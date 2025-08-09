O femeie a fost filmată în timp ce își spăla vasele cu detergent în apa mării. Clipul video a devenit viral și a generat mari controverse

Fanatik, 9 august 2025 12:40

O femeie a fost surprinsă într-o ipostază inedită în largul Sant'Angelo, Ischia, Italia. Clipul video a fost distribuit pe internet și a generat mari controverse.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
12:50
Municipiul din România în care se construiește un spital în valoare de aproape 200 milioane de lei. Va avea heliport și saloane ultramoderne Fanatik
Un spital modern cu heliport, saloane ultradotate și aparatură de ultimă generație prinde contur în România. Se investesc aproape 200 de milioane de lei.
Acum 10 minute
12:40
O femeie a fost filmată în timp ce își spăla vasele cu detergent în apa mării. Clipul video a devenit viral și a generat mari controverse Fanatik
O femeie a fost surprinsă într-o ipostază inedită în largul Sant'Angelo, Ischia, Italia. Clipul video a fost distribuit pe internet și a generat mari controverse.
Acum 30 minute
12:30
„E copilul meu, e legacy-ul meu”. Adi Mutu a vorbit despre inaugurarea programată în luna septembrie. Foto exclusiv Fanatik
Academia de fotbal Adrian Mutu prinde contur şi "Briliantul" se pregăteşte să inaugureze cu fast terenul în care s-au investit peste 1,5 milioane de euro.
12:30
Nu dați click niciodată pe acest link! Noua metodă de înșelătorie online care vă poate goli conturile bancare Fanatik
O nouă campanie de phishing lovește România. Hackerii au descoperit o altă metodă prin care pot lăsa oamenii fără bani în conturi.
12:20
„S-a întâlnit demența cu dementa”. Scenă ireală la un spital din Botoșani. Cum au reușit trei asistente să-i recolteze sânge unei bătrâne Fanatik
O scenă, în cel mai pur stil balcanic, s-a consumat recent la un spital din Botoșani. Actori sunt o bătrână de 80 de ani și mai multe asistente
Acum o oră
12:00
Moment incredibil încă din prima etapă din Anglia! Un suporter a sărit din tribună pentru a se lua la bătaie cu un jucător. Video Fanatik
Un fan englez a coborât din tribună pentru a se implica într-un conflict fizic cu un fotbalist al echipei adverse. Ce s-a întâmplat mai apoi.
12:00
Ce a adus acasă un copil după ce a mers cu familia în concediu în Egipt. Mama lui e disperată și se teme de blesteme Fanatik
Descoperă povestea șocantă a unei familii din România care a călătorit în Egipt. Ce obiect misterios a adus copilul acasă și de ce mama se teme de blesteme antice
12:00
Aeroportul unic din Europa unde aterizezi în trei țări. Se află în apropierea mai multor orașe și obiective turistice spectaculoase Fanatik
Există un aeroport unic în Europa unde aterizezi în trei țări în același timp. Mai mult de atât, în apropiere ai o mulțime de obiective turistice.
Acum 2 ore
11:40
Turiștii care pleacă în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline. Mesajul care poate încărca factura la telefon Fanatik
Oamenii care vizitează Grecia, supuși unei taxe în valoare de 300 de lire sterline. Ce mesaj poate crește factura la telefon.
11:30
Zelenski, răspuns dur la propunerea de pace a lui Donald Trump. Ce spun însă bursele europene despre șansele unui armistițiu Fanatik
Cum a răspuns președintele ucrainean declarațiilor lui Trump privind cedarea unor teritorii. Ce spun bursele europene despre șansele unei păci
11:30
Fiul lui Mihai Leu, aproape de tragedie! Marco Leu, implicat într-un accident grav la raliu Fanatik
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident în timp ce participa la evenimentul Super Rally Timișoara.
