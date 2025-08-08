Descoperire fascinantă: O planetă gigant în Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem solar

G4Media, 8 august 2025 20:00

Astronomii au găsit dovezi solide ale existenței unei planete gigant gazoase în cel mai apropiat sistem stelar de al nostru – Alpha Centauri, situat la...   G4Media.ro.

• • •

Acum 5 minute
20:10
Premierul Bolojan le-a cerut tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a cerut vineri tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună...   G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:00
20:00
Întâlnirea Trump-Putin de săptămâna viitoare ar putea avea loc în Ungaria, Italia, Elveția sau Emirate G4Media
O întrevedere la nivel înalt între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este planificată pentru sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat un...   G4Media.ro.
Acum o oră
19:40
Creșterea vânzărilor de autoturisme în China încetinește în luna iulie / Cererea pentru mașini hibride este, și ea, în scădere G4Media
Creșterea de autovehicule noi în China a încetinit în luna iulie, parțial din cauza scăderii cererii pentru vehicule hibride. Reuters relatează că acest declin vine pe fondul...   G4Media.ro.
19:40
Pastele de vineri seara / Farfalle cu fructe de mare și mazăre congelate și roșii cherry de sezon. O rețetă cu care te poți simți la mare chiar dacă ai rămas acasă G4Media
Pentru cine și-a făcut un obicei din a prepara în fiecare vineri seara, adică repede și bun, un fel de paste diferit, iată o rețetă...   G4Media.ro.
19:20
VIDEO Afișe instigatoare la ură care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, pe străzile din Chișinău / Poliția a prins doi bărbați instruiți în tabere rusești de gherilă din Serbia și Bosnia G4Media
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, vineri după-amiază, a reținut doi cetățeni străini care lipeau în Chișinău afișe cu conținut de chemare la ură socială,...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:10
Autoritatea Aeronautică Civilă, acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei G4Media
Autoritatea Aeronautică Civilă Română este acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei, potrivit unui raport de...   G4Media.ro.
19:10
Afișe care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei, lipite pe străzile din Chișinău / Poliția a prins doi bărbați care au intrat vineri dimineață în Republica Moldova G4Media
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, vineri după-amiază, au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în Chișinău, afișe cu conținut de chemare la ură socială,...   G4Media.ro.
18:50
Acces liber pentru alpinişti pe 97 de vârfuri din Nepal pentru a atenua presiunea asupra Everestului G4Media
Nepalul oferă, pentru următorii doi ani, acces liber pe 97 de vârfuri himalayene izolate în încercarea de a diversifica turismul montan şi de a atenua...   G4Media.ro.
18:50
Corpul de Control al Ministerului Mediului: Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva / Raportul a fost trimis la Parchetul General G4Media
Şase Direcţii Silvice (Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 – 2024, relevă...   G4Media.ro.
18:30
Cum ar putea arăta acordul între Rusia și Statele Unite privind războiului din Ucraina / Kievul ar putea fi forțat să-și retragă trupele din teritorii pe care încă le controlează, oferind Moscovei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține pe front (surse) G4Media
Washingtonul și Moscova încearcă să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar putea cimenta anexarea de către Rusia a...   G4Media.ro.
18:20
Lamine Yamal și Robert Lewandowski, sancționați de UEFA pentru nerespectarea regulilor la un control antidoping G4Media
UEFA i-a sancționat pe Lamine Yamal și Robert Lewandowski cu câte 5.000 de euro amendă pentru că au încălcat Regulamentul Antidoping după ultimul meci al...   G4Media.ro.
18:20
Taxă de intrare în curtea cetății medievale Râșnov, din 13 august G4Media
Grădina Cetății Medievale Râșnov și Turnul Bathory vor putea fi vizitate, începând cu 13 august, doar pe bază de bilet de acces, anunță Primăria Râșnov,...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:10
Un nou val de caniculă a pus stăpânire pe Franţa / Temperaturile ar putea ajunge la 41 de grade Celsius în weekend G4Media
Un nou val de caniculă sufocantă a cuprins vineri Franţa, peste zece departamente din sudul ţării fiind plasate sub alertă, în condiţiile în care temperaturile...   G4Media.ro.
