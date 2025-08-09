Volodimir Zelenski, prima reacție după anunțul întâlnirii președintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin: „Ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților”
PressHub, 9 august 2025 11:00
Președintele Volodimir Zelenski a reafirmat, sâmbătă, că Ucraina nu poate încălca Constituția în privința teritoriilor și a subliniat că „ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților”, transmite Reuters. Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina nu poate încălca Constituția în chestiuni teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților”. Donald Trump declarase, […] Articolul Volodimir Zelenski, prima reacție după anunțul întâlnirii președintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin: „Ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților” apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 15 minute
11:00
Volodimir Zelenski, prima reacție după anunțul întâlnirii președintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin: „Ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților” # PressHub
Președintele Volodimir Zelenski a reafirmat, sâmbătă, că Ucraina nu poate încălca Constituția în privința teritoriilor și a subliniat că „ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților”, transmite Reuters. Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina nu poate încălca Constituția în chestiuni teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților”. Donald Trump declarase, […] Articolul Volodimir Zelenski, prima reacție după anunțul întâlnirii președintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin: „Ucrainenii nu își vor ceda pământul ocupanților” apare prima dată în PRESShub.
Acum 30 minute
10:50
Volodimir Zelenski, prima reacție după anunțul întâlnirii președintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin: „Ucrainenii nu își vor da pământul ocupanților” # PressHub
Președintele Volodimir Zelenski a reafirmat, sâmbătă, că Ucraina nu poate încălca Constituția în privința teritoriilor și a subliniat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupanților”, transmite Reuters. Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina nu poate încălca Constituția în chestiuni teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupanților”. Donald Trump declarase, […] Articolul Volodimir Zelenski, prima reacție după anunțul întâlnirii președintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin: „Ucrainenii nu își vor da pământul ocupanților” apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
10:10
Te-ai gândit vreodată ce minciuni pune maşinăria de propagandă pe masa Moscovei? De la false telegrame SVR la adevărul pe care nimeni nu îndrăzneşte să i-l spună lui Vladimir Putin # PressHub
Într-un stat în care realitatea însăși a devenit un concept flexibil, mașinăria de propagandă a Kremlinului nu se mai mulțumește doar cu dezinformarea publicului extern. Ea produce, cu un cinism aproape artistic, o realitate paralelă pentru propriul consum, o lume în care spionii ruși cu nume de cod „Frank” și „John” trimit de la post […] Articolul Te-ai gândit vreodată ce minciuni pune maşinăria de propagandă pe masa Moscovei? De la false telegrame SVR la adevărul pe care nimeni nu îndrăzneşte să i-l spună lui Vladimir Putin apare prima dată în PRESShub.
10:10
Tribunalul Militar București judecă la foc automat dosarul „10 August” în care au fost trimiși în judecată foștii șefi ai Jandarmeriei, responsabili de reprimarea violentă a protestului din Piața Victoriei din 2018. Faptele se prescriu peste un an. Încă de la început, judecătorul militar Octavian George Nicolae a impus în acest caz un ritm susținut […] Articolul Dosarul 10 August, judecată contra cronometru pentru evitarea prescrierii faptelor apare prima dată în PRESShub.
09:40
Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire în Alaska pe 15 august pentru a discuta despre conflictul din Ucraina # PressHub
Președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska, pentru a discuta despre conflictul din Ucraina. Evenimentul marchează prima întâlnire directă dintre cei doi lideri din ultimii șase ani. Donald Trump a anunțat pe rețelele de socializare că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în […] Articolul Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire în Alaska pe 15 august pentru a discuta despre conflictul din Ucraina apare prima dată în PRESShub.
