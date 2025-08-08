Tânără de 19 ani din Gorj, terorizată de fostul iubit. Bărbatul, cu ordin de protecție, a intrat peste ea în casă și i-a lovit părinții
Fanatik, 8 august 2025 19:50
O tânără de 19 ani s-a trezit cu fostul iubit în casa ei, chiar dacă avea ordin de protecție. Orbit de gelozie, a împărțit pumni și picioare întregii familii prezente
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
19:50
Tânără de 19 ani din Gorj, terorizată de fostul iubit. Bărbatul, cu ordin de protecție, a intrat peste ea în casă și i-a lovit părinții # Fanatik
O tânără de 19 ani s-a trezit cu fostul iubit în casa ei, chiar dacă avea ordin de protecție. Orbit de gelozie, a împărțit pumni și picioare întregii familii prezente
19:50
Înainte de Drita – FCSB, Voyo transmite meciul care dă startul sezonului fotbalistic în Anglia # Fanatik
Voyo este locul unde se va vedea în țara noastră fotbalul din Anglia din acest sezon, iar primul meci transmis pe platforma de streaming va avea loc în weekend.
Acum 30 minute
19:40
Câinii de la Cerbobîl, adevărați mutanți în libertate. Ce schimbări șocante au suferit animalele din cauza radiațiilor # Fanatik
Ce s-a întâmplat cu toți câinii de la Cernobîl, la aproape patru decenii de la dezastrul nuclear. Modificările pe care le-au suferit animalele expuse radiațiilor.
19:40
Câți bani încasează Universitatea Craiova pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, dacă trece de Spartak Trnava # Fanatik
Universitatea Craiova este cu un pas în play-off-ul UEFA Conference League, după 3-0 în partida tur cu Spartak Trnava. Câți bani pot încasa aceștia pentru calificare.
Acum o oră
19:30
„Vând meciul la unguri!”. Emeric Ienei și Ladislau Boloni, bănuiți de trădare la meciul istoric Steaua – Honved din Cupa Campionilor # Fanatik
Momentul delicat cu care s-au confruntat Emeric Ienei și Ladislau Boloni, la meciul istoric Steaua - Honved din Cupa Campionilor. Video
19:10
Tânărul din Maramureș care a înjunghiat mortal un proaspăt tătic și-a aflat sentința: decizia neașteptată a magistraților # Fanatik
Adolescentul de 17 ani din Maramureș care a înjunghiat mortal un tânăr de 19 ani în fața unui bar și-a aflat sentința. Decizia magistraților este neașteptată.
19:10
Infirmeria plină la Rapid! Care sunt jucătorii care revin cu FCSB: “Cu puţin efort, vor putea evolua în derby!” # Fanatik
Care e jucătorul de la Rapid care ar putea reveni pe teren chiar la derby-ul cu FCSB din etapa cu numărul 6 din Superliga.
Acum 2 ore
19:00
A vrut să aibă noroc în dragoste, dar a rămas fără 30.000 de euro. Cum a fost păcălită o femeie din București de două „vrăjitoare” # Fanatik
O femeie din București a fost păcălită și a rămas fără 30.000 de euro după ce a apelat la „vrăjitoare”, în speranța că va avea noroc în dragoste. Cum au acționat cele două
19:00
Marian Ceaușescu explică scena șampaniei din fața spitalului în care a murit Ion Iliescu. Cine l-a pus pe lista neagră pentru înmormântare # Fanatik
Marian Ceaușescu lovește din nou după ce a băut șampanie când a aflat că a murit Ion Iliescu. Ce a spus celebrul protestatar?
19:00
Iubita lui Erling Haaland și-a afișat geanta de peste 350.000 de euro, în vacanța de la Roma: „Trăiește pe picior mare”. Foto # Fanatik
Erling Haaland și Isabel Haugseng încă se bucură de vacanță și au fost recent la Roma pentru a vizita orașul. Partenera startului de la Manchester City s-a afișat cu o geantă de o valoarea uriașă.
