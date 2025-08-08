Poliția în alertă: Un tânăr și-a rupt brățara de monitorizare după ce și-a agresat bunica

17:10

Dublarea perioadei de plată a pensiei, de la 5 la 10 ani, pentru cei care optează pentru plăţi eşalonate, în condiţiile în care speranţa de viaţă la pensionare a românilor este una dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană, nu este acceptabilă, a declarat, pentru AGERPRES, Alin Citește mai departe...