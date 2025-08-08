Guvernul libanez face un pas mare și riscant: decide să dezarmeze gruparea proiraniana Hezbollah
Aktual24, 8 august 2025 13:40
Hezbollah și alte miliții din Liban ar trebui să depună armele. Dar acestea refuză. Un plan precis privind modul în care va continua dezarmarea este încă în așteptare. Cu toate acestea, trimisul SUA o numește o „decizie istorică și curajoasă”, relatează televiziunea germană N-TV. Guvernul libanez a aprobat un plan propus de SUA de dezarmare […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
13:50
Un pensionar în vârstă de 75 de ani a agresat sexual, vineri, o minoră într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că minora circula cu autobuzul 117. Incidentul a avut loc între stațiile “Fabrica de Pâine” și “Mircea Vodă”. Poliția a fost chemată imediat și agresorul a fost […]
Acum 30 minute
13:40
Guvernul libanez face un pas mare și riscant: decide să dezarmeze gruparea proiraniana Hezbollah # Aktual24
Hezbollah și alte miliții din Liban ar trebui să depună armele. Dar acestea refuză. Un plan precis privind modul în care va continua dezarmarea este încă în așteptare. Cu toate acestea, trimisul SUA o numește o „decizie istorică și curajoasă”, relatează televiziunea germană N-TV. Guvernul libanez a aprobat un plan propus de SUA de dezarmare […]
Acum 2 ore
13:00
Online se răspândește o afirmație conform căreia forțele speciale rusești au capturat doi colonei britanici și un agent al serviciilor secrete de informații în timp ce se aflau într-o misiune pentru NATO la Oceakiv, în sudul Ucrainei, relatează Euronews. Conform rușilor, locotenent-colonelul Richard Carroll, colonelul Edward Blake și agentul MI6, nenominalizat, operau sub acoperire, Rusia […]
12:20
România plătește 10.126 consilieri personali ai primarilor și demnitarilor. Profesor ASE: ”Vor fi eliberați din ei cam 60%. Ce mai vaiet, ce mai zbucium prin guberniile dominate de baroni” # Aktual24
Cristian Păun, profesor universitar la ASE București, atrage atenția asupra numărului uriaș de ”consilieri personali” ai demnitarilor care sunt plătiți din banii publici. ”Vor fi eliberați din ei cam 60%. Adică, vreo 6.060 de consilieri. Ce mai vaiet, ce mai zbucium prin guberniile dominate de baroni”, subliniază Păun. ”Aflăm în sfârșit informații importante despre administrația […]
12:10
Misiune imposibilă? O sondă spațială propulsată de laser ar putea fi trimisă să exploreze o gaură neagră, dar rezultatele vor fi cunoscute peste o sută de ani # Aktual24
Un cercetător de la Universitatea Fudan din China, Cosimo Bambi, a propus o idee remarcabilă: trimiterea unei sonde ultra-ușoare – de mărimea unei agrafe și propulsată cu laser – direct către o gaură neagră pentru a testa limitele fizicii. Conform estimărilor lui Bambi, citate de Daily Mail, o astfel de misiune ar putea dura între […]
12:10
”Vrăjitoarea Maria” si ”vrăjitoarea Claudia” au fost reținute. Ele au luat 30.950 de euro de la o femeie pentru un „ritual de împreunare cu persoana iubită” # Aktual24
Pe 7 august 2025, polițiștii din cadrul Secției 21 Poliție a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au efectuat două percheziții domiciliare, una în București și cealaltă în județul Giurgiu, într-un caz de înșelăciune care a generat un prejudiciu de 30.950 de euro. În centrul […]
Acum 4 ore
11:50
Clotilde Armand anunță de ce PSD amenință iar cu retragerea: ”Vă spun eu care este miza adevărată a supărării lui Grindeanu” # Aktual24
Președintele USR Sector 1, Clotilde Armand, anunță că ”supărarea lui Grindeanu” legată de USR nu are legătură cu funeraliile de stat pentru Ion Iliescu ci cu împărțirea funcțiilor. ”Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza „situaţia creată în coaliţie” după poziţia USR faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu. Dar oare a uitat că el […]
11:30
Olivia Steer nu e singură: Nancy Mace, candidata susținută de Trump la funcția de guvernator al Carolinei de Sud, promite că, dacă va fi aleasă, va interzice dârele chimice lăsate de avioane pe cer # Aktual24
