Donald Trump dezvăluie detalii despre un viitor acord de pace: Rusia și Ucraina ar urma să facă 'schimb de teritorii'
Stiripesurse.ro, 9 august 2025 11:10
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit vineri despre posibilitatea unui „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, ca parte a unui viitor acord de pace, fără însă a preciza dacă există progrese concrete în această direcție, relatează AFP, citat de Agerpres. Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
11:20
Zelenski, reacție furibundă, după ce a văzut cum 'feliază' Ucraina Donald Trump și Vladimir Putin # Stiripesurse.ro
Sâmbătă, președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina nu va încălca constituția în privința problemelor legate de teritoriile sale și a transmis cu tărie: „ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor ocupanților”, potrivit Reuters, citat de Mediafax. Citește mai departe...
11:20
Nord-coreenii au început sâmbătă dimineaţa să demonteze megafoane instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, a anunţat statul-major de la Seul, conform agenţiei Yonhap, informează Agerpres. Citește mai departe...
Acum 10 minute
11:30
Tânărul atacant spaniol Gonzalo Garcia (21 ani), revelaţia Cupei Mondiale a Cluburilor din această vară, şi-a prelungit contractul cu Real Madrid până în iunie 2030, a anunţat clubul spaniol de fotbal, citat de AFP. Citește mai departe...
11:30
VIDEO Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, accident grav în raliul Timișoarei: Echipajele medicale au intervenit la fața locului # Stiripesurse.ro
Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a avut parte de un accident grav în timpul Timișoara Super Rally. La debutul său pe circuit, conducând Audi-ul R8 GT3 LMS folosit anterior de tatăl său, Marco a pierdut controlul mașinii chiar la întoarcerea de la Hotel Continental. Citește mai departe...
11:10
Acum 30 minute
11:00
VIDEO Cea mai controversată ediție UNTOLD: Datorii de milioane, artiști retrași și momente bizare pe scenă # Stiripesurse.ro
Ediția aniversară a festivalului Untold este umbrită de un nou conflict juridic. Potrivit publicației Clujenii.ro, Untold Production SRL, compania organizatoare, a fost acționată în instanță de Institutul Național al Patrimoniului (INP) pentru o datorie care depășește 1,25 milioane Citește mai departe...
10:50
Adrian Năstase, mesaj pentru 'progreșiștii' care au sărbătorit în timpul doliului național: Probabil își doreau să meargă la proiectul Bumbești-Livezeni # Stiripesurse.ro
Fostul premier Adrian Năstase critică dur atitudinea ”progresiștilor” care au ținut festivalul Untold, chiar dacă în România era declarată zi de doliu național. Citește mai departe...
10:50
Conflictul dintre Marc-Andre ter Stegen şi FC Barcelona la final: Portarul german şi-a recuperat banderola de căpitan # Stiripesurse.ro
După câteva zile de tensiuni crescânde, conflictul dintre Marc-Andre ter Stegen şi FC Barcelona pare să se fi calmat. Vineri seară, clubul catalan a publicat un scurt comunicat în care anunţa că portarul german îşi recuperează banderola de căpitan, informează news.ro. Citește mai departe...
Acum o oră
10:30
Boeing primește undă verde din partea autorității britanice pentru preluarea Spirit AeroSystems # Stiripesurse.ro
Autoritatea britanică pentru concurenţă a aprobat vineri preluarea companiei Spirit AeroSystems de către Boeing, după ce a decis să nu iniţieze o investigaţie aprofundată privind posibile efecte anticoncurenţiale ale tranzacţiei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Citește mai departe...
10:30
HARTĂ Cupolă de foc deasupra României: În următoarele zile temperaturile devin periculos de mari # Stiripesurse.ro
Meteorologii ANM au emis 3 avertizări de caniculă în România. Sâmbătă, duminică și luni va fi din ce în ce mai cald fiind emise mai multe avertizări Cod Galben şi Cod Portocaliu. Citește mai departe...
10:20
Petrișor Peiu, scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan: Solicită eliminarea CASS pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici # Stiripesurse.ro
Senatorul AUR Petrișor Peiu Pentru cere excluderea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor acestora într-o scrisoare deschisă adresată președintelor și premierului, informează Citește mai departe...
10:20
Putin și Xi Jinping pregătesc următoarea mutare în jocul global de putere: Urmează o săptămână decisivă # Stiripesurse.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping a avut vineri o conversaţie telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin, discuţie în cadrul căreia au abordat situaţia din Ucraina şi au reafirmat natura strategică a relaţiilor lor bilaterale, potrivit anunţurilor presei de stat chineze şi ruse, Citește mai departe...
