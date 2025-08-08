Trafic de copii rusesc denunțat de un ONG din Kiev: Inculpații au creat un catalog unde copiii ucraineni dați spre adopție pot fi sortați
Stiripesurse.ro, 8 august 2025 16:50
Șeful unui ONG ucrainean a acuzat autoritățile de ocupație ruse din teritoriile ucrainene anexate că au creat un catalog online în care copiii ucraineni sunt oferiți spre adopție, aceștia putând fi sortați în funcție de trăsături fizice precum culoarea ochilor sau a părului. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
17:00
VIDEO Insula superbă din Grecia despre care foarte puțini au auzit: Este foarte ieftină și oferă condiții de lux - Este ideală pentru o vacanță în august # Stiripesurse.ro
Deja am intrat în primele zile ale lunii august, iar dacă încă nu ați reușit să plecați în vacanță, e momentul să luați rapid o decizie privind destinația. Citește mai departe...
Acum 10 minute
16:50
Aproape 8.000 de cazuri chikungunya în mai puțin de o lună. Cum luptă China împotriva virusului # Stiripesurse.ro
China a înregistrat aproximativ 8.000 de cazuri de chikungunaya în ultimele săptămâni, iar autoritățile au introdus măsuri și restricții similare cu cele folosite în timpul pandemiei de COVID-19, informează Mediafax. Citește mai departe...
16:50
Trafic de copii rusesc denunțat de un ONG din Kiev: Inculpații au creat un catalog unde copiii ucraineni dați spre adopție pot fi sortați # Stiripesurse.ro
Șeful unui ONG ucrainean a acuzat autoritățile de ocupație ruse din teritoriile ucrainene anexate că au creat un catalog online în care copiii ucraineni sunt oferiți spre adopție, aceștia putând fi sortați în funcție de trăsături fizice precum culoarea ochilor sau a părului. Citește mai departe...
16:50
„Ca mamă, nu pot exprima în cuvinte ce sentimente puternice mi-au provocat aceste atacuri”/Ministra Oana Țoiu, vizită la un spital de copii din Kiev # Stiripesurse.ro
Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe a vizitat spitalul de copiii bolnavi de cancer din Kiev, care a fost bombardat de ruși în urmă cu un an și reconstruit între timp. Ea va vizita și Cernăuțiul, unde se află o comunitate puternică de români, informează Agerpres. Citește mai departe...
16:50
Ford Motor a anunţat că amână lansarea următoarelor două generaţii de vehicule electrice, concentrându-se pe modele mai accesibile şi mai mici, transmite Reuters. Citește mai departe...
16:50
Liniile tramvaielor 4 și 40 vor fi suspendate din 11 august/Se reînființează linia 14 # Stiripesurse.ro
Lucrările de reabilitare a căii de rulare de pe Bulevardul Chișinău din București duce la suspendarea tramvaielor de pe liniile 4 și 40, după cum au anunțat Societatea de Transport București (STB) și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Citește mai departe...
16:50
Pompierii de pe Coasta de Vest depuneau vineri eforturi să controleze incendii de vegetaţie care se extindeau rapid în sudul Californiei, lucru care a determinat autorităţile locală să ordine evacuarea a mii de persoane, relatează AFP, conform News.ro. Citește mai departe...
16:50
Prețurile alimentelor ating maximele ultimilor ani – Carnea și uleiurile vegetale în criză de scumpiri # Stiripesurse.ro
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimii peste doi ani, pe fondul preţurilor record la carne şi al majorării cotaţiilor la uleiuri vegetale, a anunţat vineri Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie Citește mai departe...
16:50
FOTO: Opt medalii obținute de elevii români la Olimpiada de Inteligență Artificială din China # Stiripesurse.ro
România a obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz la a doua ediție a Olimpiadei Internaționale de Inteligență Artificială. Citește mai departe...
