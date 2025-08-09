România, sub asediul caniculei: nopți tropicale și zile cu 40 de grade Celsius
CT100, 9 august 2025 11:00
Meteorologii anunță caniculă, disconfort termic și nopți tropicale în România. Valul de căldură extremă se va menține în toată țara până luni seară, aducând zile sufocante și nopți tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 18–22°C. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de cod galben […] Articolul România, sub asediul caniculei: nopți tropicale și zile cu 40 de grade Celsius a aparut prima oara pe Constanta 100%.
• • •
Alte ştiri de CT100
Acum 10 minute
11:00
Meteorologii anunță caniculă, disconfort termic și nopți tropicale în România. Valul de căldură extremă se va menține în toată țara până luni seară, aducând zile sufocante și nopți tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 18–22°C. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de cod galben […] Articolul România, sub asediul caniculei: nopți tropicale și zile cu 40 de grade Celsius a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 30 minute
10:50
Porsche furat din Polonia, găsit în Portul Constanța la un cetățean din Belarus care voia să îl transporte în Turcia # CT100
În ziua de 08.08.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud, aflați în incinta unui operator portuar au efectuat controlul asupra unei autoutilitare ce transporta două autoturisme, aflată în posesia unui cetățean din Belarus. În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că unul […] Articolul Porsche furat din Polonia, găsit în Portul Constanța la un cetățean din Belarus care voia să îl transporte în Turcia a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 24 ore
21:10
Vama și Paraziții au anunțat, vineri, că nu vor mai concerta la festivalul Untold de la Cluj-Napoca, care se desfășoară zilele acestea. Una dintre cele două trupe a dezvăluit că decizia vine în urma unor neînțelegeri cu organizatorii evenimentului. „Comunicat oficial! Din motive independente de noi, nu vom putea participa […] Articolul Vama și Paraziții nu vor mai concerta la Untold a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:10
Palatul Regal din Mamaia, mai aproape de salvare: Guvernul a aprobat finanțarea reabilitării # CT100
Guvernul României a adoptat, în ședința de astăzi, proiectul de lege privind finanțarea reabilitării a 14 obiective culturale de importanță majoră, printre care se numără și Palatul Regal din Mamaia, una dintre clădirile-simbol ale Constanței și un reper al istoriei moderne. După ani de degradare, incertitudine juridică și lipsă de […] Articolul Palatul Regal din Mamaia, mai aproape de salvare: Guvernul a aprobat finanțarea reabilitării a aparut prima oara pe Constanta 100%.
20:50
Brașovenii au plătit sume record, la licitație, pentru un loc de parcare. Primarul Constanței voia să aplice metoda și la noi # CT100
În Brașov, parcările rezidențiale sunt scoase la licitație, atunci când pentru un loc sunt interesate cel puțin două persoane. Procedurile de reatribuire a locurilor din cartierul Valea Cetății, iar rezultatele primelor două sesiuni au scos la iveală competiția acerbă pentru spațiile cele mai convenabile. Licitații record pentru locurile de parcare […] Articolul Brașovenii au plătit sume record, la licitație, pentru un loc de parcare. Primarul Constanței voia să aplice metoda și la noi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:30
Salvamarii din Eforie au salvat de la înec un tânăr sportiv paralimpic din Turcia care a intrat în mare deși era arborat steagul roșu # CT100
Un incident cu potențial tragic a fost evitat astăzi pe Plaja Belona din Eforie Nord, grație intervenției rapide a salvamarilor. Un băiat de 13 ani, originar din Konya, Turcia, a fost scos din mare după ce curenții puternici l-au tras spre larg. Adolescentul se afla în stațiune în cadrul unui […] Articolul Salvamarii din Eforie au salvat de la înec un tânăr sportiv paralimpic din Turcia care a intrat în mare deși era arborat steagul roșu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:50
În perioada 8 august – 19 septembrie 2025, în zona frontierei dintre România și Bulgaria, polițiști rutieri din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră vor desfășura activități operative de patrulare, monitorizare și control al traficului rutier. Aceste acțiuni vor avea loc în cadrul unor patrule comune împreună cu polițiști bulgari, pe arterele […] Articolul Schengen cu controale pe șosele. Anunțul Poliției din Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:30
Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române, printr-o serie de evenimente, organizate în perioada 11 – 15 august, în orașele Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, pentru a promova valorile și tradițiile marinarilor militari. La Constanța, în perioada 11-13 august, în intervalul orar 18.00-21.00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, va fi organizată o expoziție marinărească, la care […] Articolul Ziua Marinei Române, sărbătorită în șase orașe – programul complet a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:00
Programul întreruperilor de energie electrică în județul Constanța, perioada 11 – 14 august 2025 # CT100
E-Distribuție Dobrogea a anunțat mai multe întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, în perioada 11 – 14 august 2025, pentru lucrări de întreținere și modernizare a rețelei. Luni, 11 august 2025 Marți, 12 august 2025 Miercuri, 13 august 2025 Joi, 14 august 2025 Articolul Programul întreruperilor de energie electrică în județul Constanța, perioada 11 – 14 august 2025 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:10
Când o zi de vară anunță doar caniculă, caniculă, caniculă, te gândești că sub nicio formă nu ai părăsi confortul locuinței răcoroase, căci vei da piept doar cu codurile galbene, portocalii, roșii… Nu ai ieși nici măcar pentru a căuta o înghețată răcoritoare, mângâiere pentru papilele gustative… Dar ceva, totuși, […] Articolul „Cine l-a ucis pe tata?” – lecție de emoție la SEAS 2025 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:40
Traficul pe Autostrada A2 a fost îngreunat, astăzi, de producerea a două accidente rutiere, petrecute la o distanță de aproximativ 600 de metri unul de celălalt. În primul eveniment au fost implicate patru autoturisme, în care se aflau 11 persoane – șapte adulți și patru copii. În cel de-al doilea […] Articolul Două accidente în lanț pe A2, la 600 de metri distanță, șapte mașini implicate a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:20
Un accident rutier s-a produs astăzi pe Autostrada A2, la kilometrul 161, pe sensul de mers către București. În eveniment au fost implicate patru autoturisme. Din primele informații, nu au fost înregistrate persoane încarcerate. La fața locului intervin echipaje din cadrul Detașamentului Medgidia, cu o autospecială de stingere (ASAS) și […] Articolul Accident în lanț pe A2, patru autoturisme implicate, spre București a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:10
Constanța se umple de cerșetori care au descoperit că mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic # CT100
Constanța pare să fi devenit scena unei versiuni reale a replicii celebre din filmul Filantropica: „mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic”. Doar că „povestea” vândută trecătorilor este o înșelătorie bine pusă la punct. Polițiștii locali au depistat, în acest sezon estival, șapte persoane care pretindeau că sunt […] Articolul Constanța se umple de cerșetori care au descoperit că mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:10
În 2015, PSD s-a lepădat de Ion Iliescu. Fostul președinte nu mai apărea ca președinte de onoare al partidului. Poza sa a fost ștearsă ulterior și de pe site-ul partidului. „Nu știu dacă este președinte de onoare, nu este o prioritate a mea domnul Iliescu, dacă este președinte de onoare”, […] Articolul Ion Iliescu, folositor pentru ipocriții de la PSD chiar și de pe lumea cealaltă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Ieri
08:30
În cursul zilei de ieri, 7 august, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în aplicare 34 de mandate de percheziție domiciliară, în județul Constanța, municipiul București și județele Tulcea, Prahova și Buzău, într-un dosar care vizează săvârșirea mai […] Articolul Percheziții într-un dosar de proxenetism: 10 persoane, duse la audieri VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
7 august 2025
21:40
Astăzi, în jurul orei 19.00, polițiști din cadrul Secției de Poliție Mamaia au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că imobilul dezafectat al unui fost club din stațiunea Mamaia ar fi fost cuprins de incendiu. Până la acest moment nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube […] Articolul Poliția a deschis un dosar penal în urma incendiului din stațiunea Mamaia a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:20
Un incendiu a izbucnit joi, 7 august, într-o clădire dezafectată situată pe Bulevardul Mamaia, în zona fostului club Belagio. Flăcările au fost semnalate în cursul după-amiezii, iar intervenția rapidă a pompierilor a fost necesară pentru a preveni extinderea focului la clădirile învecinate. La fața locului au fost mobilizate echipaje din […] Articolul Incendiu în Mamaia. Intervenție de amploare a pompierilor a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:40
