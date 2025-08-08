Germania își schimbă poziția față de Israel: Berlinul suspendă exporturile de armament
Stiripesurse.ro, 8 august 2025 21:10
Germania a anunţat vineri o schimbare semnificativă de poziţie faţă de Israel, ţară pe care a sprijinit-o constant de-a lungul timpului. Potrivit AFP, Berlinul va suspenda exporturile de armament care ar putea fi utilizate în războiul din Fâşia Gaza. Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
21:30
Dominic Fritz, replică pentru deputatul PSD care i-a numit pe USR-iști 'neterminați': Nu este prima oară # Stiripesurse.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, i-a răspuns, vineri seară, deputatului PSD de Alba Voicu Vuşcan care i-a numit pe membrii USR ”neterminaţi”, într-o postare pe Facebook. Citește mai departe...
Acum 15 minute
21:20
Negocierile dintre SUA și Rusia ar putea transforma harta Europei. Zelenski impune condiția unui referendum # Stiripesurse.ro
Statele Unite şi Rusia încearcă să ajungă la o înțelegere pentru oprirea conflictului în Ucraina şi care ar oficializa ocuparea de către Rusia a teritoriilor ucrainene aflate sub controlul armatei ruse, potrivit Bloomberg News. Citește mai departe...
Acum 30 minute
21:10
Mexicul acuză Adidas de plagiat pentru modelul inspirat de încălțămintea tradițională 'huaraches' # Stiripesurse.ro
Autoritățile mexicane acuză compania Adidas de plagiat, susținând că un nou model de sandale al brandului seamănă cu încălțămintea tradițională indigenă cunoscută sub numele de huaraches, scrie AP. Citește mai departe...
21:10
21:10
Rapid Bucureşti şi DVSC Debrecen, victorii în prima zi a Turneului Memorial 'Constantin Tită' # Stiripesurse.ro
Echipele de handbal feminin Rapid Bucureşti şi DVSC Debrecen au obţinut victorii, vineri, în prima zi a Turneului Memorial ”Constantin Tită”, de la Râmnicu Vâlcea, scrie news.ro. Citește mai departe...
Acum o oră
21:00
Europa ridică ziduri în jurul libertății presei: Jurnaliștii vor fi protejați de spionaj și dezvăluirea surselor, noile reguli se aplică din 2027 # Stiripesurse.ro
UE a pus oficial în mișcare unul dintre cele mai ambițioase proiecte legislative pentru protejarea presei: Regulamentul european privind libertatea mass-mediei (EMFA) a intrat în vigoare, oferind jurnaliștilor din întreaga Uniune garanții fără precedent împotriva programelor spion, Citește mai departe...
20:50
Liderul USR, confruntat direct cu ipoteza ieșirii PSD-ului de la guvernare: Este regretabil! Țara așteaptă reforme # Stiripesurse.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, vineri seară, că PSD a semnat de curând un acord de constituire a coaliţiei şi nu s-a întâmplat nimic care contravine acestui document, de aceea nu crede în scenariul retragerii social-democraţilor de la guvernare. Citește mai departe...
20:50
Surse din Rusia dezvăluie când va avea loc marea întâlnire dintre Trump și Putin: Ucraina pică între scaune # Stiripesurse.ro
Întâlnirea dintre președinții Rusiei și Statelor Unite ale Americii, Vladimir Putin și Donald Trump, ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii următoare, a declarat sursa agenției ruse de presă TASS. Citește mai departe...
20:40
Planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza provoacă o îngrijorare și critici unanime pe scena internațională: 'Trebuie să fie oprit imediat' # Stiripesurse.ro
Cabinetul de Securitate al premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat, în noaptea de joi spre vineri, un plan de preluare a controlului orașului Gaza, decizie care a stârnit condamnări unanime la nivel internațional. Citește mai departe...
20:40
Tragedie pe două roți: Un tânăr și-a pierdut viața în timpul unui curs de motocicliști # Stiripesurse.ro
Un tânăr din Alba a murit, vineri, în timp ce participa la un curs pentru motociclişti, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba. Citește mai departe...
20:40
VIDEO Țara foarte mică din Europa care este luată cu asalt de turiști: Toți vizitatorii rămân impresionați # Stiripesurse.ro
Pe o suprafață restrânsă, Andorra, această mică națiune europeană reușește să ofere o experiență turistică ce depășește orice așteptări. Citește mai departe...
Acum 2 ore
20:30
Echipa FC Bihor a dispus vineri, în deplasare, scor 4-1, de formaţia Olimpia Satu Mare, în primul meci al etapei a doua din Liga 2, potrivit news.ro. Citește mai departe...