16:50
Dominic Fritz desființează zeci de posturi din Primăria Timișoara: Urmează restructurări și la companiile din subordine # Stiripesurse.ro
Încep restructurări la Primăria Timișoara. Primarul Dominic Fritz desființează zeci de posturi și nu se oprește aici. Urmează o reformă amplăm și în companiile din subordinea Consiliului Local Timișoara. Citește mai departe...
16:50
Italia, sub asediul caniculei: temperaturile ar putea depăși 40°C în zilele următoare # Stiripesurse.ro
Italia se confruntă cu un nou val de căldură, temperaturile din mai multe oraşe putând atinge şi chiar depăşi 40 de grade Celsius în următoarele zile, transmite agenţia DPA, informează Agerpres. Citește mai departe...
16:50
Credea că a prins afacerea anului cu un iPhone 15. Ce a găsit în colet i-a tăiat respirația # Stiripesurse.ro
O tânără în vârstă de 20 de ani, din municipiul Suceava, a sesizat poliția cu privire la faptul că a fost înșelată la cumpărarea unui telefon, pe care îl găsise pe platforma OLX, scrie Monitorul de Suceava. Paguba este una semnificativă, de 2.500 de lei. Citește mai departe...
Acum 30 minute
16:40
Un fenomen interesant ia tot mai mare amploare: tinerii născuți în perioada 1997 - 2012 nu vor să mai lucreze de la birou # Stiripesurse.ro
În ultima perioadă, angajatorii din toată lumea au observat un fenomen interesant: tinerii din generaţia Z, adică cei născuți în perioada 1997 - 2012, nu mai sunt entuziasmaţi de ideea clasică a biroului. Mulţi o resping categoric. Citește mai departe...
16:40
Investiție de 11 milioane de lei de la bugetul de stat pentru călătorii mai silențioase/CFR începe montarea de panouri fonoabsorbante # Stiripesurse.ro
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că începe montarea de panouri fonoabsorbante la podul Constanţa, pe linia de cale ferată Bucureşti Nord-Constanţa şi în zona Chitila, traversată de linia feroviară Bucureşti-Predeal, după cum arată un comunicat de presă oficial. Citește mai departe...
16:40
FOTO: O simplă greșeală, o amendă uriașă: Sancțiune de 8.000 lei după ce poliția i-a identificat # Stiripesurse.ro
O femeie din sectorul 6 al Capitalei a primit o amendă de 3.000 de lei după ce a aruncat din greșeală un document la gunoi. Un bărbat căruia femeia i-a cerut ajutorul a fost și el amendat cu 6.000 de lei. Citește mai departe...
16:40
Adolescenții și tinerii din România petrec în medie aproape 6 ore pe zi pe rețelele de socializare în timpul verii, în principiu datorită timpului liber generos de care se bucură fără activitățile școlare, reiese dintr-o analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent Citește mai departe...
16:40
Cea mai grea lovitură pentru Elon Musk: Tesla se prăbușește în fața rivalului chinez # Stiripesurse.ro
Elon Musk a traversat una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa, pierzând 68 de miliarde de dolari în doar 48 de ore, în contextul prăbușirii vânzărilor Tesla în Europa și al creșterii rapide a rivalului chinez BYD, scrie Daily Galaxy. Citește mai departe...
16:30
Șeful liberal al Senatului face precizări fulger despre proiectul Pilonul II de pensii: Retragerea a 25% e mai generoasă ca în alte state UE # Stiripesurse.ro
Prin noua lege privind pensiile din Pilonul II românii vor avea mai multe beneficii decât cetățenii altot state UE. Asta spune preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care evidenţiat vineri că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului. Citește mai departe...
16:30
Ministrul Finanțelor anunță o decizie cu mare impact: Repară o mare nedreptate suferită de români în comunism # Stiripesurse.ro
Procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă a fost deblocat după ce a fost adoptată în Guvern Ordonanţa care reia procedurile de despăgubire, blocate după decizia Curţii Constituţionale din februarie 2025, a anunţat vineri ministrul Finanţelor, Alexandru Citește mai departe...
