbucnit aseară în imobilul dezafectat al unui fost club din staţiunea Mamaia. Dosarul vizează infracţiunea de distrugere din culpă, iar cercetările în acest caz sunt în plină desfăşurare. A fost degajată o cantitate mare de fum în zonă, iar traficul a fost restricţionat. […]
13:20
eșița împlinește 29 de ani de emisie neîntreruptă și invită ascultătorii din Banat și nu numai la un dublu eveniment aniversar, care îmbină mișcarea în aer liber cu muzica live și spiritul comunității! 8 august 2025 – Tura pân’ la Șură Pedalează în ritmul aniversării! Tradiționala tură ciclistă revine într-o nouă ediție, plină de zâmbete, voie […]
13:20
Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament şi pe al doilea pachet de măsuri fiscale, a reafirmat vicepremierul Tnáczos Barna # Rador
Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament şi pe al doilea pachet de măsuri fiscale, a reafirmat vicepremierul Tnáczos Barna într-o conferinţă de presă. El a precizat că sunt prevăzute reforme profunde în ceea ce priveşte structura şi funcţionarea statului la nivel central sau la nivelul autorităţilor locale. Pachetul doi fiscal cuprinde între altele reforma […]
12:40
China – Președintele Xi a ordonat efectuarea tuturor eforturilor de salvare în provincia Gansu afectată de inundații # Rador
Președintele Chinei, Xi Jinping, a dispus efectuarea tuturor eforturilor de salvare după ce inundațiile fulgerătoare declanșate de ploile torențiale au ucis zece persoane și au lăsat 33 de persoane dispărute în provincia Gansu, în nord-vestul țării, a relatat vineri postul de televiziune de stat CCTV./cstoica/eradu (REUTERS – 8 august)
12:30
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de viceprim-ministru. Acesta demisionat din guvernul Bolojan pe 27 iulie după scandalul privind mita oferită timp de 8 ani unei funcționare ANAF, deja condamnată la închisoare. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 8 august)/eradu
12:30
Piaţa auto rămâne în scădere accentuată, apreciază preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, Dan Vardie # Rador
Înmatriculările de autoturisme pur electrice au înregistrat o scădere de aproape 18% în iulie 2025 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, transmite Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile. În acelaşi timp, înmatriculările de autoturisme au fost în creştere cu peste 26 de procente faţă de iulie 2024, iar vânzările de autoturisme hibride au înregistrat […]
12:30
Ucraina și Republica Moldova au prelungit liberalizarea transportului de marfă până la sfârșitul anului 2027 # Rador
Ministerul Dezvoltării Comunităților, Teritoriilor și Infrastructurii de la Kiev a anunțat că acordul de liberalizare a transportului bilateral şi de tranzit între Ucraina și Republica Moldova va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2027. Acest acord permite transportatorilor ucraineni și celor din Republica Moldova să efectueze transporturi bilaterale și de tranzit fără a obține […]
12:20
Prețurile mondiale ale produselor alimentare au atins în iulie cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, transmite FAO # Rador
Prețurile mondiale ale produselor alimentare au crescut în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, determinate de creșterea prețurilor internaționale la carne și uleiuri vegetale, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Indicele FAO al prețurilor la alimente, care servește drept referință globală pentru prețurile produselor alimentare, a atins […]
12:20
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XXV Londra, 8 august 1945: Nașterea Tribunalului de la Nürnberg și începutul justiției internaționale # Rador
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere La 8 august 1945, în capitala Marii Britanii, reprezentanții celor patru mari puteri aliate Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Uniunea Sovietică și Franța au semnat Acordul de la Londra privind urmărirea și pedepsirea criminalilor de război ai Axei europene. Documentul a pus bazele Tribunalului Militar Internațional de la Nürnberg, […]
12:10
Romfilatelia introduce în circulație marți, 12 august a.c., emisiunea de mărci poștale intitulată „Parcuri Naționale. Defileul Jiului”.
