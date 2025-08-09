Dorința de a se plimba cu mașina l-a făcut pe un brașovean să comită 2 infracțiuni și o contravenție: a condus un autovehicul neînmatriculat, fără a avea permis și fiind băut
BizBrasov.ro, 9 august 2025 12:30
Ieri în jurul orei 14.15, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au depistat, pe strada Laterală, din satul Rotbav, un bărbat în vârstă de 40 de ani care conducea un autoturism. La controlul efectuat de agenți, conducătorul auto nu a putut prezenta permisul de conducere, astfel că au fost efectuate interogări în bazele [...]
Amenzi de 145.000 de lei după ce Poliția Economică a „călcat” ieri mai multe firme din Brașov # BizBrasov.ro
Ieri între orele 11:00 și 14:00, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Serviciului Criminalistic și Poliției Rutiere, au desfășurat o acțiune cu efective extinse în municipiul Brașov, care a vizat verificarea respectării prevederilor legale privind atribuirea tarabelor și spațiilor comerciale, utilizarea aparatelor de marcat [...]
Demisie la vârf în USR Brașov. Szenner Zoltan – fost vicepreședinte al CJ Brașov și actual Administrator Public al județului Brașov – a decis să încheie socotelile cu partidul # BizBrasov.ro
Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, Szenner Zoltan, a decis să demisioneze din USR, ieri. Ajuns în USR prin fuziunea dintre partidul PLUS al fostului premier Dacian Cioloș – al cărui membru era – și partidul USR, Szenner Zoltan a fost ales în 2020 consilier județean pe listele USR și apoi, vicepreședinte al instituției. S-a [...]
VIDEO Vaci „indisciplinate”, salvate din râul Olt de pompierii din Făgăraș. Salvatorii le-au tras cu barca din apă # BizBrasov.ro
Ieri, pompierii Detașamentului de Pompieri Făgăraș au fost solicitați să intervină într-o misiune mai puțin obișnuită: 50 de văcuțe au încercat să traverseze râul Olt, între localitățile Veneția de Jos și Comăna de Jos. La sosirea echipajelor, majoritatea animalelor reușiseră să ajungă singure pe mal, 45 pe partea stângă și 5 pe malul drept. Însă, [...]
VIDEO Vandali de mici: doi puștani au fost filmați în timp ce spărgeau geamurile unei clădiri aflată în proprietatea primăriei Brașov. Poate părinții își recunosc odraslele și ajută poliția în anchetă # BizBrasov.ro
Doi puștani au fost filmați ieri în timp ce se „distrau” în cartierul brașovean Noua. Unul dintre ei, mai „șmecher”, a început să spargă geamurile unei clădiri aflată în proprietatea primăriei. Inițial cu pietre, apoi cu un stingător de incendii, viteazul a luat la rând ferestrele construcției. Este vorba de o clădire aflată în fostul [...]
O fată aflată în excursie în masivul Piatra Mare a fost atacată ieri de un câine de la o stână din zonă. Salvamontiștii spun că ciobăneștii au devenit o problemă pe munte # BizBrasov.ro
O fată a fost muşcată de câini, vineri, în masivul Piatra Mare de lângă Brașov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care sunt implicaţi câini de stână este în creştere şi cer turiştilor să aibă grijă în drumeţii. „Intervenţie astăzi în Piatra Mare. O fată a fost muşcată de un ciobănesc, [...]
Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu a intervenit de urgență ieri în urma unui apel primit prin 112, care semnala un turist grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munții Făgăraș. „Echipa Salvamont s-a deplasat rapid la locul indicat, fiind alertat și elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală Caransebeș. Din nefericire, victima – [...]
Incident grav în această seară în terminalul RATBV din zona Rulmentul. Un controlor l-a agresat pe un pasager. „După ce l-a agresat pe călător, controlorul s-a urcat în linia 420, către Bod. Incidentul a avut loc la orele 20.10”, ne-a transmis o cititoare BizBrașov. Informația a fost confirmată de reprezentanții companiei de transport public din [...]
