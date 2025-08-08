Germania îşi schimbă major poziţia şi suspendă exporturile de armament pe care Israelul le poate folosi în Războiul din Fâşia Gaza. De la 7 octombrie 2023 şi până în mai, Germania a exportat în Israel armament în valoare de aproape o jumătate de miliard d

16:10

Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) vine cu clarificări privind procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Agenţia precizează că procesul de selecţie a fost organizat de către Autoritatea Publică Tutelară (APT) – în speţă, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Potrivit AMEPIP, din Comisia de selecţie şi nominalizare (CSN) au făcut parte doi membri desemnaţi de către conducătorul Ministerului Mediului, doi membri desemnaţi de către preşedintele AMEPIP şi un expert independent. La nivelul Comisiei, au fost evaluaţi candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci, prevăzute pentru Consiliul de Administraţie al Romsilva, urmând ca doi dintre membrii Consiliului să fie desemnaţi de către MMAP, în condiţiile legii. AMEPIP mai spune că, în cuprinsul corespondenţei oficiale cu Ministerul Mediului, AMEPIP a transmis rezultatele verificării procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Romsilva RA şi a specificat faptul că propunerea înaintată de CSN cuprinde în lista scurtă cinci candidaţi pentru două posturi, din care unul nu are statutul de independent, condiţie prevăzută la art. 5 alin (4) din OUG nr. 109/2011. Totodată a fost menţionat faptul că MMAP, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Romsilva RA, va relua procedura de selecţie pentru postul de auditor.