18:00
Michael Storer susține că Tadej Pogacar a renunțat la o victorie de etapă în Turul Franței pentru a nu atrage antipatia fanilor francezi G4Media
În podcastul „Hotseat” de la Domestique, ciclistul australian Michael Storer (Tudor) a susținut că Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), câștigătorul Turului Franței 2025, a renunțat...   G4Media.ro.
18:00
Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj / Statul rămâne beneficiarul licenței G4Media
Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, anunță că statul român rămâne beneficiarul licenței, iar România va putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier...   G4Media.ro.
18:00
Strâmtoarea Dardanele, închisă din cauza unui incendiu de vegetaţie / Mai multe persoane au fost evacuate în nord-vestul Turciei G4Media
Un incendiu forestier cu propagare rapidă, izbucnit în nord-vestul Turciei, a condus vineri la evacuarea populaţiei din zonă şi la suspendarea temporară a traficului maritim...   G4Media.ro.
18:00
Republica Moldova, câmp de testare pentru noile rețele de influență AUR: rețeaua de site-uri care preia propaganda partidului extremist G4Media
Analiză realiză de think-tank-ul Watchdog.md, semnată de Rodica Pîrgari: Republica Moldova se pregătește pentru un scrutin decisiv, care va contura direcția de dezvoltare a țării....   G4Media.ro.
17:50
FOTO Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost redeschis publicului printr-un proiect european de referință G4Media
Consiliul Județean Hunedoara a organizat vineri, 8 august, evenimentul „Ziua Porților Deschise” la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Evenimentul a marcat redeschiderea...   G4Media.ro.
17:40
Ce înseamnă MIAU: Nașterea unei relații, dar și a unei campanii pentru primul sanctuar pentru pisici din țară G4Media
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pisicii (8 august), Asociația de protecție a animalelor Sache aduce în prim-plan complexitatea relației dintre pisici și oameni – o...   G4Media.ro.
17:40
Victoria Stoiciu (PSD), despre intenția de plafonare a retragerilor de la Pilonul II: „Sensibilitatea” guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă G4Media
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu critică intenția guvernului Bolojan de a plafona la 25% retragerile din Pilonul II de pensii, acuzând o “sensibilitate” a executivului “lobby-ul...   G4Media.ro.
17:40
Coco Gauff, declarație de război înainte de US Open: „Dacă e un turneu pentru care să mor, ăsta este” G4Media
Coco Gauff (locul 2 WTA) a mărturisit că va da totul la ultimul Grand Slam al anului, US Open, pentru a repeta performanța din 2023,...   G4Media.ro.
17:20
Îndemn la vot pentru George Simion pe rețeaua ilegală a fugarului pro-rus Ilan Șor din Republica Moldova. Procurorii moldoveni au găsit mesajele la percheziții G4Media
Membrii rețelei ilegale a lui Ilan Șor din Republica Moldova au mobilizat electoratul moldovean la vot masiv pentru candidatul extremist George Simion la alegerile prezidențiale...   G4Media.ro.
17:10
Bulgarii ocupă locul al treilea în Europa în privinţa speranţei de viaţă sănătoasă, potrivit datelor Eurostat G4Media
Bulgaria ocupă locul al treilea între 30 de ţări europene în privinţa speranţei de viaţă sănătoasă, conform datelor Eurostat publicate vineri, transmite Agerpres. Bulgarii au...   G4Media.ro.
17:10
Ministerul Culturii: Muzeele „Enescu” şi „Kalinderu”, finalizate până în 2029 / 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană vor fi realizate sau restaurate cu 280 de milioane de euro G4Media
Lucrările de consolidare şi restaurare la Muzeul Naţional „George Enescu” – Palatul Cantacuzino şi Muzeul „Dr. Ioan şi Nicolae Kalinderu” vor fi finalizate până la...   G4Media.ro.