Nava-școală „Mircea” s-a întors pe 7 august în Portul Militar Constanța, din marșul internațional de instrucție, executat cu studenții militari din anul II de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 13 studenți de la universități partenere din Norvegia, Bulgaria, Polonia, Letonia, Franța și Turcia. Nava a plecat din Portul […] Articolul Nava-școală „Mircea” a revenit acasă VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:10
Lucrări intense pe drumurile județene din Constanța: asfaltări și cosiri pentru siguranța traficului # CT100
Drumuri Județene Constanța S.A. continuă seria lucrărilor pentru modernizarea infrastructurii rutiere din județ. Obiectivul declarat este clar: drumuri județene bune și sigure. DJ 391 Albești – Cotu Văii Au început lucrările de reabilitare pe tronsonul Albești – Cotu Văii, în lungime de 8 kilometri. Echipamentele au fost mobilizate la fața locului […] Articolul Lucrări intense pe drumurile județene din Constanța: asfaltări și cosiri pentru siguranța traficului a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:20
Balaur dobrogean de peste 1 metru lungime capturat de jandarmi într-o gospodărie din localitatea 2 Mai # CT100
Astăzi, în jurul orei 12:30, jandarmii constănțeni din cadrul Detașamentului de Jandarmi Mangalia au fost chemați de urgență pe strada Nucilor din satul 2 Mai din Mangalia unde fusese semnalată prezența unui șarpe considerat agresiv în interiorul unei case. Oamenii legii au acționat rapid și eficient, reușind să captureze șarpele. […] Articolul Balaur dobrogean de peste 1 metru lungime capturat de jandarmi într-o gospodărie din localitatea 2 Mai a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:30
Sunetul verii continuă: Fanfara „Muzica Apelor” în pași de promenade – programul concertelor # CT100
Pe măsură ce vara se îndreaptă spre final, Constanța își păstrează pulsul viu prin muzica fanfarei „Muzica Apelor”. Dincolo de agitația sezonului, sunetul alămurilor adună oameni, aduce zâmbete și creează amintiri. Cu un repertoriu atent ales, de la marșuri pline de energie la melodii îndrăgite din folclor sau jazz, fanfara […] Articolul Sunetul verii continuă: Fanfara „Muzica Apelor” în pași de promenade – programul concertelor a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:20
Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2025 aduce folclor de calitate la malul mării – programul complet # CT100
Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” au deosebita plăcere de a vă invita la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2025, un eveniment care aduce în prim-plan autenticitatea și bogăția folclorului românesc. Mamaia devine, în perioada 27-29 august, locul unde tradiția întâlnește bucuria, iar cântecul, dansul […] Articolul Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2025 aduce folclor de calitate la malul mării – programul complet a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:00
O fabrică modernă, complet echipată, autorizată DSV și gata de operare, este disponibilă spre vânzare sau închiriere la intrarea în Medgidia. Cu spații frigorifice generoase, hală de producție, zonă administrativă, locuințe pentru personal și toate utilitățile necesare, acest obiectiv reprezintă o oportunitate unică pentru antreprenorii din industria alimentară, logistică sau […] Articolul Fabrică la cheie în Medgidia, de vânzare sau închiriat, disponibilă imediat a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:20
Un spectacol emoționant și plin de umor despre fragilitatea relațiilor de familie și dorința profundă de a fi iubit, „Părinți”, în regia lui Cristian Ban, se joacă vineri, 8 august, de la ora 20:00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, în cadrul Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului. […] Articolul „Părinți” – comedia tandră a unei copilării în România anilor ’80–’90 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:20
Scădere drastică a traficului de mărfuri prin portul Constanța și Canalul Dunăre – Marea Neagră # CT100
Traficul de mărfuri prin portul Constanța a înregistrat un declin semnificativ în primele trei luni ale anului 2025, potrivit datelor publicate de Direcția Județeană de Statistică Constanța. Volumul total de mărfuri tranzitate s-a ridicat la 15,4 milioane de tone, în scădere cu 27,0% față de aceeași perioadă a anului trecut. O scădere și […] Articolul Scădere drastică a traficului de mărfuri prin portul Constanța și Canalul Dunăre – Marea Neagră a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:10