09:20
Te-ai gândit vreodată ce minciuni pune maşinăria de propagandă pe masa Mosovei? De la false telegrame SVR la adevărul pe care nimeni nu îndrăzneşte să i-l spună lui Vladimir Putin # PressHub
Într-un stat în care realitatea însăși a devenit un concept flexibil, mașinăria de propagandă a Kremlinului nu se mai mulțumește doar cu dezinformarea publicului extern. Ea produce, cu un cinism aproape artistic, o realitate paralelă pentru propriul consum, o lume în care spionii ruși cu nume de cod „Frank” și „John” trimit de la post […] Articolul Te-ai gândit vreodată ce minciuni pune maşinăria de propagandă pe masa Mosovei? De la false telegrame SVR la adevărul pe care nimeni nu îndrăzneşte să i-l spună lui Vladimir Putin apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
21:10
Interviu Aktual24 | Profesorul Bogdan Glăvan, despre reformele guvernului Bolojan: „Astăzi, PSD este bolnavul politic al României. / Nu mă aștept la o schimbare de substanță în ceea ce privește companiile de stat” # PressHub
Măsurile de austeritate anunțate de guvernul Bolojan au generat numeroase dezbateri în absolut toate mediile din România. Cum vede un specialist în economie situația și ce șanse oferă el reușitei reformelor propuse de noul regim de la București a explicat profesorul Bogdan Glăvan, într-un interviu pentru aktual24.ro. -Domnule Glăvan, trăim, cum zic chinezii, vremuri interesante. […] Articolul Interviu Aktual24 | Profesorul Bogdan Glăvan, despre reformele guvernului Bolojan: „Astăzi, PSD este bolnavul politic al României. / Nu mă aștept la o schimbare de substanță în ceea ce privește companiile de stat” apare prima dată în PRESShub.
20:30
Nu aș fi vrut să scriu despre subiectul Ion Iliescu, dar decesul său mă obligă oarecum să fac asta. Dar să o luăm cronologic. Prima dată am despre Ion Iliescu de la tatăl meu, aproximativ prin 1986 sau 1987, când deja era considerat ca cel mai prezumtiv succesor al lui Nicolae Ceaușescu. Ascensiunea lui Iliescu […] Articolul Iliescu, ultimul lider al unei „generații” roșii apare prima dată în PRESShub.
20:30
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat oficial tuturor miniștrilor să transmită declarațiile de avere și de interese către Cancelaria Prim-Ministrului și să le publice pe site-ul Guvernului, precum și pe paginile instituțiilor pe care le conduc, se arată într-un comunicat al Guvernului. Ilie Bolojan a cerut, vineri, tuturor membrilor Cabinetului să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile […] Articolul Premierul Ilie Bolojan le cere miniștrilor să își facă publice declarațiile de avere apare prima dată în PRESShub.
20:00
IICCMER solicită Președintelui României decorarea post-mortem a Rodicăi Coposu, sora lui Corneliu Coposu # PressHub
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului solicită Președintelui României, Nicușor Dan, să acorde post-mortem o decorație Steluței Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la păstrarea memoriei victimelor regimului comunist. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a anunțat că va transmite, […] Articolul IICCMER solicită Președintelui României decorarea post-mortem a Rodicăi Coposu, sora lui Corneliu Coposu apare prima dată în PRESShub.
19:30
Nu aș fi vrut să scriu despre subiectul Ion Iliescu, dar decesul său mă obligă oarecum să fac asta. Dar să o luăm cronologic. Prima dată am despre Ion Iliescu de la tatăl meu, aproximativ prin 1986 sau 1987, când deja era considerat ca cel mai prezumtiv succesor al lui Nicolae Ceaușescu. Ascensiunea lui Iliescu […] Articolul Iliescu, ultimul lider al unei „generației” roșii apare prima dată în PRESShub.
18:40
Ziua Mondială a Pisicii: de la zeițe în Egipt la vedete pe Instagram. Pisicile cuceresc lumea de mii de ani | Deutsche Welle # PressHub
Pisicile fascinează de mii de ani. Zeițe, talismane, vedete pe internet. Povestea lor pornește din Egiptul Antic și ajunge până pe Instagram, scrie Deutsche Welle. Milioane de fani ai pisicilor din întreaga lume știu un lucru: de fapt, Ziua Mondială a Pisicii este în fiecare zi. Cel puțin pe rețelele sociale. Conținutul cu pisici (”Cat […] Articolul Ziua Mondială a Pisicii: de la zeițe în Egipt la vedete pe Instagram. Pisicile cuceresc lumea de mii de ani | Deutsche Welle apare prima dată în PRESShub.