Cetatea Făgărașului găzduiește mâine evenimentul tradițional „Cinul se întoarce pe apele din Țara Făgărașului”/ Programul complet # BizBrasov.ro
Sâmbătă, 9 august, la Făgăraș, se desfășoară evenimentul „Cinul se întoarce pe apele din Țara Făgărașului”, o inițiativă dedicată nu doar unui meșteșug străvechi și unei tradiții unice: construirea și folosirea „cinurilor”, ambarcațiunile tradiționale ale Oltul, ci și reconectării comunităților cu apa, prin natură, cultură și tradiție. Evenimentul se desfășoară în Cetatea Făgărașului – declarată [...]
O femeie recalcitrantă din Racoș a ajuns după gratii, după ce a încălcat ordinul de restricție și s-a dus din nou peste persoana cu care avea „clinciuri” # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați ieri cu privire la faptul că o femeie ar fi încălcat prevederile ordinului de protecție emis împotriva sa. În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, respectiv la un imobil de pe strada Câmpul Strâmt, din localitatea Racoș, unde au constat că sesizarea [...]
Un bărbat a fost dus „la răcoare” de către polițiști, după ce a făcut scandal și a amenințat mai multe persoane într-un club din Făgăraș # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu unu bărbat în stare de reținere, după ce acesta ar fi adresat amenințări cu acte de violență față de mai multe persoane. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au fost sesizați ieri de către o femeie, cu privire la faptul că [...]
Săptămâna aceasta, polițiștii Serviciului de Ordine Publica Brașov – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol – au efectuat o acțiune la un ocol silvic din proximitatea localității Apața, județului Brașov, pentru a verifica modul de respectare a prevederilor legale referitor la deținerea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos. În urma acestor verificări, [...]
O tânără în vârstă de 19 ani a murit, în data de 1 august, în Spitalul Județean Brașov, la doar o săptămână după ce a dat naștere unui copil perfect sănătos, asistată de medic, în Maternitatea Brașov. Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează acum împrejurările morţii. „În data de 29 iulie 2025, o tânără în vârstă [...]
Adrian Veștea își ia, marți, adio de la conducerea PNL Brașov. Gruparea Râșnov – Predeal vrea să îl impună la șefia filialei pe prefectul Cătălin Văsii, puternic contestat de liberalii din municipiul Brașov # BizBrasov.ro
Marți, 12 august, liberalii din județul Brașov se vor întruni într-o ședință extraordinară a Colegiului Director Județean pentru a-și lua adio, cel puțin temporar, de la președintele organizației județene, Adrian Veștea, care își va da demisia, după ce a intrat în vigoare noul statul al PNL, care nu îi permite să ocupe simultan funcția de [...]
Perseidele, un fenomen al naturii extrem de spectaculos: În ce zile din săptămâna viitoare va atinge ploaia de stele punctul maxim? # BizBrasov.ro
Românii se pot bucura, în această perioadă a anului, de un nou fenomen al naturii extrem de spectaculos: Perseidele. În principiu, Perseidele pot fi admirate în fiecare din următoarele câteva nopţi. Totuşi, specialiştii susţin că punctul maxim al fenomenului astronomic ar urma să fie atins în noaptea de 11 spre 12 august 2025. Din diferite [...]
În loc de 15 urși, în Brașov sunt peste 100. În lanurile de porumb de la lângă oraș au fost observate 8 exemplare, între care și un mascul de mari dimensiuni venit din Poiană # BizBrasov.ro
Brașovul se confruntă în ultimele luni cu o creștere tot mai mare a numărului de urși care intră în zona locuită a orașului pentru a se hrăni, în majoritatea cazurilor fiind vorba de ursoaice cu pui sau exemplare de urși tineri. Numărul de alerte a crescut foarte mult în acest an – doar luna trecută [...]
