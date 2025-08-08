Poliția în alertă: Un tânăr și-a rupt brățara de monitorizare după ce și-a agresat bunica
Stiripesurse.ro, 8 august 2025 18:00
Poliţiştii din Prahova au intervenit de urgenţă, vineri, pentru căutarea unui tânăr care avea montată o brăţară de monitorizare şi care a rupt dispozitivul.
Acum 5 minute
18:20
SUA nu intenționează să recunoască un stat palestinian, potrivit vicepreședintelui american JD Vance # Stiripesurse.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat că Statele Unite nu au intenţia de a recunoaşte un stat palestinian, o chestiune pe care o va aborda vineri în timpul întâlnirii cu ministrul de externe britanic David Lammy, informează vineri Reuters, potrivit Mediafax.
18:20
VIDEO Decizie crucială pentru România, adoptată la Guvern: Țara noastră va exploata cea mai râvnită resursă a omenirii # Stiripesurse.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a semnat Hotărârea de Guvern prin care România va relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier din Gorj.
Acum 15 minute
18:10
Există gene 'adormite' în ADN-ul uman: Cum ar putea hibernarea să devină tratament pentru diabet, obezitate și demență # Stiripesurse.ro
Oamenii ar putea purta în ADN-ul lor cheia către un mecanism biologic cu aplicații medicale spectaculoase: hibernarea.
Acum 30 minute
18:00
18:00
Decizie radicală luată de trupa Paraziții: Suspendă toate aparițiile live - Nu vor cânta nici la UNTOLD # Stiripesurse.ro
Trupa Parazitii, prin vocea lui Cheloo, au anunțat pe rețelele de socializare că "din motive independente de ei" nu vor participa la ediția din acest an a festivalului UNTOLD și vor suspenda următoarele apariții live ale trupei.
Acum o oră
17:50
Ministerul Culturii - Muzeele „Enescu” şi „Kalinderu”, finalizate până în 2029/ 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană, realizate sau resta # Stiripesurse.ro
Lucrările de consolidare şi restaurare la Muzeul Naţional „George Enescu" - Palatul Cantacuzino şi Muzeul „Dr. Ioan şi Nicolae Kalinderu" vor fi finalizate până la 30 iunie 2029, după ce Guvernul a adoptat vineri o hotărâre care permite extinderea cu încă patru ani a
17:50
Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025 pe fondul expirării schemei de plafonare a prețului la energie și al majorării cotelor TVA și a accizelor, arată vineri BNR.
17:50
Parteneriat strategic între ASF și Banca Națională a Moldovei pentru consolidarea sectorului asigurărilor # Stiripesurse.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Banca Naţională a Moldovei (BNM) au încheiat, vineri, un acord de colaborare pentru instituirea unui cadru de cooperare bilaterală pentru schimbul de informaţii şi asistenţă tehnică în domeniul licenţierii/autorizării, reglementării
17:50
Vladimir Putin joacă dur la negocierile cu Donald Trump: Există temeri că deja s-au înțeles și au feliat Ucraina # Stiripesurse.ro
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este pregătit să negocieze dur cu Donald Trump și va merge cu cereri maximale la summit-ul dintre Rusia și SUA.
17:40
140 de milioane de euro, bani împrumutați pentru readucerea la viață a patrimoniului cultural # Stiripesurse.ro
Guvernul a fost aprobat vineri acordul-cadru de împrumut între România și BDCE, în valoare de 140 de milioane de euro, care va susține realizarea sau restaurarea completă a 14 obiective culturale de importanță națională și europeană:Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii,
17:30
Pe 5 august 2025, Ion Iliescu, primul președinte ales după Revoluția din 1989 a plecat dintre noi. Funeraliile de stat, cu onoruri militare, trebuiau să fie, măcar formal, un moment de coerență națională, dar s-au transformat într-o demonstrație de orgolii, boicoturi și tăceri
Acum 2 ore
17:20
Măsură fulger, după amenințarea cu moartea ignorată, la IPJ Timiș: Șeful de secție a fost mutat # Stiripesurse.ro
IPJ Timiș a luat o primă măsură disciplinară după cazul fetei a cărei reclamație a fost ignorată. O tânără din Timișoara a dezvăluit pe Tik Tok că tatăl său o amenință cu moartea, deși avea un ordin de restricție emis de poliție.