Acum 2 ore
10:10
VIDEO Marea Galieei, din Biblie, s-a înroșit ca pe vremea lui Moise: Explicația din spatele înfiorătorului fenomen # Stiripesurse.ro
Marea Galileei, cea care apare și în Biblie, a devenit sângerie, la fel ca pe vremea lui Moise și amintesc de povestea biblică a Exodului. Oamenii au interpretat fenomenul ca pe un ”semn rău”, dar totul este un fenomen natural inofensiv. Citește mai departe...
10:00
Un gigant din Mexic intră pe piața din România: tranzacție de 336 milioane dolari pentru fabricile din Pitești și Scornicești # Stiripesurse.ro
Nemak, unul dintre cei mai mari furnizori mondiali din industria auto, specializat în componente din aluminiu, intră pe piața din România prin achiziția afacerii locale de componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer (GF). Citește mai departe...
09:50
Un bărbat de 43 de ani din Gorj a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă după ce a intrat cu mașina într-un parapet, iar apoi a ieșit de pe șosea lovind o conductă de gaz și un gard. Accidentul a avut loc pe DN 64, în județul Vâlcea. Citește mai departe...
09:50
Planul pentru o navă care ar găzdui 1.000 de oameni timp de 250 de ani în drum spre necunoscut: Modul de organizare în 'sociocrația' de la bord # Stiripesurse.ro
Dacă omenirea va călători vreodată spre o altă stea, misiunea ar putea dura mai multe generații, iar cei implicați ar trăi și ar muri fără să pășească vreodată pe o planetă din alt sistem solar, cunoscând doar nava pe care s-au născut, scrie The Times. Citește mai departe...
09:50
A izbucnit un război la cel mai înalt nivel: Miliardarii Elon Musk și Sam Altman își aruncă vorbe grele # Stiripesurse.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar gigantul din Redmond, transmite Reuters, informează News.ro. Citește mai departe...
09:40
LPF a anunţat programul etapei a şaptea a Superligii. Trei partide sunt programate la 24 august, conform news.ro.Vineri, 22 augustOra 19.00 UTA Arad - Unirea SloboziaOra 21.30 Metaloglobus Bucureşti - FC RapidSâmbătă, 23 augustOra 18.45 FC Botoşani - FK Csikszereda Miercurea CiucOra 21. Citește mai departe...
09:30
Accident grav la ieșirea de pe A1 spre Timișoara. O mașină a lovit parapetul, o persoană rănită # Stiripesurse.ro
Sâmbătă dimineață, în jurul orei 08:40, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Topolovățu Mare au intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare pentru asigurarea măsurilor PSI în urma unui accident rutier produs la ieșirea de pe A1 km 494, spre Timișoara, Citește mai departe...
09:30
Atenție, părinți! COVID-19 lovește din nou copiii – cazurile cresc alarmant în spitale # Stiripesurse.ro
INSP semnalează o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 tratate în spitalele de specialitate, comparativ cu începutul anului. Potrivit datelor transmise către News. Citește mai departe...
09:20
După vizita ministrului de Externe Oana Țoiu la Kiev, Ucraina va sărbători, în premieră, Ziua Limbii Române # Stiripesurse.ro
Pe 31 august, Ucraina va sărbători, în premieră, Ziua Limbii Române. Intenția autorităților ucrainene a fost anunțată în contextul vizitei la nivel înalt efectuate la Kiev de ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, transmite IPN, informează Rador. Citește mai departe...
09:20
România suspectează un mare sabotaj al Rusiei: Au contaminat țițeiul și au generat o criză de proporții în țara noastră # Stiripesurse.ro
Săptămâna trecută, România a primit un lot contaminat de țiței din Azerbaidjan, ceea ce a dereglat serios sistemul energetic din țara noastră. S-a aprobat scoaterea rapidă din stocurile de urgență și criza a fost parțial depășită, însă acum se caută vinovații. Citește mai departe...
Acum 4 ore
09:10
Comisia Europeană pregătește un plan gigant, care ar putea ajuta un sector vital al României: Se intră în epoca vitezei pe toate liniile # Stiripesurse.ro
Comisia Europeană are în pregătire un plan de mare amploare pentru a investi serios în transportul feroviar de mare viteză în toată Europa. Citește mai departe...
09:00
Acordul de export de gaze din Egipt, în valoare de 35 de miliarde de dolari, este 'cel mai mare' din istoria Israelului # Stiripesurse.ro
Compania israeliană NewMed Energy și partenerii săi dintr-un proiect de gaze din Marea Mediterană au semnat un acord modificat cu compania egipteană Blue Ocean Energy (BOE) pentru a extinde semnificativ exportul de gaze naturale din Israel către Egipt, scrie offshore-energy.biz. Citește mai departe...
