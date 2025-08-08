Lecția tarifelor lui Trump: UE trebuie să devină mai puternică, mai unită
Aktual24, 8 august 2025 19:50
Confruntarea UE-SUA pe tema tarifelor impuse de Donald Trump s-a încheiat pentru moment, deși numeroasele spații albe și neclarități rămase sugerează că nu am văzut ultimele tensiuni pe această temă. Trump a obținut un fel de victorie de propagandă, în timp ce UE nu a obținut o înțelegere grozavă, dar oricum mai bună decât cea […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
19:50
Confruntarea UE-SUA pe tema tarifelor impuse de Donald Trump s-a încheiat pentru moment, deși numeroasele spații albe și neclarități rămase sugerează că nu am văzut ultimele tensiuni pe această temă. Trump a obținut un fel de victorie de propagandă, în timp ce UE nu a obținut o înțelegere grozavă, dar oricum mai bună decât cea […]
Acum 30 minute
19:40
Surpriză, Lukanșenko anunță că nu mai vrea să fie președinte. Ce spune despre succesorul său # Aktual24
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat, într-un interviu publicat vineri, că nu intenţionează să obţină un nou mandat în această funcţie şi a negat că îl pregăteşte ca succesor pe fiul său cel mai mic, Nikolai, informează Reuters şi DPA, citate de Agerpres. ”Nu, nu intenţionez să fac asta”, a spus Lukaşenko, în vârstă de […]
19:40
O fabrică de muniții din Rusia a achiziționat echipamente occidentale ocolind sancțiunile impuse de UE. China i-a ajutat pe ruși # Aktual24
Un producător de explozibili rus a ocolit sancțiunile occidentale achiziționând echipamente de la Siemens din Germania. Achiziția de echipamente Siemens, necesare pentru automatizarea mașinilor de la Uzina Biysk Oleum (BOZ) din sudul Siberiei, a fost efectuată printr-un intermediar rus care a achiziționat tehnologii industriale de la angrosiști chinezi, relatează Reuters. Compania-mamă a BOZ, Întreprinderea Federală […]
Acum o oră
19:30
Liderul USR: ”Nu este singura înjurătură pe care ne-a adresat-o PSD. O formă de amenințare, de intimidare, la adresa celor care au exprimat o altă opinie despre moștenirea lui Iliescu” # Aktual24
Președintele USR, Dominic Fritz, a comentat acid, vineri, declarațiile dure ale unor parlamentari PSD la adresa partidului său în scandalul funeraliilor lui Ion Iliescu. Întrebat la Digi24 despre apelativul ”neterminați” folosit de un deputat PSD la adresa USR, Fritz a avut o replică tăioasă. ”Nu este singura înjurătură pe care ne-a adresat-o: șacali turbați, nevertebrate. […]
Acum 2 ore
18:50
Bătălia decisivă pentru viitorul european al Republicii Moldova se dă pe 28 septembrie 2025, data alegerilor parlamentare. Când actuala guvernare pro-europeană se va înfrunta cu sateliții Rusiei. Un joc în care România are, desigur, interesul să câștige forțele pro-europene. Orice altă variantă este extrem de neplăcută pentru guvernul de la București. Am avea un guvern […]
18:50
Se amplifică scandalul dintre Anca Alexandrescu și ”suveraniști”. Pavelescu intervine: ”Acuzația de trădare nu este justificată” # Aktual24
Aurelian Pavelscu, invitat deseori la Realitatea Plus, îi ia apărarea Ancăi Alexandrescu în fața ”influencerilor suveraniști”. Aceștia sunt indignați că Alexandrescu a ales să-i ia apărarea lui Ion Iliescu. ”Decesul fostului Președinte Ion Iliescu a creat un uriaș scandal în întreaga societate. Un adevărat proces public privind faptele sale și moștenirea politică, care a escaladat […]
18:40
Germania, decizie care va supăra Israelul: a suspendat exporturile de arme care ar putea fi utilizate în Fâșia Gaza # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că guvernul țării sale nu va permite exportul de echipamente militare care ar putea fi utilizate în Fâșia Gaza, relatează Der Spiegel. Merz a spus că Germania oprește toate exporturile de arme care ar putea fi utilizate de Israel în Fâșia Gaza. Potrivit acestuia, acțiunile Israelului îngreunează atingerea obiectivelor […]
18:10
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a salutat, vineri, la Cernăuţi, introducerea unui tren direct între România şi Ucraina, prin Republica Moldova. Prima cursă de probă are loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu plecare vineri seară de la Kiev şi cu sosire la Bucureşti în cursul zilei de sâmbătă. Trenul va fi cu două […]