18:10
Aktual24: Sorin Grindeanu, încurajat online de fanii lui Călin Georgescu să retragă PSD de la guvernare după disputa privind funeraliile lui Iliescu # PressHub
Mesajul transmis, vineri, de Sorin Grindeanu despre convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național PSD pentru a analiza tensiunile din coaliție a atras sute de reacții, multe venind din partea simpatizanților lui Călin Georgescu, care îl îndeamnă pe liderul interimar al formațiunii să scoată partidul de la guvernare, scrie Aktual24. În postare, Grindeanu sugerează că […] Articolul Aktual24: Sorin Grindeanu, încurajat online de fanii lui Călin Georgescu să retragă PSD de la guvernare după disputa privind funeraliile lui Iliescu apare prima dată în PRESShub.
17:00
Dominic Fritz, despre decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Iliescu: „Cred că decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă şi corectă. / USR, la fel ca 99,9% din populaţie, a ales să nu participe la aceste funeralii” # PressHub
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că decizia partidului pe care îl conduce de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu a fost „corectă”, deoarece „doar vreo mie de oameni” au fost prezenţi, ceea ce arată că USR a procedat „la fel ca 99,9%” dintre români, scrie Agerpres. „Cred că decizia USR de […] Articolul Dominic Fritz, despre decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Iliescu: „Cred că decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă şi corectă. / USR, la fel ca 99,9% din populaţie, a ales să nu participe la aceste funeralii” apare prima dată în PRESShub.
16:30
Imaginea medicului Carmen Dorobăț, folosită abuziv în reclame online false create cu inteligență artificială # PressHub
Medicul infecționist Carmen Dorobăț este vizată de un clip deepfake difuzat online, în care chipul și vocea sa sunt falsificate pentru a promova în mod înșelător un supliment pretins a fi eficient împotriva paraziților. Clipul, generat cu ajutorul inteligenței artificiale, circulă intens pe rețelele sociale, deși medicul nu are nicio legătură cu produsul și nu […] Articolul Imaginea medicului Carmen Dorobăț, folosită abuziv în reclame online false create cu inteligență artificială apare prima dată în PRESShub.
16:00
Proiect de reorganizare în Primăria Timișoara. Dominic Fritz: „Vom desfiinţa în total 43 de posturi, cam 10% din personalul pe care îl avem” # PressHub
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat, vineri, un plan de reorganizare a aparatului administrativ al primăriei, care prevede desființarea a 43 de posturi, reprezentând aproximativ 10% din personalul instituției, informează Agerpres. Măsura ar urma să genereze economii de peste 7 milioane de lei anual și este doar primul pas dintr-un amplu proces de reformă administrativă. […] Articolul Proiect de reorganizare în Primăria Timișoara. Dominic Fritz: „Vom desfiinţa în total 43 de posturi, cam 10% din personalul pe care îl avem” apare prima dată în PRESShub.
15:30
Legea pensiilor private: Românii nu-și vor mai putea retrage integral banii din pensiile private după pensionare. Alexandru Petrescu: „Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar și prioritar” # PressHub
Proiectul legii privind plata pensiilor private a fost prezentat, vineri, în ședința de Guvern, introducând două modalități de plată a pensiilor: retragerea programată pe o perioadă determinată și pensia viageră pe durata vieții beneficiarului, a explicat președintele ASF, Alexandru Petrescu, informează Agerpres. Adoptarea acestei legi este un pas necesar și prioritar pentru completarea cadrului legal […] Articolul Legea pensiilor private: Românii nu-și vor mai putea retrage integral banii din pensiile private după pensionare. Alexandru Petrescu: „Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar și prioritar” apare prima dată în PRESShub.