09:00
Victor Chirilă: Ce riscă Republica Moldova dacă va fi condusă de o majoritate antieuropeană și antiromânească # Stiripesurse.ro
Pentru cei care mai stau încă pe gânduri cu cine să voteze sau, în general, să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, las aici câteva inevitabile consecințe, dacă în viitorul parlament am avea o majoritatea antieuropeană, implicit Citește mai departe...
09:00
Bruxelles-ul vrea să renunțe la gazul rusesc. Turcia ar putea să-l mențină în circulație neobservat # Stiripesurse.ro
Turcia nu va sprijini planul Uniunii Europene de a renunța la importurile de gaze rusești, amenințând eforturile Bruxelles-ului de a elimina dependența rămasă a blocului comunitar de energia Moscovei, scrie politico.eu. Citește mai departe...
09:00
Situația din Gaza scapă de sub control: Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte de urgenţă duminică # Stiripesurse.ro
Consiliul de Securitate al ONU va convoca duminică, de la ora 10:00 (14:00 GMT), o reuniune de urgență dedicată situației din Gaza, în urma anunțului Israelului privind intenția de a prelua controlul asupra orașului, au precizat vineri, pentru AFP, mai multe surse diplomatice. Citește mai departe...
08:50
SUA vor primi drepturi exclusive pentru dezvoltarea unui coridor de transport între Azerbaidjan și enclava sa Nahichevan, prin Armenia # Stiripesurse.ro
Statele Unite vor primi drepturi exclusive pentru dezvoltarea unui coridor de transport între Azerbaidjan și enclava sa, Republica Autonomă Nakhchivan, separată de teritoriul principal al Azerbaidjanului de teritoriul Armeniei, scrie neftegaz.ru. Citește mai departe...
08:50
VIDEO 80 de ani de la una dintre cele mai mari tragedii din istorie: 70.000 de persoane au murit # Stiripesurse.ro
Japonia marchează sâmbătă 80 de ani de la bombardamentul atomic asupra orașului Nagasaki, eveniment în urma căruia aproximativ 70.000 de persoane au murit, relatează AP News. Citește mai departe...
08:50
Guvernul taie de la persoanele care primesc ajutor social. Cine e vizat? 'Primesc ajutor, dar nu plătesc impozite, amenzi' # Stiripesurse.ro
Autorităţile locale vor putea pune popriri asupra unei părţi din ajutorul social, în situaţia în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local, relatează News.ro. Citește mai departe...
08:50
India intenționează să extindă legăturile comerciale cu alte regiuni din cauza noilor taxe vamale impuse de Statele Unite, informează neftegaz.ru.Acest lucru a fost declarat de adjunctul șefului Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, D. Ravi, care se ocupă de problemele economice. Citește mai departe...
08:50
Președintele OMV a declarat pentru Reuters că are în vedere angajarea unui nou CEO în acest an, precizând că noul director executiv va trebui să echilibreze creșterea atât a afacerii sale consacrate de petrol și gaze, cât și a noilor companii, mai ecologice, scrie Reuters. Citește mai departe...
08:50
Donald Trump a reușit să încheie un război care dura de foarte mult timp: Documentul de pace s-a semnat la Casa Albă # Stiripesurse.ro
La Casa Albă, sub medierea președintelui american Donald Trump, premierul armean Nikol Paşinian și președintele azer Ilham Aliev au pus capăt, vineri, prin semnătură, unui conflict care durează de decenii, transmit agențiile internaționale, citate de Agerpres. Citește mai departe...
08:30
Românii au luat cu asalt drumurile către mare: Trafic paralizat pe Autostrada Soarelului și la vama Ruse # Stiripesurse.ro
Centrul Infotrafic a informat sâmbătă dimineață că, pe majoritatea drumurilor naționale și autostrăzilor din țară, traficul se desfășoară în condiții bune, cu valori reduse de circulație. Citește mai departe...
08:30
Gazprom, compania rusă, denunță decizia Republicii Moldova de a modifica sistemul de aprovizionare cu gaze # Stiripesurse.ro
Gigantul gazier rus Gazprom a denunțat joi o mișcare a autorității pentru gaze din Republica Moldova de a retrage licența filialei sale locale pentru distribuția de gaze, afirmând că această mișcare a prejudiciat filiala sa și a pus în pericol securitatea energetică a Republicii Citește mai departe...
08:30
Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, accidentată la spate, s-a retras din US Open (25 august-7 septembrie), au anunţat vineri organizatorii ultimului turneu de Grand Slam al anului, scrie news.ro. Citește mai departe...
08:20
HARTĂ Meteorologii ANM anunță o zi de foc: Cod galben de caniculă în jumătate de țară și în București # Stiripesurse.ro
Sâmbătă este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Maximele ajung la 38 de grade Celsius. Citește mai departe...