Acum 4 ore
17:30
Un lider PSD recunoaște: ”Să fim serioși, Ion Iliescu a fost ținut la naftalină cât a fost în viață și dintr-o dată s-au trezit că e mare dragoste pentru Ion Iliescu” # Aktual24
Un lider PSD a declarat a dezvaluit pentru jurnaliștii de la hotnews.ro ce se ascunde în spatele scandalului declanșat de Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu în legătură cu atitudinea USR față de funeraliile lui Ion Iliescu. „Să fim serioși, Ion Iliescu a fost ținut la naftalină cât a fost în viață și dintr-o dată s-au […]
17:10
Moscova își întețește operațiunile în Moldova: ”Urmărește în continuare să creeze haos social, economic și informațional” # Aktual24
Rusia urmărește în continuare să creeze haos social, economic și informațional în Republica Moldova pentru a influența viitoarele alegeri parlamentare, a declarat, vineri, la Cernăuți, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. El a declarat, la finalul întâlnirii trilaterale România – Ucraina – Republica Moldova, că, timp de trei ani, ‘Ucraina a luptat cu […]
17:00
Premierul polonez Donald Tusk a declarat pe 8 august că o pauză în războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea surveni în curând, după o convorbire telefonică cu președintele Volodîmîr Zelenski. „Există anumite semnale… că poate înghețarea conflictului — nu vreau să spun sfârșitul războiului, ci înghețarea conflictului — ar putea avea loc mai degrabă […]
16:10
Liderul USR, replică la boicotul PSD: ”Doar vreo mie de oameni au participat la funeraliile lui Iliescu. Asta înseamnă că USR, la fel ca 99,9% din populație, a ales să nu participe la aceste funeralii” # Aktual24
Liderul USR, Dominic Fritz, consideră că decizia formațiunii pe care o conduce de a nu participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu a fost ‘corectă’, întrucât ‘doar vreo mie de oameni’ au fost prezenți, ceea ce arată că USR a procedat ‘la fel ca 99,9%’ dintre români. ‘Cred că decizia USR de a nu participa […]
Acum 6 ore
16:00
Putin l-a sunat pe președintele Chinei înainte de întâlnirea cu Trump. Beijingul se declară ”încântat” că Rusia și SUA își îmbunătățesc relațiile # Aktual24
China este încântată să vadă că Rusia și Statele Unite mențin contactul și își îmbunătățesc relațiile pentru a avansa o rezoluție politică a crizei din Ucraina, a declarat președintele Xi Jinping într-o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, vineri, relatează Reuters. Beijinul își va menține poziția cu privire la necesitatea discuțiilor de pace și […]
15:50
”Se pregătește debarcarea lui Bolojan”. Anca Alexandrescu se alătură PSD-ului și cere alungarea USR de la guvernare: ”Un partid de 8% și o mână de oameni sprijiniți de la Bruxelles și de la Paris vor să pună mâna în totalitate pe România” # Aktual24
Anca Alexandrescu, propagandistă fruntașă a lui Călin Georgescu, se alătură corului de vociferatori din PSD și solicită și ea ca USR să fie dată afară de la guvernare. Mai mult, Alexandrescu susține că ”se pregătește debarcarea lui Bolojan”. „Nicușor Dan, așa cum am văzut în ultima conferință de presă pe care a făcut-o în urmă […]
15:50
După Apele Române, instituție care plătește o chirie de 54.000 de euro/lună, o altă instituție a statului, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) plătește de două decenii aproximativ 60.000 de euro/lună chirie unui privat. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) plătește 60.000 de euro chirie pe lună pentru sediul în care-și desfășoară activitatea. 3.624.000 de lei este […]
15:10
INTERVIU Profesorul Bogdan Glăvan: „Astăzi, PSD este bolnavul politic al României/ Nu mă aștept la o schimbare de substanță în ceea ce privește companiile de stat” # Aktual24
Măsurile de austeritate anunțate de guvernul Bolojan au generat numeroase dezbateri în absolut toate mediile din România. Cum vede un specialist în economie situația și ce șanse oferă el reușitei reformelor propuse de noul regim de la București ne-a explicat chiar domnia sa, în interviul pe care a avut amabilitatea să ni-l acorde. Domnule Glăvan, […]
