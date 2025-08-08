Dan Petrescu renunță la un fotbalist transferat cu surle și trâmbițe de CFR Cluj. Nu a fost folosit nici măcar un minut!
Fanatik, 8 august 2025 18:30
Kosovarul Drilon Islami, fost căpitan de FK Priștina, nu mai e dorit de Dan Petrescu, deși a fost transferat în luna iunie
• • •
Acum 5 minute
18:40
Metaloglobus - Dinamo va avea loc în etapa a 5-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul formației din Ștefan cel Mare.
18:40
Camioanele lui Elon Musk din oțel inoxidabil, folosite la testele de lansare a rachetelor. Decizia neașteptată luată de Forțele Aeriene ale SUA privind Tesla # Fanatik
Camioanele lui Elon Musk ar putea fi folosite de Forțele Aeriene ale SUA. Cum ar putea arăta viitorul Tesla și care este planul?
18:40
Pată pe emblema Barcelonei! Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA pentru că au încălcat regulile antidoping # Fanatik
Lamine Yamal și Robert Lewandowski au fost pedepsiți de UEFA, după ce au încălcat regulile antidoping în sezonul trecut. Ce sancțiuni au primit jucătorii Barcelonei .
Acum 15 minute
18:30
Acum 30 minute
18:20
Ce au descoperit medicii după moartea tinerei de 19 ani din Brașov. De ce a murit la o săptămână după naștere: doi copii au rămas fără mamă # Fanatik
O tânără de 19 ani din Brașov a murit la o săptămână după ce a născut. Femeia mai avea acasă un copilaș de doar un an. Care este cauza tragediei?
Acum o oră
18:10
Tragedie în fotbalul românesc! A murit Robert Vișan, unul dintre agenții apropiați de frații Becali # Fanatik
Robert Vișan, unul dintre acționarii firmei Becali Sport, a murit pe data de 8 august. Care a fost principala cauză a decesului.
17:50
Ce audiențe au făcut posturile TV cu înmormântarea lui Ion Iliescu. Surpriza din clasament # Fanatik
Peste 1,6 milioane de români au urmărit funeraliile lui Ion Iliescu la TV. Vezi ce audiență au avut cele mai cunoscute posturi TV din România.
17:50
Revenire completă la FCSB! Gigi Becali a „țipat”, iar FRF și LPF au modificat regulamentul de urgență: „Se poate spune că i-am trezit” # Fanatik
Veste excelentă pentru FCSB. Doleanțele lui Gigi Becali au fost ascultate, iar FRF și LPF au modificat regulamentul în regim de urgență
Acum 2 ore
17:40
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei # Fanatik
Cel mai lung pod suspendat de pe glob se construiește cu 14 miliarde de euro. Are rolul de a uni Sicilia de restul Italiei.
17:30
Vești proaste pentru Mircea Lucescu. Viitoarea adversară a României din preliminariile CM 2026 are echipe neînvinse în cupele europene # Fanatik
Cele patru formații din Cipru, angrenate în preliminariile competițiilor continentale, au obținut trei victorii și un egal în meciurile din această săptămână
17:10
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Andrei Borza la Rapid: “Pederzoli a vrut să-l amendeze” # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre episodul lui Andrei Borza de la festivalul de muzică Neversea. Directorul sportiv, Mauro Pederzoli, a vrut să-i dea o amendă uriașă
17:10
(P) „Am fost pe 315 stadioane, dar FC Argeș e acasă”. Povestea fanului care a dat mâna cu Dobrin # Fanatik
După peste 30 de țări vizitate cu scopul de a vedea meciuri și peste 300 de stadioane, Andrei rămâne legat de FC Argeș și prin poveștile pe care le spune altora. Unele sunt glume, altele […]
17:00
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Jumătate din majorarea TVA de la 1 august putea fi acoperită de datornicii care au avut legături cu Ioan Niculae, Marian Iancu și Sorin Blejnar # Fanatik
Datoriile la bugetul statului provin de la multe firme controlate de persoane influente, cu probleme penale și legături suspecte
16:50
Cât costă o sticlă cu apă plată la Untold 2025 și cum arată celelalte prețuri de la festivalul din Cluj Napoca? Tabelul cu lista.
16:50
Oldies But Goldies, sâmbătă, 9 august, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre marele Ilie Balaci # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 9 august, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor dialoga despre legenda Universității Craiova, Ilie Balaci
Acum 4 ore
16:40
Cine e milionarul care a făcut un scandal imens în avion și a amenințat că va da foc unei stewardese. Are două soții și trei copii # Fanatik
Cine este omul de afaceri ce a iscat o dispută aprinsă în avion și i-a spus unei stewardese că îi dă foc. Are două partenere și 3 copii.
16:40
Liga a 2-a a României vine cu a doua etapă din noul sezon regulat. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre noua ediție a eșalonului secund din fotbalul românesc.
