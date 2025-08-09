Accident grav la ieșirea de pe A1 spre Timișoara. O mașină a lovit parapetul, o persoană rănită
Stiripesurse.ro, 9 august 2025 09:30
Sâmbătă dimineață, în jurul orei 08:40, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Topolovățu Mare au intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare pentru asigurarea măsurilor PSI în urma unui accident rutier produs la ieșirea de pe A1 km 494, spre Timișoara, Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
09:40
LPF a anunţat programul etapei a şaptea a Superligii. Trei partide sunt programate la 24 august, conform news.ro.Vineri, 22 augustOra 19.00 UTA Arad - Unirea SloboziaOra 21.30 Metaloglobus Bucureşti - FC RapidSâmbătă, 23 augustOra 18.45 FC Botoşani - FK Csikszereda Miercurea CiucOra 21. Citește mai departe...
Acum 15 minute
09:30
Accident grav la ieșirea de pe A1 spre Timișoara. O mașină a lovit parapetul, o persoană rănită # Stiripesurse.ro
Sâmbătă dimineață, în jurul orei 08:40, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Topolovățu Mare au intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare pentru asigurarea măsurilor PSI în urma unui accident rutier produs la ieșirea de pe A1 km 494, spre Timișoara, Citește mai departe...
09:30
Atenție, părinți! COVID-19 lovește din nou copiii – cazurile cresc alarmant în spitale # Stiripesurse.ro
INSP semnalează o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 tratate în spitalele de specialitate, comparativ cu începutul anului. Potrivit datelor transmise către News. Citește mai departe...
Acum 30 minute
09:20
După vizita ministrului de Externe Oana Țoiu la Kiev, Ucraina va sărbători, în premieră, Ziua Limbii Române # Stiripesurse.ro
Pe 31 august, Ucraina va sărbători, în premieră, Ziua Limbii Române. Intenția autorităților ucrainene a fost anunțată în contextul vizitei la nivel înalt efectuate la Kiev de ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, transmite IPN, informează Rador. Citește mai departe...
09:20
România suspectează un mare sabotaj al Rusiei: Au contaminat țițeiul și au generat o criză de proporții în țara noastră # Stiripesurse.ro
Săptămâna trecută, România a primit un lot contaminat de țiței din Azerbaidjan, ceea ce a dereglat serios sistemul energetic din țara noastră. S-a aprobat scoaterea rapidă din stocurile de urgență și criza a fost parțial depășită, însă acum se caută vinovații. Citește mai departe...
Acum o oră
09:10
Comisia Europeană pregătește un plan gigant, care ar putea ajuta un sector vital al României: Se intră în epoca vitezei pe toate liniile # Stiripesurse.ro
Comisia Europeană are în pregătire un plan de mare amploare pentru a investi serios în transportul feroviar de mare viteză în toată Europa. Citește mai departe...
09:00
Acordul de export de gaze din Egipt, în valoare de 35 de miliarde de dolari, este 'cel mai mare' din istoria Israelului # Stiripesurse.ro
Compania israeliană NewMed Energy și partenerii săi dintr-un proiect de gaze din Marea Mediterană au semnat un acord modificat cu compania egipteană Blue Ocean Energy (BOE) pentru a extinde semnificativ exportul de gaze naturale din Israel către Egipt, scrie offshore-energy.biz. Citește mai departe...
09:00
Victor Chirilă: Ce riscă Republica Moldova dacă va fi condusă de o majoritate antieuropeană și antiromânească # Stiripesurse.ro
Pentru cei care mai stau încă pe gânduri cu cine să voteze sau, în general, să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, las aici câteva inevitabile consecințe, dacă în viitorul parlament am avea o majoritatea antieuropeană, implicit Citește mai departe...
09:00
Bruxelles-ul vrea să renunțe la gazul rusesc. Turcia ar putea să-l mențină în circulație neobservat # Stiripesurse.ro
Turcia nu va sprijini planul Uniunii Europene de a renunța la importurile de gaze rusești, amenințând eforturile Bruxelles-ului de a elimina dependența rămasă a blocului comunitar de energia Moscovei, scrie politico.eu. Citește mai departe...
09:00
Situația din Gaza scapă de sub control: Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte de urgenţă duminică # Stiripesurse.ro
Consiliul de Securitate al ONU va convoca duminică, de la ora 10:00 (14:00 GMT), o reuniune de urgență dedicată situației din Gaza, în urma anunțului Israelului privind intenția de a prelua controlul asupra orașului, au precizat vineri, pentru AFP, mai multe surse diplomatice. Citește mai departe...