14:50
Antonescu revine cu un nou mesaj veninos: ”Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan” # Aktual24
Fostul candidat al coaliţiei PSD-PNL la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, afirmă că nu a solicitat pensia specială care i se cuvenea după şase mandate de parlamentar, menţionând că nu a beneficiat nici de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru. ”Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan. Nu […]
14:40
Companiile de asigurări își fac griji: „Criza climatică pare să fie pe cale să distrugă capitalismul” # Aktual24
Asigurătorii de top se tem că criza climatică ar putea depăși în curând soluțiile din industrie, amenințând efectiv să facă regiuni întregi din întreaga lume neasigurabile, relatează CNBC. Günther Thallinger, membru în Consiliul de Administrație al Allianz, unul dintre cei mai mari asigurători din lume, a subliniat recent modul în care lumea se apropie rapid […]
14:40
Veste proastă pentru Merz la 100 de zile după preluarea guvernării. Încrederea germanilor se prabușeste pe zi ce trece # Aktual24
La 100 de zile de la începutul mandatului său, guvernul condus de conservatori al cancelarului german Friedrich Merz se confruntă cu cele mai scăzute rate de aprobare de până acum, potrivit unui sondaj de opinie comandat de postul de radio ARD, relatează European Pravda. Satisfacția publicului față de performanța guvernului a scăzut brusc, doar 29% […]
14:10
O nouă mișcare contra fotovoltaicelor. Agenția SUA pentru Protecția Mediului anulează programul de granturi de 7 miliarde de dolari din epoca Biden care stimula energia solară # Aktual24
Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) a anulat joi un program de granturi de 7 miliarde de dolari destinat să ajute la plata proiectelor solare rezidențiale pentru peste 900.000 de gospodării americane cu venituri mici, fiind cea mai recentă mișcare a administrației Trump care împiedică trecerea națiunii către o energie mai curată, relatează AP. Finanțarea, parte […]
Acum 8 ore
13:50
Un pensionar în vârstă de 75 de ani a agresat sexual, vineri, o minoră într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că minora circula cu autobuzul 117. Incidentul a avut loc între stațiile “Fabrica de Pâine” și “Mircea Vodă”. Poliția a fost chemată imediat și agresorul a fost […]
13:40
Guvernul libanez face un pas mare și riscant: decide să dezarmeze gruparea proiraniana Hezbollah # Aktual24
Hezbollah și alte miliții din Liban ar trebui să depună armele. Dar acestea refuză. Un plan precis privind modul în care va continua dezarmarea este încă în așteptare. Cu toate acestea, trimisul SUA o numește o „decizie istorică și curajoasă”, relatează televiziunea germană N-TV. Guvernul libanez a aprobat un plan propus de SUA de dezarmare […]
13:00
Online se răspândește o afirmație conform căreia forțele speciale rusești au capturat doi colonei britanici și un agent al serviciilor secrete de informații în timp ce se aflau într-o misiune pentru NATO la Oceakiv, în sudul Ucrainei, relatează Euronews. Conform rușilor, locotenent-colonelul Richard Carroll, colonelul Edward Blake și agentul MI6, nenominalizat, operau sub acoperire, Rusia […]
12:20
România plătește 10.126 consilieri personali ai primarilor și demnitarilor. Profesor ASE: ”Vor fi eliberați din ei cam 60%. Ce mai vaiet, ce mai zbucium prin guberniile dominate de baroni” # Aktual24
Cristian Păun, profesor universitar la ASE București, atrage atenția asupra numărului uriaș de ”consilieri personali” ai demnitarilor care sunt plătiți din banii publici. ”Vor fi eliberați din ei cam 60%. Adică, vreo 6.060 de consilieri. Ce mai vaiet, ce mai zbucium prin guberniile dominate de baroni”, subliniază Păun. ”Aflăm în sfârșit informații importante despre administrația […]
12:10
Misiune imposibilă? O sondă spațială propulsată de laser ar putea fi trimisă să exploreze o gaură neagră, dar rezultatele vor fi cunoscute peste o sută de ani # Aktual24
Un cercetător de la Universitatea Fudan din China, Cosimo Bambi, a propus o idee remarcabilă: trimiterea unei sonde ultra-ușoare – de mărimea unei agrafe și propulsată cu laser – direct către o gaură neagră pentru a testa limitele fizicii. Conform estimărilor lui Bambi, citate de Daily Mail, o astfel de misiune ar putea dura între […]
