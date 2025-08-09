Armin van Buuren și Post Malone, protagoniștii celei de-a doua seri de UNTOLD: „Este ceva ce nu am văzut în alte țări”
StirileProtv.ro, 9 august 2025 08:00
Un show spectaculos de lumini și artificii a marcat a doua noapte de UNTOLD. Tribunele au fost pline până la refuz.
Vremea azi, 9 august. România se pregătește de un val de căldură extremă. Temperaturile vor ajunge la 37°C. Unde va ploua # StirileProtv.ro
Sâmbătă se face mai cald decât vineri. Nu prea vedem norii, iar în sudul și în vestul României o să fie caniculă și o să crească disconfortul termic.
Tineri bătuți într-un local din Bacău pentru că nu l-au invitat pe un bărbat la masă cu ei. Agresorii, reținuți # StirileProtv.ro
Doi bărbați din Sascut, județul Bacău, au ajuns după gratii după ce au făcut scandal la cârciuma din sat.
Fostul club Bellagio era locul petrecerilor lui Radu Mazăre. Clădirea se afla în subordinea Ministerului Culturii # StirileProtv.ro
Este anchetă la Constanța, după incendiul violent care a distrus cândva faimosul club Bellagio din centrul stațiunii Mamaia.
Acțiunile companiilor de apărare europene scad după informațiile despre negocierile SUA și Rusiei pentru pace în Ucraina # StirileProtv.ro
Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri după ce Bloomberg a relatat că oficiali din SUA şi Rusia lucrează la un posibil acord pentru încetarea războiului din Ucraina, scrie CNBC.
Un tânăr din Hunedoara a fost urmărit de poliție după ce și-a agresat tatăl și i-a furat mașina # StirileProtv.ro
Urmărire ca în filme pe străzile unei comune din Hunedoara. Un bărbat de 28 de ani și-a agresat tatăl, apoi i-a luat cheile de la mașină și a plecat noaptea la plimbare, deși nu avea permis de conducere iar autoturismul nu era înmatriculat.
Donald Trump a anunțat unde și când se va întâlni cu Vladimir Putin. Reacția Kremlinului # StirileProtv.ro
Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că „mult aşteptata întâlnire” cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest), relatează AFP.
După aproape 24 de ani, au fost identificate rămășițele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie # StirileProtv.ro
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta.
O femeie a fost înjunghiață în plină stradă, în sectorul 3 al Capitalei. Agresorul a fost reținut # StirileProtv.ro
O femeie a fost înjunghiată, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei și a fost dusă imediat la spital. Agresorul, care conform primelor informaţii a atacat-o din senin, a fost reţinut și acuzat de tentativă de omor.
Kenya a fost declarată vineri liberă de tripanosomiază umană africană, cunoscută şi sub numele de „boala somnului", de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, devenind a zecea ţară care atinge acest obiectiv important, transmite agenţia Xinhua.
Un bărbat înarmat cu cuțit a fost împușcat mortal de poliție în incinta unui spital, după ce a atacat personalul # StirileProtv.ro
Poliţia din Virginia de Vest a împuşcat mortal, vineri, un bărbat care era agresiv şi îi ameninţa cu un cuţit pe cei din jur în unitatea de primiri urgenţe a unui spital din Charleston, au declarat autorităţile, potrivit AP.
„Lista rușinii”. Românii cu datorii la stat ar putea apărea pe site-urile autorităților fiscale. Proiect # StirileProtv.ro
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, conform unui proiect de lege publicat de Ministerul Dezvoltării.
Doi străini, suspectați de implicare în operațiuni de manipulare electorală după ce au lipit afișe cu Maia Sandu # StirileProtv.ro
Doi bărbaţi Helsinki şi Sevastopol au fost reţinuţi, vineri, la Chişinău, fiind suspectaţi că au lipit afişe cu conţinut de chemare la ură socială, interetnică şi religioasă.
O substanță misterioasă de pe Marte ar putea fi un mineral încă necunoscut. Descoperirea oferă noi indicii despre planetă # StirileProtv.ro
Oamenii de știință au identificat straturi neobișnuite de sulfați de fier pe Marte, posibil un mineral nou. Studiul oferă indicii despre procesele chimice și termice care modelează suprafața planetei și formarea planetelor telurice.