16:30
Bărbat de 40 de ani din București, acuzat că a abuzat în repetate rânduri o minoră de 14 ani, plasat sub control judiciar # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 40 de ani, care ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu o victimă minoră, de 14 ani, în București, căreia i-a câștigat încrederea oferindu-i cadouri și bani, a fost plasat sub control judiciar. Citește mai departe...
16:30
Absent de pe terenurile de tenis de la înfrângerea de la Wimbledon, din 11 iulie, Novak Djokovici se află în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad, o competiţie organizată de clanul Djokovici din 2009. Citește mai departe...
Acum o oră
16:20
Senatul României face precizări fulger despre proiectul Pilonul II de pensii: Retragerea a 25% e mai generoasă ca în alte state UE # Stiripesurse.ro
Prin noua lege privind pensiile din Pilonul II românii vor avea mai multe beneficii decât cetățenii altot state UE. Asta spune preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care evidenţiat vineri că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului. Citește mai departe...
16:20
Pompierii intervin vineri pentru stingerea unui incendiu de vegetație ce a cuprins și traverse de cale ferată, care se întinde pe 5 hectare, izbucnit pe o stradă din Timișoara.Potrivit ISU Timiș, incendiul de vegetație a izbucnit pe strada Gelu din Timișoara. Citește mai departe...
16:10
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o reacție cel puțin ambiguă la avertismentul constructorului român că va reduce ritmul de lucru pe șantiere din cauza lipsei unei predictibilități a finanțărilor. Citește mai departe...
16:00
Canicula revine în forță în toată România: Anunț de ultimă oră al meteorologului Oana Păduraru # Stiripesurse.ro
Canicula revine în forță în România, după câteva zile în care temperaturile s-au situat în jurul a 30 de grade Celsius în marea majoritate a regiunilor. Meteorologul Oana Păduraru a explicat, la România TV, că țara noastră va fi cuprinsă de o masă de aer cald. Citește mai departe...
Acum 2 ore
15:50
BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,5 la sută pe an: Prețurile la imobiliare ar fi explodat # Stiripesurse.ro
Ratele românilor cu credite nu vor crește. E decizia de ultimă oră luată de BNR, care ar fi putut să scadă rata de politică monetară, însă a decis să nu o facă. Citește mai departe...
15:40
Claudiu Năsui (USR) critică Guvernul Bolojan: Proiectul privind Pilonul II este o expropriere lentă și mascată # Stiripesurse.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui critică dur proiectul de lege pregătit de Guvernul Bolojan, care prevede că românii nu vor mai putea retrage integral banii acumulați în Pilonul II de pensii. Citește mai departe...
15:30
Comuna Logrești e fără apă și canalizare, dar petrece cu Florin Salam: Primăria a dat zeci de mii de lei pe un chef cu celebrul manelist # Stiripesurse.ro
Într-o comună din Gorj unde asfaltul e rar, canalizarea o legendă, iar apa curge doar în promisiuni, autoritățile au găsit în sfârșit o soluție să ridice moralul populației: o petrecere de zile mari de ziua localității, cu Florin Salam și o notă de plată de 59.000 de lei. Citește mai departe...
15:20
Neozeelandezul Leroy Carter, la un pas să rateze prima selecţie după ce câinele i-a mâncat paşaportul # Stiripesurse.ro
Rugbystul neozeelandez Leroy Carter a dezvăluit că fost la un pas să rateze prima selecţie la naţionala All Blacks, după ce câinele său i-a mâncat paşaportul, informează cotidianul The Independent, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
15:20
Robot oncologic de preparare a citostaticelor, funcţional la Spitalul Clinic Judeţean # Stiripesurse.ro
Un robot oncologic de preparare a citostaticelor a devenit funcţional la secţia Oncologie medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa, a anunţat vineri, pe pagina de Facebook, unitatea medicală, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
15:20
Creşte incidenţa tumorilor cutanate maligne; protecţia solară, esenţială în prevenirea cancerelor de piele # Stiripesurse.ro
Incidenţa tumorilor cutanate maligne a crescut, în ultimii ani, în judeţul Harghita, iar specialiştii dermatologi trag un semnal de alarmă cu privire la pericolele expunerii neprotejate la soare.Potrivit informaţiilor furnizate AGERPRES de dr. Citește mai departe...