11:20
Șumi, verdict clar despre „ţeapa” Jambor la Rapid: „Eu mi-am spus punctul de vedere! Să facă ce vor”. Fanatik
Marius Șumudică e convins că Rapidul s-a păcălit în privința unui jucător. De ce consideră că Jambor nu poate ajuta echipa.
10:50
Concediu medical plătit 100% pentru părinții care au copiii bolnavi. Cine poate beneficia și care sunt condițiile Fanatik
Părinții cu copii bolnavi sau în carantină pot primi concediu medical plătit 100%. Vezi ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acest drept.
Acum 4 ore
10:40
Zodiacul copacilor. Mihai Voropchievici știe ce zodie poate avea mari probleme în dragoste. E diferită față de celelalte Fanatik
Zodiacul copacilor. Mihai Voropchievici dezvăluie nativul care se poate confrunta cu neplăceri majore în planul sentimental.
10:40
De ce nu a vrut Gigi Becali să amâne FCSB – Unirea Slobozia pentru dubla cu Drita: “Jucătorii vor din 3 în 3 zile”. Cum va arăta echipa Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, de ce nu vrut să amâne meciul cu Unirea Slobozia. Cum va arăta FCSB în partida cu ialomițenii.
10:30
Vladimir Putin, insultă la adresa administrației Trump. Gestul făcut de fostul ofițer KGB față de omul lui Trump Fanatik
Gestul umilitor la adresa administrație Trump făcut de liderul rus. Vladimir Putin este celebru pentru jocurile psihologice la adresa liderilor rivali
10:20
Giovanni Becali a analizat șansele la calificare pentru FCSB, CFR Cluj și U Craiova: “Va fi meci greu în Kosovo” Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre şansele de calificare ale echipelor româneşti în cupele europene. Agentul trage un semnal de alarmă pentru FCSB, care nu va avea meci uşor în Kosovo.
10:10
O tânără a plătit pe un conac cu 17 camere mai puțin decât pe o mașină. Cum arată viața ei de când s-a mutat în Sicilia Fanatik
O tânără a cumpărat un conac cu 17 camere în Sicilia la preț de chilipir. La ce sumă se ridică investiția finală pentru renovarea și readucerea lui la viață.
10:10
Musi, surprins de criza FCSB-ului în SuperLiga: “De multe ori au început aşa!” Fanatik
Alexandru Musi a plecat de la FCSB chiar înaintea „dezastrului” din SuperLiga. Ce crede fostul atacant al campioanei României despre perioada extrem de slabă prin care trece echipa în campionat
10:10
Baschetbalista Kysre Gondrezick și-a înnebunit fanii. Vedeta din WNBA a pozat goala de ziua ei. Foto Fanatik
Kysre Gondrezick a aruncat internetul în aer cu ocazia zilei sale de naștere. Baschetbalista din Statele Unite a pozat nud
10:00
România, țara cu cei mai mulți copii dependenți de telefon. „În ziua de azi nu mai poți să trăiești fără el”” Fanatik
Ce spun tinerii din România despre timpul petrecut pe rețelele de socializare. Avertismentele venite din partea specialiștilor
10:00
Și-a înjunghiat tatăl dintr-un motiv banal. Pedeapsa primită de un bărbat din Iași: a încercat de mai multe ori să își omoare părintele Fanatik
Un bărbat din Iași și-a înjunghiat tatăl cu un cuțit după o ceartă aparent banală. Ce decizie au luat magistrații în cazul său.
09:50
Arbitru de Champions League la Drita – FCSB! Gruparea roș-albastră nu are amintiri plăcute cu el la centru Fanatik
UEFA a anunțat arbitrul partidei retur dintre Drita și FCSB. Campioana României a pierdut singurul meci în care a fost arbitrată de acest central.
09:40
Nicolae Stanciu, interviu inedit după transferul la Genoa. Cum se descrie în trei cuvinte și ce idol are în fotbal Fanatik
Nicolae Stanciu s-a transferat la Genoa în această vară și înaintea startului în noul sezon a acordat un interviu în care s-a prezentat fanilor.