17:00
Hamas afirmă că decizia Israelului de a ocupa orașul Gaza înseamnă „sacrificarea” ostaticilor G4Media
Israelul se pregătește să comită o „nouă crimă de război” prin planul său de a prelua controlul asupra orașului Gaza, „o aventură criminală care îl...   G4Media.ro.
17:00
Protest în Piața Victoriei, pe 10 august, anunțat de comunitatea „Corupția ucide”: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” / „Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor” G4Media
Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului privind violențale de la...   G4Media.ro.
17:00
Tânăra de 19 ani moartă în Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov la o săptămână după ce a născut / Legiștii au stabilit că avea o infecţie bacteriană G4Media
Femeia de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o...   G4Media.ro.
16:50
Brandurile readuc sexul în publicitate – acum cu vedete de pe OnlyFans G4Media
După ani de prudență în marketing, tot mai multe branduri revin la reclame centrate pe sex. Diferența față de trecut? Strategiile includ acum creatori de...   G4Media.ro.
16:50
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul echipei pe care o susţine, un suporter din Anglia urmăreşte toate meciurile dintr-un copac G4Media
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări...   G4Media.ro.
16:50
De ce l-au martirizat pesediștii pe Ion Iliescu și cum l-a judecat deja propriul popor  G4Media
Pentru o zi, Palatul Cotroceni a fost al lor. Foști lideri PSD – Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu – s-au așezat cuminți...   G4Media.ro.
16:50
Preşedinta Comisiei Europene cere Israelului să revină asupra planului său privind continuarea operațiunilor militare în Fâşia Gaza G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri Israelului să ”revină” asupra planului său privitor la continuarea operaţiunii militare în Fâşia Gaza, transmit...   G4Media.ro.
16:40
Italia se pregăteşte pentru temperaturi de peste 40 de grade Celsius G4Media
Italia se confruntă cu un nou val de căldură, temperaturile din mai multe oraşe putând atinge şi chiar depăşi 40 de grade Celsius în următoarele...   G4Media.ro.
16:40
Germania sistează exporturile de armament care ar putea fi folosit în Gaza G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că guvernul de la Berlin nu va aproba niciun export de armament care ar putea fi folosit în...   G4Media.ro.
16:30
EXCLUSIV MApN: Toate bateriile MIM-23 Hawk achiziționate de România sunt în serviciu activ / Nu s-a stabilit o dată pentru scoaterea din serviciu / Aceste sisteme sunt foarte dorite de Ucraina G4Media
Toate bateriile de sisteme de apărare aeriană MIM-23 Hawk achiziționate de România sunt în serviciu activ și nu a fost stabilită o dată pentru retragerea acestora din serviciu,...   G4Media.ro.
16:30
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL: ASF trebuia să realizeze dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea la Guvern și să explice pe ce se bazează procentul maxim de 25% pentru extragere din Pilonul II / Ca să fie clar, sunt banii noștri și rămân ai noștri G4Media
Prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu, a precizat, vineri, într-o postare pe Facebook, că proiectul privind Pilonul II de pensii a fost inițiat de ASF, care trebuia...   G4Media.ro.
16:30
Şeful diplomaţiei moldovene: Rusia urmăreşte în continuare să creeze haos social, economic şi informaţional în Republica Moldova G4Media
 Rusia urmăreşte în continuare să creeze haos social, economic şi informaţional în Republica Moldova pentru a influenţa viitoarele alegeri parlamentare, a declarat, vineri, la Cernăuţi,...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:10
Novak Djokovic, în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad la Atena G4Media
Absent de pe terenurile de tenis de la înfrângerea de la Wimbledon, din 11 iulie, Novak Djokovic se află în centrul unei polemici după mutarea...   G4Media.ro.