Astăzi, 7 august 2025, a survenit o avarie la nivelul magistralei de alimentare cu apă, cu diametrul de 600 mm, din zona Summerland – Constanța. Pentru realizarea lucrărilor de reparații, echipele de intervenție RAJA Constanța sunt nevoite să sisteze furnizarea apei potabile în intervalul orar 11.30 – 17.00. Astfel, sunt […] Articolul Zonele Mamaia Sat, Mamaia Nord și Tabăra de Copii Năvodari au rămas fără apă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
O fetiță de aproximativ 5 ani a fost grav rănită, joi dimineață, după ce a fost lovită de un TIR în localitatea Văleni, județul Constanța. Potrivit martorilor, copilul se afla în apropierea unui drum principal când a fost surprins de autovehiculul de mare tonaj. Fetița a fost transportată de urgență […] Articolul O fetiță a fost lovită de un TIR a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:30
Pericol major pe litoral! Salvamarii din Eforie Nord au arborat steagul roșu pe toate plajele din stațiune, semnalând interzicerea totală a scăldatului în mare din cauza condițiilor meteorologice periculoase. Valuri mari, curenți puternici și vânt intens fac ca înotul să fie extrem de riscant în această zi. Salvamarii trag un semnal de alarmă: o clipă de […] Articolul Steag roșu arborat pe toate plajele din Eforie Nord: Scăldatul este strict interzis! a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:00
Numărul salariaților din județul Constanța, la sfârșitul lunii mai 2025, a fost de 203.200 de persoane, în scădere ușoară față de luna aprilie (cu 28 de persoane mai puțin), dar în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 2873 de angajați în plus. Câștigul salarial mediu brut înregistrat în județ a […] Articolul Ce salariu mediu câștigă un constănțean a aparut prima oara pe Constanta 100%.
6 august 2025
23:20
Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța marchează o nouă etapă în tratamentul afecțiunilor mamare printr-o intervenție chirurgicală realizată în premieră în județ. În cadrul Secției Chirurgie I, coordonată de prof. univ. dr. Răzvan Popescu, o pacientă diagnosticată cu trei leziuni maligne a beneficiat de o operație de conservare a […] Articolul Premieră medicală în patologia mamară la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
22:00
O majorare semnificativă a impozitelor pe proprietate este luată în calcul de autorități pentru anul 2026, în contextul reformei fiscale impuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat după o întâlnire dintre Guvern și reprezentanții Asociației Municipiilor din România că „se […] Articolul Impozitele pe proprietate ar putea crește cu 70% din 2026 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
22:00
Vizită oficială la Năvodari: Ambasadorul Indiei în România, interesat de investiții în turism și industrie # CT100
Primăria Năvodari a fost, astăzi, gazda unei vizite oficiale a Excelenței Sale Dr. Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul Republicii India în România. În cadrul întrevederii cu primarul Florin Chelaru, s-au discutat oportunități de colaborare economică între comunitatea de afaceri indiană și orașul Năvodari. Discuțiile au vizat mai multe domenii strategice de […] Articolul Vizită oficială la Năvodari: Ambasadorul Indiei în România, interesat de investiții în turism și industrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:00
Merităm funeralii de stat! Și el merită zi de doliu național, ca orice președinte de țară. Asta este adevărata tragedie. Pentru că timp de 35 de ani, democrația asta tânără și șchioapă a încercat să găsească vinovații Revoluției, vinovații pentru Mineriadă, și nu i-a găsit. Ion Iliescu a murit nevinovat, […] Articolul Ion Iliescu merită o zi de doliu național – asta este adevărata tragedie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:00
Constanța intră sub incidența unui cod galben de vânt puternic, valabil începând de marți, 6 august, ora 21:00, până miercuri, 7 august, ora 20:00. Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie vizează întreaga regiune a Dobrogei, unde sunt așteptate intensificări temporare ale vântului, cu rafale ce pot atinge 50…70 km/h. Primăria Constanța avertizează populația să […] Articolul Constanța, sub cod galben de vânt! Autoritățile fac apel la prudență a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:40
Doliu național: ceremonia militară organizată cu prilejul sosirii navei-școală „Mircea” se anulează # CT100