Peste 1.500 de copii din 15 județe, printre care și Brașov, descoperă magia științelor prin a doua ediție a programului „Școli de Vară STEAM” # BizBrasov.ro
Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR), cu sprijinul PEPCO România, lansează a doua ediție a programului național Școli de Vară STEAM, menit să aducă științele mai aproape de copiii din 33 de comunități cu acces limitat la educație non-formală. Prin joacă și experiment, peste 1500 de copii vor deprinde abilități esențiale pentru viitor, într-un cadru [...]
Gastronomie la Alpin Resort Hotel: Set-meniurile „Chef’s Recommendation” – o experiență culinară diferită în fiecare zi # BizBrasov.ro
(P) La Alpin Resort Hotel, experiența culinară este ridicată la rang de artă prin set-meniurile „Chef’s Recommendation” – patru combinații gourmet, gândite de bucătarii noștri pentru a îmbina gusturi rafinate, plating spectaculos și ingrediente proaspete, de sezon. Fiecare meniu este o invitație la descoperirea unor arome autentice, fie ele internaționale, tradiționale sau cu accente mediteraneene. [...]
O firmă brașoveană, printre fondatorii primului fond de investiții regional din România # BizBrasov.ro
Compania brașoveană Iceberg Plus se numără printre fondatorii primului fond de investiții regional din România. Acesta a fost înființat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, inițiativa fiind finanțată prin Programul Regional Vest. Acest moment marchează o premieră și un pas curajos către transformarea regiunii într-un hub de antreprenoriat tehnologic de nivel european. Cu o misiune [...]
După 7 luni de pauză și o investiție de aproape un milion de euro în sisteme de siguranță la incendiu, berăria Poftă sau Foame din centrul Brașovului s-a redeschis astăzi # BizBrasov.ro
Compania brașoveană CarmOlimp, cunosută pentru conceptul inovator de mâncare la pungă livrată restaurantelor și pentru micii de 20 de cm serviți pe Broadway Boulevard, în New York, a redeschis astăzi Berăria Poftă sau Foame din Brașov, cel mai mare restaurant din oraș. După 7 luni de renovări și investiții majore în sisteme de siguranță la [...]
Situații din teren, relevante pentru gestionarea deșeurilor, prezentate ministrului Mediului de ADI ISO Mediu # BizBrasov.ro
Reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov (ADI ISO Mediu) vor participa, în perioada 13–14 august, la Conferința Națională „Economia Circulară în Practică – Responsabilitate, Inovație și Viitor”, eveniment ce va avea loc la Piatra Neamț. Evenimentul este organizat de Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista Infomediu Europa, în parteneriat cu Ministerul [...]
Şoferii vor plăti din 2026 mai mult, în medie, cu 30 la sută faţă de tarifele actuale. Cei care conduc maşini mai vechi de 15 sau 20 de ani vor scoate din buzunar cei mai mulţi bani, pe principiul „poluatorul plăteşte”. În cazul lor, impozitul s-ar putea dubla sau chiar tripla. Varianta finală a taxei [...]
Campioană brașoveancă, selecționată în lotul național de karate. Pentru a putea reprezenta România la Campionatul Mondial, sportiva are nevoie de bani pentru echipament, transport și cazare # BizBrasov.ro
Crescută în cartierul brașovean Noua, Ștefania Răileanu este o sportivă de excepție, legitimată la Clubul Sportiv AIKI KARATE-DO Brașov. Ștefania practică karate de performanță de peste 8 ani și este deja recunoscută pe plan național și internațional pentru rezultatele sale impresionante: Locul 1 – Campioană Națională kata & kumite, categoria -52 kg (2024) Locul [...]
Un loc de parcare de reședință din Răcădău „râvnit” de mai mulți vecini a fost adjudecat pentru o chirie de 3.850 de lei/an. Alte parcări din cartier au rămas libere însă după licitație # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov cu cele din cartierul Valea Cetății. În primele două proceduri din acest cartier brașovenii au avut la dispoziție 315 locuri de parcare libere și, deși nu s-au ocupat toate, au fost și locuri de parcare pentru care cei prezenți au licitat sume de [...]