12:10
Vineri expiră termenul limită anunțat de președintele Trump pentru ca Rusia să fie de acord cu o încetare a focului în Ucraina # Rador
Termenul limită anunțat de președintele Trump pentru ca Rusia să fie de acord cu o încetare a focului în Ucraina urmează să expire astăzi. Președintele american nu a precizat dacă va pune în aplicare amenințarea privind instituirea de noi sancțiuni la adresa Moscovei și asupra partenerilor săi comerciali. Joi, Kremlinul a anunțat că dl Trump […]
Acum 12 ore
11:30
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
11:00
Regulamentul european privind libertatea presei intră integral în vigoare în toate statele membre ale UE, începând din 8 august # Rador
ncepând de astăzi, în toate statele membre ale Uniunii Europene va intra integral în vigoare Regulamentul european privind libertatea presei. Ieri, mai mulţi europarlamentari au subliniat că data de 8 august 2025 trebuie să devină un reper pentru libertatea mass media în blocul comunitar. De asemenea, oficialii de la Bruxelles au cerut fiecărei ţări membre […]
10:50
Premierul Viktor Orbán a acordat un interviu vineri dimineață în cadrul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată de Radiou Kossuth din Budapesta. Viktor Orbán a declarat că în trecut, mai mulți oameni își doreau copii, dar astăzi mai puțini își doresc. O explicație pentru aceasta este că oamenii s-au schimbat și își doresc […]
10:50
Premierul britanic Keir Starmer îndeamnă Israelul să-și reconsidere decizia privind preluarea controlului asupra Gaza # Rador
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat vineri că decizia Israelului de a prelua controlul asupra Gazei este greșită și a îndemnat guvernul israelian să-și reconsidere decizia. „Decizia guvernului israelian de a escalada în continuare ofensiva în Gaza este greșită și îl îndemnăm să-și reconsidere imediat decizia”, a spus Starmer într-un comunicat. „Această acțiune nu va […]
10:50
O instanţă din Rusia a cerut emiterea unui mandat de arest în lipsă pe numele scriitorului rus Dmitri Bîkov # Rador
O instanţă din Rusia a cerut emiterea unui mandat de arest în lipsă pe numele scriitorului rus Dmitri Bîkov, într-un dosar de difuzare a informaţiilor false despre forţele armate ruse. Audierea în instanţa va avea loc pe 8 august, la ora 13:40, ora Moscovei. Anchetatorii ruşi solicită arestarea în lipsă a scriitorului Dmitri Bîkov (clasat […]
10:40
Preşedintele interimar Sorin Grindeanu a convocat BPN al PSD, după decizia USR de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu # Rador
Biroul Permanent Naţional al PSD a fost convocat luni în şedinţă de preşedintele interimar Sorin Grindeanu, care doreşte să fie analizată situaţia apărută în interiorul coaliţiei de guvernare după decizia luată de USR faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte, Ion Iliescu. PSD va evalua impactul acestor evenimente asupra funcţionării coaliţiei şi stabilirea unei […]
10:10
Trimisul special al președintelui SUA, Steve Vitkoff, a organizat o videoconferință cu participarea consilierilor de securitate ai Ucrainei și ai aliaților săi europeni – potrivit unui mesaj transmis, joi seară, de către preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a remarcat că discuția a fost „foarte lungă” și „foarte detaliată”. Zelenski a mai evidenţiat […]
10:00
Peste o jumătate de milion de persoane din sudul Japoniei au primit dispoziție de evacuare, în contextul în care autoritățile locale au anunțat că ploile abundente au provocat viituri și alunecări de teren. Agenția de meteorologie niponă a emis o alertă pentru prefectura Kagoshima și a avertizat că viiturile pun în pericol vieți omenești./cstoica/denisse (BBC […]
09:00
Franța – Incendiile de vegetație din regiunea Aude au fost aduse sub control însă vor mai arde câteva zile, declară oficiali locali # Rador
Cel mai mare incendiu de vegetație din Franța din ultimii 75 de ani va mai continua să ardă pentru câteva zile, chiar dacă a fost adus sub control, potrivit oficialilor locali. Peste 2.500 de pompieri vor continua să fie desfășurați în regiunea Aude. Accesul publicului în pădurile mistuite de incendii rămâne restricționat cel puțin până […]
09:00
30 de drone ucrainene, doborâte noaptea trecută în regiunile Rusiei (Ministerul rus al Apărării) # Rador
Potrivit Ministerului rus al Apărării, nouă drone au fost distruse pe teritoriile regiunii Rostov. Forțele de apărare aeriană ruse au distrus și interceptat 30 de drone ucrainene în regiunile Rusiei, noaptea trecută, a relatat Ministerul rus al Apărării. ‘Noaptea trecută, între orele 00:20, ora Moscovei, și 05:40, ora Moscovei, 8 august, sistemele de apărare aeriană […]
09:00
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 7 spre 8 august, orașul Bucea din regiunea Kiev a fost ținta unui atac masiv cu drone al armatei ruse. În urma bombardamentului, au fost avariate șapte case și o grădiniță. Potrivit primarului orașului, Anatoli Fedoruk, apărarea antiaeriană a reacționat eficient, reușind să doboare majoritatea dronelor inamice. […]
08:50
Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania a revenit la Sibiu, unde a început ieri până la 10 august. Sunt programate proiecții în aer liber în Piața Mare, unde intrarea este gratuită, dar și filme și evenimente în două săli de cinema. În program sunt incluse filme internaționale, dar și cele mai […]
08:50
Liderii din Azerbaidjan și Armenia se vor întâlni vineri la Casa Albă pentru „un summit istoric de pace”. Reuniunea, găzduită de Donald Trump, vizează încetarea conflictului ce durează de mai multe decenii dintre cele două foste republici sovietice./cstoica/eradu (BBC SERVICIUL MONDIAL – 8 august)
08:20
„Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Guvernul pregăteşte schimbări majore în sistemul de pensii private pilonul II, care ar putea fi aprobate în şedinţa de astăzi. Astfel, participanţii la acest sistem nu vor mai putea retrage toţi banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani, aşa cum este în prezent. Ei vor putea, iniţial, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.