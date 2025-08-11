Când începe școala (dacă profesorii nu intră în grevă)
CT100, 12 august 2025 01:00
Anul școlar 2025 – 2026 va avea 36 de săptămâni de cursuri, potrivit Ordinului ministrului Educației, Daniel David, și se va desfășura în cinci module separate de perioade de vacanță. Module de cursuri Vacanțe școlare Excepții pentru clasele terminale „Școala Altfel" și „Săptămâna Verde" Cele două programe se vor desfășura […]
• • •
Acum o oră
01:00
Anul școlar 2025 – 2026 va avea 36 de săptămâni de cursuri, potrivit Ordinului ministrului Educației, Daniel David, și se va desfășura în cinci module separate de perioade de vacanță. Module de cursuri Vacanțe școlare Excepții pentru clasele terminale „Școala Altfel" și „Săptămâna Verde" Cele două programe se vor desfășura […]
Acum 8 ore
18:30
Astăzi, 11 august, în jurul orei 2.10, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța. Deplasați la fața locului, polițiștii au găsit un bărbat de 57 de ani, din Constanța, care fusese acroșat […]
18:20
Mâine seară, 12 august 2025, de la ora 19:00, Delfinariul Constanța va găzdui un eveniment muzical unic: Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin" va susține concertul „Madrigal: ULTRAsunete", în cadrul Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului (SEAS). Într-un cadru spectaculos, vocile inconfundabile ale Madrigalului se vor împleti cu ecourile […]
18:10
Între 4 și 10 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și cei ai formațiunilor rutiere din județul Constanța au desfășurat o acțiune de amploare pentru combaterea vitezei excesive. Zilnic, în medie 50 de polițiști au patrulat pe șosele, iar rezultatele sunt grăitoare: 1.337 de amenzi contravenționale, în valoare […]
18:10
Clubul Sportiv Medgidia a transmis, luni, un comunicat de presă prin care dezminte informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora echipa ar fi fost „exclusă" din Liga a III-a de Fotbal. Reprezentanții clubului subliniază că formația a retrogradat sportiv în Liga a IV-a, ca urmare a rezultatelor obținute în sezonul […]
18:00
RAJA a anunțat azi că, urmare a necesității înlocuirii unor componente suplimentare identificate în timpul intervenției, precum și a verificărilor suplimentare de siguranță necesare pentru a preveni reapariția avariei, suntem nevoiți să extindem sistarea furnizării apei potabile până în jurul orei 22:00. Sunt în continuare afectați de lipsa apei consumatorii […]
Acum 12 ore
17:50
Plaja Tuzla, sub lupa autorităților: amenzi, firme fără autorizații și conexiuni cu nume influente din Constanța, plus o coincidență stranie # CT100
Pe 8 august 2025, o echipă mixtă de control formată din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea", Inspectoratului Județean în Construcții, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mihail Kogălniceanu" și Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța a descins pe mai […]
17:30
Cum va fi sărbătorită Ziua Marinei în municipiul Constanța – programul complet și restricțiile de circulație # CT100
Între 11 și 15 august, în municipiul Constanța se vor organiza mai multe evenimente cu ocazia Zilei Marinei. Programul Forțelor Navale Române: 11-13 august – 18:00-21:00 – Expoziție marinărească pe faleza din fața Comandamentului Flotei, cu tehnică, echipamente și standuri interactive. Debutul expoziției va fi marcat luni, 11 august, ora […]
13:10
În perioada 11 – 17 august 2025, Polaris M Holding pune la dispoziția constănțenilor un container pentru colectarea deșeurilor voluminoase, amplasat pe strada Th. Speranția, boxa 048/52. Locuitorii pot aduce aici obiecte care nu pot fi depozitate în containerele obișnuite: Cei care nu pot ajunge în această perioadă la container au la dispoziție Centrul […]
13:10
La împlinirea a șapte ani de la violențele din 10 august 2018, USR Constanța a transmis un mesaj ferm prin care cere accelerarea procesului și tragerea la răspundere a celor responsabili pentru reprimarea brutală a manifestației din Piața Victoriei. „Pe 10 august 2018, zeci de mii de români din țară și […]
Acum 24 ore
12:40