12:10
”Vrăjitoarea Maria” si ”vrăjitoarea Claudia” au fost reținute. Ele au luat 30.950 de euro de la o femeie pentru un „ritual de împreunare cu persoana iubită” # Aktual24
Pe 7 august 2025, polițiștii din cadrul Secției 21 Poliție a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au efectuat două percheziții domiciliare, una în București și cealaltă în județul Giurgiu, într-un caz de înșelăciune care a generat un prejudiciu de 30.950 de euro. În centrul […]
Acum 12 ore
11:50
Clotilde Armand anunță de ce PSD amenință iar cu retragerea: ”Vă spun eu care este miza adevărată a supărării lui Grindeanu” # Aktual24
Președintele USR Sector 1, Clotilde Armand, anunță că ”supărarea lui Grindeanu” legată de USR nu are legătură cu funeraliile de stat pentru Ion Iliescu ci cu împărțirea funcțiilor. ”Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza „situaţia creată în coaliţie” după poziţia USR faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu. Dar oare a uitat că el […]
11:30
Olivia Steer nu e singură: Nancy Mace, candidata susținută de Trump la funcția de guvernator al Carolinei de Sud, promite că, dacă va fi aleasă, va interzice dârele chimice lăsate de avioane pe cer # Aktual24
Reprezentanta republicană Nancy Mace, candidată susținută de Donald Trrump la funcția de guvernator al statului Carolina de Sud, a declarat recent în timpul unei întâlniri cu alegători că va susține eliminarea fluorizării apei potabile și va sprijini interzicerea „chemtrail-urilor”, dacă va fi aleasă în funcție. Declarația a fost făcută spontan, ca răspuns la o întrebare […]
11:20
”Ieșiți de la la guvernare!”. Oamenii lui Georgescu și numeroase conturi false îl încurajează pe Grindeanu să rupă coaliția de guvernare # Aktual24
Postarea lui Sorin Grindeanu, în care anunță o ședință a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni pentru a analiza poziția USR față de funeraliile in cazul lui Ion Iliescu, este asaltată de numeroase mesaje din partea votanților lui Călin Georgescu prin care i se solicită să părăsească guvernarea. În postare, Grindeanu sugerează că PSD […]
11:10
Vicepreședintele SUA, JD Vance, acuzat de abuz de putere după ce ar fi cerut creșterea nivelului apei unui râu din Ohio pentru a se putea plimba cu caiacul împreună cu familia # Aktual24
Un puternic scandal a izbucnit în Statele Unite după ce serviciile de securitate americane ar fi solicitat creșterea nivelului apei în râul Little Miami din Ohio, pentru a facilita o excursie cu caiacul a vicepreședintelui JD Vance și a familiei sale, cu prilejul sărbătorii zilei de naștere a acestuia, scrie The Guardian. Datele publice ale […]
11:00
Putin a indicat Emiratele Arabe Unite drept unul dintre locurile potrivite pentru întâlnirea sa cu Trump # Aktual24
După o întâlnire la Kremlin cu liderul Emiratelor Arabe Unite, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Emiratele Arabe Unite sunt potrivite pentru a găzdui summitul Rusia-SUA la nivel de conducere, relatează Tass. „Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm un eveniment de acest fel. Unul dintre prieteni este președintele Emiratelor […]
10:50
Donald Trump își extinde influența în Rezerva Federală (Fed) numindu-l pe consilierul său economic în funcția de membru în Consiliul de Administrație # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi, 7 august, că intenționează să-l numească pe consilierul său economic, Stephen Miran, în funcția de guvernator, membrul al Consiliului de Administrație al Rezervei Federale (Fed), o poziție rămasă vacantă după o demisie, sporindu-i astfel influența în cadrul comitetului care stabilește ratele dobânzilor, relatează Le Figaro. Într-un mesaj pe […]
10:50
Forțele Aeriene ale SUA vor să cumpere Cybertruck-uri Tesla pentru a trage cu rachete in ele. Care este motivul # Aktual24
Forțele Aeriene ale SUA vor să arunce în aer niște Cybertruck-uri. Intenționează să cumpere două dintre ele pentru a le folosi pentru testarea munițiilor, deoarece acestea vor începe „probabil” să apară în curând pe câmpul de luptă, conform documentelor postate recent pe un site web de contractare al guvernului SUA, relatează Business Insider. Camionetele fac […]