16:10
India suspendă planurile de a cumpăra arme americane ca răspuns la taxele lui Trump, dar se oferă să își reducă achizițiile de petrol rusesc (surse) G4Media
India a suspendat mai multe planuri de a cumpăra arme americane ca răspuns la decizia lui Donald Trump de a impune tarife vamale suplimentare, afirmând...   G4Media.ro.
16:00
Se reiau procedurile de despăgubire pentru proprietarii de imobile confiscate de comuniști, anunță ministrul Finanțelor. Vezi care sunt noutățile din legislație G4Media
Guvernul a adoptat în ședința de azi ordonanța care reia procedurile de despăgubire pentru proprietarii de imobile confiscate în perioada comunistă, blocate după decizia Curții...   G4Media.ro.
16:00
Arheologii bulgari au descoperit ”Orașul Hobiților”. Așezarea se află într-un loc sacru, locuit acum 8.000 de ani | FOTO G4Media
Arheologii bulgari au dezvelit o așezare medievală căreia i-au spus ”Orașul Hobiților”, datorită naturii mici și umile a caselor. Descoperirea a fost făcută la Perperikon,...   G4Media.ro.
16:00
Ministrul Sănătății: Managerii de spitale sunt obligaţi să facă publice date despre activitatea medicală, economică şi administrativă G4Media
Managerii de spitale vor trebui să publice pe site-ul instituţiei date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei,...   G4Media.ro.
15:50
Totul e posibil în războiul ruso-ucrainean: Avion agricol, devenit avion de vânătoare de drone dotat cu rachete aer-aer / Zlin Z-137 Agro Turbo, gândit pentru stropirea culturilor G4Media
Un videoclip care circulă pe rețelele de socializare pare să arate, pentru prima dată, un avion modernizat Zlin Z-137 Agro Turbo, modificat pentru a transporta...   G4Media.ro.
15:50
Fritz: Decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu a fost corectă. USR a procedat la fel ca 99,9% din populaţie G4Media
Liderul USR, Dominic Fritz, consideră că decizia formaţiunii pe care o conduce de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu a fost „corectă”,...   G4Media.ro.
15:40
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, pe fondul expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării cotelor de TVA şi accizelor arată un raport al BNR G4Media
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la...   G4Media.ro.
15:40
Netanyahu neagă că a avut o „discuţie cu ţipete” cu Trump despre foametea din Fâşia Gaza G4Media
Tel Aviv, 8 aug /Agerpres/- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a negat vineri că ar fi avut o „discuţie cu ţipete” cu preşedintele american Donald Trump...   G4Media.ro.
15:30
Dinţi de pterosaur, o descoperire rară, găsiţi de vizitatori într-un parc paleontologic din Germania G4Media
Vizitatorii unui parc natural al dinozaurilor din sudul Germaniei au găsit dinţi ce aparţin unei specii de pterosaur, reptile zburătoare ce se hrăneau cu peşti,...   G4Media.ro.
15:30
Columbia respinge revendicarea Perului asupra unei insule de pe fluviul Amazon G4Media
Preşedintele columbian Gustavo Petro a respins joi revendicarea Perului asupra unei insule de pe fluviul Amazon, situată într-o regiune de frontieră, informează agenția de știri...   G4Media.ro.
15:20
Ministrul Mediului: Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar. Voi propune modificarea ei de urgență / Diana Buzoianu propune introducerea unor criterii de integritate care să permită eliminarea candidaților inculpați care se înscriu la concursurile pentru numirile în CA-uri G4Media
Concursul și numirea recentă a noilor membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au readus în atenția publică probleme grave...   G4Media.ro.
15:20
Ciprian Ciucu (PNL): Dacă ar fi să candidez, aş vrea ca bucureştenii să mă aleagă pentru viziunea mea, nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui! Am şi eu măcar în viaţă o oarecare demnitate! G4Media
Decizia privind candidatul partidelor de dreapta la Primăria Municipiului Bucureşti ar trebui să se ia în urma unei pre-campanii şi a unor dezbateri finalizate cu...   G4Media.ro.