Românii din Cernăuți cer sprijinul MAE pentru salvarea învățământului în limba română: „Situaţia este destul de complicată” # StirileProtv.ro
Liderii comunităţii româneşti din Cernăuţi i-au cerut, vineri, ministrului de Externe, Oana Ţoiu, să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene pentru protejarea unităţilor de învăţământ cu predare în limba română.
Bolojan cere miniştrilor să îşi publice declaraţiile de avere. Premierul consideră transparenţa o datorie morală şi politică # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut, vineri, miniştrilor şi altor demnitari să publice declaraţiile de avere şi interese, ca o dovadă de transparenţă, principiu care doreşte să stea la baza funcţionării acestui Guvern.
Horoscop 9 august 2025, cu Neti Sandu. Lună Plină, provocări și revelații în relații și carieră # StirileProtv.ro
Horoscop 9 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună Plină, cu provocări azi. Poate că avem o agendă încărcată și o să vrem să bifăm, punct cu punct, tot ce ne-am propus, ca să mulțumim pe toată lumea.
SUA şi Rusia lucrează la o înţelegere asupra teritoriilor sale. Singurul mod în care Zelenski le va putea ceda # StirileProtv.ro
SUA și Rusia poartă discuții pentru un acord de încetare a războiului din Ucraina, care ar consfinți controlul rusesc asupra teritoriilor ocupate. Zelenski respinge cedarea de teritorii fără un referendum, potrivit Bloomberg și Fox News.
Paraziții și Vama Veche nu vor mai urca pe scena Untold 2025. Care sunt motivele invocate de cele două trupe # StirileProtv.ro
Paraziții și Vama Veche, două dintre trupele anunțate la Untold 2025, nu vor mai urca pe scenă. Paraziții invocă motive independente și anunță o pauză de la apariții live, iar Vama Veche se retrage după neînțelegeri cu organizatorii.
Tarifele impuse de Trump vor accentua criza de consum din Statele Unite. Americanii cu venituri mici vor fi cei mai afectați # StirileProtv.ro
Experții avertizează că tarifele vamale impuse de administrația Trump vor adânci criza de consum din Statele Unite. Se scumpesc hainele, pantofii, mașinile și medicamentele, iar americanii cu venituri mici vor fi cei mai afectați.
Un șofer a scăpat miraculos, după ce duba sa a fost lovită de tren, în Polonia | VIDEO # StirileProtv.ro
Un accident dramatic s-a petrecut lângă orașul Cracovia din Polonia. O dubă a fost spulberată de un tren de pasageri.
Israelul a aprobat prima fază prin care armata va prelua controlul total asupra Fâșiei Gaza. Ce a recunoscut Netanyahu # StirileProtv.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza, care este probabil prima fază prin care armata va prelua controlul total asupra Fâșiei.
Președintele Consiliului European critică planul Israelului privind Gaza. Decizia ar putea afecta relațiile UE - Israel # StirileProtv.ro
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat vehement vineri planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, apreciind că o astfel de decizie „trebuie să aibă consecinţe asupra relaţiilor între UE şi Israel”.
Parada camioanelor personalizate la Alba Iulia. Mastodontul roz Pisy Truck, unul dintre atracțiile evenimentului # StirileProtv.ro
Pentru că își petrec mai tot timpul în curse, șoferii de TIR investesc bani serioși ca să își transforme mastodonții în case pe roți, moderne și uneori chiar excentrice.
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune # StirileProtv.ro
România figurează și anul acesta pe harta mondială „Blue Flag”, însă doar câteva plaje de pe litoralul românesc respectă standardele internaționale, primind steagul albastru, simbol al curățeniei, siguranței și protecției mediului.
Peste 100.000 de participanți au trăit prima noapte magică a Untold 2025: „E fantastic, toată lumea ar trebui să vină” # StirileProtv.ro
Peste 100.000 de oameni, veniți din toate colțurile lumii, au trăit din plin prima noapte a festivalului Untold.