17:20
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul echipei pe care o susţine, un suporter urmăreşte toate meciurile dintr-un copac # Stiripesurse.ro
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări toate meciurile echipei sale favorite dintr-un copac, relatează L'Equipe, citat de news.ro.
17:20
Președintele Donald Trump va organiza vineri la Casa Albă un summit de pace cu liderii Armeniei și Azerbaidjanului, menit să pună capăt deceniilor de conflict și să redeschidă rutele de transport esențiale din regiune, potrivit AP, informează Mediafax.
17:20
Vicepreședinte PSD ridică o problemă spinoasă: 'Sensibilitatea' lui Ilie Bolojan la lobby-ul venit din privat devine vizibilă # Stiripesurse.ro
Vicepreședintele PSD, Victoria Stoiciu, îl acuză pe Ilie Bolojan că cedează tot mai mult și mai ușor în fața influențelor venite din mediul privat.
17:20
Tânăra de 19 ani moartă în spital la o săptămână după ce a născut avea o infecţie bacteriană, au stabilit legiştii # Stiripesurse.ro
Femeia de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o infecţie bacteriană, arată rezultatul necropsiei transmis procurorilor care anchetează împrejurările în care a survenit decesul.
17:10
17:10
Dublarea perioadei de plată a pensiilor private, respinsă de AURSF: 'Speranța de viață a românilor nu justifică măsura' # Stiripesurse.ro
Dublarea perioadei de plată a pensiei, de la 5 la 10 ani, pentru cei care optează pentru plăţi eşalonate, în condiţiile în care speranţa de viaţă la pensionare a românilor este una dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană, nu este acceptabilă, a declarat, pentru AGERPRES, Alin
17:00
VIDEO Insula superbă din Grecia despre care foarte puțini au auzit: Este foarte ieftină și oferă condiții de lux - Este ideală pentru o vacanță în august # Stiripesurse.ro
Deja am intrat în primele zile ale lunii august, iar dacă încă nu ați reușit să plecați în vacanță, e momentul să luați rapid o decizie privind destinația.
16:50
Aproape 8.000 de cazuri chikungunya în mai puțin de o lună. Cum luptă China împotriva virusului # Stiripesurse.ro
China a înregistrat aproximativ 8.000 de cazuri de chikungunaya în ultimele săptămâni, iar autoritățile au introdus măsuri și restricții similare cu cele folosite în timpul pandemiei de COVID-19, informează Mediafax.
16:50
Trafic de copii rusesc denunțat de un ONG din Kiev: Inculpații au creat un catalog unde copiii ucraineni dați spre adopție pot fi sortați # Stiripesurse.ro
Șeful unui ONG ucrainean a acuzat autoritățile de ocupație ruse din teritoriile ucrainene anexate că au creat un catalog online în care copiii ucraineni sunt oferiți spre adopție, aceștia putând fi sortați în funcție de trăsături fizice precum culoarea ochilor sau a părului.
16:50
„Ca mamă, nu pot exprima în cuvinte ce sentimente puternice mi-au provocat aceste atacuri”/Ministra Oana Țoiu, vizită la un spital de copii din Kiev # Stiripesurse.ro
Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe a vizitat spitalul de copiii bolnavi de cancer din Kiev, care a fost bombardat de ruși în urmă cu un an și reconstruit între timp. Ea va vizita și Cernăuțiul, unde se află o comunitate puternică de români, informează Agerpres.
16:50
Ford Motor a anunţat că amână lansarea următoarelor două generaţii de vehicule electrice, concentrându-se pe modele mai accesibile şi mai mici, transmite Reuters.
16:50
Liniile tramvaielor 4 și 40 vor fi suspendate din 11 august/Se reînființează linia 14 # Stiripesurse.ro
Lucrările de reabilitare a căii de rulare de pe Bulevardul Chișinău din București duce la suspendarea tramvaielor de pe liniile 4 și 40, după cum au anunțat Societatea de Transport București (STB) și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București –
16:50
Pompierii de pe Coasta de Vest depuneau vineri eforturi să controleze incendii de vegetaţie care se extindeau rapid în sudul Californiei, lucru care a determinat autorităţile locală să ordone evacuarea a mii de persoane, relatează AFP, conform News.ro.