14:40
Investigație Reporter de Iași | Magistrații din Iași, averi impresionante: un judecător are 80 de conturi în lei pe persoană fizică. Topul celor mai bogați 30 de judecători și procurori din Iași # PressHub
Magistrații din Iași trăiesc la standarde occidentale. Aproape toți au minim 150.000 de lei economisiți în bancă. Majoritatea au minim 200.000-300.000 de lei în depozite, unii sume mult mai mari. Aproape toți locuiesc în vile de sute de mii de euro și declară câte 2-3 mașini, scrie Reporter de Iași într-o investigație. Unii ajung la […] Articolul Investigație Reporter de Iași | Magistrații din Iași, averi impresionante: un judecător are 80 de conturi în lei pe persoană fizică. Topul celor mai bogați 30 de judecători și procurori din Iași apare prima dată în PRESShub.
13:50
După Apele Române, instituție care plătește o chirie de 54.000 de euro/lună, o altă instituție a statului, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) plătește de două decenii aproximativ 60.000 de euro/lună chirie unui privat. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) plătește 60.000 de euro chirie pe lună pentru sediul în care-și desfășoară activitatea. 3.624.000 de lei este […] Articolul 60.000 de euro/lună chirie pentru sediul CSM apare prima dată în PRESShub.
13:30
Mesaj de îndemn la vot pentru George Simion, descoperit de poliția din Republica Moldova în telefoanele membrilor rețelei pro-ruse Șor # PressHub
Un mesaj pe Telegram prin care cetățenii români din Republica Moldova erau îndemnați să voteze pentru liderul AUR, George Simion, la alegerile prezidențiale din mai a fost descoperit de Poliția Republicii Moldova în telefoanele unor coordonatori ai rețelei pro-ruse controlate de oligarhul fugar Ilan Șor. Imagini video au fost publicate de poliție. Textul, distribuit în […] Articolul Mesaj de îndemn la vot pentru George Simion, descoperit de poliția din Republica Moldova în telefoanele membrilor rețelei pro-ruse Șor apare prima dată în PRESShub.
12:40
Escaladarea războiului din Gaza: Israelul anunță că va prelua controlul asupra orașului Gaza # PressHub
Vineri dimineața, după o lungă ședință a cabinetului de război, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că armata israeliană va prelua controlul asupra întregului oraș Gaza, în ale cărui ruine încă mai trăiesc sute de mii de palestinieni. Este o decizie politică, nu militară, prin care respinge ferm propunerea occidentală ca, după un posibil sfârșit al […] Articolul Escaladarea războiului din Gaza: Israelul anunță că va prelua controlul asupra orașului Gaza apare prima dată în PRESShub.
12:30
Castelul Huniade din Timișoara intră într-un amplu proces de restaurare. Lucrările vor dura trei ani și vor costa aproape 150 de milioane de lei # PressHub
Castelul Huniade, cea mai veche clădire din Timișoara, va fi complet restaurat după aproape două decenii de când e închis. Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, vineri, că a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor de restaurare şi consolidare a Castelului Huniade din Timişoara, care este închis de aproape 20 de […] Articolul Castelul Huniade din Timișoara intră într-un amplu proces de restaurare. Lucrările vor dura trei ani și vor costa aproape 150 de milioane de lei apare prima dată în PRESShub.
11:50
Se încheie cel mai vechi „conflict înghețat”. Trump intermediază un acord de pace istoric între Armenia și Azerbaidjan # PressHub
Conflictul armeano-azer care a generat și primul „conflict înghețat” din spațiul post-sovietic (cel din enclave Nagorno-Karabach) s-ar putea încheia, vineri, la Washington. Se așteaptă ca liderii Armeniei și Azerbaidjanului să semneze un acord de pace mediat de Statele Unite. Ceremonia va fi găzduită de președintele american Donald Trump la Casa Albă. Premierul armean Nikol Pașinian […] Articolul Se încheie cel mai vechi „conflict înghețat”. Trump intermediază un acord de pace istoric între Armenia și Azerbaidjan apare prima dată în PRESShub.