Reprezentanta republicană Nancy Mace, candidată susținută de Donald Trrump la funcția de guvernator al statului Carolina de Sud, a declarat recent în timpul unei întâlniri cu alegători că va susține eliminarea fluorizării apei potabile și va sprijini interzicerea „chemtrail-urilor”, dacă va fi aleasă în funcție. Declarația a fost făcută spontan, ca răspuns la o întrebare […]
11:20
”Ieșiți de la la guvernare!”. Oamenii lui Georgescu și numeroase conturi false îl încurajează pe Grindeanu să rupă coaliția de guvernare # Aktual24
Postarea lui Sorin Grindeanu, în care anunță o ședință a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni pentru a analiza poziția USR față de funeraliile in cazul lui Ion Iliescu, este asaltată de numeroase mesaje din partea votanților lui Călin Georgescu prin care i se solicită să părăsească guvernarea. În postare, Grindeanu sugerează că PSD […]
11:10
Vicepreședintele SUA, JD Vance, acuzat de abuz de putere după ce ar fi cerut creșterea nivelului apei unui râu din Ohio pentru a se putea plimba cu caiacul împreună cu familia # Aktual24
Un puternic scandal a izbucnit în Statele Unite după ce serviciile de securitate americane ar fi solicitat creșterea nivelului apei în râul Little Miami din Ohio, pentru a facilita o excursie cu caiacul a vicepreședintelui JD Vance și a familiei sale, cu prilejul sărbătorii zilei de naștere a acestuia, scrie The Guardian. Datele publice ale […]
11:00
Putin a indicat Emiratele Arabe Unite drept unul dintre locurile potrivite pentru întâlnirea sa cu Trump # Aktual24
După o întâlnire la Kremlin cu liderul Emiratelor Arabe Unite, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Emiratele Arabe Unite sunt potrivite pentru a găzdui summitul Rusia-SUA la nivel de conducere, relatează Tass. „Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm un eveniment de acest fel. Unul dintre prieteni este președintele Emiratelor […]
10:50
Donald Trump își extinde influența în Rezerva Federală (Fed) numindu-l pe consilierul său economic în funcția de membru în Consiliul de Administrație # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi, 7 august, că intenționează să-l numească pe consilierul său economic, Stephen Miran, în funcția de guvernator, membrul al Consiliului de Administrație al Rezervei Federale (Fed), o poziție rămasă vacantă după o demisie, sporindu-i astfel influența în cadrul comitetului care stabilește ratele dobânzilor, relatează Le Figaro. Într-un mesaj pe […]
10:50
Forțele Aeriene ale SUA vor să cumpere Cybertruck-uri Tesla pentru a trage cu rachete in ele. Care este motivul # Aktual24
Forțele Aeriene ale SUA vor să arunce în aer niște Cybertruck-uri. Intenționează să cumpere două dintre ele pentru a le folosi pentru testarea munițiilor, deoarece acestea vor începe „probabil” să apară în curând pe câmpul de luptă, conform documentelor postate recent pe un site web de contractare al guvernului SUA, relatează Business Insider. Camionetele fac […]
10:40
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că un acord de pace istoric între Armenia și Azerbaidjan va fi semnat la Casa Albă # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat că liderii Armeniei și Azerbaidjanului, respectiv prim-ministrul Nikol Pașinian și președintele Ilham Aliev, vor semna vineri un acord de pace „istoric” la Casa Albă. Actul a fost intermediat de administrația Trump ca parte a unei inițiative diplomatice majore în regiunea Caucazului de Sud. Conform informațiilor Associated Press, acordul prevede […]
10:40
DNA a prins un primar PSD din Teleorman cu șase infracțiuni de luare de mită. Ce au găsit procurorii la percheziții # Aktual24
Primarul PSD din Troianul (Teleorman), Ionel Neagu, a fost pus sub control judiciar de DNA, el fiind acuzat de șase infracțiuni de luare de mită, a anunțat DNA. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o […]
10:10
A găsit PSD motiv să plece de la guvernare? Sorin Grindeanu a convocat pentru luni Biroul Permanent al partidului, după boicotarea funeraliilor lui Ion Iliescu de către USR # Aktual24