La acest moment traficul rutier este blocat pe DN11, pe sensul de mers Brașov-Covasna, ca urmare a producerii unui accident de circulație. În accident au fost implicate două autovehicule, iar în urma impactului o persoană necesită sprijin de specialitate. La fața locului sunt direcționate echipaje ale Poliției Rutiere, care efectuează cercetări, urmând ca la finalizarea [...]
Zeci de autoturisme au rămas blocate, joi seară, în urma unei viituri care a adus aluviuni pe DN 7C – Transfăgărăşan, informează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Argeş. „Viitură în zona Piscu Negru, Transfăgărăşan. Pietre şi copaci pe carosabil. (…) Acţionează jandarmii din cadrul Detaşamentului Curtea de Argeş”, au transmis reprezentanţii IJJ Argeş, potrivit Agerpres. [...]
Creştere spectaculoasă a numărului de berze în Harghita. Un biolog explică cum a fost posibilă înmulțirea acestora # BizBrasov.ro
Creştere spectaculoasă a numărului de berze în judeţul Harghita, unde aceste păsări au găsit habitate propice de hrănire şi unde au, în mod tradiţional, o relaţie bună cu oamenii locului, transmite Agerpres. Biologul Demeter László, de la Direcţia Judeţeană de Mediu Harghita, a precizat, pentru AGERPRES, că, în ultimii 20 ani, populaţia de berze din [...]
Cum se schimbă modul de impozitare a proprietăților din România. Autoritățile încearcă să descopere, cu ajutorul dronelor, clădiri construite ilegal # BizBrasov.ro
Modul de calcul al impozitelor pe proprietate va fi modificat, conform unui proiect de act normativ publicat, joi, pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Proiectul face parte din al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Măsurile referitoare la impozitele pe proprietate „au în vedere principiul echității și al proporționalității, astfel încât conformarea privind achitarea [...]
Căminul pentru Persoane Vârstnice din Noua primește din nou beneficiari, după aproximativ doi ani în care nu au mai fost preluate solicitări # BizBrasov.ro
Căminul pentru Persoane Vârstnice din Noua primește din nou beneficiari, după aproximativ doi ani în care nu au mai fost preluate solicitări. Acest lucru este posibil după ce într-o altă aripă a clădirii au fost mutați beneficiari de la secția de Psihiatrie de la Zărnești, a cărei clădire intră în lucrări de reabilitare. „Este posibil [...]
Cerșetoare cu un copil de câteva luni în brațe, trimisă acasă de polițiștii locali. Mâine o să revină la Brașov, poate într-o altă „locație” # BizBrasov.ro
Ieri în jurul orei 17:00, polițiștii locali aflați în patrulare în zona Centrului Civic au depistat o femeie care cerșea, ținând în brațe un copil de doar câteva luni. Aceasta apela la mila trecătorilor pentru a obține bani, folosindu-se de prezența minorului. Polițiștii locali au legitimat cerșetoarea, care s-a dovedit a fi din afara Municipiului [...]
Reforma Bolojan: Dispar peste 6.000 de posturi din administrația publică locală și centrală. Se introduc noi reguli de evaluare a performanțelor angajaților de la stat # BizBrasov.ro
Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor. Aceste prevederi vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta [...]
Trenuri internaționale cu plecare din Brașov, anulate în septembrie, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară # BizBrasov.ro
Din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară, în perioada următoare vor fi trenuri anulate parțial, pe anumite distanțe, iar altele vor avea orar modificat. Operatorul feroviar de stat a anunțat vineri dimineață, printr-un comunicat, că vor interveni modificări în circulația trenurilor sale în vestul țării. Astfel, în data de 24 septembrie 2025 trenul IR 76 (ramură [...]
Un brașovean este „vicecampion național” la comenzi pentru livrarea produselor la domiciliu, în luna iulie. De 42 de ori a chemat livratorii la el acasă # BizBrasov.ro
Pe măsură ce temperaturile au crescut vara aceasta, aplicațiile de livrare au înregistrat o creștere seminifcativă a comenzilor, potrivit unei analize a unei platforme de livrări la domiciliu. Volumul comenzilor pe platforma a fost cu aproximativ 20% mai mare decât într-o zi normală, în cele mai călduroase zile ale lunii iulie. Datele arată schimbări clare în comportamentul [...]