10:40
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că un acord de pace istoric între Armenia și Azerbaidjan va fi semnat la Casa Albă # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat că liderii Armeniei și Azerbaidjanului, respectiv prim-ministrul Nikol Pașinian și președintele Ilham Aliev, vor semna vineri un acord de pace „istoric” la Casa Albă. Actul a fost intermediat de administrația Trump ca parte a unei inițiative diplomatice majore în regiunea Caucazului de Sud. Conform informațiilor Associated Press, acordul prevede […]
10:40
DNA a prins un primar PSD din Teleorman cu șase infracțiuni de luare de mită. Ce au găsit procurorii la percheziții # Aktual24
Primarul PSD din Troianul (Teleorman), Ionel Neagu, a fost pus sub control judiciar de DNA, el fiind acuzat de șase infracțiuni de luare de mită, a anunțat DNA. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o […]
10:10
A găsit PSD motiv să plece de la guvernare? Sorin Grindeanu a convocat pentru luni Biroul Permanent al partidului, după boicotarea funeraliilor lui Ion Iliescu de către USR # Aktual24
Partidul Social Democrat a decis convocarea Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, ca urgență a discuțiilor privind situația tensionată din coaliția de guvernare. Această decizie a fost anunțată de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, ca răspuns la refuzul USR de a participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, gest considerat lipsit de respect […]
09:30
Japonia înregistrează o prăbușire demografică record: anul trecut au murit cu aproape un milion de persoane mai mult decât s-au născut # Aktual24
Japonia se confruntă cu o prăbușire demografică fără precedent în istoria sa modernă: în 2024 au murit cu aproape un milion de persoane mai mult decât s-au născut, marcând scăderea populației înregistrată ca fiind cea mai accentuată din anul 1968. Conform datelor oficiale prezentate de Ministerul Afacerilor Interne și Comunicațiilor și preluate de CNN, numărul […]
09:00
Pentru prima oară în ultimele decenii, guvernul Bolojan va publica lista cu numele tuturor românilor care au datorii la Fisc # Aktual24
Guvernul României pregătește o modificare importantă a Codului de Procedură Fiscală, prin care informațiile precum identitatea contribuabililor, natura și cuantumul datoriilor către stat nu vor mai fi considerate secret fiscal. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care a precizat că autoritățile centrale și locale urmează să poată publica aceste date pe site-uri […]
08:50
Un cățel din rasa Pomeranian, mic, dar curajos, a reușit să alunge un urs negru din locuința stăpânilor săi din Vancouver – VIDEO # Aktual24
În urmă cu câteva zile, un urs negru a intrat fără voie prin ușa lăsată deschisă a unei case din West Vancouver, Canada, în căutare de hrană. Proprietara casei, artista Kayla Kleine, se afla acasă, iar scena a fost surprinsă pe camera de supraveghere, arătând cum ursul cercetează interiorul căminului și ajunge chiar să ia […]
08:30
Statele Unite oferă 50 de milioane de dolari pentru „informații care să ducă la arestarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro”, acuzat de implicare în traficul internațional de droguri # Aktual24
Statele Unite au mărit la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”, scrie El Pais. Preşedintele american Donald Trump este de mult timp un critic al lui Maduro, care […]
08:30
Donald Trump acceptă orice: se va întâlni doar cu Vladimir Putin, după ce dictatorul rus a refuzat o discuție în trei, cu liderul SUA și cu Volodimir Zelenski # Aktual24
Relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Rusia sunt pe cale să cunoască un moment important: președinții Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnească în zilele următoare, a confirmat consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de Reuters. Potrivit acestuia, ideea a fost inițiată de partea americană, iar deocamdată părțile au convenit […]
08:20
Epurare totală: FBI a demis alți oficiali de rang înalt implicați în dosarele legate de revolta de la Capitoliu # Aktual24