Profesorii care-și discriminează elevii vor putea fi raportați anonim de copii și părinți organelor de cercetare # StirileProtv.ro
Profesorii care-și discriminează elevii pe baza etniei, a stării de sănătate ori a statutului social vor putea fi raportați anonim de copii și părinți. Și nu doar superiorilor lor, ci și organelor de cercetare penală.
România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de rețelele sociale. Vara, timpul petrecut pe telefon crește # StirileProtv.ro
Pentru mulți tineri și adolescenți dependența de telefon se accentuează vara. Media zilnică de utilizare a ecranelor crește alarmant și ajunge să depășească 6 ore.
Românca de 20 de ani din Italia care a sedat și jefuit bătrâni, riscă ani grei de închisoare. Legea din peninsulă este dură # StirileProtv.ro
O româncă de 20 de ani a fost arestată în Italia și este în centrul unei anchete care a provocat multă indignare în Peninsulă. Tânăra este acuzată că a furat 4.500 de euro și un ceas de la 2 bărbați în vârstă, după ce i-a sedat în locuințele lor.
Poliția „curăță” trotuarele de mașinile parcate ilegal, în București. Șoferii primesc și câte opt amenzi # StirileProtv.ro
În București a început curățarea străzilor de mașinile parcate ilegal sau abandonate care blochează trecerea pietonilor. Poliția Locală aplică amenzi, iar oficialii promit trotuare libere și zone verzi, în timp ce șoferii cer soluții pentru parcare.
Primăriile din România, obligate să reducă personalul cu 20%: „Vom face o economie de peste șapte milioane de lei pe an” # StirileProtv.ro
Este îngrijorare în toate primăriile din țară, după ce Guvernul a anunțat că numărul angajaților din administrația locală va fi redus cu o cincime.
Ministrul Economiei anunță exploatarea grafitului din Gorj. Proiectul va crea locuri de muncă și va sprijini economia țării # StirileProtv.ro
Radu Miruţă a anunțat că a semnat o hotărâre de Guvern care permite României să exploateze zăcămintele de grafit din judeţul Gorj. El afirmă că exploatările de la Baia de Fier vor fi făcute în interesul țării şi vor aduce locuri de muncă.
Ce prevede proiectul privind plata pensiilor private. Inițiatorii se pregătesc de eventuale procese # StirileProtv.ro
Se anunță schimbări importante care îi vizează pe toți românii care contribuie la Pilonul 2 de pensii și sunt 8,3 milioane.
O viitură puternică a blocat Transfăgărășanul timp de câteva ore. Apele au adus pe șosea cantități mari de pietre și crengi # StirileProtv.ro
O viitură puternică a blocat Transfăgărășanul în zona Piscu Negru. A plouat torențial, iar apele au adus pe șosea cantități mari de pietre și crengi.
Măsuri drastice plănuite de Guvern pentru a face rost rapid de bani la buget. „Când finanțatorul dă bani vine și cu condiții” # StirileProtv.ro
Peste 6.000 de posturi din administrația publică vor dispărea, iar toți cei rămași, inclusiv șefii, vor fi evaluați în fiecare an și notați în funcție de performanțe.
Școala de Vară GPeC: cursuri intensive de E-Commerce și Digital Marketing, team-building și networking la aer curat de munte # StirileProtv.ro
Școala de Vară GPeC, la a 15-a ediție, oferă între 27-31 august 2025 cursuri intensive de E-Commerce și Marketing Digital, plus networking și team-building la munte, în Moeciu de Sus. Înscrierile sunt deschise online.
Avocat: Interzicerea încasării întregii sume din pensia privată este „o îngrădire gravă a dreptului de proprietate” # StirileProtv.ro
O propunere legislativă care vizează modul în care se vor plăti pensiile private din pilonul doi a stârnit îngrijorare printre experți și contribuabili. Proiectul prevede ca beneficiarii să-și primească banii eșalonat pe o perioadă de 10 ani.