Planurile Fondului sud-african de investiţii NEPI şi a retailerulului Carrefour cu privire la dezvoltarea proiectului Brașov Shopping City s-au schimbat anul trecut și au vizat dezvoltarea unui proiect imobiliar, respectiv de construcție a unor blocuri turn în zona din spatele Mobexpert spre Canam. Documentația tehnică pentru noul proiect a fost într-o primă evaluare în comisiile [...]
Piese de schimb de peste 116.000 de lei pentru „cârpirea” ecoinsulelor instalate cu ani în urmă în Brașov # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a demarat în 2022 un program propriu de amplasare de insule ecologice digitalizate, fiind amplasate 74 de astfel de sisteme în cartierele Brașovului. În plus, au fost obținute finanțări nerambursabile pentru instalarea altor aproape 400 de sisteme în toate cartierele orașului, începând cu luna mai fiind amplasate alte 100 de sisteme în mai [...]
Asigurare de aproape 33.000 de lei pentru conducerea Aeroportului Internațional Brașov # BizBrasov.ro
Asigurarea de răspundere civilă a administratorilor și directorilor executivi oferă suportul necesar pentru continuarea activității și protejarea patrimoniului unei societăți, în cazul apariției unor fapte culpabile săvârșite de către șefi, în cadrul exercitării funcției. Pentru a evita apariția unor riscuri în derularea activității, Aeroportul Internațional Brașov a decis să încheie o astfel de poliță de [...]
Cuptorul electric este o alternativă mai sigură la cel pe gaz. Poți să controlezi temperatura mai bine și nu există riscuri de folosire. Însă noua tehnologie vine cu costuri la factura de energie electrică. Cuptoarele electrice s-au transformat în alternativa ideală de electrocasnic de gătit, fiind tot mai des întâlnite în gospodării și înlocuind treptat [...]
Un castel cu o suprafață locuibilă de 1.000 de metri pătrați din județul Brașov este vândut la prețul unui apartament cu 3 camere. O „bijuterie” veche de 470 de ani # BizBrasov.ro
Castelul Guthman Valenta, o „bijuterie” cu peste 470 de ani de istorie, este situat în localitatea Hoghiz din județul Brașov și este scos la vânzare pentru suma de 155.000 de euro. Este vorba de 8 camere cu o suprafață interioară de 1,000 m² și o curte de 7,524 m². „Castelul combină farmecul unei epoci apuse cu un [...]
De ce să mergi într-un retreat „adults only” și cum să scapi de vina că-ți lași copiii acasă? 7 cazări în România, printre care două în zona Brașovului, cu acces interzis pentru copii # BizBrasov.ro
În parentingul modern, unde epuizarea e aproape o normă, retreat-urile adults only pot fi o supapă legitimă. Nu pentru că nu îți iubești copiii, ci pentru că vrei să continui să-i iubești dintr-un spațiu interior care nu e permanent secătuit. 7 retreat-uri „adults only” în România, printre care două în zona Brașovului: Hillside Tiny Cottage, [...]
Traficul rutier este blocat pe DN 1, la ieșire din localitatea Codlea către localitatea Făgăraș, ca urmare a producerii unui accident rutier. În eveniment au fost implicate patru autovehicule, iar în urma impactului trei persoane beneficiază de sprijin medical. Pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul, la fața locului intervin echipaje ale Poliției Rutiere [...]
O tânără de 19 ani a murit la Spitalul Județean, după ce a dat naștere celui de-al doilea copil, perfect sănătos, la Maternitatea Brașov # BizBrasov.ro
O tânără în vârstă de 19 ani a murit, luni, în Spitalul Județean Brașov, la doar o săptămână după ce a dat naștere unui copil perfect sănătos, asistată de medic, în Maternitatea Brașov. Femeia devenise mămică pentru a doua oară în interval de un an. Pacienta a fost transferată de la un spital la altul, [...]