19:00
Imagini dramatice cu un bărbat lovit cu bestialitate de un recidivist. Scenele violente au avut loc în plină zi, în Caraș-Severin. Video # Fanatik
Un bărbat a fost băgat în spital de un recidivist. Agresorul ieșise din închisoare în luna martie. Momentul a fost surprins pe camerele de supraveghere
18:40
Metaloglobus - Dinamo va avea loc în etapa a 5-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul formației din Ștefan cel Mare.
18:40
Camioanele lui Elon Musk din oțel inoxidabil, folosite la testele de lansare a rachetelor. Decizia neașteptată luată de Forțele Aeriene ale SUA privind Tesla # Fanatik
Camioanele lui Elon Musk ar putea fi folosite de Forțele Aeriene ale SUA. Cum ar putea arăta viitorul Tesla și care este planul?
18:40
Pată pe emblema Barcelonei! Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA pentru că au încălcat regulile antidoping # Fanatik
Lamine Yamal și Robert Lewandowski au fost pedepsiți de UEFA, după ce au încălcat regulile antidoping în sezonul trecut. Ce sancțiuni au primit jucătorii Barcelonei .
18:30
Dan Petrescu renunță la un fotbalist transferat cu surle și trâmbițe de CFR Cluj. Nu a fost folosit nici măcar un minut! # Fanatik
Kosovarul Drilon Islami, fost căpitan de FK Priștina, nu mai e dorit de Dan Petrescu, deși a fost transferat în luna iunie
18:20
Ce au descoperit medicii după moartea tinerei de 19 ani din Brașov. De ce a murit la o săptămână după naștere: doi copii au rămas fără mamă # Fanatik
O tânără de 19 ani din Brașov a murit la o săptămână după ce a născut. Femeia mai avea acasă un copilaș de doar un an. Care este cauza tragediei?
18:10
Tragedie în fotbalul românesc! A murit Robert Vișan, unul dintre agenții apropiați de frații Becali # Fanatik
Robert Vișan, unul dintre acționarii firmei Becali Sport, a murit pe data de 8 august. Care a fost principala cauză a decesului.
Acum 4 ore
17:50
Ce audiențe au făcut posturile TV cu înmormântarea lui Ion Iliescu. Surpriza din clasament # Fanatik
Peste 1,6 milioane de români au urmărit funeraliile lui Ion Iliescu la TV. Vezi ce audiență au avut cele mai cunoscute posturi TV din România.
17:50
Revenire completă la FCSB! Gigi Becali a „țipat”, iar FRF și LPF au modificat regulamentul de urgență: „Se poate spune că i-am trezit” # Fanatik
Veste excelentă pentru FCSB. Doleanțele lui Gigi Becali au fost ascultate, iar FRF și LPF au modificat regulamentul în regim de urgență
17:40
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei # Fanatik
Cel mai lung pod suspendat de pe glob se construiește cu 14 miliarde de euro. Are rolul de a uni Sicilia de restul Italiei.
17:30
Vești proaste pentru Mircea Lucescu. Viitoarea adversară a României din preliminariile CM 2026 are echipe neînvinse în cupele europene # Fanatik
Cele patru formații din Cipru, angrenate în preliminariile competițiilor continentale, au obținut trei victorii și un egal în meciurile din această săptămână
17:10
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Andrei Borza la Rapid: “Pederzoli a vrut să-l amendeze” # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre episodul lui Andrei Borza de la festivalul de muzică Neversea. Directorul sportiv, Mauro Pederzoli, a vrut să-i dea o amendă uriașă
17:10
(P) „Am fost pe 315 stadioane, dar FC Argeș e acasă”. Povestea fanului care a dat mâna cu Dobrin # Fanatik
După peste 30 de țări vizitate cu scopul de a vedea meciuri și peste 300 de stadioane, Andrei rămâne legat de FC Argeș și prin poveștile pe care le spune altora. Unele sunt glume, altele […]
17:00
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Jumătate din majorarea TVA de la 1 august putea fi acoperită de datornicii care au avut legături cu Ioan Niculae, Marian Iancu și Sorin Blejnar # Fanatik
Datoriile la bugetul statului provin de la multe firme controlate de persoane influente, cu probleme penale și legături suspecte
16:50
Cât costă o sticlă cu apă plată la Untold 2025 și cum arată celelalte prețuri de la festivalul din Cluj Napoca? Tabelul cu lista.