RAJA a anunțat că, urmare a unei avarii depistate la conducta cu diametrul de 600 mm de pe Bd. Tomis nr. 317, din municipiul Constanța, s-a impus sistarea furnizării apei potabile astăzi, 11 august 2025, în intervalul orar 11:30 – 18:00, în zona: str. Soveja – bd. Tomis – bd. […]
12:10
Țigări și alcool de contrabandă, ascunse pe o navă sub pavilion Saint Kitts – Nevis, descoperite de polițiștii de frontieră # CT100
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, pe 8 august 2025, aproximativ 15.000 de țigarete și 200 de litri de băuturi alcoolice de diferite mărci, ascunse într-un buncăr de pe prova unei nave. Controlul a fost efectuat de polițiștii de frontieră din Sectorul Poliției de Frontieră Tulcea, […]
09:20
Noaptea trecută, în jurul orei 02.10, un grav accident rutier s-a produs în municipiul Constanța, pe Șoseaua Mangaliei, în dreptul magazinului Supeco. Potrivit martorilor, un bărbat ar fi fost surprins pe mijlocul carosabilului de un autoturism marca Logan, care circula cu viteză mare. Impactul a fost extrem de violent, victima […]
Ieri
21:00
O femeie a sunat la 112 spunând că se află pe autostradă și o agresează soțul. A fost amendată cu 2.000 de lei # CT100
Astăzi, în jurul orei 17.30, polițiștii constănțeni au fost sesizați, prin 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, în timp ce s-ar fi aflat pe autostrada A2, ar fi fost agresată fizic de către soțul acesteia, după care apelul s-ar fi întrerupt brusc, a anunțat IPJ Constanța. […]
18:00
Prefectul județului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu, a dispus efectuarea unor verificări în zona plajei din Tuzla, ca urmare a unei sesizări scrise ce a fost înregistrată în data de 6 august la Instituția Prefectului-Județul Constanța. „Sesizarea făcea referire la existența unor construcții posibil ilegale și activități comerciale ce nu ar fi […]
16:20
Grupa 2015 a Clubului Sportiv Medgidia, pregătită de antrenorul Daniel Dogaru, își continuă seria impresionantă de succese. Ieri, la turneul amical organizat la Fetești, micii fotbaliști au cucerit al patrulea trofeu consecutiv din această vară, demonstrând un progres constant și un joc spectaculos. Competiția a reunit opt echipe valoroase, împărțite în două grupe. […]
16:10
Salvamarii din Eforie Nord au salvat în ultima clipă un adolescent cu autism și epilepsie – ce sfaturi au # CT100
Astăzi, 10 august, un adolescent de 15 ani din Bacău, diagnosticat cu autism și epilepsie, a fost salvat de la înec de către echipa de salvamari pe plaja din Eforie Nord. Tânărul se afla în apă împreună cu asistentul său personal când a suferit o criză epileptică. Salvamarii l-au observat […]
16:10
Gospodăria Valu lui Traian SRL anunță demararea procesului de recrutare pentru ocuparea unui post de șofer de microbuz școlar. Locul de muncă este disponibil pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale și profesionale necesare pentru a transporta elevi în condiții de maximă siguranță. Pentru a putea candida, este obligatorie deținerea unui atestat […]
15:40
Proprietarii de autoturisme mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto semnificativ mai mari începând de anul viitor. Potrivit principiului „poluatorul plătește", aceste taxe ar putea crește chiar de două sau trei ori față de nivelul actual, scrie […]
15:20
Razie de amploare în Constanța și Mamaia: 200 de polițiști, 1.000 de persoane legitimate și amenzi de peste 126.000 de lei # CT100
Polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța au desfășurat, în cursul nopții trecute, o acțiune cu forțe mărite, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a celor comise cu violență, precum și pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool sau substanțe interzise. Activitățile au angrenat aproximativ 200 de polițiști din cadrul […]
11:50
Carambol cu șase mașini pe bulevardul I.C. Brătianu din Constanța – trei persoane au ajuns la spital # CT100
Astăzi, în jurul orei 6.45, un accident rutier în lanț s-a produs pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanța. Au fost inplicate șase autoturisme. Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, un bărbat de 21 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pătruns pe contrasens […]