11:40
Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat, vineri, decretul care constată încetarea mandatului lui Michael-Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier. Dragoș Anastasiu a demisionat oficial din funcția de vicepremier. Decretul a fost semnat, vineri, de președintele României, Nicușor Dan, potrivit Biroului de presă al Administrației prezidențiale. Anastasiu a anunțat public că părăsește Guvernul într-o conferință de […] Articolul Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier apare prima dată în PRESShub.
Ieri
11:10
Atenționări Cod galben şi Cod portocaliu de caniculă în weekend. Temperaturi de până la 39°C # PressHub
Administrația Națională de Meteorologie avertizează că, în acest sfârșit de săptămână, mai multe regiuni din România se vor confrunta cu disconfort termic accentuat, fiind emise atenționări Cod galben şi Cod portocaliu de caniculă. Temperaturile vor atinge chiar și 39 de grade Celsius în unele județe din vestul țării, transmite Agerpres. Astfel, pentru intervalul 9 august, […] Articolul Atenționări Cod galben şi Cod portocaliu de caniculă în weekend. Temperaturi de până la 39°C apare prima dată în PRESShub.
10:50
După 35 de ani Ion Iliescu este înmormântat cu onoruri la 95 de ani, lăsând în urmă discordia pe care a alimentat-o cât a fost președinte. După 35 de ani, la doar două zile distanță, se stinge din viață ultima supraviețuitoare a familiei Coposu, Rodica, sora mai mică a Seniorului. Vladimir Tismăneanu nota ca bun-rămas […] Articolul După 35 de ani apare prima dată în PRESShub.
10:20
Sorin Grindeanu a convocat luni Biroul Permanent Național al PSD. Tensiuni în coaliția de guvernare după refuzul USR de a participa la funeraliile lui Ion Iliescu # PressHub
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat convocarea Biroului Permanent Național al partidului pentru luni, în contextul tensiunilor apărute în coaliția de guvernare. Decizia vine după ce reprezentanții USR s-au opus funeraliilor dedicate lui Ion Iliescu și nu au participat la acestea. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat public, vineri, într-un mesaj postat pe Facebook, după […] Articolul Sorin Grindeanu a convocat luni Biroul Permanent Național al PSD. Tensiuni în coaliția de guvernare după refuzul USR de a participa la funeraliile lui Ion Iliescu apare prima dată în PRESShub.
09:20
Noi suspiciuni legate de transporturile de materiale cu posibil uz militar din Belarus oprite la Vama Albița # PressHub
După ce autoritățile au blocat mai multe transporturi cu țesături din fibră de sticlă provenite din Belarus, Ziarul de Iași a revenit cu o analiză detaliată și noi dezvăluiri a suspiciunilor autorităților vamale privind corectitudinea rutei declarate și aplicarea regimului vamal. În timp ce inspectorii semnalează discrepanțe între documente și realitatea constatată, firma importatoare neagă […] Articolul Noi suspiciuni legate de transporturile de materiale cu posibil uz militar din Belarus oprite la Vama Albița apare prima dată în PRESShub.
07:00
Fără strategie, nici austeritatea nu funcționează: în așteptarea următorului pachet de reforme bugetare # PressHub
În ultima vreme, în fiecare săptămână se schimbă retorica dezbaterilor publice. Vin valuri de comentarii, multe din ce în ce mai desprinse de realitate! Astfel amintesc: Realitatea este că: Citește și: Ministrul Oana Țoiu, întâlnire cu Zelenski, la Kiev: Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina Sun Tzu spunea în Arta Războiului că: De […] Articolul Fără strategie, nici austeritatea nu funcționează: în așteptarea următorului pachet de reforme bugetare apare prima dată în PRESShub.