Ziua de 7 august 2025 a fost declarată zi de doliu național pe teritoriul României, în memoria fostului președinte Ion Iliescu, conform Hotărârii adoptate de Guvernul României. Din acest motiv, ceremonia de sosire a navei-școală „Mircea” din marșul internațional de instrucție, din data de 7 august, nu se va mai […] Articolul Doliu național: ceremonia militară organizată cu prilejul sosirii navei-școală „Mircea” se anulează a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:40
La moartea lui Ion Iliescu: drama unei mame care și-a căutat ani de zile fiul ucis în decembrie 1989, în Piața Universității # CT100
După moartea fostului președinte Ion Iliescu, în spațiul public au început să curgă nu doar omagii, ci și amintiri amare. Unele vin din partea unor foști adversari politici, dar altele sunt profund umane, venite din memoria colectivă a unei generații care a trăit evenimentele sângeroase din decembrie 1989. Printre aceste […] Articolul La moartea lui Ion Iliescu: drama unei mame care și-a căutat ani de zile fiul ucis în decembrie 1989, în Piața Universității a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:30
Costin Răsăuțeanu, viceprimar din 2015, și-a dat seama în 2025 că gardul unui loc de joacă are nevoie de plase mai groase # CT100
Despre Costin Răsăuțeanu putem spune că este de meserie viceprimar. Aflat în această funcție de prin 2015, sub comanda lui Decebal Făgădău, care l-a luat sub aripa sa, o ocupă și acum, când primar este un liberal. De fapt, Răsăuțeanu este singurul viceprimar, după ce Ionuț Rusu și-a dat demisia, […] Articolul Costin Răsăuțeanu, viceprimar din 2015, și-a dat seama în 2025 că gardul unui loc de joacă are nevoie de plase mai groase a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:30
Mesajul „Tu ești în videoclip” îți apare pe WhatsApp sau Facebook? Află ce este și cum te protejezi # CT100
Dacă ai primit recent un mesaj ciudat de la un prieten pe WhatsApp sau Facebook Messenger care spune doar „Tu ești în videoclip” și un link dubios, ai face bine să nu-l deschizi. Nu e glumă, nu e vreun prank între colegi și nici măcar nu e un video real. […] Articolul Mesajul „Tu ești în videoclip” îți apare pe WhatsApp sau Facebook? Află ce este și cum te protejezi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:20
Numărul tinerilor care vor să învețe la Universitatea Ovidius a scăzut dramatic anul acesta, potrivit datelor furnizate de instituție și analizate de Constanța 100%. În prima sesiune de admitere, organizată în luna iulie pentru anul universitar 2025-2026, peste 4400 de studenți s-au înmatriculat la programele de studii universitare de licență […] Articolul Numărul tinerilor care vor să învețe la Universitatea Ovidius a scăzut dramatic a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:40
Societatea „Drumuri Județene Constanța” S.A. oferă spre vânzare, din carierele proprii, mai multe sorturi de piatră. Doritorii pot achiziționa șist verde și calcar din Gârlița, Șipote și Cheia, după cum urmează: Cei interesați pot obține mai multe informații la sediul Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. din Constanța, strada Celulozei 15A, […] Articolul Drumuri Județene Constanța vinde piatră din stocurile proprii a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:20
Un nou atac masiv cu drone rusești a vizat în noaptea de luni spre marți a vizat Ucraina. Atacul s-a văzut și din România. La ora 01:10, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și fiind sfătuită să […] Articolul Rușii au atacat un terminal de gaze naturale din Ucraina – consecințe a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:20
Costin Răsăuțeanu, viceprimar din 2025, și-a dat seama în 2025 că gardul unui loc de joacă are nevoie de plase mai groase # CT100
Despre Costin Răsăuțeanu putem spune că este de meserie viceprimar. Aflat în această funcție de prin 2015, sub comanda lui Decebal Făgădău, care l-a luat sub aripa sa, o ocupă și acum, când primar este un liberal. De fapt, Răsăuțeanu este singurul viceprimar, după ce Ionuț Rusu și-a dat demisia, […] Articolul Costin Răsăuțeanu, viceprimar din 2025, și-a dat seama în 2025 că gardul unui loc de joacă are nevoie de plase mai groase a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:20
Atac rusesc cu drone la doi pași de România: avioane F-16 în aer, RO-Alert pentru populația din Tulcea # CT100
În noaptea de 5 spre 6 august, forțele armate ale Federației Ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii civile din zona Ismail, Ucraina, în apropierea graniței cu România. Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat ținte aeriene în spațiul ucrainean, în proximitatea județului […] Articolul Atac rusesc cu drone la doi pași de România: avioane F-16 în aer, RO-Alert pentru populația din Tulcea a aparut prima oara pe Constanta 100%.
