G4Media, 8 august 2025 18:00
Acum 5 minute
18:30
Cum ar putea arăta acordul între Rusia și Statele Unite privind războiului din Ucraina / Kievul ar putea fi forțat să-și retragă trupele din teritorii pe care încă le controlează, oferind Moscovei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține pe front (surse)
Washingtonul și Moscova încearcă să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar putea cimenta anexarea de către Rusia a...
Acum 15 minute
18:20
Lamine Yamal și Robert Lewandowski, sancționați de UEFA pentru nerespectarea regulilor la un control antidoping
UEFA i-a sancționat pe Lamine Yamal și Robert Lewandowski cu câte 5.000 de euro amendă pentru că au încălcat Regulamentul Antidoping după ultimul meci al...
18:20
Grădina Cetății Medievale Râșnov și Turnul Bathory vor putea fi vizitate, începând cu 13 august, doar pe bază de bilet de acces, anunță Primăria Râșnov,...
Acum 30 minute
18:10
Un nou val de caniculă a pus stăpânire pe Franţa / Temperaturile ar putea ajunge la 41 de grade Celsius în weekend
Un nou val de caniculă sufocantă a cuprins vineri Franţa, peste zece departamente din sudul ţării fiind plasate sub alertă, în condiţiile în care temperaturile...
Acum o oră
18:00
Michael Storer susține că Tadej Pogacar a renunțat la o victorie de etapă în Turul Franței pentru a nu atrage antipatia fanilor francezi
În podcastul „Hotseat" de la Domestique, ciclistul australian Michael Storer (Tudor) a susținut că Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), câștigătorul Turului Franței 2025, a renunțat...
18:00
Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj / Statul rămâne beneficiarul licenței
Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, anunță că statul român rămâne beneficiarul licenței, iar România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier...
18:00
Strâmtoarea Dardanele, închisă din cauza unui incendiu de vegetaţie / Mai multe persoane au fost evacuate în nord-vestul Turciei
Un incendiu forestier cu propagare rapidă, izbucnit în nord-vestul Turciei, a condus vineri la evacuarea populaţiei din zonă şi la suspendarea temporară a traficului maritim...
18:00
Republica Moldova, câmp de testare pentru noile rețele de influență AUR: rețeaua de site-uri care preia propaganda partidului extremist
Analiză realiză de think-tank-ul Watchdog.md, semnată de Rodica Pîrgari: Republica Moldova se pregătește pentru un scrutin decisiv, care va contura direcția de dezvoltare a țării....
17:50
FOTO Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost redeschis publicului printr-un proiect european de referință
Consiliul Județean Hunedoara a organizat vineri, 8 august, evenimentul „Ziua Porților Deschise" la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Evenimentul a marcat redeschiderea...
17:40
Ce înseamnă MIAU: Nașterea unei relații, dar și a unei campanii pentru primul sanctuar pentru pisici din țară
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pisicii (8 august), Asociația de protecție a animalelor Sache aduce în prim-plan complexitatea relației dintre pisici și oameni – o...
17:40
Victoria Stoiciu (PSD), despre intenția de plafonare a retragerilor de la Pilonul II: „Sensibilitatea" guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu critică intenția guvernului Bolojan de a plafona la 25% retragerile din Pilonul II de pensii, acuzând o "sensibilitate" a executivului "lobby-ul...
17:40
Coco Gauff, declarație de război înainte de US Open: „Dacă e un turneu pentru care să mor, ăsta este"
Coco Gauff (locul 2 WTA) a mărturisit că va da totul la ultimul Grand Slam al anului, US Open, pentru a repeta performanța din 2023,...
Acum 2 ore
17:20
Îndemn la vot pentru George Simion pe rețeaua ilegală a fugarului pro-rus Ilan Șor din Republica Moldova. Procurorii moldoveni au găsit mesajele la percheziții
Membrii rețelei ilegale a lui Ilan Șor din Republica Moldova au mobilizat electoratul moldovean la vot masiv pentru candidatul extremist George Simion la alegerile prezidențiale...
17:10
Bulgarii ocupă locul al treilea în Europa în privinţa speranţei de viaţă sănătoasă, potrivit datelor Eurostat
Bulgaria ocupă locul al treilea între 30 de ţări europene în privinţa speranţei de viaţă sănătoasă, conform datelor Eurostat publicate vineri, transmite Agerpres. Bulgarii au...
17:10
Ministerul Culturii: Muzeele „Enescu" şi „Kalinderu", finalizate până în 2029 / 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană vor fi realizate sau restaurate cu 280 de milioane de euro
Lucrările de consolidare şi restaurare la Muzeul Naţional „George Enescu" – Palatul Cantacuzino şi Muzeul „Dr. Ioan şi Nicolae Kalinderu" vor fi finalizate până la...