7 august 2025
22:00
După 22 decembrie 1989 s-au întâmplat multe nelegiuiri. Încă nu știm care sunt artizanii evenimentelor (pe care unii le numesc “Revoluție” și alții “lovitură de stat”) și care s-au soldat cu mulți morți. Provincial fiind, atunci am auzit atunci fel de fel de povestiri din care am dedus că acei “eroi (locali) ai revoluției” au […] Articolul Moștenirea lui Ion Iliescu: cinci mineriade și un „capitalism de cumetrie” apare prima dată în PRESShub.
21:40
Nu mai sunt bani pentru pensii, salariile sunt plătite în rate, cu întârziere. Băncile au rămas fără lichidități. Bani pentru achitarea tranzitului de gaze nu mai sunt. Industria moare, iar exporturile au scăzut cu 60%. O analiză de Vitalie Călugăreanu. Relația economică a Transnistriei cu Rusia a ajuns neglijabilă – exporturile regiunii transnistrene către Rusia […] Articolul Transnistria intră în colaps | Analiză Deutsche Welle apare prima dată în PRESShub.
21:30
Ministrul Oana Țoiu, întâlnire cu Zelenski, la Kiev: Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina # PressHub
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit, joi, la Kiev, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis un nou mesaj de susținere din partea României. „Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina, pentru pace, democrații puternice și prosperitate. M-am întâlnit astăzi la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj […] Articolul Ministrul Oana Țoiu, întâlnire cu Zelenski, la Kiev: Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina apare prima dată în PRESShub.
21:20
„Despre morți, numai de bine”, spune o vorbă românească. Doar că la moartea lui Ion Iliescu se pare că mulți au luat-o pe un drum la capătul căruia urmează, aproape inevitabil, sanctificarea și glorificarea sa, scrie Lucian Popescu într-un articol de opinie în Aktual24. Din păcate, cei mai mulți dintre aceștia au ales să profite […] Articolul Aktual24 | Sfânta Ipocrizie la moartea ateului Iliescu apare prima dată în PRESShub.
21:00
Doi foști inculpați, achitați în dosare de corupție și selectați de AMEPIP, numiți în conducerea Romsilva: Mugur Cozmanciuc și Speranța Georgeta Ionescu # PressHub
Ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), i-a numit miercuri pe Mugur Cozmanciuc (PNL) și Speranța Ionescu (UDMR) membri al consiliului de administrație al Romsilva, potrivit unui comunicat și paginii oficiale a regiei autonome. Buzoianu a spus că acest concurs a fost organizat de AMEPIP, scrie G4Media. Cozmanciuc a fost trimis în judecată în 2021 de DNA […] Articolul Doi foști inculpați, achitați în dosare de corupție și selectați de AMEPIP, numiți în conducerea Romsilva: Mugur Cozmanciuc și Speranța Georgeta Ionescu apare prima dată în PRESShub.
19:30
Starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru încă 30 zile, ca urmare a situaţiei de urgenţă provocată de inundarea salinei din localitate de către apele pârâului Corund, informează Agerpres. Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita a transmis, joi, că starea de alertă pe teritoriul comunei a fost prelungită de către Comitetul Local pentru Situaţii […] Articolul Starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru încă 30 de zile apare prima dată în PRESShub.
19:10
Rusia, suspectată de autoritățile române că a contaminat intenționat o cantitate mare de petrol azer livrat în România (surse) # PressHub
Statul român ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid, o cantitate mare de petrol azer livrat în România pentru rafinăria Petrobazi a OMV Petrom, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Petrolul a fost livrat printr-o conductă pe traseul Azerbaidjan – Georgia – Turcia, de unde a […] Articolul Rusia, suspectată de autoritățile române că a contaminat intenționat o cantitate mare de petrol azer livrat în România (surse) apare prima dată în PRESShub.
18:10
La poalele Cascadei Lolaia, în Munții Retezat, artiști de pe ambele maluri ale Prutului s-au reunit pentru a celebra 20 de ani de creație, dialog și legături sufletești. Simpozionul Internațional de Artă “Retezat – Nemărginire”, ajuns la ediția aniversară, a adunat laolaltă 80 de artiști din cei peste 200 care au luat parte, de-a lungul […] Articolul Două decenii de artă și prietenie peste Prut, celebrate în inima Retezatului apare prima dată în PRESShub.
