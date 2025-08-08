Ce se schimbă pentru profesori din anul şcolar 2025-2026. Fost secretar de stat: „Societatea nu mai respectă profesorii aşa cum o făcea”
News.ro, 8 august 2025 19:50
Măsurile anunţate de Ministerul Educaţiei cresc norma didactică cu 2-4 ore, aduc clase mai numeroase şi reorganizează reţeaua şcolară. Marina Manea şi Iulian Cristache avertizează: fără studiu de impact şi fără dialog real, reforma riscă să bulverseze sistemul.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
20:00
Dominic Fritz, întrebat dacă ia în calcul scenariul retragerii PSD de la guvernare: PSD tocmai a semnat un acord de coaliţie foarte clar / Nu s-a întâmplat nimic ce ar contraveni acestui acord / A fost o săptămână emoţională pentru întreaga ţară # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, vineri seară, că PSD a semnat de curând un acord de constituire a coaliţiei şi nu s-a întâmplat nimic care contravine acestui document, de aceea nu crede în scenariul retragerii social-democraţilor de la guvernare. Fritz crede că ”ţara aşteaptă reforme” şi ”este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans”, legat de disputa dintre USR şi PSD în legătură cu funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu. În plus, preşedintele USR a afirmat că ”a fost o săptămână emoţională pentru întreaga ţară”, dar are încedere că PSD va da dovadă de maturitate.
Acum 15 minute
19:50
Ce se schimbă pentru profesori din anul şcolar 2025-2026. Fost secretar de stat: „Societatea nu mai respectă profesorii aşa cum o făcea” # News.ro
Măsurile anunţate de Ministerul Educaţiei cresc norma didactică cu 2-4 ore, aduc clase mai numeroase şi reorganizează reţeaua şcolară. Marina Manea şi Iulian Cristache avertizează: fără studiu de impact şi fără dialog real, reforma riscă să bulverseze sistemul.
19:50
Elevi de liceu despre schimbările din educaţie: ”Nu cred că orele în plus sunt soluţia” / ”Dacă se schimbă doar din pix, nu cred că va merge” # News.ro
Anamaria Năstase şi Andrei Ştefan Puiu, elevi la Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Bucureşti, atrag atenţia că reforma educaţiei trebuie să ţină cont şi de perspectiva celor care învaţă în sistem.
Acum o oră
19:20
Alba: Bretea a autostrăzii A 10, închisă traficului din cauza unei deteriorări apărute la o culee / Lucrarea va fi realizată pe banii constructorului, fiind în garanţie # News.ro
O bretea a autostrăzii A 10, care face legătura cu Autostrada A 1, în judeţul Alba, este închisă circulaţiei din cauza unei probleme apărute la o culee. Oficialii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Cluj susţin că problema va fi remediată până în a doua jumătate a lunii noiembrie, pe banii companiei care a realizat tronsonul de drum, firma italiană Pizzarotti.
19:10
Echipa FC Bihor a dispus vineri, în deplasare, scor 4-1, de formaţia Olimpia Satu Mare, în primul meci al etapei a doua din Liga 2.
Acum 2 ore
19:00
Modificări în procedura de despăgubire pentru imobilele confiscate de comunişti - 7 tranşe anuale sau plată unică de 40% pentru cei care renunţă la eşalonare/ Între 2013–2025, statul român a stabilit despăgubiri de 23,2 mld. lei pentru 67.500 de dosare # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, vineri, adoptarea unei ordonanţe care aduce modificări în procedura de despăgubire pentru imobilele confiscate în perioada comunistă. Vot fi 7 tranşe anuale sau o plată unică de 40% pentru cei care renunţă la eşalonare. Nazare anunţă că, între 2013–2025, statul român a stabilit despăgubiri de 23,2 mld. lei pentru 67.500 de dosare. 7,5 mld. lei urmează să fie achitate eşalonat până în 2029.
19:00
Planul Israelului de a ”prelua controlul” oraşului Gaza, denunţat unanim pe scena internaţională # News.ro
Comunitatea internaţională denunţă în unanimitate un plan al premierului israelian Benjamin Netanyahu, aprobat în noaptea de joi spre vineri de către Cabinetul său de Securitate, în vederea preluării controlului oraşului Gaza, în timp ce Hamasul ameninţă că acest plan înseamnă ”sacrificarea” ostaticilor, relatează AFP
18:40
Handbal feminin: Campioana CSM Bucureşti câştigă în faţa vicecampioanei Corona Braşov, la Cupa Dunărea # News.ro
Campioana CSM Bucureşti obţine a doua victorie la Cupa Dunărea, în partida cu vicecampioana Corona Braşov, scor 31-28 (19-14).