20:20
Ilie Bolojan bate cu pumnul în masă și cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniștrilor să trimită declarațiile de avere și de interese către Cancelaria Prim-Ministrului, iar ulterior să-și dea acordul pentru publicarea acestora. Citește mai departe...
20:20
Anchetă deschisă în Franța după amenințările unui rabin israelian la adresa președintelui Macron # Stiripesurse.ro
O anchetă a fost deschisă în Franţa după afirmaţiile ameninţătoare ale unui rabin israelian la adresa preşedintelui Emmanuel Macron, într-un video difuzat pe YouTube, a anunţat vineri Parchetul din Paris, potrivit AFP, informează Agerpres. Citește mai departe...
20:20
Operațiune de amploare în SUA: Ordinul secret al lui Trump care ar putea declanșa un 'război' în Americi # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care autorizează Pentagonul să folosească forţa militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, scrie vineri The New York Times, citând surse despre care afirmă că au cunoştinţă de această Citește mai departe...
20:10
Doliu imens în fotbalul românesc: A murit un cunoscut impresar - Era acționar la firma fraților Becali # Stiripesurse.ro
Robert Vișan, impresar român și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fraților Giovanni și Victor Becali, a murit pe 8 august 2025, după o luptă cu o formă agresivă de cancer. Citește mai departe...
20:10
Campioana CSM Bucureşti câştigă în faţa vicecampioanei Corona Braşov, la Cupa Dunărea # Stiripesurse.ro
Campioana CSM Bucureşti obţine a doua victorie la Cupa Dunărea, în partida cu vicecampioana Corona Braşov, scor 31-28 (19-14), scrie news.ro.Tot vineri este programată şi disputa dintre gazda Dunărea Brăila şi Nykøbing Falster Håndboldklub. Citește mai departe...
20:10
Economistul Iancu Guda, opinie împotriva curentului: De ce este bună măsura Guvernului pentru pensiile private # Stiripesurse.ro
Economistul Iancu Guda vine cu o nouă perspectivă în scandalul legat de pensiile private și reglementarea Guvernului de a nu mai avea posibilitatea de a scoate toți bani într-o singură tranșă din fond. Citește mai departe...
20:10
Sony anunță livrarea a peste 80 de milioane de console PlayStation 5, dominând piața de gaming # Stiripesurse.ro
Sony a anunțat oficial că a livrat până în prezent 80,3 milioane de unități din consola PlayStation 5, inclusiv vânzările realizate în al doilea trimestru al anului. Citește mai departe...
20:00
Claudiu Târziu, atac la proiectul Bolojan privind Pilonul II: 'Paravanul unui jaf național de mari proporții' # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul Claudiu Târziu critică dur proiectul de lege inițiat de Ilie Bolojan care ar elimina posibilitatea retragerii integrale a sumelor acumulate în Pilonul II de pensii. Citește mai departe...
19:50
Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner a devenit vineri al doilea jucător calificat pentru Turneul Campionilor, Nitto ATP Finals 2025, informează news.ro.Jannik Sinner este liderul clasamentului ATP şi este singurul jucător care a ocupat această poziţie în cursul anului 2025. Citește mai departe...
19:50
Crin Antonescu: 'Nu mă miră tăcerea lui Nicușor Dan, dar este nedemnă pentru un președinte' # Stiripesurse.ro
Crin Antonescu a lansat un val de critici la adresa președintelui Nicușor Dan și a fostului șef de stat Traian Băsescu, în contextul controverselor legate de funeraliile cu onoruri de stat ale lui Ion Iliescu și de redobândirea privilegiilor de către Băsescu. Citește mai departe...
19:40
Cinci moduri în care se poate încheia războiul din Ucraina: CNN, analiză amplă despre conflictul sângeros de la granița României # Stiripesurse.ro
De ceva vreme, ideea unui summit între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin este discutată de ambele părți. Citește mai departe...
19:40
Studenţi români la arhitectură şi voluntari germani descoperă secretele meşteşugurilor tradiţionale la Apold # Stiripesurse.ro
Aproape 20 de studenţi din România şi Republica Moldova, precum şi voluntari din Germania, coordonaţi de specialistul german în conservarea patrimoniului Sebastian Bethge, cel care se îngrijeşte de biserica fortificată din Apold de peste două decenii, participă la Şcoala de Vară Citește mai departe...
19:40
Daria Vrînceanu, medalie de argint la triplusalt, la Campionatele Europene U20, cu cea mai bună performanţă din carieră # Stiripesurse.ro
Atleta Daria Vrînceanu a obţinut, vineri, medalia de argint în finala probei de triplusalt, la Campionatele Europene U20, de la Tampere, potrivit news.ro.Cea mai bună săritură a Dariei Vrînceanu (17 ani) a măsurat 13. Citește mai departe...