Biroul Federal de Investigații (FBI) traversează o schimbare majoră de conducere, după ce mai mulți oficiali importanți au fost forțați să părăsească agenția în această săptămână, într-un context de restructurare internă ce generează îngrijorări privind influența politică asupra forțelor de ordine. Potrivit Reuters, printre cei demiși se numără fostul director interimar al FBI, Brian Driscoll, […]
08:10
Escaladare majoră a războiului din Orient: Israelul a anunțat ocuparea orașului Gaza și evacuarea forțată a populației palestiniene până pe 7 octombrie # Aktual24
Guvernul israelian a aprobat un plan radical de escaladare a conflictului din Fâșia Gaza: ocuparea militară a orașului Gaza, cel mai mare centru urban din nordul enclavei palestiniene. Decizia a fost anunțată vineri dimineață de biroul premierului Benjamin Netanyahu, care a declarat că armata israeliană „se va pregăti să preia controlul asupra orașului Gaza, oferind […]
07:50
Fostul președinte Traian Băsescu a cerut guvernului, în calitate de fost șef de stat, atribuirea unei locuințe drept reședință oficială # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a cerut oficial atribuirea unei locuințe, în baza drepturilor legale ce revin foștilor șefi de stat. Solicitarea acestuia vine în contextul în care Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de vineri un proiect de hotărâre ce vizează transformarea unui imobil situat pe strada Emile Zola din Capitală, din locuință […]
07:40
Statele Unite oferă 50 de milioane de dolari pentru „informații care să ducă la arestarea președintelui bolivian Nicolas Maduro”, acuzat de implicare în traficul internațional de droguri # Aktual24
Statele Unite au mărit la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”, scrie El Pais. Preşedintele american Donald Trump este de mult timp un critic al lui Maduro, care […]
07:20
Statele UE, obligate să aplice de vineri noua Lege europeană privind libertatea mass-media # Aktual24
Legea europeană privind libertatea mass-media (The European Media Freedom Act, EMFA), ce consacră principiul informării ca bun public și protejează și promovează libertatea, independența și pluralismul presei în cadrul pieței interne, intră deplin în vigoare vineri și statele membre trebuie să o aplice, transmite Agerpres. “Ziua de 8 august 2025 marchează intrarea în vigoare a […]
07:10
OpenAI a lansat GPT-5, prezentat drept “cel mai inteligent, mai rapid și mai util” model al său de inteligență artificială # Aktual24
OpenAI, pionier și lider în domeniul inteligenței artificiale (AI) generative de la lansarea ChatGPT la sfârșitul anului 2022, a lansat joi GPT-5, prezentat drept “cel mai inteligent”, “cel mai rapid” și “cel mai util” model al său de inteligență artificială, transmite Associated Press. Noul model al companiei americane era extrem de așteptat, într-un moment în […]
Acum 24 ore
23:50
Influenta publicație Politico a publicat un articol analiză a trecutului lui Ion Iliescu cu un titlu mai mult decât sugestiv: ”Un bolșevic pentru toate anotimpurile: paradoxul lui Ion Iliescu în România” Pe 25 decembrie 1989, președintele român de atunci, Nicolae Ceaușescu, și soția sa, Elena, au fost executați prin împușcare în timp ce cântau „Internationale”, […]
23:50
China și Rusia, singurele state care au dat mesaje la moartea lui Iliescu: ”China deplânge profund trecerea în neființă a fostului președinte” # Aktual24
China deplânge profund trecerea în neființă a fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun. Guo a afirmat că Iliescu, un important lider al României și un vechi prieten al poporului chinez, a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea relațiilor dintre China și România și […]
23:20
Fostul director interimar al FBI din primele zile de mandat prezidențial al lui Trump și alți oficiali au fost puși pe liber # Aktual24
Administrația Trump demite un oficial FBI de rang înalt care s-a opus solicitărilor făcute la începutul acestui an de a numi agenții care au investigat insurecția din 6 ianuarie, au declarat joi două persoane familiarizate cu situația, potrivit The Guardian. Brian Driscoll (foto) a ocupat pentru scurt timp funcția de director interimar al FBI în […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.