18:30
Atletism: Daria Vrînceanu, medalie de argint la triplusalt, la Campionatele Europene U20, cu cea mai bună performanţă din carieră # News.ro
Atleta Daria Vrînceanu a obţinut, vineri, medalia de argint în finala probei de triplusalt, la Campionatele Europene U20, de la Tampere.
18:20
Tânărul atacant englez Ethan Nwaneri a semnat vineri prelungirea contractului său cu gruparea londoneză Arsenal, au anunţat „tunarii” pe site-ul oficial.
18:10
Ministrul Economiei anunţă că a semnat hotărârea de Guvern prin care România primeşte licenţa pentru exploatarea grafitului din judeţul Gorj # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă, vineri, că a semnat o hotărâre de Guvern care permite României să exploateze zăcămintele de grafit din judeţul Gorj. El afirmă că exploatările de la Baia de Fier vor fi făcute în interesul României şi vor aduce locuri de muncă.
Acum 4 ore
18:00
Germania îşi schimbă major poziţia şi suspendă exporturile de armament pe care Israelul le poate folosi în Războiul din Fâşia Gaza. De la 7 octombrie 2023 şi până în mai, Germania a exportat în Israel armament în valoare de aproape o jumătate de miliard d # News.ro
Berlinul anunţă vineri o schimbare de direcţie majoră împotriva Israelului, căruia i-a fost unul dintre cei mai loiali aliaţi, şi anume suspendarea exporturilor de armament pe care le poate folosi în Războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP.
18:00
Arbitrii Radu Petrescu şi Rareş George Vidican vor conduce la centru partidele UTA Arad – Farul şi Universitatea Cluj – Petrolul, programate sâmbătă, în etapa a cincea a Superligii.
18:00
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului , la finalul unui prociect în valoare de 22 de milioane de lei - FOTO # News.ro
Consiliul Judeţean Hunedoara anunţă, vineri, redeschiderea oficială a unuia dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului naţional - Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, după finalizarea lucrărilor de conservare, restaurare şi punere în valoare.
18:00
Dominic Fritz propune o nouă reorganizare a Primăriei Timişoara, care ar aduce o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local # News.ro
Primarul din Timişoara, Dominic Fritz, propune o nouă reorganizare a aparatului administraţiei locale, în urma căreia s-ar face o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local. ”Trecem de la o administraţie centrată pe hârtii, la una centrată pe rezultate şi pe nevoile cetăţenilor şi a mediului de afaceri”, a declarat Fritz. Această reorganizare prevede desfiinţarea a patru funcţii publice de conducere, dintre care două ocupate în prezent, şi reducerea a 39 de funcţii de execuţie, 30 dintre acestea fiind în prezent ocupate.
17:50
Germania îşi schimbă major poziţia şi suspendă exporturile de armament pe care Israelul le poate folosi în Războiul din Fâşia Gaza. De la 7 octombrie 2023 şi până în mai Germania a exportat în Israel armament în valoare de aproape o jumătate de miliarde d # News.ro
Berlinul anunţă vineri o schimbare de direcţie majoră împotriva Israelului, căruia i-a fost unul dintre cei mai loiali aliaţi, şi anume suspendarea exporturilor de armament pe care le poate folosi în Războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP.
17:40
Caraş-Severin: Un recidivist care a lovit cu bestialitate un bărbat pe o stradă din Reşiţa, inclusiv după ce victima a căzut la pământ, arestat preventiv / Mai multe persoane au fpst de faţă, unele încercând să intervină, însă fără succes – VIDEO # News.ro
Un bărbat de 35 de ani, care a ieşit din penitenciar în luna amrtie, a fost arestat preventiv de magistraţii din Reşiţa, fiind acuzat de lovire sau alte violenţe. În 31 iulie, recidivistul a fost filmat când loveşte cu bestialitate un bărbat, inclusiv după ce victima cade la pământ. Incidentul s-a produs în plină zi, pe stradă, de faţă fiind mai multe persoane. Deşi unele au încercat să intervină, nu au reuşit, agresorul lovind repetat victima.