11:40
O explozie provocată de acumulări de gaze, fără a fi urmată de incendiu, a avut loc azi pe Aleea Mărgăritarelor din municipiul Constanța. La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea – autospeciala A801, autospeciala de intervenție și salvare la înălțime (AISI), echipajul […]
10:10
Zgomot fără sfârșit pe plaja Neversea Beach: constănțenii nu mai suportă, autoritățile ridică din umeri # CT100
La aproape o oră după miezul nopții, liniștea dintr-un cartier rezidențial al Constanței era spulberată de muzica puternică venită de pe plaja Neversea. Daniela Stoian, unul dintre cei mai respectați medici din Constanța (și nu numai), a încercat să obțină ajutor de la Poliția Locală pentru a se putea odihni […]
09:00
Pentru a doua oară în ultima săptămână, viceprimarul Constanței, Costin Răsăuțeanu, a coborât din biroul său pentru a salva parcul Dragoslavelor de la un pericol iminent: plasa de la gard e prea subțire. Un detaliu tehnic pe care, evident, doar un ochi format în arta politicii îl putea depista. „Am […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Jandarmii constănțeni au fost chemați de urgență în această după-amiază pe strada Dimitrie Cantemir din localitatea Cumpăna unde fusese semnalată prezența unui șarpe considerat agresiv în interiorul unei case. Oamenii legii au acționat rapid și eficient, reușind să captureze șarpele. Reptila era din specia șarpele de stepă sau șarpele rău […]
18:50
Un constănțean, aflat într-o scurtă vizită la Varna, povestește cum orașul bulgăresc i-a lăsat impresia unei lumi complet diferite față de Constanța: curățenie exemplară, parcuri îngrijite, atenție la detalii și respect pentru spațiul public. Dincolo de arhitectura comunistă, Varna oferă o lecție de normalitate pe care administrația locală de la […]
17:50
Un incendiu de proporții afectează zona zona localității Chilia Veche din Delta Dunării. În sprijinul forțelor terestre și aeriene implicate în misiune până acum din acționează și o navă multirol din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea. Aceasta are la bord un echipaj format din 4 subofițeri și este dotată cu […]
16:50
Astăzi, în jurul orei 17:30, la ieșirea din localitatea Văleni, comuna Dobromir, a avut loc un accident rutier soldat cu rănirea gravă a unui bărbat din satul Lespezi. Potrivit primelor informații, acesta ar fi consumat alcool în localitatea Văleni, după care s-a urcat la volan cu intenția de a se […]
14:30
Lecția de administrație pe care o poate învăța municipiul Constanța de la un mic sat din Suceava # CT100
Cornu Luncii din Suceava are circa 6.100 de locuitori în toate cele nouă sate arondate. Se poate lăuda cu un muzei înființat într-o clădire din 1809, cu biserica de lemn din Băișeși, datând din 1788, și, mai nou, cu Sala Sporturilor din satul Brăilești, inagurată în 2022. Deschiderea oficială a fost […]
11:40
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că se înregistrează valori mari de trafic pe Autostrada Soarelui, sensul București – Constanța, și pe DN 5,
11:00
Meteorologii anunță caniculă, disconfort termic și nopți tropicale în România. Valul de căldură extremă se va menține în toată țara până luni seară, aducând zile sufocante și nopți tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 18–22°C. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de cod galben […] Articolul România, sub asediul caniculei: nopți tropicale și zile cu 40 de grade Celsius a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:50
Porsche furat din Polonia, găsit în Portul Constanța la un cetățean din Belarus care voia să îl transporte în Turcia # CT100
În ziua de 08.08.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud, aflați în incinta unui operator portuar au efectuat controlul asupra unei autoutilitare ce transporta două autoturisme, aflată în posesia unui cetățean din Belarus. În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că unul […] Articolul Porsche furat din Polonia, găsit în Portul Constanța la un cetățean din Belarus care voia să îl transporte în Turcia a aparut prima oara pe Constanta 100%.