Partidul Social Democrat a decis convocarea Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, ca urgență a discuțiilor privind situația tensionată din coaliția de guvernare. Această decizie a fost anunțată de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, ca răspuns la refuzul USR de a participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, gest considerat lipsit de respect […]
Acum 6 ore
09:30
Japonia înregistrează o prăbușire demografică record: anul trecut au murit cu aproape un milion de persoane mai mult decât s-au născut # Aktual24
Japonia se confruntă cu o prăbușire demografică fără precedent în istoria sa modernă: în 2024 au murit cu aproape un milion de persoane mai mult decât s-au născut, marcând scăderea populației înregistrată ca fiind cea mai accentuată din anul 1968. Conform datelor oficiale prezentate de Ministerul Afacerilor Interne și Comunicațiilor și preluate de CNN, numărul […]
09:00
Pentru prima oară în ultimele decenii, guvernul Bolojan va publica lista cu numele tuturor românilor care au datorii la Fisc # Aktual24
Guvernul României pregătește o modificare importantă a Codului de Procedură Fiscală, prin care informațiile precum identitatea contribuabililor, natura și cuantumul datoriilor către stat nu vor mai fi considerate secret fiscal. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care a precizat că autoritățile centrale și locale urmează să poată publica aceste date pe site-uri […]
08:50
Un cățel din rasa Pomeranian, mic, dar curajos, a reușit să alunge un urs negru din locuința stăpânilor săi din Vancouver – VIDEO # Aktual24
În urmă cu câteva zile, un urs negru a intrat fără voie prin ușa lăsată deschisă a unei case din West Vancouver, Canada, în căutare de hrană. Proprietara casei, artista Kayla Kleine, se afla acasă, iar scena a fost surprinsă pe camera de supraveghere, arătând cum ursul cercetează interiorul căminului și ajunge chiar să ia […]
08:30
Statele Unite oferă 50 de milioane de dolari pentru „informații care să ducă la arestarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro”, acuzat de implicare în traficul internațional de droguri # Aktual24
Statele Unite au mărit la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”, scrie El Pais. Preşedintele american Donald Trump este de mult timp un critic al lui Maduro, care […]
08:30
Donald Trump acceptă orice: se va întâlni doar cu Vladimir Putin, după ce dictatorul rus a refuzat o discuție în trei, cu liderul SUA și cu Volodimir Zelenski # Aktual24
Relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Rusia sunt pe cale să cunoască un moment important: președinții Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnească în zilele următoare, a confirmat consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de Reuters. Potrivit acestuia, ideea a fost inițiată de partea americană, iar deocamdată părțile au convenit […]
08:20
Epurare totală: FBI a demis alți oficiali de rang înalt implicați în dosarele legate de revolta de la Capitoliu # Aktual24
Biroul Federal de Investigații (FBI) traversează o schimbare majoră de conducere, după ce mai mulți oficiali importanți au fost forțați să părăsească agenția în această săptămână, într-un context de restructurare internă ce generează îngrijorări privind influența politică asupra forțelor de ordine. Potrivit Reuters, printre cei demiși se numără fostul director interimar al FBI, Brian Driscoll, […]
08:10
Escaladare majoră a războiului din Orient: Israelul a anunțat ocuparea orașului Gaza și evacuarea forțată a populației palestiniene până pe 7 octombrie # Aktual24
Guvernul israelian a aprobat un plan radical de escaladare a conflictului din Fâșia Gaza: ocuparea militară a orașului Gaza, cel mai mare centru urban din nordul enclavei palestiniene. Decizia a fost anunțată vineri dimineață de biroul premierului Benjamin Netanyahu, care a declarat că armata israeliană „se va pregăti să preia controlul asupra orașului Gaza, oferind […]
Acum 8 ore
07:50