17:40
Oana Ţoiu, la a patra reuniune a Trilateralei miniştrilor de Externe din România-Ucraina-Republica Moldova: Contribuim la asigurarea unei conectivităţi transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina şi Republica Moldova # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat, vineri, la a patra ediţie a formatului trilateral al miniştrilor de Externe din România, Ucraina şi Republica Moldova, că acest format contribuie la asigurarea unei conectivităţi transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina şi Republica Moldova şi la o bază solidă pentru prosperitatea comună.
17:40
Prahova: Intervenţie urgenţă a Poliţiei după ce un tânăr care avea montată o brăţară de monitorizare întrucât şi-a agresat bunica a rupt dispozitivul # News.ro
Poliţiştii din Prahova au intervenit de urgenţă, vineri, pentru căutarea unui tânăr care avea montată o brăţară de monitorizare şi care a rupt dispozitivul. În paralel, un echipaj s-a deplasat la locuinţa victimei bărbatului, care este bunica acestuia, pentru a se asigura că femeia nu este atacată din nou.
17:20
Doi turişti vietnamezi morţi pe Insula greacă Milos, la Marea Egee, unde rafale puternice de vânt perturbă legături cu insule turistice în plin sezon estival. Grădina Naţională din Atena, închisă după ce un arbore a căzut pe o alee # News.ro
Doi turişti vietnamezi au murit pe Insula Milos, la Marea Egee, în Grecia, unde rafale violente de vânt au perturbat vineri legături maritime cu insule în plin sezon turistic, anunţă poliţia portuară, relatează AFP.
17:10
Ministerul Culturii - Muzeele „Enescu” şi „Kalinderu”, finalizate până în 2029/ 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană, realizate sau restaurate cu 280 de milioane de euro # News.ro
Lucrările de consolidare şi restaurare la Muzeul Naţional „George Enescu” - Palatul Cantacuzino şi Muzeul „Dr. Ioan şi Nicolae Kalinderu” vor fi finalizate până la 30 iunie 2029, după ce Guvernul a adoptat vineri o hotărâre care permite extinderea cu încă patru ani a programului de investiţii în patrimoniul cultural cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE).
17:10
Doi turişti vietnamezi morţi Insula greacă Milos, la Marea Egee, unde rafale puternice ale vântului ”meltem” perturbă legături cu insule turistice în plin sezon estival. Grădina Naţională din Atena, închisă după ce un arbore a căzut pe o arteră şi a ratat # News.ro
Doi turişti vietnamezi au murit pe Insula Milos, la Marea Egee, în Grecia, unde rafale violente de vânt au perturbat vineri legături maritime cu insule în plin sezon turistic, anunţă poliţia portuară, relatează AFP.
17:00
Braşov: Tânăra de 19 ani moartă în spital la o săptămână după ce a născut avea o infecţie bacteriană, au stabilit legiştii # News.ro
Femeia de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o infecţie bacteriană, arată rezultatul necropsiei transmis procurorilor care anchetează împrejurările în care a survenit decesul. Femeia, mamă a doi copii, a ajuns de la Maternitate la Spitalul de Urgenţă în şoc toxico-septic.
16:40
Bucureşti: Bărbat anchetat pentru viol, victima având 14 ani. Procurorii spun că i-a oferit cadouri şi bani şi a violat-o timp de mai multe luni # News.ro
Un bărbat în vârstă de 40 de ani din Bucureşti este anchetat pentru de viol, victima fiind o adolescentă de 14 ani cu care a întreţinut relaţii sexuale timp de mai multe luni. Procurorii susţin că, profitând de vârsta fragedă a fetei, a convins-o pe aceasta să aibă relaţii intime cu el, oferindu-i în schimb cadouri şi bani.
16:40
Anglia: Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul echipei pe care o susţine, un suporter urmăreşte toate meciurile dintr-un copac # News.ro
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări toate meciurile echipei sale favorite dintr-un copac, relatează L'Equipe.
16:30
Ministrul Mediului: Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar. Voi propune modificarea ei de urgenţă/ Cazul Romsilva arată limpede că legislaţia actuală nu protejează interesul public şi obligă chiar la numiri controversate # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că va propune modificarea legii companiilor de stat pentru introducerea unor criterii de integritate care să permită depunctarea sau eliminarea candidaţilor inculpaţi ori trimişi în judecată, dar şi posibilitatea reluării procedurii de selecţie atunci când nu există concurenţă reală. ”Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar”, afirmă Buzoianu. Ea argumentează prin numirile recente în Consiliul de Administraţie al Romsilva. ”Cazul Romsilva arată limpede că legislaţia actuală nu protejează interesul public şi obligă chiar la numiri controversate”, arată ministrul.
