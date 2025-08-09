Pompierii români trimiși în Grecia au intervenit contra incendiilor din zona Palaia Fokaia, Attica de Est

17:00

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că decizia partidului pe care îl conduce de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu a fost „corectă", deoarece „doar vreo mie de oameni" au fost prezenţi, ceea ce arată că USR a procedat „la fel ca 99,9%" dintre români, scrie Agerpres. „Cred că decizia USR de […] Articolul Dominic Fritz, despre decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Iliescu: „Cred că decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă şi corectă. / USR, la fel ca 99,9% din populaţie, a ales să nu participe la aceste funeralii"