Fostul președinte Traian Băsescu a cerut guvernului, în calitate de fost șef de stat, atribuirea unei locuințe drept reședință oficială # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a cerut oficial atribuirea unei locuințe, în baza drepturilor legale ce revin foștilor șefi de stat. Solicitarea acestuia vine în contextul în care Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de vineri un proiect de hotărâre ce vizează transformarea unui imobil situat pe strada Emile Zola din Capitală, din locuință […]
07:40
Statele Unite oferă 50 de milioane de dolari pentru „informații care să ducă la arestarea președintelui bolivian Nicolas Maduro”, acuzat de implicare în traficul internațional de droguri # Aktual24
Statele Unite au mărit la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”, scrie El Pais. Preşedintele american Donald Trump este de mult timp un critic al lui Maduro, care […]
07:20
Statele UE, obligate să aplice de vineri noua Lege europeană privind libertatea mass-media # Aktual24
Legea europeană privind libertatea mass-media (The European Media Freedom Act, EMFA), ce consacră principiul informării ca bun public și protejează și promovează libertatea, independența și pluralismul presei în cadrul pieței interne, intră deplin în vigoare vineri și statele membre trebuie să o aplice, transmite Agerpres. “Ziua de 8 august 2025 marchează intrarea în vigoare a […]
07:10
OpenAI a lansat GPT-5, prezentat drept “cel mai inteligent, mai rapid și mai util” model al său de inteligență artificială # Aktual24
OpenAI, pionier și lider în domeniul inteligenței artificiale (AI) generative de la lansarea ChatGPT la sfârșitul anului 2022, a lansat joi GPT-5, prezentat drept “cel mai inteligent”, “cel mai rapid” și “cel mai util” model al său de inteligență artificială, transmite Associated Press. Noul model al companiei americane era extrem de așteptat, într-un moment în […]
Acum 24 ore
23:50
Influenta publicație Politico a publicat un articol analiză a trecutului lui Ion Iliescu cu un titlu mai mult decât sugestiv: ”Un bolșevic pentru toate anotimpurile: paradoxul lui Ion Iliescu în România” Pe 25 decembrie 1989, președintele român de atunci, Nicolae Ceaușescu, și soția sa, Elena, au fost executați prin împușcare în timp ce cântau „Internationale”, […]
23:50
China și Rusia, singurele state care au dat mesaje la moartea lui Iliescu: ”China deplânge profund trecerea în neființă a fostului președinte” # Aktual24
China deplânge profund trecerea în neființă a fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun. Guo a afirmat că Iliescu, un important lider al României și un vechi prieten al poporului chinez, a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea relațiilor dintre China și România și […]
23:20
Fostul director interimar al FBI din primele zile de mandat prezidențial al lui Trump și alți oficiali au fost puși pe liber # Aktual24
Administrația Trump demite un oficial FBI de rang înalt care s-a opus solicitărilor făcute la începutul acestui an de a numi agenții care au investigat insurecția din 6 ianuarie, au declarat joi două persoane familiarizate cu situația, potrivit The Guardian. Brian Driscoll (foto) a ocupat pentru scurt timp funcția de director interimar al FBI în […]
23:10
Oana Țoiu, întâlnire cu Zelenski la Kiev. Mesaj care va înfuria ”suveraniștii” pro-ruși: ”Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe” # Aktual24
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit, joi, la Kiev, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis un nou mesaj de susținere din partea țării noastre, subliniind că Ucraina luptă pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe. ‘Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina, pentru pace, democrații puternice și prosperitate. M-am […]
22:50
Să alegi cadoul potrivit poate părea uneori o provocare, dar adevărul e că atunci când dăruiești din inimă, fiecare gest capătă o valoare aparte. Nu e vorba doar despre obiectul în sine, ci despre gândul din spate, despre intenție și despre emoția pe care o transmiți. Cadoul ideal spune o poveste, stârnește o reacție sinceră […]
22:50