16:30
Domninic Fritz: Pentru coaliţie, e important să ne întoarcem la muncă pentru cetăţeni/ Decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă şi corectă/ Înţeleg că pentru PSD e o perioadă de doliu posibil dificil de gestionat inclusiv emoţional # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri că pentru coaliţie este important, ”după această săptămână dificilă” să se întoarcă la muncă pentru cetăţeni. Fritz a precizat că este o perioadă de doliu pentru PSD, dar că USR a luat decizia corectă de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte, Ion Iliescu. Reacţia sa vine după anunţul PSD privind convocarea forurilor de conducere pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu şi pentru stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentaleîn condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică.
16:30
Compania Antibiotice a donat medicamente de 250.000 de lei pentru sinistraţii din judeţul Suceava afectaţi de inundaţii. Peste 7.000 de oameni vor beneficia de aceste medicamente # News.ro
Societatea Antibiotice Iaşi a donat medicamente în valoare de aproape de 250.000 de lei pentru localităţile din judeţul Suceava afectate de inundaţii.
16:20
Proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe pentru Traian Băsescu, în calitate de fost şef de stat, nu se află pe lista celor adoptate în şedinţa de vineri a Guvernului # News.ro
Proiectul de hotărâre care prevede schimbarea destinaţiei unui imobil, pentru atribuirea unei locuinţe pentru Traian Băsescu, în calitate de fost şef de stat, nu se află pe lista celor adoptate în şedinţa de vineri a Guvernului.
16:20
Pompieri încearcă să controleze un incendiu de vegetaţie în sudul Californiei, "Canyon Fire", care se extindea rapid în comitatele Los Angeles şi Ventura # News.ro
Pompierii de pe Coasta de Vest depuneau vineri eforturi să controleze incendii de vegetaţie care se extindeau rapid în sudul Californiei, lucru care a determinat autorităţile locală să ordine evacuarea a mii de persoane, relatează AFP.
16:10
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice: Selecţia membrilor CA al Romsilva, organizată de Ministerul Mediului. Comisia de selecţie şi nominalizare a evaluat candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci # News.ro
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) vine cu clarificări privind procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Agenţia precizează că procesul de selecţie a fost organizat de către Autoritatea Publică Tutelară (APT) – în speţă, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Potrivit AMEPIP, din Comisia de selecţie şi nominalizare (CSN) au făcut parte doi membri desemnaţi de către conducătorul Ministerului Mediului, doi membri desemnaţi de către preşedintele AMEPIP şi un expert independent. La nivelul Comisiei, au fost evaluaţi candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci, prevăzute pentru Consiliul de Administraţie al Romsilva, urmând ca doi dintre membrii Consiliului să fie desemnaţi de către MMAP, în condiţiile legii. AMEPIP mai spune că, în cuprinsul corespondenţei oficiale cu Ministerul Mediului, AMEPIP a transmis rezultatele verificării procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Romsilva RA şi a specificat faptul că propunerea înaintată de CSN cuprinde în lista scurtă cinci candidaţi pentru două posturi, din care unul nu are statutul de independent, condiţie prevăzută la art. 5 alin (4) din OUG nr. 109/2011. Totodată a fost menţionat faptul că MMAP, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Romsilva RA, va relua procedura de selecţie pentru postul de auditor.
16:10
Alexandru Petrescu (ASF): Personal, vă pot spune că n-am semnat un contract de angajare de când sunt în această instituţie. Pieţele indică toate cotele progresive, a fost îndepărtat orice risc de insolvenţă peste noapte # News.ro
Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, afirmă că, în ultimii aproape doi ani, de când a preluat conducerea instituţiei, nu a semnat niciun contract de angajare. El dă asigurări că ”pieţele indică toate cotele progresive, se apreciază absolut toţi indicii, a fost îndepărtat orice risc de insolvenţă peste noapte, pe toate cele trei pieţe” supravegheate de instituţie.
Acum 6 ore
16:00
Absent de pe terenurile de tenis de la înfrângerea de la Wimbledon, din 11 iulie, Novak Djokovici se află în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad, o competiţie organizată de clanul Djokovici din 2009. „Nu au putut fi îndeplinite condiţiile necesare pentru organizarea turneului în formatul şi calendarul prevăzute”, au anunţat organizatorii pe reţelele de socializare, precizând că evenimentul va avea loc în Grecia, la Atena (2-8 noiembrie).