17:00
Hamas afirmă că decizia Israelului de a ocupa orașul Gaza înseamnă „sacrificarea" ostaticilor
Israelul se pregătește să comită o „nouă crimă de război" prin planul său de a prelua controlul asupra orașului Gaza, „o aventură criminală care îl...
17:00
Protest în Piața Victoriei, pe 10 august, anunțat de comunitatea „Corupția ucide": „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026" / „Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor"
Comunitatea „Corupția ucide" a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului privind violențale de la...
17:00
Tânăra de 19 ani moartă în Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov la o săptămână după ce a născut / Legiștii au stabilit că avea o infecţie bacteriană
Femeia de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o...
16:50
După ani de prudență în marketing, tot mai multe branduri revin la reclame centrate pe sex. Diferența față de trecut? Strategiile includ acum creatori de...
16:50
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul echipei pe care o susţine, un suporter din Anglia urmăreşte toate meciurile dintr-un copac
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări...
16:50
Pentru o zi, Palatul Cotroceni a fost al lor. Foști lideri PSD – Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu – s-au așezat cuminți...
16:50
Preşedinta Comisiei Europene cere Israelului să revină asupra planului său privind continuarea operațiunilor militare în Fâşia Gaza
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri Israelului să "revină" asupra planului său privitor la continuarea operaţiunii militare în Fâşia Gaza, transmit...
16:40
Italia se confruntă cu un nou val de căldură, temperaturile din mai multe oraşe putând atinge şi chiar depăşi 40 de grade Celsius în următoarele...
16:40
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că guvernul de la Berlin nu va aproba niciun export de armament care ar putea fi folosit în...
Acum 4 ore
16:30
EXCLUSIV MApN: Toate bateriile MIM-23 Hawk achiziționate de România sunt în serviciu activ / Nu s-a stabilit o dată pentru scoaterea din serviciu / Aceste sisteme sunt foarte dorite de Ucraina
Toate bateriile de sisteme de apărare aeriană MIM-23 Hawk achiziționate de România sunt în serviciu activ și nu a fost stabilită o dată pentru retragerea acestora din serviciu,...
16:30
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL: ASF trebuia să realizeze dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea la Guvern și să explice pe ce se bazează procentul maxim de 25% pentru extragere din Pilonul II / Ca să fie clar, sunt banii noștri și rămân ai noștri
Prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu, a precizat, vineri, într-o postare pe Facebook, că proiectul privind Pilonul II de pensii a fost inițiat de ASF, care trebuia...
16:30
Şeful diplomaţiei moldovene: Rusia urmăreşte în continuare să creeze haos social, economic şi informaţional în Republica Moldova
Rusia urmăreşte în continuare să creeze haos social, economic şi informaţional în Republica Moldova pentru a influenţa viitoarele alegeri parlamentare, a declarat, vineri, la Cernăuţi,...
16:10
Absent de pe terenurile de tenis de la înfrângerea de la Wimbledon, din 11 iulie, Novak Djokovic se află în centrul unei polemici după mutarea...
16:10
India suspendă planurile de a cumpăra arme americane ca răspuns la taxele lui Trump, dar se oferă să își reducă achizițiile de petrol rusesc (surse)
India a suspendat mai multe planuri de a cumpăra arme americane ca răspuns la decizia lui Donald Trump de a impune tarife vamale suplimentare, afirmând...
16:00
Se reiau procedurile de despăgubire pentru proprietarii de imobile confiscate de comuniști, anunță ministrul Finanțelor. Vezi care sunt noutățile din legislație
Guvernul a adoptat în ședința de azi ordonanța care reia procedurile de despăgubire pentru proprietarii de imobile confiscate în perioada comunistă, blocate după decizia Curții...
16:00
Arheologii bulgari au descoperit "Orașul Hobiților". Așezarea se află într-un loc sacru, locuit acum 8.000 de ani | FOTO
Arheologii bulgari au dezvelit o așezare medievală căreia i-au spus "Orașul Hobiților", datorită naturii mici și umile a caselor. Descoperirea a fost făcută la Perperikon,...
16:00
Ministrul Sănătății: Managerii de spitale sunt obligaţi să facă publice date despre activitatea medicală, economică şi administrativă
Managerii de spitale vor trebui să publice pe site-ul instituţiei date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei,...
15:50
Totul e posibil în războiul ruso-ucr
Un videoclip care circulă pe rețelele de socializare pare să arate, pentru prima dată, un avion modernizat Zlin Z-137 Agro Turbo, modificat pentru a transporta... G4Media.ro.
15:50
Fritz: Decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu a fost corectă. USR a procedat la fel ca 99,9% din populaţie # G4Media
Liderul USR, Dominic Fritz, consideră că decizia formaţiunii pe care o conduce de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu a fost „corectă”,... G4Media.ro.