16:30
Ponturile lui SuperGigi pentru etapa a 5-a din SuperLiga. Pronostic surprinzător la Universitatea Craiova – FC Hermannstadt # Fanatik
SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a 5-a etapă din SuperLiga. Ce pronostic a oferit expertul în betting la FCSB - Unirea Slobozia.
16:20
Mihai Rotaru a exultat în direct dupa verdictul medicilor în cazul lui Nicusor Bancu: “E bucuria dimineții” # Fanatik
Deși a câștigat categoric meciul cu Spartak Trnava, Craiova era îngrijorată cu privire la situația medicală a lui Nicușor Bancu. Mihai Rotaru a dezvăluit care este starea de sănătate a căpitanului din Bănie
16:00
Pedofil săltat de polițiști, în Capitală. A agresat o copilă de 13 ani într-un mijloc de transport în comun # Fanatik
Un pedofil a fost săltat de oamenii legii din București, după ce a agresat o minoră într-un mijloc de transport în comun
16:00
Mircea Lucescu, decizie bombă! Îl cheamă pe Alex Mitrită, din China, la națională: “S-a răzgândit!” # Fanatik
Horia Ivanovici a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Mircea Lucescu a decis să îl convoace pe Alexandru Mitriță la echipa națională.
15:40
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la un astfel de rezultat # Fanatik
Un adolescent în vârstă de doar 15 ani a devenit milionar peste noapte. A avut o idee genială la doar 7 ani, iar acum se bucură de un succes uriaș.
15:40
Laurentiu Reghecampf, răspuns caustic după ce a fost criticat de Anamaria Prodan: “Oamenii care nu au ce face vor să iasă în evidență” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf, răspuns tare pentru Anamaria Prodan. Ce a spus după ce a acceptat oferta de a antrena la „Real Madridul Africii”.
15:30
Dezvăluirile barmanului din Cluj care i-a făcut cinste artistului Post Malone, înainte de Untold: ”A stat trei ore la băut” # Fanatik
Post Malone a ieșit la plimbare pe străzile din Cluj Napoca înainte să urce pe scena de la Untold. Ce a mâncat și ce a băut?
15:20
Laurentiu Reghecampf, intervenție în direct din Sudan. Prima reacție după ce a semnat cu Al-Hilal: “Bonus cu 6 zerouri” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, prima reacție după ce a semnat cu Al-Hilal Omdurman din Sudan.
15:10
Nicușor Dan, criticat că a lipsit de la funeraliile lui Iliescu. Antonescu: „Nu are curaj să aprindă o lumânare” # Fanatik
Crin Antonescu îl critică dur pe Nicușor Dan pentru că nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu, deși era in incinta Palatului Cotroceni: „a stat ascuns în birou”.
15:00
Guvernul României a decis să nu aprobe astăzi modificările aduse la Pilonul 2 de pensii ce prevede limitarea sumelor retrase
15:00
Drama familiei studentului înecat în Alaska se amplifică: „Îl aducem acasă abia peste 10 săptămâni!” Ce voia să facă băiatul cu banii strânși în SUA # Fanatik
Ce planuri avea cu banii studentul român care a decedat în Alaska în timp ce se afla la paddleboarding alături de prieteni. De ce va dura repatrierea 10 săptămâni?
15:00
Adrian Mutu, verdict ferm dupa FCSB – Drita 3-2: “Au fost loviți în orgoliu”. Cine sunt evidențiații “Briliantului” # Fanatik
Adrian Mutu, concluzii după FCSB - Drita 3-2. Pe cine a scos „Briliantul” în evidență după remontada de pe Arena Națională.
14:50
Ștefan Baiaram, chemat de Mircea Lucescu la națională pentru meciurile din septembrie: “Unul dintre vârfurile generației sale” # Fanatik
Ştefan Baiaram este surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie cu Canada şi Cipru. Ce jucători de la Universitatea Craiova vor fi convocaţi.
14:50
Guvernul a aprobat un serviciu medical gratuit pentru tineri între 11 și 26 de ani. Măsura face parte din reforma sistemului sanitar.
Acum 6 ore
14:40
Un bărbat a murit chiar în ziua nunții sale. Ce declarații a făcut aleasa inimii lui, care a rămas văduvă la câteva ore după ce și-au jurat iubire eternă.
14:30
Gino Iorgulescu i-a dat mesaj de urgență lui Gigi Becali în problema Edjouma la FCSB: “A zis că încearcă să rezolve problema” # Fanatik
Gigi Becali, ajutat de Gino Iorgulescu. Ce se întâmplă cu problema lui Malcom Edjouma, cel care nu este trecut pe lista jucătorilor eligibili de la FCSB pentru SuperLiga.
14:20
Laurențiu Reghecampf a analizat din Sudan FCSB – Drita 3-2: “Aveau nevoie de remontada asta” # Fanatik
Laurenţiu Reghecampf a urmărit FCSB - Drita 3-2 din Sudan, unde a semnat cu Al Hilal. Antrenorul a analizat la FANATIK SUPERLIGA duelul de pe Arena Naţională.