16:00
Pompierii din Andaluzia controlează incendiul de pădure de lângă oraşul turistic Tarifa, pornit marţi dintr-o rulotă # News.ro
Pompierii au controlat un incendiu de pădure alimentat de rafale de vânt în apropierea oraşului turistic Tarifa, în sudul Spaniei, unde au fost evacuate aproximativ 1.500 de persoane şi 5.000 de vehicule din campinguri, hoteluri şi locuinţe, anunţă vineri autorităţile, relatează AFP.
15:50
Antonescu: Dl. Nicuşor stă ascuns în birou, în aceeaşi clădire cu defunctul onorat conform legii. N-are nici curaj să aprindă o lumânare, se supără tribul / Renunţ la pensie din solidaritate, inclusiv pentru a plăti drepturile redobândite ale lui Băsescu # News.ro
Fostul lider PNL Crin Antonescu, fost candidat la Preşedinţie la alegerile din mai, îi ironizează pe preşedintele Nicuşor Dan şi pe reprezentnaţii USR, care nu au participat la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu, spunând că ”băsiştii şi post-băsiştii „rezişti”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat”, în timp ce ”preşedintele lor, dl. Nicuşor, stă ascuns în birou, în aceeaşi clădire cu defunctul onorat conform legii”. ”N-are nici curaj să aprindă o lumânare, se supără tribul”, scrie pe Facebook Antonescu care a ratat intrarea în finala prezidenţială, fiind depăşit cu mai puţin de un procent de către Nicuşor Dan. Antonescu critică şi faptul că fostul preşedinte Traian Băsescu şi-a cerut înappoi toarte drepturile de fost şef de stat, care îi fuseseră retrase ca urmare a colaborării cu fosta Securitate, context în care anunţă că nu îşi va cere pensia specială pentru cele şase mandate de parlamentar
15:50
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a analizat şi aprobat vineri Raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2025. Acesta arată că rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA şi a accizelor, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă considerabil mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă. Inflaţia va cunoaşte însă o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III 2026, arată banca centrală în raport.
15:40
Maramureş: Acţiune a Salvamont pentru recuperarea unui cetăţean ucrainean rătăcit în munţi. Tânărul este deshidratat şi nu are provizii # News.ro
Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş participă, vineri după-amiază, la o acţiune de recuperare a unui cetăţean ucrainean rătăcit în munţi. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 23 de ani, care este deshidratat şi nu are provizii.
15:40
Hamasul ameninţă că decizia Israelului de a ocupa oraşul Gaza înseamnă ”sacrificarea” ostaticilor # News.ro
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas denunţă vineri un plan al Israelului de preluarea controlului oraşului Gaza drept ”o nouă crimă de război”, o ”aventură criminală care-l va costa scump” şi care va conduce la ”sacrificarea ostaticilor”, relatează AFP.
15:30
Muzeul Hărţilor, găzduit într-o vilă interbelică din Bucureşti, va fi consolidat, restaurat şi extins. A fost finalizată documentaţia tehnică din fondul Timbrul Monumentelor Istorice # News.ro
Muzeul Hărţilor din Bucureşti, găzduit într-o vilă interbelică în stil mediteraneean cu influenţe gotic - hispanice şi Neo-Mudéjar, a început să se deterioreze şi are nevoie de intervenţii atât pentru consolidarea şi restaurarea imobilului, cât şi pentru extindere şi reorganizare. Primul pas spre toate acestea este realizarea unor cercetări, evaluări şi propunerea unor soluţii tehnice care vor fi finanţate din fondul Timbrului Monumentelor Istorice.
15:20
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis vineri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.
15:20
Bucureşti: Bărbat de 75 de ani, arestat preventiv după ce a agresat sexual o copilă, în autobuz # News.ro
Un bărbat de 75 de ani a fost arestat preventiv de Judecătoria Sectorului 5 după ce a agresat sexual o fată de 13 ani, într-un autobuz din Capitală.
15:10
MOL Group a obţinut în al doilea trimestru al anului un profit înainte de impozitare de 236 milioane dolari, în scădere de 56% # News.ro
Profitul înainte de impozitare al MOL Group a atins 236 milioane dolari în al doilea trimes-tru al anului, în scădere cu 56% faţă de anul precedent, din cauza scăderii profiturilor ope-raţionale, dar susţinut de câştigurile financiare, anunţă grupul.