16:50
Oldies But Goldies, sâmbătă, 9 august, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre marele Ilie Balaci # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 9 august, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor dialoga despre legenda Universității Craiova, Ilie Balaci
16:40
Cine e milionarul care a făcut un scandal imens în avion și a amenințat că va da foc unei stewardese. Are două soții și trei copii # Fanatik
Cine este omul de afaceri ce a iscat o dispută aprinsă în avion și i-a spus unei stewardese că îi dă foc. Are două partenere și 3 copii.
16:40
Liga a 2-a a României vine cu a doua etapă din noul sezon regulat. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre noua ediție a eșalonului secund din fotbalul românesc.
16:30
Ponturile lui SuperGigi pentru etapa a 5-a din SuperLiga. Pronostic surprinzător la Universitatea Craiova – FC Hermannstadt # Fanatik
SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a 5-a etapă din SuperLiga. Ce pronostic a oferit expertul în betting la FCSB - Unirea Slobozia.
16:20
Mihai Rotaru a exultat în direct dupa verdictul medicilor în cazul lui Nicusor Bancu: “E bucuria dimineții” # Fanatik
Deși a câștigat categoric meciul cu Spartak Trnava, Craiova era îngrijorată cu privire la situația medicală a lui Nicușor Bancu. Mihai Rotaru a dezvăluit care este starea de sănătate a căpitanului din Bănie
Acum 6 ore
16:00
Pedofil săltat de polițiști, în Capitală. A agresat o copilă de 13 ani într-un mijloc de transport în comun # Fanatik
Un pedofil a fost săltat de oamenii legii din București, după ce a agresat o minoră într-un mijloc de transport în comun
16:00
Mircea Lucescu, decizie bombă! Îl cheamă pe Alex Mitrită, din China, la națională: “S-a răzgândit!” # Fanatik
Horia Ivanovici a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Mircea Lucescu a decis să îl convoace pe Alexandru Mitriță la echipa națională.
15:40
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la un astfel de rezultat # Fanatik
Un adolescent în vârstă de doar 15 ani a devenit milionar peste noapte. A avut o idee genială la doar 7 ani, iar acum se bucură de un succes uriaș.
15:40
Laurentiu Reghecampf, răspuns caustic după ce a fost criticat de Anamaria Prodan: “Oamenii care nu au ce face vor să iasă în evidență” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf, răspuns tare pentru Anamaria Prodan. Ce a spus după ce a acceptat oferta de a antrena la „Real Madridul Africii”.
15:30
Dezvăluirile barmanului din Cluj care i-a făcut cinste artistului Post Malone, înainte de Untold: ”A stat trei ore la băut” # Fanatik
Post Malone a ieșit la plimbare pe străzile din Cluj Napoca înainte să urce pe scena de la Untold. Ce a mâncat și ce a băut?
15:20
Laurentiu Reghecampf, intervenție în direct din Sudan. Prima reacție după ce a semnat cu Al-Hilal: “Bonus cu 6 zerouri” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, prima reacție după ce a semnat cu Al-Hilal Omdurman din Sudan.
15:10
Nicușor Dan, criticat că a lipsit de la funeraliile lui Iliescu. Antonescu: „Nu are curaj să aprindă o lumânare” # Fanatik
Crin Antonescu îl critică dur pe Nicușor Dan pentru că nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu, deși era in incinta Palatului Cotroceni: „a stat ascuns în birou”.