8 august 2025
21:10
Vama și Paraziții au anunțat, vineri, că nu vor mai concerta la festivalul Untold de la Cluj-Napoca, care se desfășoară zilele acestea. Una dintre cele două trupe a dezvăluit că decizia vine în urma unor neînțelegeri cu organizatorii evenimentului. „Comunicat oficial! Din motive independente de noi, nu vom putea participa […] Articolul Vama și Paraziții nu vor mai concerta la Untold a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:10
Palatul Regal din Mamaia, mai aproape de salvare: Guvernul a aprobat finanțarea reabilitării # CT100
Guvernul României a adoptat, în ședința de astăzi, proiectul de lege privind finanțarea reabilitării a 14 obiective culturale de importanță majoră, printre care se numără și Palatul Regal din Mamaia, una dintre clădirile-simbol ale Constanței și un reper al istoriei moderne. După ani de degradare, incertitudine juridică și lipsă de […] Articolul Palatul Regal din Mamaia, mai aproape de salvare: Guvernul a aprobat finanțarea reabilitării a aparut prima oara pe Constanta 100%.
20:50
Brașovenii au plătit sume record, la licitație, pentru un loc de parcare. Primarul Constanței voia să aplice metoda și la noi # CT100
În Brașov, parcările rezidențiale sunt scoase la licitație, atunci când pentru un loc sunt interesate cel puțin două persoane. Procedurile de reatribuire a locurilor din cartierul Valea Cetății, iar rezultatele primelor două sesiuni au scos la iveală competiția acerbă pentru spațiile cele mai convenabile. Licitații record pentru locurile de parcare […] Articolul Brașovenii au plătit sume record, la licitație, pentru un loc de parcare. Primarul Constanței voia să aplice metoda și la noi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:30
Salvamarii din Eforie au salvat de la înec un tânăr sportiv paralimpic din Turcia care a intrat în mare deși era arborat steagul roșu # CT100
Un incident cu potențial tragic a fost evitat astăzi pe Plaja Belona din Eforie Nord, grație intervenției rapide a salvamarilor. Un băiat de 13 ani, originar din Konya, Turcia, a fost scos din mare după ce curenții puternici l-au tras spre larg. Adolescentul se afla în stațiune în cadrul unui […] Articolul Salvamarii din Eforie au salvat de la înec un tânăr sportiv paralimpic din Turcia care a intrat în mare deși era arborat steagul roșu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:50
În perioada 8 august – 19 septembrie 2025, în zona frontierei dintre România și Bulgaria, polițiști rutieri din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră vor desfășura activități operative de patrulare, monitorizare și control al traficului rutier. Aceste acțiuni vor avea loc în cadrul unor patrule comune împreună cu polițiști bulgari, pe arterele […] Articolul Schengen cu controale pe șosele. Anunțul Poliției din Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:30
Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române, printr-o serie de evenimente, organizate în perioada 11 – 15 august, în orașele Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, pentru a promova valorile și tradițiile marinarilor militari. La Constanța, în perioada 11-13 august, în intervalul orar 18.00-21.00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, va fi organizată o expoziție marinărească, la care […] Articolul Ziua Marinei Române, sărbătorită în șase orașe – programul complet a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:00
Programul întreruperilor de energie electrică în județul Constanța, perioada 11 – 14 august 2025 # CT100
E-Distribuție Dobrogea a anunțat mai multe întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, în perioada 11 – 14 august 2025, pentru lucrări de întreținere și modernizare a rețelei. Luni, 11 august 2025 Marți, 12 august 2025 Miercuri, 13 august 2025 Joi, 14 august 2025 Articolul Programul întreruperilor de energie electrică în județul Constanța, perioada 11 – 14 august 2025 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:10
Când o zi de vară anunță doar caniculă, caniculă, caniculă, te gândești că sub nicio formă nu ai părăsi confortul locuinței răcoroase, căci vei da piept doar cu codurile galbene, portocalii, roșii… Nu ai ieși nici măcar pentru a căuta o înghețată răcoritoare, mângâiere pentru papilele gustative… Dar ceva, totuși, […] Articolul „Cine l-a ucis pe tata?” – lecție de emoție la SEAS 2025 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:40
Traficul pe Autostrada A2 a fost îngreunat, astăzi, de producerea a două accidente rutiere, petrecute la o distanță de aproximativ 600 de metri unul de celălalt. În primul eveniment au fost implicate patru autoturisme, în care se aflau 11 persoane – șapte adulți și patru copii. În cel de-al doilea […] Articolul Două accidente în lanț pe A2, la 600 de metri distanță, șapte mașini implicate a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:20