15:10
World Stage Design 2025 - Se caută creatori în arte performative, regie artistică, scenografie, new media, sound şi lighting design # News.ro
Artiştii emergenţi interesaţi de artele performative, regie artistică, scenografie, new media, sound şi lighting design sunt invitaţi să aplice, până în 14 august, pentru „Transcendent Renaissance - Emerging Talents”. Proiectul porneşte de la invitaţia artistului Călin Ţopa de a participa în cadrul World Stage Design 2025, creând o oportunitate pentru tinerii creatori multidisciplinari să se afirme şi să se conecteze cu reţele artistice internaţionale. Proiectul este coordonat de Asociaţia IOTA, organizaţie culturală independentă.
15:00
Modificări substanţiale în ceea ce priveşte pensiile private din România/ Contribuabilii nu vor mai putea retrage integral suma cotizată, potrivit unui proiect de act normativ/ Ce spune vicepremierul Tanczos Barna # News.ro
Guvernul pregăteşte modificări substanţiale în ceea ce priveşte administrarea pensiilor private şi plata acestora. Una dintre cele mai importante constă în faptul că, dacă până în prezent contribuabilii la pilonul de pensii administrate privat puteau solicita retragerea integrală a sumei cotizate de-a lungul anilor, propunerile discutate în Guvern sunt ca beneficiarul să poată solicita doar 25% din suma cotizată, urmând ca restul să fie plătit în tranşe lunare.
15:00
Kelemen: UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetăţenilor care contribuie la fondurile private de pensii # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetăţenilor care contribuie la fondurile private de pensii, subliniind că în coaliţie nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare.
15:00
INTERVIU - Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte PNL: Dacă ar fi să candidez, aş vrea ca bucureştenii să mă aleagă pentru viziunea mea, nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui! Am şi eu măcar în viaţă o oarecare demnitate! # News.ro
Decizia privind candidatul partidelor de dreapta la Primăria Municipiului Bucureşti ar trebui să se ia în urma unei pre-campanii şi a unor dezbateri finalizate cu un sondaj comun PNL-USR, care să decidă cine rămâne în cursă, propune Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele liberalilor şi primarul Sectorului 6. Într-un interviu acordat News.ro, Ciucu nu-şi ascunde intenţia de a candida la alegerile pentru poziţia lăsată vacantă de Nicuşor Dan – care între timp a devenit preşedintele României – ceea ce l-ar aduce în competiţie cu Cătălin Drulă, de la USR, care deja şi-a anunţat candidatura.
14:40
Sepsi OSK a anunţat, vineri, că a ajuns la o înţelegere pe un sezon, cu opţiune de prelungire, cu atacantul muntenegrean Boris Cmiljanić.
14:40
Cel puţin zece morţi şi 33 de dispăruţi în nord-vestul Chinei, în inundaţii la periferia Beijingului. Xi Jinping ordonă ”eforturi absolute” în vederea găsirii dispăruţilor şi ca toate regiunile să-şi dubleze eforturile în vederea identificării riscurilor # News.ro
Zece persoane au murit, iar alte 33 au fost date dispărute în urma unor inundaţii subite în provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, anunţă vineri presa de stat, relatează AFP.
14:30
Crin Antonescu: Nu am solicitat pensia specială care mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar (după cum nu am solicitat şi nu am beneficiat de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru)/ E o modestă formă de solidaritate # News.ro
Fostul candidat al coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale Crin Antonescu afirmă că nu a solicitat pensia specială care i se cuvenea după şase mandate de parlamentar, menţionând că nu a beneficiat nici de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru. ”Cred că sunt singurul caz, dar nu-mi pare rău. E o modestă formă de solidaritate cu toţi cei chemaţi azi cu japca la austeritate”, susţine el.
14:10
Trump prezintă statistici economice ”alternative” şi-l atacă pe Biden. ”Sunt nişte date incredibile. Stăm foarte bine”, se felicită el. ”În primele cinci luni de mandat ale domnului Trump, venitul mediu al gospodăriilor, ajustat cu inflaţia, a crescut cu # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a prezentat statistici economice ”alternative” care dovedesc, în opinia sa, că datele oficiale au fost falsificate ”voit” în favoarea predecesorului său Joe Biden, la puţin timp după ce a destituit-o pe directoarea principalei Agenţii publice de statistică a locurilor de muncă, BLS, Erika McEntarfer, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.