19:40
Probleme mari cu vacanțele în Grecia: Acces interzis pe cea mai frumoasă plajă. În alt loc 2 turiști au fost găsiți morți # Stiripesurse.ro
Grecia, una dintre destinațiile preferate ale românilor, se confruntă cu probleme serioase în plin sezon turistic. Pe Insula Milos, două persoane și-au pierdut viața, iar legăturile maritime au fost perturbate de rafale violente de vânt. Citește mai departe...
Acum 4 ore
19:30
Creșterea de TVA lovește și festivalurile. Cât scot românii din buzunar pentru apă sau bere la UNTOLD # Stiripesurse.ro
Untold 2025, unul dintre cele mai așteptate festivaluri din România, aduce anul acesta nu doar muzică de top, ci și prețuri de festival, care țin cont și de creșterea TVA-ului. Citește mai departe...
19:20
Alertă în sudul Franței: Un alt val de caniculă a cuprins țara - temperaturile ar putea depăşi 40 de grade Celsius duminică # Stiripesurse.ro
Un nou val de caniculă sufocantă a cuprins vineri Franţa, peste zece departamente din sudul ţării fiind plasate sub alertă, în condiţiile în care temperaturile ar putea depăşi 40 de grade Celsius duminică, informează AFP, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
19:20
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele # Stiripesurse.ro
La Guvern a fost deja pregătit Pachetul 2 de măsuri și a fost pus în transparență publică. Acest nou pachet de măsuri vizează în special administrația locală, iar Ilie Bolojan, cel care a fost primar și președinte de consiliu județean, se pregătește să taie chirurgical și va Citește mai departe...
19:20
Tânărul atacant englez Ethan Nwaneri a semnat vineri prelungirea contractului său cu gruparea londoneză Arsenal, au anunţat „tunarii” pe site-ul oficial, scrie news.ro. Citește mai departe...
19:10
VIDEO Tragedie fără margini în lumea fotbalului: 'Pele al Palestinei' a fost ucis, în timp ce încerca să obțină mâncare pentru cei 5 copii # Stiripesurse.ro
Suleiman Al-Obeid, fostul fotbalist palestinian cunoscut ca „Pele al Palestinei”, a fost ucis miercuri într-un atac israelian asupra unei zone din sudul Fâșiei Gaza, unde aștepta ajutor umanitar pentru familia lui. Acesta avea o soție și 5 copii, informează Mediafax. Citește mai departe...
19:10
Pierderi uriașe și bonusuri generoase: Șase direcții silvice pe minus timp de cinci ani, sub lupa Ministerului Mediului # Stiripesurse.ro
Raportul întocmit de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) arată că șase direcții silvice – Bistrița-Năsăud, Constanța, Dolj, Mehedinți, Teleorman și Tulcea – au înregistrat pierderi financiare semnificative, în fiecare an, timp de cinci ani Citește mai departe...
19:00
Traficul este blocat vineri după-amiază pe DN 19E în județul Bihor din cauza unui accident în care au fost implicate trei mașini. O persoană este rănită.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 19E Biharia - Marghita, în zona localității Cauaceu, județul Bihor. Citește mai departe...
18:50
Arbitrii Radu Petrescu şi Rareş George Vidican vor conduce la centru partidele UTA Arad – Farul şi Universitatea Cluj – Petrolul, programate sâmbătă, în etapa a cincea a Superligii, informează news.ro. Citește mai departe...
18:50
Prețul aurului a explodat, după ultima decizie a lui Donald Trump: Atinge un maxim istoric # Stiripesurse.ro
Prețul aurului a crescut semnificativ după ce președintele american Donald Trump a decis să impună tarife vamale de 39% asupra importurilor de lingouri elvețiene de aur de 1 kilogram. Citește mai departe...
18:50
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului , la finalul unui prociect în valoare de 22 de milioane de lei # Stiripesurse.ro
Consiliul Judeţean Hunedoara anunţă, vineri, redeschiderea oficială a unuia dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului naţional - Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, după finalizarea lucrărilor de conservare, restaurare şi punere în valoare, conform news.ro. Citește mai departe...
18:50
Bursa de Valori București încheie ședința de vineri în creștere, cu tranzacții de 93 milioane de lei # Stiripesurse.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de vineri, cu o valoare a schimburilor de 93,16 milioane de lei (18,37 milioane de euro). Citește mai departe...