16:50
Prețurile alimentelor ating maximele ultimilor ani – Carnea și uleiurile vegetale în criză de scumpiri # Stiripesurse.ro
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimii peste doi ani, pe fondul preţurilor record la carne şi al majorării cotaţiilor la uleiuri vegetale, a anunţat vineri Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie
16:50
FOTO: Opt medalii obținute de elevii români la Olimpiada de Inteligență Artificială din China # Stiripesurse.ro
România a obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz la a doua ediție a Olimpiadei Internaționale de Inteligență Artificială.
16:50
Dominic Fritz desființează zeci de posturi din Primăria Timișoara: Urmează restructurări și la companiile din subordine # Stiripesurse.ro
Încep restructurări la Primăria Timișoara. Primarul Dominic Fritz desființează zeci de posturi și nu se oprește aici. Urmează o reformă amplăm și în companiile din subordinea Consiliului Local Timișoara.
16:50
Italia, sub asediul caniculei: temperaturile ar putea depăși 40°C în zilele următoare # Stiripesurse.ro
Italia se confruntă cu un nou val de căldură, temperaturile din mai multe oraşe putând atinge şi chiar depăşi 40 de grade Celsius în următoarele zile, transmite agenţia DPA, informează Agerpres.
16:50
Credea că a prins afacerea anului cu un iPhone 15. Ce a găsit în colet i-a tăiat respirația # Stiripesurse.ro
O tânără în vârstă de 20 de ani, din municipiul Suceava, a sesizat poliția cu privire la faptul că a fost înșelată la cumpărarea unui telefon, pe care îl găsise pe platforma OLX, scrie Monitorul de Suceava. Paguba este una semnificativă, de 2.500 de lei.
16:40
Un fenomen interesant ia tot mai mare amploare: tinerii născuți în perioada 1997 - 2012 nu vor să mai lucreze de la birou # Stiripesurse.ro
În ultima perioadă, angajatorii din toată lumea au observat un fenomen interesant: tinerii din generaţia Z, adică cei născuți în perioada 1997 - 2012, nu mai sunt entuziasmaţi de ideea clasică a biroului. Mulţi o resping categoric.
16:40
Investiție de 11 milioane de lei de la bugetul de stat pentru călătorii mai silențioase/CFR începe montarea de panouri fonoabsorbante # Stiripesurse.ro
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că începe montarea de panouri fonoabsorbante la podul Constanţa, pe linia de cale ferată Bucureşti Nord-Constanţa şi în zona Chitila, traversată de linia feroviară Bucureşti-Predeal, după cum arată un comunicat de presă oficial.
16:40
FOTO: O simplă greșeală, o amendă uriașă: Sancțiune de 8.000 lei după ce poliția i-a identificat # Stiripesurse.ro
O femeie din sectorul 6 al Capitalei a primit o amendă de 3.000 de lei după ce a aruncat din greșeală un document la gunoi. Un bărbat căruia femeia i-a cerut ajutorul a fost și el amendat cu 6.000 de lei.
16:40
Adolescenții și tinerii din România petrec în medie aproape 6 ore pe zi pe rețelele de socializare în timpul verii, în principiu datorită timpului liber generos de care se bucură fără activitățile școlare, reiese dintr-o analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent
16:40
Cea mai grea lovitură pentru Elon Musk: Tesla se prăbușește în fața rivalului chinez # Stiripesurse.ro
Elon Musk a traversat una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa, pierzând 68 de miliarde de dolari în doar 48 de ore, în contextul prăbușirii vânzărilor Tesla în Europa și al creșterii rapide a rivalului chinez BYD, scrie Daily Galaxy.
16:30
Șeful liberal al Senatului face precizări fulger despre proiectul Pilonul II de pensii: Retragerea a 25% e mai generoasă ca în alte state UE # Stiripesurse.ro
Prin noua lege privind pensiile din Pilonul II românii vor avea mai multe beneficii decât cetățenii altot state UE. Asta spune preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care evidenţiat vineri că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului.