15:20
Guvernul Bolojan amână schimbarea Pilonului II de pensii - ASF face clarificări tăioase # Stiripesurse.ro
ASF vine cu precizări tăioase după revolta generată de modificarea sistemului Pilonului II de pensii. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, spune că legea ar fi trebuit să fie modificată încă din 2011. Citește mai departe...
15:20
Asigurarea finanţării în continuare pentru noul sediu al Spitalului 'Gerota', aprobată de Guvern # Stiripesurse.ro
Guvernul a aprobat, vineri, prin ordonanţă de urgenţă, asigurarea pentru anul în curs a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgenţă "Prof. Dr. Citește mai departe...
15:10
Proiectul prin care Traian Băsescu cerea locuință de la stat nu s-a aprobat: Bolojan vrea să discute personal/ Surse # Stiripesurse.ro
Proiectul prin care Traian Băsescu cerea o locuință de la stat nu s-a aprobat. Pe surse, se știe că Ilie Bolojan ar vrea să discute personal cu Traian Băsescu.Fostul președinte Traian Băsescu urma să primească, vineri, o locuință de protocol din partea RA-APPS. Citește mai departe...
15:00
VIDEO Cel puţin zece morţi şi 33 de dispăruţi în nord-vestul Chinei după ploi violente. Xi Jinping ordonă 'eforturi absolute' pentru găsirea dispăruților # Stiripesurse.ro
Zece persoane au murit, iar alte 33 au fost date dispărute în urma unor inundaţii subite în provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, anunţă vineri presa de stat, relatează AFP, relatează News.ro. Citește mai departe...
15:00
Apare un nou partid în România? PNL sau ‘moartea unui partid istoric’: ‘Doctrina e oportunism. Viziunea e la interes personal’ # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, consideră că liderii actuali de partid vor distrugea PNL. Citește mai departe...
Acum 4 ore
14:50
Surprinzătoarea reconversie a lui Johannes Boe: legenda biatlonului se lansează în fotbal în liga a şasea norvegiană # Stiripesurse.ro
Legendarul Johannes Boe, care şi-a încheiat cariera de biatlonist la sfârşitul sezonului 2024-2025, şi-a găsit deja o nouă ocupaţie. Norvegianul în vârstă de 32 de ani tocmai s-a alăturat clubului de fotbal Vinger FK, din divizia a şasea norvegiană, pentru suma de... Citește mai departe...
14:50
UDMR se delimitează de proiectul Guvernului privind Pilonul II: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! # Stiripesurse.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, transmite un mesaj dur la adresa colegilor de guvernare, într-un moment în care un proiect legislativ pregătit de Guvernul Bolojan impune restricții fără precedent asupra modului în care românii pot dispune de banii acumulați în Pilonul II de pensii. Citește mai departe...
14:50
Serată mediteraneană sub stele: AFLĂ cum să organizezi o cină de poveste în grădină # Stiripesurse.ro
E o seară caldă de vară, soarele apune în nuanţe aurii, iar tu stai în grădină cu un pahar de limonadă în mână. În aer pluteşte miros de rozmarin şi busuioc, de parcă ai fi pe o terasă în Santorini sau într-o livadă de lămâi din Amalfi. Citește mai departe...
14:50
Pus sub acuzare pentru viol şi agresiune sexuală, Thomas Partey a semnat cu Villarreal după ce a fost eliberat pe cauţiune # Stiripesurse.ro
Clubul Villarreal a anunţat joi că a obţinut serviciile fotbalistului Thomas Partey. Confruntat cu cinci capete de acuzare de viol şi un cap de acuzare de agresiune sexuală de către poliţia londoneză, mijlocaşul în vârstă de 32 de ani, eliberat pe cauţiune în urmă cu două zile, Citește mai departe...