18:50
ANPC taie în carne vie: Amenzi de peste 5,8 milioane lei pentru rozătoare, mizerie și carne stricată # Stiripesurse.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a amendat, săptămâna aceasta, cu peste 5,8 milioane de lei operatori economici de la nivelul întregii ţări pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
18:50
Poşta Română plăteşte penalităţi de milioane de lei. Directorul contestă acuzaţiile de management defectuos # Stiripesurse.ro
Poşta Română a plătit penalităţi de milioane lei fiind trecute pe pierderi, în loc să îi fie imputate directorului general al companiei, Valentin Ştefan, ca urmare a unui management defectuos, a afirmat vineri Florin Daniel Gheorghiu, preşedintele Sindicatului Lucrătorilor Poştali Citește mai departe...
18:40
GALERIE FOTO| 'Perla coroanei', moștenire de la Imperiului Roman, a fost recondiționată: România își recâștigă trecutul # Stiripesurse.ro
Moștenirea rămasă în România de la Imperiul Roman a zăcut ani de zile în paragină, dar acum ”perla coroanei” amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost recondiționat și redat publicului, informează Mediafax. Citește mai departe...
18:20
SUA nu intenționează să recunoască un stat palestinian, potrivit vicepreședintelui american JD Vance # Stiripesurse.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat că Statele Unite nu au intenţia de a recunoaşte un stat palestinian, o chestiune pe care o va aborda vineri în timpul întâlnirii cu ministrul de externe britanic David Lammy, informează vineri Reuters, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
18:20
VIDEO Decizie crucială pentru România, adoptată la Guvern: Țara noastră va exploata cea mai râvnită resursă a omenirii # Stiripesurse.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a semnat Hotărârea de Guvern prin care România va relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier din Gorj. Citește mai departe...
18:10
Există gene 'adormite' în ADN-ul uman: Cum ar putea hibernarea să devină tratament pentru diabet, obezitate și demență # Stiripesurse.ro
Oamenii ar putea purta în ADN-ul lor cheia către un mecanism biologic cu aplicații medicale spectaculoase: hibernarea. Citește mai departe...
18:00
Poliția în alertă: Un tânăr și-a rupt brățara de monitorizare după ce și-a agresat bunica # Stiripesurse.ro
Poliţiştii din Prahova au intervenit de urgenţă, vineri, pentru căutarea unui tânăr care avea montată o brăţară de monitorizare şi care a rupt dispozitivul. Citește mai departe...
18:00
Decizie radicală luată de trupa Paraziții: Suspendă toate aparițiile live - Nu vor cânta nici la UNTOLD # Stiripesurse.ro
Trupa Parazitii, prin vocea lui Cheloo, au anunțat pe rețelele de socializare că ”din motive independente de ei” nu vor participa la ediția din acest an a festivalului UNTOLD și vor suspenda următoarele apariții live ale trupei. Citește mai departe...
17:50
Ministerul Culturii - Muzeele „Enescu” şi „Kalinderu”, finalizate până în 2029/ 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană, realizate sau resta # Stiripesurse.ro
Lucrările de consolidare şi restaurare la Muzeul Naţional „George Enescu” - Palatul Cantacuzino şi Muzeul „Dr. Ioan şi Nicolae Kalinderu” vor fi finalizate până la 30 iunie 2029, după ce Guvernul a adoptat vineri o hotărâre care permite extinderea cu încă patru ani a Citește mai departe...
17:50
Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025 pe fondul expirării schemei de plafonare a prețului la energie și al majorării cotelor TVA și a accizelor, arată vineri BNR. Citește mai departe...
17:50
Parteneriat strategic între ASF și Banca Națională a Moldovei pentru consolidarea sectorului asigurărilor # Stiripesurse.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Banca Naţională a Moldovei (BNM) au încheiat, vineri, un acord de colaborare pentru instituirea unui cadru de cooperare bilaterală pentru schimbul de informaţii şi asistenţă tehnică în domeniul licenţierii/autorizării, reglementării Citește mai departe...
17:50
Vladimir Putin joacă dur la negocierile cu Donald Trump: Există temeri că deja s-au înțeles și au feliat Ucraina # Stiripesurse.ro
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este pregătit să negocieze dur cu Donald Trump și va merge cu cereri maximale la summit-ul dintre Rusia și SUA. Citește mai departe...
17:40
140 de milioane de euro, bani împrumutați pentru readucerea la viață a patrimoniului cultural # Stiripesurse.ro
Guvernul a fost aprobat vineri acordul-cadru de împrumut între România și BDCE, în valoare de 140 de milioane de euro, care va susține realizarea sau restaurarea completă a 14 obiective culturale de importanță națională și europeană:Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, Citește mai departe...