14:10
Românii care primesc ajutor social ar putea primi mai puțini bani de la stat. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească pentru suma întreagă # Fanatik
Românii care primesc ajutor social și care nu îndeplinesc o anumită condiție vor pierde o parte din sumă. Măsura face parte din pachetul de reforme administrative.
14:00
Cu cât au crescut cheltuielile lunare ale unei familii, la o săptămână de la majorarea TVA. Scumpiri majore # Fanatik
La cât au ajuns cheltuielile lunare pentru o familie cu doi adulți și un copil de doi ani, la o săptămână de la majorările din 1 august 2025. Analiză detaliată a scumpirilor.
14:00
Gigi Becali, discurs războinic despre Daniel Birligea după FCSB – Drita 3-2: “A fost hingherit!” # Fanatik
Gigi Becali a fost încântat de prestația lui Daniel Bîrligea din FCSB - Drita 3-2, dar și de lacrimile sale de la final. Patronul „roș-albaștrilor” l-a comparat cu un mare războinic
13:40
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul pescarului care a generat mari controverse # Fanatik
Cazul unui pescar care a dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani a făcut înconjurul lumii, iar de abia acum, autoritățile au găsit un răspuns.
13:40
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu se uită la meciurile Universității Craiova din cauza lui Mirel Rădoi: “Ca să nu fiu ordinar!” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că nu se uită la meciurile Universităţii Craiova pentru că îşi doreşte mereu să piardă rivala. Iar acest lucru nu este moral faţă de finul Mirel Rădoi.
13:30
Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu. Nu a fost însă la înmormântarea lui: ”Un om echilibrat” # Fanatik
Nicușor Dan a declarat că l-a votat pe Ion Iliescu în 2000. Acum, în calitate de președinte, nu a fost prezent la funeraliile fostului șef de stat.
13:20
Jucătorii care l-au dat pe spate pe Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Și-a revenit George Popescu, asta e echipă”. Cine frâna jocul # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care au fost jucătorii ce l-au impresionat în FCSB - Drita 3-2, din turul 3 UEFA Europa League.
13:10
Gigi Becali a dezvăluit în direct ce a vorbit cu Meme Stoica la pauza din FCSB – Drita 3-2: “Mihai nu zicea niciodată așa ceva” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit dialogul pe care l-a avut cu Mihai Stoica la pauza meciului FCSB - Drita 3-2. Cum a ajuns Edjouma să schimbe soarta partidei.
13:00
Analiza după remontada spectaculoasă din FCSB – Drita 3-2: “Au arătat parțial ca sezonul trecut” # Fanatik
FCSB a revenit de la 0-2 cu Drita și a câștigat cu 3-2. Specialiștii Fanatik au analizat remontada „roș-albaștrilor” și au tras câteva concluzii.
13:00
Mai începe sau nu școala pe 8 septembrie? Ce se întâmplă cu profesorii și elevii la început de an școlar: „Se va boicota” # Fanatik
Sindicatele din educație amenință cu boicotarea anului școlar și grevă generală! Ce se întâmplă cu elevii și profesorii din septembrie?
12:50
Ce valoare vor avea bursele în anul școlar 2025 – 2026. Află câți bani vor primi lunar elevii de la stat, în contextul reducerii cheltuielilor statului.
Acum 8 ore
12:40
Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au câștigat la loto. Au încasat un milion de lire sterline # Fanatik
Cum au aflat copiii unui bărbat, care a suferit de cancer, că au câștigat la loto. Au dobândit suma de un milion de lire sterline.
12:40
Gigi Becali, euforic după remontada din FCSB – Drita 3-2: „Vreau să câştigăm Europa League!” Ce a simţit la 0-2 pentru kosovari. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali şi-a schimbat discursul după FCSB - Drita 3-2. Patronul roş-albaştrilor a stabilit un obiectiv extrem în acest sezon european: câştigarea Europa League.
12:30
Ioan Becali nu l-a menajat pe Nicușor Dan după absența la funeraliile lui Ion Iliescu: “Bă, să nu te duci la catafalc” # Fanatik
Ioan Becali a răbufnit la adresa lui Nicușor Dan după ce Președintele României a absentat de la funeraliile lui Ion Iliescu: „Am rămas șocat”
12:20
O bătrână a murit, după ce mașina pe care o conducea a căzut într-o râpă, în Breaza. Alte trei pensionare au fost rănite # Fanatik
O bătrână a murit pe loc, după ce a căzut cu mașina într-o râpă din Breaza, județul Prahova. Alte trei pensionare au fost rănite
12:10
Polițist din Vrancea, mort la 22 de ani după un gest inconștient. Cum s-a transformat o glumă într-o tragedie # Fanatik
Alexandru Muraru, tânăr polițist din Vrancea, a murit la 22 de ani. A căzut de pe capota unei mașini, din cauza unui joc inconștient.