15:00
Guvernul României a decis să nu aprobe astăzi modificările aduse la Pilonul 2 de pensii ce prevede limitarea sumelor retrase
15:00
Drama familiei studentului înecat în Alaska se amplifică: „Îl aducem acasă abia peste 10 săptămâni!” Ce voia să facă băiatul cu banii strânși în SUA # Fanatik
Ce planuri avea cu banii studentul român care a decedat în Alaska în timp ce se afla la paddleboarding alături de prieteni. De ce va dura repatrierea 10 săptămâni?
15:00
Adrian Mutu, verdict ferm dupa FCSB – Drita 3-2: “Au fost loviți în orgoliu”. Cine sunt evidențiații “Briliantului” # Fanatik
Adrian Mutu, concluzii după FCSB - Drita 3-2. Pe cine a scos „Briliantul” în evidență după remontada de pe Arena Națională.
14:50
Ștefan Baiaram, chemat de Mircea Lucescu la națională pentru meciurile din septembrie: “Unul dintre vârfurile generației sale” # Fanatik
Ştefan Baiaram este surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie cu Canada şi Cipru. Ce jucători de la Universitatea Craiova vor fi convocaţi.
14:50
Guvernul a aprobat un serviciu medical gratuit pentru tineri între 11 și 26 de ani. Măsura face parte din reforma sistemului sanitar.
14:40
Un bărbat a murit chiar în ziua nunții sale. Ce declarații a făcut aleasa inimii lui, care a rămas văduvă la câteva ore după ce și-au jurat iubire eternă.
14:30
Gino Iorgulescu i-a dat mesaj de urgență lui Gigi Becali în problema Edjouma la FCSB: “A zis că încearcă să rezolve problema” # Fanatik
Gigi Becali, ajutat de Gino Iorgulescu. Ce se întâmplă cu problema lui Malcom Edjouma, cel care nu este trecut pe lista jucătorilor eligibili de la FCSB pentru SuperLiga.
14:20
Laurențiu Reghecampf a analizat din Sudan FCSB – Drita 3-2: “Aveau nevoie de remontada asta” # Fanatik
Laurenţiu Reghecampf a urmărit FCSB - Drita 3-2 din Sudan, unde a semnat cu Al Hilal. Antrenorul a analizat la FANATIK SUPERLIGA duelul de pe Arena Naţională.
14:10
Românii care primesc ajutor social ar putea primi mai puțini bani de la stat. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească pentru suma întreagă # Fanatik
Românii care primesc ajutor social și care nu îndeplinesc o anumită condiție vor pierde o parte din sumă. Măsura face parte din pachetul de reforme administrative.
Acum 8 ore
14:00
Cu cât au crescut cheltuielile lunare ale unei familii, la o săptămână de la majorarea TVA. Scumpiri majore # Fanatik
La cât au ajuns cheltuielile lunare pentru o familie cu doi adulți și un copil de doi ani, la o săptămână de la majorările din 1 august 2025. Analiză detaliată a scumpirilor.
14:00
Gigi Becali, discurs războinic despre Daniel Birligea după FCSB – Drita 3-2: “A fost hingherit!” # Fanatik
Gigi Becali a fost încântat de prestația lui Daniel Bîrligea din FCSB - Drita 3-2, dar și de lacrimile sale de la final. Patronul „roș-albaștrilor” l-a comparat cu un mare războinic
13:40
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul pescarului care a generat mari controverse # Fanatik
Cazul unui pescar care a dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani a făcut înconjurul lumii, iar de abia acum, autoritățile au găsit un răspuns.
13:40
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu se uită la meciurile Universității Craiova din cauza lui Mirel Rădoi: “Ca să nu fiu ordinar!” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că nu se uită la meciurile Universităţii Craiova pentru că îşi doreşte mereu să piardă rivala. Iar acest lucru nu este moral faţă de finul Mirel Rădoi.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.