17:50
200 de case tradiţionale bucovinene, salvate de la demolare datorită pasiunii unui meşter popular în lemn # PressHub
Un bărbat din judeţul Suceava a dezvoltat o adevărată pasiune pentru conservarea caselor tradiţionale bucovinene. El restaurează căsuţe din lemn, care sunt pe punctul de a fi demolate. Le achiziţionează de la proprietari şi le reface în alte locaţii, dându-le o strălucire aparte. Iosif Cîrstean are 46 de ani, locuieşte în localitatea Bilca şi lucrează […] Articolul 200 de case tradiţionale bucovinene, salvate de la demolare datorită pasiunii unui meşter popular în lemn apare prima dată în PRESShub.
17:20
Aktual24 | Aproape nimeni pe străzi la trecerea cortegiului lui Ion Iliescu. Sute de mii de oameni i-au condus pe ultimul drum pe Corneliu Coposu și Regele Mihai # PressHub
Imagini deplorabile cu trecerea cortegiului funerar al lui Ion Iliescu în drum spre cimitirul Ghencea Militar. De-a lungul drumului nu s-a aflat mai nimeni să îl omagieze pe fostul președinte, scrie Aktual24. Cortegiul a părăsit Palatul Cotroceni în jurul orei 12.00. De aici, pe tot traseul cortegiului au fost amplasați jandarmi de-a lungul drumului, iar […] Articolul Aktual24 | Aproape nimeni pe străzi la trecerea cortegiului lui Ion Iliescu. Sute de mii de oameni i-au condus pe ultimul drum pe Corneliu Coposu și Regele Mihai apare prima dată în PRESShub.
16:30
În sezonul cald, anvelopele joacă un rol esențial în ceea ce privește siguranța, economia de combustibil și confortul în timpul condusului. Alegerea unui brand de încredere este primul pas spre o experiență auto fără griji. Anvelopele de vară Michelin sunt recunoscute la nivel mondial pentru performanțele excelente, durabilitatea crescută și tehnologiile inovatoare care oferă aderență […] Articolul Anvelopele de vară Michelin: performanță și durabilitate pentru călătorii fără griji apare prima dată în PRESShub.
16:10
Nu am crezut niciodată că Ion Iliescu a existat cu adevărat în forma sa umană. Cred că am avut parte de un model excepțional de robot construit de inginerii sovietici. Un model care a rezistat și a funcționat mult timp după data lui de expirare. Este dovada că aceeași tehnologie performantă care ne-a oferit durabilul […] Articolul Cel mai performant robot sovietic a fost retras, finalmente, din activitate apare prima dată în PRESShub.
15:30
Polițistul care a luat șpagă pentru a interveni la un judecător și-a împrumutat firma cu 800.000 de lei # PressHub
Robert Bogdan Pascu, polițistul din Argeș reținut de DNA după ce a cerut 100.000 de euro pentru a mitui un judecător, este acționar la o firmă căreia susține că i-a vândut un teren cu 400.000 de lei. În plus, Pascu arată că și-a împrumutat aceeași firmă cu alți 864.000 de lei, bani care cu greu […] Articolul Polițistul care a luat șpagă pentru a interveni la un judecător și-a împrumutat firma cu 800.000 de lei apare prima dată în PRESShub.
14:40
Oana Țoiu, în vizită la Kiev. Prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României în capitala Ucrainei de la începutul războiului # PressHub
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, efectuează o vizită la Kiev, unde va avea discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt. Oficialul român să ajungă și la Cernăuți, unde se va întâlni cu membri ai comunității de etnici români. „Astăzi încep prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul […] Articolul Oana Țoiu, în vizită la Kiev. Prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României în capitala Ucrainei de la începutul războiului apare prima dată în PRESShub.