09:40
O profesoară a fost găsită vinovată după ce a abuzat o fată de 13 ani, timp de mai mulți ani. Sentința primită din partea magistraților Fanatik
Un cadru didactic a pledat vinovat pentru că a abuzat o copilă de 13 ani, vreme de mai mulți ani. Decizia luată de judecători.
09:30
Ce salarii au, de fapt, bugetarii în 2025. Angajații care primesc cei mai mulți bani de la stat: „Sunt stabilite de politicieni” Fanatik
Salariile bugetarilor sunt cu 31% peste media pe economie, arată INS. Vezi cine sunt angajații care primesc cei mai mulți bani de la stat.
09:20
Ianis Zicu a anunțat ce jucători mai vin la Farul și a vorbit despre ultima plecare: „Să vadă ce înseamnă un alt nivel” Fanatik
Ianis Zicu a anunțat ce transferuri mai pregătește Farul în perioada de mercato din vară. Ce a spus despre plecarea lui Ianis Avrămescu la Parma.
09:10
Cum este văzut Dan Șucu în Italia! Dezvăluirile lui Giovanni Becali: „Nu se așteptau niciodată” Fanatik
Giovanni Becali, un expert în fotbalul din Italia, a vorbit despre felul în care e văzut Dan Șucu. Omul de afaceri e patron la Genoa din decembrie 2024
09:10
Victor Ponta, despre ieșirea PSD de la guvernare. „Este o ipocrizie și un mod de a mai ține de funcții” Fanatik
Fostul lider PSD a atacat actuala conducere a partidului. Ce spune acesta despre ședința social-democraților de luni în care se va discuta ieșirea de la guvernare
09:00
Ce spune Ciprian Ciucu despre ieșirea PSD de la guvernare. Care este, de fapt, planul social-democraților: „Un calcul politic” Fanatik
Liderul din PNL, Ciprian Ciucu, avertizează PSD să nu caute pretexte pentru a ieși de la guvernare, pe fondul tensiunilor cu USR după funeraliile lui Ion Iliescu.
08:50
Performanță fabuloasă! Ce au reușit FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene Fanatik
Interesul fanilor pentru meciurile celor de la FCSB și Universitatea Craiova le-a propulsat pe rivale în topul asistențelor din Europa
Acum 6 ore
08:40
Șocul trăit de o mamă când a văzut ecografia cu bebelușul ei. „De fiecare dată când mă uit la ea, îmi vine să râd” Fanatik
Ecografia bebelușului a lăsat-o fără cuvinte pe o viitoare mămică. Ce a putut să descopere femeia la o privire mai atentă.
08:40
Donald Trump și Vladimir Putin, întrunire pe 15 august, în Alaska. Care sunt pretențiile dictatorului rus pentru încetarea focului în Ucraina Fanatik
Casa Albă a anunțat că președintele SUA se va întâlni cu liderul rus în Alaska, în data de 15 august. În ce stadiu au ajuns negocierile
08:30
Imagini șocante cu o campioană olimpică în timp ce își lovește iubitul pe aeroport. A fost acuzată de ”asalt de gradul 4”. Video Fanatik
Scene șocante pe aeroportul din Seattle, acolo unde o campioană olimpică a fost surprinsă în timp ce își lovește iubitul. Care a fost reacția partenerului.
08:30
Scene de groază pe o stradă din București. O femeie a fost înjunghiată de un recidivist în plină zi. Nu îl cunoștea pe atacator Fanatik
O femeie de 48 de ani a fost înjunghiată, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Agresorul, un recidivist, a fost reținut pentru tentativă de omor.
