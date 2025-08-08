Foametea şi bolile se extind în Sudanul sfâşiat de război (OMS)

08:20

„Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Guvernul pregăteşte schimbări majore în sistemul de pensii private pilonul II, care ar putea fi aprobate în şedinţa de astăzi. Astfel, participanţii la acest sistem nu vor mai putea retrage toţi banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani, aşa cum este în prezent. Ei vor putea, iniţial, […]