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului după un amplu proiect de conservare. FOTO # StirileProtv.ro
Vineri, 8 august, Consiliul Județean Hunedoara a organizat evenimentul „Ziua Porților Deschise” la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Gestul disperat al unei femei de 81 de ani, din Capitală, pentru a-și salva soțul de chinuri. Finalul i-a adus o condamnare # StirileProtv.ro
O poveste pe cât de dramatică, pe atât de tristă a adus o fostă contabilă din Capitală în postura de a fi condamnată pentru tentativă de omor.
Un grup de cercetători a descoperit o soluție care ar putea elimina boala Alzheimer: ”N-am mai văzut nimic asemănător” # StirileProtv.ro
O echipă de cercetători de la Harvard Medical School a identificat o deficiență care, în opinia lor, ar putea fi cauza principală a bolii Alzheimer.
Copilul de 9 ani și tatăl său, care s-au electrocutat lângă piscina gonflabilă, se întorseseră din Germania în vacanță # StirileProtv.ro
Un băiețel de nouă ani și tatăl său, ambii cetățeni germani, au murit electrocutați la Cârța, în județul Sibiu. Se jucau pe marginea unei piscine gonflabile prevăzute cu o pompă electrică. În zadar au încercat salvatorii să-i readucă la viață.
Ipoteza luată în calcul de anchetatori după incendiul de la clubul din Mamaia. Clădirea era în paragină # StirileProtv.ro
Este anchetă în stațiunea Mamaia, după ce un incendiu puternic a distrus fostul club Bellagio. Focul ar fi fost aprins în mod iresponsabil de persoane necunoscute, este ipoteza luată în calcul de anchetatori.
Cauza decesului tinerei de 19 ani care a murit la o săptămână după ce a născut la spitalul din Brașov. Ancheta continuă # StirileProtv.ro
Femeia de 19 ani care a murit la Spitalul Județean de Urgență Brașov, la o săptămână după ce a născut natural, avea o infecție bacteriană, conform necropsiei trimise procurorilor care anchetează circumstanțele decesului.
Cum găsești cele mai bune ferry-uri și bărci pentru o vacanță în Grecia. Cât durează și cât costă biletele # StirileProtv.ro
Planificarea unei vacanțe de neuitat în Grecia presupune și alegerea celor mai bune ferry-uri sau bărci pentru a explora insulele. Este vorba și despre cum te vei deplasa între minunatele insule ale țării, asta dacă nu vrei să stai într-un singur loc.
Cum îi adormea românca de 20 de ani pe bătrânii italieni pe care îi jefuia, după ce o primeau în casă # StirileProtv.ro
O româncă este anchetată în Italia pentru că ar fi înșelat și jefuit mai mulți bătrâni din Genova. Le-ar fi pus substanțe sedative în băuturi, provocându-le inconștiență, iar apoi îi lăsa fără bani și bunuri de valoare.
Germania a oprit exporturile de arme care ar putea fi folosite în Gaza. Cum și-a motivat decizia parlamentul de la Berlin # StirileProtv.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că guvernul de la Berlin nu va aproba niciun export de armament care ar putea fi folosit în Fâşia Gaza.
Două „vrăjitoare” din Capitală, reținute pentru înșelăciune. Au escrocat o tânără de 23 de ani cu 31.000 de euro # StirileProtv.ro
Două femei din Capitală au fost reținute de polițiști pentru înșelăciune. Se dădeau drept vrăjitoare și ar fi escrocat o femeie, de la care au primit 31.000 de euro pentru rezolvarea unor probleme amoroase.
Proiectul Legii plății pensiilor private finalizează cadrul legislativ conform standardelor Uniunii Europene și OECD # StirileProtv.ro
Legea de plată a pensiilor private este ultima verigă dintr-o arhitectură legislativă a sistemului de pensii private.
Veste rea pentru Traian Băsescu. Guvernul Bolojan nu i-a aprobat cererea de atribuire a unei locuințe # StirileProtv.ro
Proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe pentru Traian Băsescu, în calitate de fost şef de stat, nu s-a aflat pe lista celor adoptate în şedinţa de vineri a Guvernului.
Ucraina va marca anual, pe 31 august, Ziua Limbii Române, potrivit anunțului făcut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