08:50
SUA vor primi drepturi exclusive pentru dezvoltarea unui coridor de transport între Azerbaidjan și enclava sa Nahichevan, prin Armenia # Stiripesurse.ro
Statele Unite vor primi drepturi exclusive pentru dezvoltarea unui coridor de transport între Azerbaidjan și enclava sa, Republica Autonomă Nakhchivan, separată de teritoriul principal al Azerbaidjanului de teritoriul Armeniei, scrie neftegaz.ru. Citește mai departe...
08:50
VIDEO 80 de ani de la una dintre cele mai mari tragedii din istorie: 70.000 de persoane au murit # Stiripesurse.ro
Japonia marchează sâmbătă 80 de ani de la bombardamentul atomic asupra orașului Nagasaki, eveniment în urma căruia aproximativ 70.000 de persoane au murit, relatează AP News. Citește mai departe...
08:50
Guvernul taie de la persoanele care primesc ajutor social. Cine e vizat? 'Primesc ajutor, dar nu plătesc impozite, amenzi' # Stiripesurse.ro
Autorităţile locale vor putea pune popriri asupra unei părţi din ajutorul social, în situaţia în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local, relatează News.ro. Citește mai departe...
08:50
India intenționează să extindă legăturile comerciale cu alte regiuni din cauza noilor taxe vamale impuse de Statele Unite, informează neftegaz.ru.Acest lucru a fost declarat de adjunctul șefului Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, D. Ravi, care se ocupă de problemele economice. Citește mai departe...
08:50
Președintele OMV a declarat pentru Reuters că are în vedere angajarea unui nou CEO în acest an, precizând că noul director executiv va trebui să echilibreze creșterea atât a afacerii sale consacrate de petrol și gaze, cât și a noilor companii, mai ecologice, scrie Reuters. Citește mai departe...
08:50
Donald Trump a reușit să încheie un război care dura de foarte mult timp: Documentul de pace s-a semnat la Casa Albă # Stiripesurse.ro
La Casa Albă, sub medierea președintelui american Donald Trump, premierul armean Nikol Paşinian și președintele azer Ilham Aliev au pus capăt, vineri, prin semnătură, unui conflict care durează de decenii, transmit agențiile internaționale, citate de Agerpres. Citește mai departe...
Acum 2 ore
08:30
Românii au luat cu asalt drumurile către mare: Trafic paralizat pe Autostrada Soarelului și la vama Ruse # Stiripesurse.ro
Centrul Infotrafic a informat sâmbătă dimineață că, pe majoritatea drumurilor naționale și autostrăzilor din țară, traficul se desfășoară în condiții bune, cu valori reduse de circulație. Citește mai departe...
08:30
Gazprom, compania rusă, denunță decizia Republicii Moldova de a modifica sistemul de aprovizionare cu gaze # Stiripesurse.ro
Gigantul gazier rus Gazprom a denunțat joi o mișcare a autorității pentru gaze din Republica Moldova de a retrage licența filialei sale locale pentru distribuția de gaze, afirmând că această mișcare a prejudiciat filiala sa și a pus în pericol securitatea energetică a Republicii Citește mai departe...
08:30
Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, accidentată la spate, s-a retras din US Open (25 august-7 septembrie), au anunţat vineri organizatorii ultimului turneu de Grand Slam al anului, scrie news.ro. Citește mai departe...
08:20
HARTĂ Meteorologii ANM anunță o zi de foc: Cod galben de caniculă în jumătate de țară și în București # Stiripesurse.ro
Sâmbătă este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Maximele ajung la 38 de grade Celsius. Citește mai departe...
08:20
Pe 4 august 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE) a anunțat decizia de a revoca licența de furnizare a gazelor naturale a Moldoveigaz începând cu 1 septembrie 2025, atribuind funcția de furnizor companiei române Energocom. Citește mai departe...
08:10
Cifrele exacte! Ce s-a întâmplat cu vânzările de imobiliare în România înainte de creșterea TVA # Stiripesurse.ro
Piața imobiliară din România a înregistrat o creștere semnificativă în iulie 2025, cu 66.013 imobile vândute la nivel național, cu 16.820 mai multe față de iunie și cu 8.992 mai multe comparativ cu iulie 2024. În luna iulie 2025, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 66. Citește mai departe...
08:00
La 80 de ani de la atacul atomic din Nagasaki, clopotul restaurat al unei biserici a bătut din nou # Stiripesurse.ro
Un minut de reculegere s-a ţinut la Nagasaki, sâmbătă, la ora la care a avut loc explozia atomică din oraşul japonez în urmă cu 80 de ani, în timp ce clopotul restaurat al unei biserici a sunat pentru prima dată de la atac, informează news.ro. Citește mai departe...