14:50
Concurenţă la admiterea studenţilor internaţionali la UMF Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca- Aproape 13 candidaţi pe un loc la Medicină dentară în limba franceză # Stiripesurse.ro
Concursul de admitere pentru candidaţii internaţionali la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca s-a încheiat, fiind înregistraţi peste 3.100 de doritori pentru cele circa 600 de locuri scoase la concurs. Citește mai departe...
14:50
SpaceX semnează un parteneriat fără precedent cu Italia în vederea explorării planetei Marte # Stiripesurse.ro
Întreprinderea SpaceX al multimiliardarului Elon Musk a semnat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) în vederea trimiterii pe marte a unor instrumente ştiinţifice, anunţă părţile, relatează AFP, potrivit news. Citește mai departe...
14:50
Primele show-uri mondiale și mixuri electrizante deschid UNTOLD X, ediția aniversară a festivalului # Stiripesurse.ro
Peste 110.000 de fani din peste 100 de țări au sărbătorit prima zi a ediției aniversare UNTOLD X, care a debutat joi seară pe Cluj-Arena cu show-uri în premieră mondială și artiști internaționali de top, potrivit mediafax. Citește mai departe...
14:50
Atac la baionetă din PSD la adresa USR după scandalul cu Iliescu: 'USR este parte relevantă a sistemului' # Stiripesurse.ro
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), critică în termeni duri poziția USR cu privire la înmormântarea fostului președinte al României, Ion Iliescu. Citește mai departe...
14:40
Crin Antonescu revine cu un atac la regimul Dan-Bolojan: Băsiștii și post-băsiștii rezişti fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat # Stiripesurse.ro
Într-o postare acidă pe Facebook, fostul lider liberal Crin Antonescu intervine în disputa publică iscată de organizarea funeraliilor de stat ale fostului președinte Ion Iliescu, acuzând virulent ceea ce el numește „băsiștii și post-băsiștii ‘reziști’” că își reglează Citește mai departe...
14:40
Rusia nu reuşeşte să construiască avioane comerciale, din cauza problemelor din industrie # Stiripesurse.ro
Producătorii ruşi de aeronave au livrat doar unul dintre cele 15 avioane comerciale planificate pentru acest an, arată datele platformei elveţiene ch-aviation, în condiţiile în care sancţiunile care afectează importurile de componente au dus la oprirea producţiei, iar dobânzile Citește mai departe...
14:30
Tanzos Barna deschide Cutia Pandorei: Ministerul Mediului a pierdut 1.7 miliarde de euro prin PNRR # Stiripesurse.ro
Vicepremierul Tanczos Barna susține că Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Apele Române dețin recordul rușinii, ratând toate proiectele, susține Barna. Citește mai departe...
14:20
Preşedintele american Donald Trump a prezentat statistici economice ”alternative” care dovedesc, în opinia sa, că datele oficiale au fost falsificate ”voit” în favoarea predecesorului său Joe Biden, la puţin timp după ce a destituit-o pe directoarea principalei Agenţii publice Citește mai departe...
14:20
Președintele Ucrainei a discutat cu FMI despre un nou program de asistenţă financiară pentru Ucraina # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat joi, în cadrul unei convorbiri telefonice, cu directoarea generală a Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, despre un nou program de asistenţă financiară pentru Ucraina devastată de război, Citește mai departe...
14:20
Descoperire uimitoare a roverul Curiosity al NASA: imagini intrigante cu ceea ce pare a fi o bucată de coral pe planeta Marte # Stiripesurse.ro
Roverul Curiosity al NASA a trimis imagini intrigante cu ceea ce pare a fi o bucată de coral pe planeta Marte. Obiectul ciudat este de fapt o rocă mică, de culoare deschisă, erodată de vânt, pe care roverul a găsit-o în craterul Gale de pe Planeta Roșie pe 24 iulie, dar arată Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.