Campanie de înșelăciuni online. Sunt trimise e-mail-uri care imită comunicări oficiale din partea companiei Romarg # BizBrasov.ro
O campanie de „phishing” în care atacatorii încearcă să compromită datele utilizatorilor prin intermediul unor emailuri frauduloase ce imită comunicări oficiale din partea companiei Romarg se află în desfăşurare, avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, joi, pe pagina de Facebook a instituţiei. Potrivit sursei citate, utilizatorii primesc un mesaj aparent oficial, [...]
Președintele Nicușor Dan îi restituie lui Traian Băsescu vila de protocol pe care o pierduse, după ce a fost catalogat „securist” # BizBrasov.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a obținut, pe data de 1 iulie 2025, o decizie favorabilă la Curtea Constituțională a României (CCR) prin care se arată faptul că retreagerea drepturilor de fost președinte în cazul unei persoane cu decizie definitivă de colaborare cu fosta Securitate ar fi neconstituțională. Pe cale de consecință, președintele în funcție [...]
Două angajate ale Vămii Brașov, trimise în judecată de DNA după ce „și-au făcut cadou” haine şi accesorii, confiscate de la o firmă pe care au controlat-o # BizBrasov.ro
Două femei, inspectori în cadrul Direcţiei Regionale Vamale Braşov, vor fi judecate pentru luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu, în cadrul unor dosare instrumentate de DNA. Cele două femei sunt acuzate că au ridicat în mod nejustificat haine şi accesorii de la o firmă controlată, falsificând documentele privind ridicarea bunurilor, dar şi [...]
Un bărbat şi un copil, cetățeni străini, în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, într-o piscină gonflabilă/ Au fost solicitate elicoptere SMURD de la Brașov și Târgu Mureș # BizBrasov.ro
Un bărbat de 43 de ani şi un copil de nouă ani sunt în stop cardio-respirator, după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. Echipaje ale ISU şi SAJ intervin pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin, de la Braşov şi [...]
VIDEO Razie în Izvor, cartierul „dormitor” al Brașovului. 17 amenzi și două permise ridicate # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au organizat aseară o acțiune amplă pe raza comunei Tărlungeni, mai exact în cartierul Izvor. Acțiunea a avut ca scop atât prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei și a patrimoniului, cât și creșterea gradului de siguranță rutieră, prin identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care încalcă prevederile legale. În cadrul activităților de [...]
„Mai bine huligan decât activist, mai bine mort decât comunist”. Versurile cântate de câteva persoane, la ieșirea cortegiului funerar al lui Ion Iliescu de la Palatul Cotroceni # BizBrasov.ro
„Imnul golanilor”, compus de Cristian Pațurcă în timpul manifestațiilor anticomuniste din Piața Universității din 1990, încheiate violent cu Mineriada din 13-15 iunie, a fost cântat de câteva persoane, joi, la ieșirea cortegiului funerar al fostului președinte Ion Iliescu din Palatul Cotroceni, conform News.ro. Ion Iliescu i-a numit pe manifestanții anticomuniști din Piața Universității „golani”, în [...]
Duminică, între orele 10:00 – 16:00, Grădina Zoologică Brașov sărbătorește Ziua Mondială a Leului – o ocazie importantă de a descoperi mai multe despre viața acestui prădător magnific, simbol al forței, prin ateliere și activități tematice, dedicate tuturor vârstele. Vedetele zilei vor fi, desigur, Nia și Zuri, cele două leoaice africane pe care vizitatorii le [...]
După o ceartă aprigă cu un amic, un bărbat a luat bâta și i-a distrus mașina. Polițiștii brașoveni l-au reținut pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din Feldioara au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi distrus un autoturism, în timp ce se afla pe o stradă din Crizbav. „Imediat după primirea sesizării, polițiștii au efectuat cercetări, în urma cărora a rezultat faptul că, între un bărbat, de 62 de ani și un alt bărbat, de [...]