„Superman” intră în rândurile ICE. După e și-a anunțat decizia, actorul Dean Cain a fost numit „cel mai prost Superman din toate timpurile” # Aktual24
Actorul american Dean Cain a fost etichetat drept „cel mai prost Superman din toate timpurile”, după ce a anunțat că se va alătura Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) „cât mai curând posibil”, potrivit Sky News. Actorul în vârstă de 59 de ani, care a jucat rolul lui Superman în serialul TV […]
22:30
OpenAI spune că recenta actualizare a ChatGPT reprezintă un pas înainte, dar încă nu poate înlocui munca oamenilor # Aktual24
OpenAI a susținut că a făcut un „pas semnificativ” către inteligența artificială generală (AGI) odată cu lansarea celei mai recente actualizări a ChatGPT, dar a recunoscut că încă lipsesc „multe lucruri” în încercarea sa de a crea un sistem capabil să facă treaba oamenilor, potrivit The Guardian. Start-upul a declarat că modelul său GPT-5, tehnologia […]
22:30
Donald Trump a anunțat joi că a ordonat Departamentului Comerțului să efectueze un nou recensământ care să excludă imigranții fără acte din numărătoarea oficială a populației, potrivit The Guardian. Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că recensământul va fi „bazat pe fapte și cifre moderne” și va folosi „rezultate și informații obținute în […]
21:50
Israel: Netanyahu spune că vrea să preia controlul asupra întregii Fâșii Gaza. Cabinetul de securitate s-a întrunit pentru a aproba planul premierului # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenționează să preia controlul militar asupra Fâșiei Gaza și, în cele din urmă, să o predea forțelor arabe care o vor guverna în mod corespunzător, potrivit The Guardian și The Times of Israel. „Intenționăm acest lucru”, a spus Netanyahu într-un interviu acordat Fox News, când a […]
21:20
Suma necesară pentru refacerea a 308 locuințe afectate de inundații în județul Suceava este de aproape 5,66 milioane de euro # Aktual24
Un total de 308 locuințe au fost afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie, necesarul de fonduri pentru refacerea lor fiind de aproape 5,66 milioane de euro, a anunțat prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, scrie Monitorul de Suceava. Potrivit prefectului, au fost afectate după cum urmează: 236 de locuințe în Broșteni, una […]
21:00
Oradea: O elevă de liceu care a înjunghiat un pedagog, și-a primit sentința: cinci ani într-un centru de reeducare, din care se scad perioada petrecută în arest preventiv și arest la domiciliu # Aktual24
Eleva de la Colegiul „Traian Vuia” din Oradea, care la sfârşitul lunii noiembrie 2023 a înjunghiat un pedagog, își va petrece următorii cinci ani într-un centru de reeducare, a decis Tribunalul Bihor, potrivit Bihoreanul. Judecătorii au stabilit că Bianca B. pe atunci în vârst de 17 ani, este vinovată de tentativă de omor calificat, cu […]
20:50
Ion Iliescu este, probabil, cel mai influent lider politic al României postdecembriste, inclusiv prin faptul că este cel care a setat regulile de pornire ale jocului, în primii 7 ani după Revoluție. Moștenirea lui politică rămâne controversată. Ea poate fi împărțită în 2, strâns legate dar totuși separată. Prima ține de cultura politică pe care […]
20:50
Timișoara: O șoferiță a intrat într-un sens giratoriu, invers. A primit amendă și a rămas pieton două luni # Aktual24
O șoferiță din Timișoara a fost surprinsă de o cameră de bord a unui alt conducător auto intrând invers într-un sens giratoriu, potrivit Opinia Timișoarei. „În urma apariției în spațiul public a unor imagini care surprind un conducător auto circulând neregulamentar într-un sens giratoriu de pe Calea Aradului, la ieșirea din municipiul Timișoara, polițiștii rutieri […]
20:50
A vrut să moară dar l-au salvat tufele. Un tânăr s-a aruncat de la etajul 4 și a scăpat doar cu răni ușoare # Aktual24
Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Timișoara s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc din oraș. Bărbatul a scăpat cu viață, deoarece a cazut pe niște tufe care au atenuat șocul, potrivit Opinia TImișoarei. Un echipaj medical l-a transportat de urgență la spital, cu răni ușoare. Polițiștii au descoperit că […]
