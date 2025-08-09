Compensarea 100% a vaccinului HPV, extinsă cu opt ani până la 26 de ani

15:20

Dezvăluiri surpriză făcute de fostul preşedinte Iliescu despre judeţul nostru, la jumătate de secol de la numirea lui aici ca prim-secretar PCR aici. Reporterii „Ziarului de Iaşi“ au avut răbdarea de a citi pe îndelete cartea de 450 de pagini „Destinul unui om de stânga. Amintiri“, publicată recent de Ion Iliescu, iar câteva zeci de pagini ne-au trezit un interes aparte: fostul lider comunist vorbeşte exclusiv despre perioada ieşeană. Cum a „deturnat“ el marele proiect industrial al construirii CUG-ului, pe care dictatorul îl stabilise la Paşcani? Cum i-a păcălit pe cerberii arhitecţi ai lui Ceauşescu pentru a construi Pasajul Piaţa Unirii? În ce locuri neaşteptate a fost cazat? Cum a implementat la Iaşi, în premieră în ţările comuniste, colectarea selectivă a gunoiului, la care însă a renunţat pentru că ieşenii furau pungile de plastic? Despre cutremurul din '77, Iliescu spune că ar fi fost „o şansă“ pentru modernizarea oraşului.Tot această calamitate a făcut posibilă construirea unor bulevarde precum Independenţei sau Păcurari. Ce ieşeni sunt lăudaţi în cartea fostului şef de stat? Articolul CUG-ul, la Paşcani? Dezvăluiri absolut surprinzătoare despre istoria recentă a Iaşului, spuse de Ion Iliescu în ultima sa carte. În anii ’70 el a fost prim-secretar PCR aici apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.