Un accident rutier s-a produs astăzi pe Autostrada A2, la kilometrul 161, pe sensul de mers către București. În eveniment au fost implicate patru autoturisme. Din primele informații, nu au fost înregistrate persoane încarcerate. La fața locului intervin echipaje din cadrul Detașamentului Medgidia, cu o autospecială de stingere (ASAS) și […] Articolul Accident în lanț pe A2, patru autoturisme implicate, spre București a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:10
Constanța se umple de cerșetori care au descoperit că mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic # CT100
Constanța pare să fi devenit scena unei versiuni reale a replicii celebre din filmul Filantropica: „mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic”. Doar că „povestea” vândută trecătorilor este o înșelătorie bine pusă la punct. Polițiștii locali au depistat, în acest sezon estival, șapte persoane care pretindeau că sunt […] Articolul Constanța se umple de cerșetori care au descoperit că mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:10
În 2015, PSD s-a lepădat de Ion Iliescu. Fostul președinte nu mai apărea ca președinte de onoare al partidului. Poza sa a fost ștearsă ulterior și de pe site-ul partidului. „Nu știu dacă este președinte de onoare, nu este o prioritate a mea domnul Iliescu, dacă este președinte de onoare”, […] Articolul Ion Iliescu, folositor pentru ipocriții de la PSD chiar și de pe lumea cealaltă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:30
În cursul zilei de ieri, 7 august, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în aplicare 34 de mandate de percheziție domiciliară, în județul Constanța, municipiul București și județele Tulcea, Prahova și Buzău, într-un dosar care vizează săvârșirea mai […] Articolul Percheziții într-un dosar de proxenetism: 10 persoane, duse la audieri VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
7 august 2025
21:40
Astăzi, în jurul orei 19.00, polițiști din cadrul Secției de Poliție Mamaia au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că imobilul dezafectat al unui fost club din stațiunea Mamaia ar fi fost cuprins de incendiu. Până la acest moment nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube […] Articolul Poliția a deschis un dosar penal în urma incendiului din stațiunea Mamaia a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:20
Un incendiu a izbucnit joi, 7 august, într-o clădire dezafectată situată pe Bulevardul Mamaia, în zona fostului club Belagio. Flăcările au fost semnalate în cursul după-amiezii, iar intervenția rapidă a pompierilor a fost necesară pentru a preveni extinderea focului la clădirile învecinate. La fața locului au fost mobilizate echipaje din […] Articolul Incendiu în Mamaia. Intervenție de amploare a pompierilor a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:40
Nava-școală „Mircea” s-a întors pe 7 august în Portul Militar Constanța, din marșul internațional de instrucție, executat cu studenții militari din anul II de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 13 studenți de la universități partenere din Norvegia, Bulgaria, Polonia, Letonia, Franța și Turcia. Nava a plecat din Portul […] Articolul Nava-școală „Mircea” a revenit acasă VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:10
Lucrări intense pe drumurile județene din Constanța: asfaltări și cosiri pentru siguranța traficului # CT100
Drumuri Județene Constanța S.A. continuă seria lucrărilor pentru modernizarea infrastructurii rutiere din județ. Obiectivul declarat este clar: drumuri județene bune și sigure. DJ 391 Albești – Cotu Văii Au început lucrările de reabilitare pe tronsonul Albești – Cotu Văii, în lungime de 8 kilometri. Echipamentele au fost mobilizate la fața locului […] Articolul Lucrări intense pe drumurile județene din Constanța: asfaltări și cosiri pentru siguranța traficului a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:20
Balaur dobrogean de peste 1 metru lungime capturat de jandarmi într-o gospodărie din localitatea 2 Mai # CT100
Astăzi, în jurul orei 12:30, jandarmii constănțeni din cadrul Detașamentului de Jandarmi Mangalia au fost chemați de urgență pe strada Nucilor din satul 2 Mai din Mangalia unde fusese semnalată prezența unui șarpe considerat agresiv în interiorul unei case. Oamenii legii au acționat rapid și eficient, reușind să captureze șarpele. […] Articolul Balaur dobrogean de peste 1 metru lungime capturat de jandarmi într-o gospodărie din localitatea 2 Mai a aparut prima oara pe Constanta 100%.