19:50
Președintele SUA, Donald Trump, dorește să pună capăt a două misiuni NASA de monitorizare a gazelor cu efect de seră și a sănătății plantelor. Aceasta rezultă din proiectul de buget al lui Trump pentru anul fiscal 2026, relatează Spiegel. Solicitarea nu prevede nicio finanțare nouă pentru Observatoarele de Carbon pe Orbită. Agenția spațială americană NASA […]
18:50
Tragedie în Cârța: Un bărbat și un copil de 9 ani, electrocutați într-o piscină gonflabilă sub ochii mamei # Aktual24
O tragedie cumplită s-a petrecut joi după-amiază în localitatea Cârța, județul Sibiu, unde un bărbat și un copil au murit electrocutați într-o piscină gonflabilă. Totul s-a întâmplat sub ochii soției bărbatului. Potrivit autorităților, apelul la 112 a fost făcut în cursul zilei de joi, când martorii au anunțat că două persoane – un adult și […]
18:40
De la dominația Rusiei, la conlucrare cu SUA : „Ruta Trump” va lega Azerbaidjanul de Armenia într-un nou acord de pace # Aktual24
Într-o importantă inițiativă diplomatică de a pune capăt unui conflict de decenii, președintele american Donald Trump urmează să-i primească pe liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă vineri, relatează Kyiv Post. Summitul, punctul culminant al unor luni intense de negocieri în culise, este pregătit să remodeleze peisajul geopolitic al Caucazului de Sud și să ancoreze […]
18:30
Liderii Americii și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, ar urma să se întâlnească în următoarele zile pentru a discuta pacea în Ucraina, au anunțat cele 2 părți. Asta înseamnă că prima parte a jocului lui Trump, care a anunțat sancțiuni dure pentru Rusia, care teoretic vor intra în vigoare pe 9 august, a funcționat. […]
18:20
Simion, răspuns delirant când a fost întrebat de ce nu zice nimic de Iliescu: ”Voi ați votat pe altcineva, întreabă-l pe Nicușor al tău” # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a avut o reacție halucinantă când a fost întrebat de ce nu are nicio reacție în legătură cu decesul lui Ion Iliescu ți cu decizia guvernului de a organiza funeralii de stat. ”George Simion, tu nu transmiți niciun mesaj la moartea tătucului? Acum 15 ani erai mare protestatar la poarta lui. […]
18:00
„Despre morți, numai de bine”, spune o vorbă românească. Doar că la moartea lui Ion Iliescu se pare că mulți au luat-o pe un drum la capătul căruia urmează, aproape inevitabil, sanctificarea și glorificarea sa. Din păcate, cei mai mulți dintre aceștia au ales să profite de acest moment, altfel ei fiind fie total dezinteresați […]
17:50
”S-a trezit suflarea PSD-istă”. Un PSD-ist vrea moțiune de cenzură ca să scape de ”neterminații de la USR” # Aktual24
Deputatul PSD Voicu Vuşcan a anunțat joi că va vota prima moțiune de cenzură contra Guvernului Bolojan pentru a scăpa astfel de ”neterminații de la USR”. ”Se pare că Ion Iliescu, chiar şi prin moarte, reuşeşte să facă lucruri bune pentru Partidul Social Democrat. Primul lucru bun pe care l-a făcut a fost că i-a […]
17:40
Trei persoane suspectate că aparțin grupării de extremă dreaptă „Reichsbürger” au fost arestate, a anunțat joi poliția criminală bavareză, relatează DW. Autoritățile îi acuză pe suspecți că sunt membri ai unei organizații teroriste care urmărea răsturnarea violentă a ordinii constituționale din Germania. Arestările au urmat unor raiduri efectuate la ora 6:00, care vizau șase suspecți […]
17:10
Suveraniștii i-au declarat război Ancăi Alexandrescu de la ”Televiziunea poporului”: ”Marș! O să vezi acum adevăratul hate, nu ăla pe care ți l-ai luat de la pro-europeni” – VIDEO # Aktual24
Imagini virale cu o suveranistă indignată că a fost certată de Anca Alexandrescu de la Realitatea Plus, post care îi face propagandă lui Călin Georgescu. Suveranista anunță că toți ”influencerii suveraniști” îi declară război, indignați că Alexandrescu și-a permis să-i tragă de urechi in cazul atitudinii față de Ion Iliescu. ”Tu, corcitură comunistă, pesedistă, securistă […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.