5 august 2025
21:50
România se pregătește să-i aducă un ultim omagiu fostului președinte Ion Iliescu, decedat la 95 de ani, printr-un ceremonial funerar de stat desfășurat în zilele de 6 și 7 august, la Palatul Cotroceni și Cimitirul Militar Ghencea III. Ion Iliescu, președintele României în trei mandate, va fi înmormântat joi, 7 august, zi declarată doliu național, cu […] Articolul Programul complet al funeraliilor organizate pentru Ion Iliescu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
20:20
Ziua de 7 august a fost declarată zi de doliu naţional, în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu. Drapelul României va fi arborat în bernă, iar posturile de radio şi de televiziune îşi vor adapta programul. „Guvernul României a adoptat, în şedinţă extraordinară, o Hotărâre prin care ziua de 7 august […] Articolul Zi de doliu național pentru Ion Iliescu – mesaje de condoleanțe a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:50
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a încetat din viață astăzi, 5 august, la vârsta de 95 de ani. A fost președinte al României de trei ori: ca președinte al Frontului Salvării Naționale, între 22 decembrie 1989–1992, apoi ca președinte ales al României între anii 1992–1996 și 2000–2004. Născut pe […] Articolul Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste, a încetat din viață a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:30
Centrul Cultural Județean “Teodor T. Burada” – Partener cultural la Sea WaveFilm Fest, ediția a-III-a # CT100
Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” are plăcerea de a anunța parteneriatul cu Sea Wave Film Fest, în cadrul celei de-a treia ediții organizate de Asociația WaveCulture Hub – un eveniment dedicat filmului și artelor conexe, care aduce laolaltă cinema-ul de autor, creațiile emergente românești și internaționale și continuă să […] Articolul Centrul Cultural Județean “Teodor T. Burada” – Partener cultural la Sea WaveFilm Fest, ediția a-III-a a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:30
Tabără de vară organizată de UDTTMR, dedicată elevilor care studiază limba maternă la Școala Comunitară # CT100
S-a încheiat cu succes cea de-a doua tabără de vară organizată de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), dedicată elevilor care studiază limba maternă la Școala Comunitară. Timp de o săptămână, 110 copii din comunitățile tătare din Medgidia, Valea Dacilor, Cobadin, Agigea, Eforie Nord, Eforie Sud și Tuzla […] Articolul Tabără de vară organizată de UDTTMR, dedicată elevilor care studiază limba maternă la Școala Comunitară a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:20
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că în zona localității Saligny, județul Constanța, a avut loc un incendiu de vegetație, în urma căruia fumul afectează vizibilitatea pe autostrada A 2 București – Constanța, la kilometrul 177. Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, circulația rutieră este deviată la kilometrul 192, […] Articolul Incendiu pe Autostrada A2, circulație deviată a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:40
Documente false la modernizarea Aeroportului Kogălniceanu: o firmă din Turcia, anchetată de Parchetul European; România riscă să piardă 32 de milioane de euro # CT100
O firmă din Turcia este cercetată pentru falsificarea unor documente care i-au permis să participe, alături de parteneri români, la licitația pentru modernizarea Aeroportului Internațional „Mihail Kogălniceanu” din Constanța, potrivit jurnaliștilor de la snoop.ro. Din această cauză, România riscă să piardă 32 de milioane de euro din fonduri europene. Reprezentanții […] Articolul Documente false la modernizarea Aeroportului Kogălniceanu: o firmă din Turcia, anchetată de Parchetul European; România riscă să piardă 32 de milioane de euro a aparut prima oara pe Constanta 100%.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.