14:20
O lucrare neautorizată s-a transformat într-o armă pe marginea șoselei. O șină de cale ferată folosită ca parapet s-a înfipt în pieptul unei femei, omorând-o pe loc # PressHub
Un parapet ascuțit, realizat din șină de cale ferată, a agravat un accident ușor, în loc să protejeze. DADJ Iași administrează drumul, dar parapetul neconform a fost instalat de CFR. Nimeni nu-și asumă nimic, arată o investigație REPORTER DE IAȘI. În 4 august 2022, la prânz, nimic nu anunța momentul fatidic. Sergiu Nicolae conducea un […] Articolul O lucrare neautorizată s-a transformat într-o armă pe marginea șoselei. O șină de cale ferată folosită ca parapet s-a înfipt în pieptul unei femei, omorând-o pe loc apare prima dată în PRESShub.
13:40
ISJ Gorj ascunde adevărul despre nouă școli cu toalete în curte și blochează accesul la informații # PressHub
Într-un județ în care educația ar trebui să fie o prioritate, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Gorj a răspuns cu superficialitate și lipsă de transparență unei solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, scrie publicația Sud-Vest. Demersul jurnalistic al publicației a scos la iveală nu doar nereguli în […] Articolul ISJ Gorj ascunde adevărul despre nouă școli cu toalete în curte și blochează accesul la informații apare prima dată în PRESShub.
12:40
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele, a încetat din viață joi dimineață, la vârsta de 92 de ani, a anunțat fundația. „Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața aceasta, doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea […] Articolul A murit Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu apare prima dată în PRESShub.
12:00
Trump ar putea avea o întâlnire cu Putin „chiar de săptămâna viitoare” pentru discuții privind războiul din Ucraina # PressHub
Summit-ul ar urma să aibă loc după „progresele semnificative” obținute de emisarul special Steve Witkoff în discuțiile de la Moscova. Președintele american Donald Trump ar putea avea o întrevedere cu omologul său rus Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare pentru a discuta despre războiul din Ucraina, au transmis oficiali ai Casei Albe, deși consilierii de rang […] Articolul Trump ar putea avea o întâlnire cu Putin „chiar de săptămâna viitoare” pentru discuții privind războiul din Ucraina apare prima dată în PRESShub.
11:40
La moartea lui Ion Iliescu, un gest de protest discret, dar semnificativ, vine din Cluj: „Imnul Golanilor”, simbol al Pieței Universității din 1990, va răsuna joi, 7 august, în mai multe cartiere ale orașului. Nu e vorba de o manifestație clasică, ci de o formă de memorie civică transmisă prin sunet. Iar întrebarea care plutește […] Articolul „Imnul Golanilor” se aude din nou. Ce ne spune asta despre moștenirea lui Ion Iliescu? apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Cazul materialelor din Belarus, cu posibil uz militar, sechestrate în drum spre Transnistria. Reprezentanții companiei din Tiraspol: „Suntem nevinovați” # PressHub
Articolul „Tone de materiale cu posibil uz militar sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria. Pot fi folosite în fabricația dronelor. Răspunsul avocaților” publicat în exclusivitate în ediția de ieri a cotidianului Ziarul de Iași a provocat reacții imediate. Compania destinatară a mărfii, Moldavizolit, a transmis ziarului un mesaj în limba română prin […] Articolul Cazul materialelor din Belarus, cu posibil uz militar, sechestrate în drum spre Transnistria. Reprezentanții companiei din Tiraspol: „Suntem nevinovați” apare prima dată în PRESShub.
09:50
Legea nu obligă guvernul să facă funeralii naționale atunci când moare un fost șef de stat, de aceea USR nu vrea să participe la ceremonii, iar UDMR nu a făcut încă nicio declarație. Guvernul a adoptat o hotărâre prin care joi, 7 august, a fost declarată zi de doliu național „în semn de respect față […] Articolul De ce (nu) era nevoie de funeralii naționale apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.