08:20
Pe 4 august 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE) a anunțat decizia de a revoca licența de furnizare a gazelor naturale a Moldoveigaz începând cu 1 septembrie 2025, atribuind funcția de furnizor companiei române Energocom. Citește mai departe...
08:10
Cifrele exacte! Ce s-a întâmplat cu vânzările de imobiliare în România înainte de creșterea TVA # Stiripesurse.ro
Piața imobiliară din România a înregistrat o creștere semnificativă în iulie 2025, cu 66.013 imobile vândute la nivel național, cu 16.820 mai multe față de iunie și cu 8.992 mai multe comparativ cu iulie 2024. În luna iulie 2025, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 66. Citește mai departe...
08:00
La 80 de ani de la atacul atomic din Nagasaki, clopotul restaurat al unei biserici a bătut din nou # Stiripesurse.ro
Un minut de reculegere s-a ţinut la Nagasaki, sâmbătă, la ora la care a avut loc explozia atomică din oraşul japonez în urmă cu 80 de ani, în timp ce clopotul restaurat al unei biserici a sunat pentru prima dată de la atac, informează news.ro. Citește mai departe...
07:50
Atac armat la Universitatea Emory din SUA: un suspect a fost eliminat și un polițist a fost rănit # Stiripesurse.ro
În urma unui atac armat în apropierea Universității Emory din Atlanta, Georgia și a campusurilor CDC, un suspect a fost eliminat și un polițist a fost rănit, informează AP News, citat de Mediafax. Citește mai departe...
07:50
Oprirea războiului nu aduce profit! Scad acțiunile companiilor europene de apărare, pe fondul zvonurilor unui posibil acord SUA–Rusia pentru pace în Ucraina # Stiripesurse.ro
Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri, contrar evoluţiei generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din Statele Unite şi Rusia lucrează la un posibil acord pentru încetarea războiului din Ucraina, transmite Citește mai departe...
07:40
Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind "destul de logică", relatează AFP, citat de AGERPRES. Citește mai departe...
07:20
La 24 de ani distanță, rămășițele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate # Stiripesurse.ro
Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continuă să înregistreze progrese treptate în efortul de aproape un sfert de secol de a înapoia rămăşiţele celor Citește mai departe...
Acum 6 ore
07:10
O mulțime de voluntari sud-americani se îndreaptă acum spre frontul ucrainean. Cum reușește Ucraina să atragă un număr mare de luptători internașionali # Stiripesurse.ro
Presa ucraineană dezvăluie o tendință surprinzătoare pe frontul din est: tot mai mulți voluntari străini aleg să se înroleze în armata Ucrainei, iar aproape 40% dintre aceștia provin dintr-o singură regiune, America de Sud. Citește mai departe...
07:00
Agenția pentru Protecția Mediului SUA a început să disponibilizeze angajați sindicalizați # Stiripesurse.ro
Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) a decis să înceteze contractul colectiv cu angajații sindicalizați, măsură ce reprezintă eforturile administrației Trump de a diminua negocierile colective în instituțiile federale, notează Reuters, citat de Mediafax. Citește mai departe...
06:50
Dominic Fritz acuză PSD de sentimentalism după atacurile privind moartea lui Iliescu: Coaliția să revină la muncă # Stiripesurse.ro
Șeful USR, Dominic Fritz, a dat complet uitării atacurile la adresa lui Ion Iliescu. După ce PSD a convocat ședință pe Birou Național, pentru luni, ca să decidă cum va gestiona războiul medicatic lansat de USR după moartea lui Ion Iliescu, Fritz spune că social - democrații sunt Citește mai departe...
06:40
Consiliul de Securitate al ONU urmează să se întrunească duminică pentru a discuta planul Israelului de a prelua oraşul Gaza # Stiripesurse.ro
CSONU urmează să se întrunească duminică pentru a discuta planul Israelului de a prelua oraşul Gaza, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
06:30
Au fost piramidele egiptene centrale energetice uriașe? Știința oferă răspunsul la această controversată teorie # Stiripesurse.ro
De mult timp o idee interesantă a aprins imaginația publicului și a alimentat nenumărate documentare și cărți: teoria conform căreia marile piramide de la Giza nu au fost morminte pentru faraoni, ci mașinării complexe, un fel de centrale electrice antice, capabile să genereze și să Citește mai departe...
06:20
Preşedintele azer, Ilham Aliev, a solicitat ca preşedintele Trump să fie propus pentru Premiul Nobel pentru pace # Stiripesurse.ro
Preşedintele azer, Ilham Aliev, a afirmat că doreşte să îl susţină pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru pace, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