16:30
Ministrul Finanțelor anunță o decizie cu mare impact: Repară o mare nedreptate suferită de români în comunism # Stiripesurse.ro
Procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă a fost deblocat după ce a fost adoptată în Guvern Ordonanţa care reia procedurile de despăgubire, blocate după decizia Curţii Constituţionale din februarie 2025, a anunţat vineri ministrul Finanţelor, Alexandru
16:30
Bărbat de 40 de ani din București, acuzat că a abuzat în repetate rânduri o minoră de 14 ani, plasat sub control judiciar # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 40 de ani, care ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu o victimă minoră, de 14 ani, în București, căreia i-a câștigat încrederea oferindu-i cadouri și bani, a fost plasat sub control judiciar.
16:30
Absent de pe terenurile de tenis de la înfrângerea de la Wimbledon, din 11 iulie, Novak Djokovici se află în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad, o competiţie organizată de clanul Djokovici din 2009.
Acum 4 ore
16:20
16:20
Pompierii intervin vineri pentru stingerea unui incendiu de vegetație ce a cuprins și traverse de cale ferată, care se întinde pe 5 hectare, izbucnit pe o stradă din Timișoara.Potrivit ISU Timiș, incendiul de vegetație a izbucnit pe strada Gelu din Timișoara.
16:10
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o reacție cel puțin ambiguă la avertismentul constructorului român că va reduce ritmul de lucru pe șantiere din cauza lipsei unei predictibilități a finanțărilor.
16:00
Canicula revine în forță în toată România: Anunț de ultimă oră al meteorologului Oana Păduraru # Stiripesurse.ro
Canicula revine în forță în România, după câteva zile în care temperaturile s-au situat în jurul a 30 de grade Celsius în marea majoritate a regiunilor. Meteorologul Oana Păduraru a explicat, la România TV, că țara noastră va fi cuprinsă de o masă de aer cald.
15:50
BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,5 la sută pe an: Prețurile la imobiliare ar fi explodat # Stiripesurse.ro
Ratele românilor cu credite nu vor crește. E decizia de ultimă oră luată de BNR, care ar fi putut să scadă rata de politică monetară, însă a decis să nu o facă.
15:40
Claudiu Năsui (USR) critică Guvernul Bolojan: Proiectul privind Pilonul II este o expropriere lentă și mascată # Stiripesurse.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui critică dur proiectul de lege pregătit de Guvernul Bolojan, care prevede că românii nu vor mai putea retrage integral banii acumulați în Pilonul II de pensii.
15:30
Comuna Logrești e fără apă și canalizare, dar petrece cu Florin Salam: Primăria a dat zeci de mii de lei pe un chef cu celebrul manelist # Stiripesurse.ro
Într-o comună din Gorj unde asfaltul e rar, canalizarea o legendă, iar apa curge doar în promisiuni, autoritățile au găsit în sfârșit o soluție să ridice moralul populației: o petrecere de zile mari de ziua localității, cu Florin S
15:20
Neozeelandezul Leroy Carter, la un pas să rateze prima selecţie după ce câinele i-a mâncat paşaportul # Stiripesurse.ro
Rugbystul neozeelandez Leroy Carter a dezvăluit că fost la un pas să rateze prima selecţie la naţionala All Blacks, după ce câinele său i-a mâncat paşaportul, informează cotidianul The Independent, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
15:20
Robot oncologic de preparare a citostaticelor, funcţional la Spitalul Clinic Judeţean # Stiripesurse.ro
Un robot oncologic de preparare a citostaticelor a devenit funcţional la secţia Oncologie medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa, a anunţat vineri, pe pagina de Facebook, unitatea medicală, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
15:20
Creşte incidenţa tumorilor cutanate maligne; protecţia solară, esenţială în prevenirea cancerelor de piele # Stiripesurse.ro
Incidenţa tumorilor cutanate maligne a crescut, în ultimii ani, în judeţul Harghita, iar specialiştii dermatologi trag un semnal de alarmă cu privire la pericolele expunerii neprotejate la soare.Potrivit informaţiilor furnizate AGERPRES de dr. Citește mai departe...
15:20
Guvernul Bolojan amână schimbarea Pilonului II de pensii - ASF face clarificări tăioase # Stiripesurse.ro
ASF vine cu precizări tăioase după revolta generată de modificarea sistemului Pilonului II de pensii. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, spune că legea ar fi trebuit să fie modificată încă din 2011. Citește mai departe...