07:50
Atac armat la Universitatea Emory din SUA: un suspect a fost eliminat și un polițist a fost rănit # Stiripesurse.ro
În urma unui atac armat în apropierea Universității Emory din Atlanta, Georgia și a campusurilor CDC, un suspect a fost eliminat și un polițist a fost rănit, informează AP News, citat de Mediafax. Citește mai departe...
07:50
Oprirea războiului nu aduce profit! Scad acțiunile companiilor europene de apărare, pe fondul zvonurilor unui posibil acord SUA–Rusia pentru pace în Ucraina # Stiripesurse.ro
Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri, contrar evoluţiei generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din Statele Unite şi Rusia lucrează la un posibil acord pentru încetarea războiului din Ucraina, transmite Citește mai departe...
Acum 4 ore
07:40
Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind "destul de logică", relatează AFP, citat de AGERPRES. Citește mai departe...
07:20
La 24 de ani distanță, rămășițele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate # Stiripesurse.ro
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continuă să înregistreze progrese treptate în efortul de aproape un sfert de secol de a înapoia rămăşiţele celor Citește mai departe...
07:10
O mulțime de voluntari sud-americani se îndreaptă acum spre frontul ucrainean. Cum reușește Ucraina să atragă un număr mare de luptători internașionali # Stiripesurse.ro
Presa ucraineană dezvăluie o tendință surprinzătoare pe frontul din est: tot mai mulți voluntari străini aleg să se înroleze în armata Ucrainei, iar aproape 40% dintre aceștia provin dintr-o singură regiune, America de Sud. Citește mai departe...
07:00
Agenția pentru Protecția Mediului SUA a început să disponibilizeze angajați sindicalizați # Stiripesurse.ro
Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) a decis să înceteze contractul colectiv cu angajații sindicalizați, măsură ce reprezintă eforturile administrației Trump de a diminua negocierile colective în instituțiile federale, notează Reuters, citat de Mediafax. Citește mai departe...
06:50
Dominic Fritz acuză PSD de sentimentalism după atacurile privind moartea lui Iliescu: Coaliția să revină la muncă # Stiripesurse.ro
Șeful USR, Dominic Fritz, a dat complet uitării atacurile la adresa lui Ion Iliescu. După ce PSD a convocat ședință pe Birou Național, pentru luni, ca să decidă cum va gestiona războiul medicatic lansat de USR după moartea lui Ion Iliescu, Fritz spune că social - democrații sunt Citește mai departe...
06:40
Consiliul de Securitate al ONU urmează să se întrunească duminică pentru a discuta planul Israelului de a prelua oraşul Gaza # Stiripesurse.ro
CSONU urmează să se întrunească duminică pentru a discuta planul Israelului de a prelua oraşul Gaza, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
06:30
Au fost piramidele egiptene centrale energetice uriașe? Știința oferă răspunsul la această controversată teorie # Stiripesurse.ro
De mult timp o idee interesantă a aprins imaginația publicului și a alimentat nenumărate documentare și cărți: teoria conform căreia marile piramide de la Giza nu au fost morminte pentru faraoni, ci mașinării complexe, un fel de centrale electrice antice, capabile să genereze și să Citește mai departe...
06:20
Preşedintele azer, Ilham Aliev, a solicitat ca preşedintele Trump să fie propus pentru Premiul Nobel pentru pace # Stiripesurse.ro
Preşedintele azer, Ilham Aliev, a afirmat că doreşte să îl susţină pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru pace, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
06:10
Pastila zilnică îi ajută pe pacienţi să piardă 12% din greutatea corporală - Studiu # Stiripesurse.ro
O pastilă zilnică pentru pierderea în greutate s-a dovedit că ajută pacienţii să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală, potrivit rezultatelor unui studiu clinic, citate de The Guardian citat de news. Citește mai departe...
06:00
O grupare de români a dat un jaf istoric în Anglia: a reușit să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic # Stiripesurse.ro
O grupare organizată de români a reușit să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic și să fure aproape 50 de milioane de lire sterline, într-un jaf cibernetic fără precedent. Incidentul a declanșat un uriaș scandal în Marea Britanie. Citește mai departe...
06:00
Un judecător federal a blocat măsura administrației Trump de a refuza finanțarea programelor pentru violență domestică # Stiripesurse.ro
Un judecător federal a blocat măsura administrației Trump de a refuza finanțarea programelor pentru violență domestică ce promovează diversitatea, echitatea, incluziunea sau drepturile persoanelor transgender, notează Reuters, citat de Mediafax. Citește mai departe...
Acum 6 ore
05:40
Dronele rusești au reușit să atace o stație de compresoare de pe conducta de gaze transbalcanică, au declarat ieri oficiali ucraineni, informează energypress.gr. Citește mai departe...