15:40
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, pe fondul expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării cotelor de TVA şi accizelor arată un raport al BNR # G4Media
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la... G4Media.ro.
15:40
Tel Aviv, 8 aug /Agerpres/- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a negat vineri că ar fi avut o „discuţie cu ţipete” cu preşedintele american Donald Trump... G4Media.ro.
15:30
Dinţi de pterosaur, o descoperire rară, găsiţi de vizitatori într-un parc paleontologic din Germania # G4Media
Vizitatorii unui parc natural al dinozaurilor din sudul Germaniei au găsit dinţi ce aparţin unei specii de pterosaur, reptile zburătoare ce se hrăneau cu peşti,... G4Media.ro.
15:30
Preşedintele columbian Gustavo Petro a respins joi revendicarea Perului asupra unei insule de pe fluviul Amazon, situată într-o regiune de frontieră, informează agenția de știri... G4Media.ro.
15:20
Ministrul Mediului: Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar. Voi propune modificarea ei de urgență / Diana Buzoianu propune introducerea unor criterii de integritate care să permită eliminarea candidaților inculpați care se înscriu la concursurile pentru numirile în CA-uri # G4Media
Concursul și numirea recentă a noilor membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au readus în atenția publică probleme grave... G4Media.ro.
15:20
Ciprian Ciucu (PNL): Dacă ar fi să candidez, aş vrea ca bucureştenii să mă aleagă pentru viziunea mea, nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui! Am şi eu măcar în viaţă o oarecare demnitate! # G4Media
Decizia privind candidatul partidelor de dreapta la Primăria Municipiului Bucureşti ar trebui să se ia în urma unei pre-campanii şi a unor dezbateri finalizate cu... G4Media.ro.
15:20
Regatul Unit va găzdui o reuniune cu miniştri europeni de externe ce vizează pacea și stabilitatea în Balcanii Occidentali # G4Media
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord va găzdui pe 8 octombrie o reuniune cu mai mult de 15 miniştri europeni de externe... G4Media.ro.
15:20
Primarul Dominic Fritz anunţă reducerea a 43 de posturi din primărie / Urmează reorganizarea instituţiilor subordonate # G4Media
Primarul Dominic Fritz a declarat, vineri, că Primăria Municipiului Timişoara (PMT) pune în transparenţă publică proiectul de reorganizare a aparatului propriu de specialitate al primarului,... G4Media.ro.
15:20
Raport PwC: Industria de media și divertisment din România va avea o creștere constantă în următorii cinci ani / Publicitatea video online, prognozată cu cel mai mare avans # G4Media
Industria de media și divertisment din România va continua să crească în perioada 2025-2029 cu o medie de circa 2% pe an, urmând să atingă... G4Media.ro.
15:10
Care este alimentația potrivită pentru pisicile senioare: Ce schimbăm după vârsta de 10 ani / Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Pe măsură ce pisicile înaintează în vârstă, metabolismul și nevoile lor nutriționale se modifică semnificativ. După vârsta de 10 ani, multe pisici încep să manifeste... G4Media.ro.
15:10
China ar putea depăşi SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, după introducerea taxelor vamale de către administrația Trump # G4Media
China este aproape de a depăşi SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei în primul semestru din 2025, după ce exporturile germane către... G4Media.ro.
15:10
Miniștrii de Externe din România, Ucraina și Republica Moldova au discutat la Cernăuți despre contracarea războiului hibrid al Rusiei # G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat pe 8 august la cea de-a patra ediție a formatului trilateral al miniștrilor afacerilor externe din România, Ucraina... G4Media.ro.
15:10
Gigantul american din industria încălțămintei, Crocs, Inc., a raportat pentru al doilea trimestru fiscal din 2025 o pierdere operațională de 428 milioane de dolari (aproximativ... G4Media.ro.
14:50
Guvernul nu a aprobat hotărârea prin care fostul președinte Traian Băsescu urma să primească o reședință oficială # G4Media
Hotărârea prin care urma să îi fie alocată o reședință oficială fostului președinte Traian Băsescu nu a fost aprobată în ședința de Guvern de vineri.... G4Media.ro.
14:50
Deputatul USR Claudiu Năsui: Plata eşalonată a pensiei private reprezintă o încălcare a proprietăţii private, o formă de expropriere lentă # G4Media
Plata eşalonată a pensiei private reprezintă o încălcare a proprietăţii private şi a convenţiei care a stat la baza Pilonului 2, apreciază deputatul USR Claudiu... G4Media.ro.
14:50
Noua ofensivă din Gaza este o sentinţă de condamnare la moarte pentru ostatici, susţin rudele acestora # G4Media
Rudele ostaticilor israelieni au descris extinderea războiului din Gaza, decisă de Cabinetul de securitate al guvernului israelian, drept „o condamnare la moarte” pentru ostatici, relatează... G4Media.ro.