05:30
Iată cât de mici vor ajunge pensiile magistraților dacă se va aplica mult discutata reformă a pensiilor speciale # Stiripesurse.ro
Reforma pensiilor speciale, despre care se vorbește de atât de mult timp din cauza inechităților din sistemul de pensii publice, ar reduce drastic veniturile pensionarilor din sistem, dată fiind raportarea la venitul net al salariilor aflate în plată, nu la venitul brut. Citește mai departe...
05:10
Când află profesorii lista actualizată a posturilor din învățământ. Procedura a fost deja publicată în Monitorul Oficial # Stiripesurse.ro
Procedura privind constituirea normelor didactice de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2025 - 2026, ca urmare a aplicării măsurilor adoptate prin legea privind unele măsuri fiscal-bugetare, a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Citește mai departe...
05:00
Administrația Trump amenință brevetele Harvard în valoare de sute de milioane de dolari # Stiripesurse.ro
Departamentul Comerțului al SUA a declanșat o revizuire imediată a proprietății intelectuale obținute de Universitatea Harvard ca urmare a finanțării federale pentru cercetare, amenințând brevete foarte importante ale universității, informează Politico, citat de Mediafax. Citește mai departe...
04:50
Parlamentarul german Michael Gahler a explicat decizia Germaniei de a opri exportul de armament către Israel # Stiripesurse.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a arătat dezamăgit de decizia Germaniei de a sista exportul către Israel de armament care ar putea fi folosit în Gaza. Citește mai departe...
04:40
Zonale în care se găsesc cele șase plaje 'Blue Flag' din România: nisip fin, apă curată și servicii la standarde europene # Stiripesurse.ro
România figurează și în acest an pe harta mondială „Blue Flag”, însă doar șase plaje de pe litoralul românesc respectă standardele internaționale de curățenie, siguranță și protecție a mediului. Cele mai multe sunt în Năvodari, iar una se află în sud, la Olimp. Citește mai departe...
04:30
Bărbat de 77 de ani din Argeș, reţinut după ce şi-a înjunghiat soţia cu un cuţit / Victima a fost transportată la spital # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 77 de ani din judeţul Argeş, suspectat că şi-a înjunghiat soţia cu un cuţit, a fost reţinut pentru 24 de ore. Femeia a fost transportată la spital, informează news.ro.”În ziua de 8 august a.c. Citește mai departe...
04:20
Qatarul amenință UE cu embargoul asupra exporturilor de gaze naturale lichefiate / Dilema Europei # Stiripesurse.ro
Qatar a amenințat că va opri exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) către Uniunea Europeană, ca răspuns la directiva de la Bruxelles privind diligența necesară în ceea ce privește sustenabilitatea corporativă (CSDDD), care a intrat în vigoare la 25 iulie 2025. Citește mai departe...
04:10
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Donald Trump a anunțat data întâlnirii cu Vladimir Putin # Stiripesurse.ro
Situația din Ucraina continuă să fie extrem de tensionată, atât pe front, cât și pe scena diplomatică. Donald Trump a anunțat că este gata să se întâlnească doar cu Vladimir Putin, renunțând la ideea unei întâlniri trilaterale care să-l includă și pe Zelenski. Citește mai departe...
04:00
Handbal masculin: Dinamo Bucureşti câştigă turneul spaniol InterPontes, după finala cu Sporting CP, prima adversară din Liga Campionilor # Stiripesurse.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat vineri seară, turneul spaniol InterPontes, după ce a învins în finala de la Pontevedra, scor 31-29 (14-14), pe Sporting CP, prima sa adversară din grupa A a Ligii Campionilor, în 10 septembrie. Citește mai departe...
03:50
Armenia și Azerbaidjan au semnat un acord de pace mediat de Statele Unite ale Americii # Stiripesurse.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit vineri la Casa Albă liderii Armeniei și Azerbaidjanului pentru semnarea unui acord de pace care încheie decenii de tensiuni și conflicte în Caucaz, relatează Reuters, citat de Mediafax. Citește mai departe...
Acum 8 ore
03:40
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că "mult aşteptata întâlnire" cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest), relatează AFP, citat de AGERPRES. Citește mai departe...
03:10
Horoscopul zilei de 10 august 2025. Peștii retrăiesc trecutul. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
Nativii caută conexiuni autentice. Citește horoscopul zilei de 10 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Pe măsură ce Luna se află în zodia Pești, cei mai mulți realizează că posedă o serie de abilități unice pentru a se vindeca pe cont propriu. Citește mai departe...
03:00
„Farfuria Harvard” poate fi un instrument util pentru a construi mese echilibrate și sănătoase. De asemenea, prin această dietă puteți să slăbiți și să îmbunătățiți funcționarea tractului gastro-intestinal fără sport. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.