08:20
Mărturia șocantă a unui fotbalist care a vândut meciuri! A învățat să se poziționeze prost pe teren și să își certe colegii atunci când greșea el Fanatik
Fostul fotbalist englez Moses Swaibu a participat la trucarea de meciuri, în Anglia, și a ajuns la închisoare pentru infracțiunile sale
08:10
Savuros! Mihai Stoica a citat din Holograf după interviul lui Bîrligea: „Și bărbații plâng câteodată!” Fanatik
Mihai Stoica a rămas impresionat de lacrimile lui Daniel Bîrligea. Atacantul a plâns la interviuri după FCSB - Drita 3-2
08:10
Stomatologii, avertisment pentru părinți. Trendul periculos de pe TikTok care poate duce la pierderea dinților Fanatik
Trendul periculos de pe TikTok care îi poate lăsa pe adolescenți fără dinți. La ce anume trebuie să fie foarte atenți părinții.
07:40
Marius Şumudică prevede o bătălie acerbă pentru play-off în SuperLiga: „Rapid a scos maximum din ce putea!” Fanatik
Marius Șumudică așteaptă o luptă la play-off mai încinsă ca niciodată în SuperLiga. Cine crede că ar putea produce surpriza în acest an.
07:40
Orașul în care oamenii nu își mai vorbesc din cauza turiștilor. „Nu ne mai salutăm unii pe alții pentru că suntem dezbinați” Fanatik
Orașul în care comunitatea a fost dezbinată din cauza turiștilor. Care este adevăratul motiv pentru care localnicii au început să nu își mai vorbească.
07:10
Ilie Dumitrescu a numit cel mai bun fundaș central de picior stâng din SuperLiga Fanatik
Ilie Dumitrescu s-a arătat impresionat de calitățile unui fotbalist de la Dinamo și l-a ales imediat cel mai bun fundaș central de picior stâng din SuperLiga.
06:50
Românii cu datorii la stat ar putea apărea pe „lista rușinii”. Ce măsuri pregătesc autoritățile fiscale Fanatik
„Lista rușinii” ar putea deveni realitate. Românii care nu își plătesc datoriile s-ar putea regăsi pe site-urile autorităților fiscale
Acum 8 ore
06:40
Remarcatul lui Mihai Stoica după FCSB – Drita 3-2: „Merită o mențiune! Golurile 2 și 3 au plecat de la el” Fanatik
Mihai Stoica s-a bucurat, după mult timă, la o victorie a FCSB-ului. Oficialul roș-albaștrilor a avut un remarcat în succesul cu Drita, scor 3-2
06:10
Mihai Teja, iritat după Metaloglobus – Dinamo 0-1: „Meritam punct sau puncte. Nu i-am văzut în a doua repriză” Fanatik
Mihai Teja a fost foc și pară după Metaloglobus - Dinamo 0-1. Antrenorul gazdelor nu crede că victoria „câinilor” este meritată
Acum 12 ore
00:40
Marian Iancu, atac frontal după ce „câinii” s-au chinuit cu Metaloglobus: „Voi sunteți Dinamo doar cu FCSB” Fanatik
Marian Iancu a dat de pământ cu Dinamo după victoria cu Metaloglobus 1-0. Fostul patron al lui Poli Timișoara n-a avut milă de „câini”
00:30
Zeljko Kopic, dezamăgit de prestația din a doua repriză a lui Dinamo cu Metaloglobus: „Nu am avut reacție!” Fanatik
Dinamo a obținut al doilea succes consecutiv din SuperLiga, scor 1-0 cu Metaloglobus. Ce a declarat Zeljko Kopic la finalul partidei.
00:20
Cătălin Cîrjan exultă după victoria din Metaloglobus – Dinamo 0-1: ”Avem un lot mai bun decât sezonul trecut și putem face lucruri mari” Fanatik
Deși victoria din meciul Metaloglobus - Dinamo 0-1 a fost una chinuită, Cătălin Cîrjan este convins că ”roș-albii” pot face un sezon mare.
00:00
Suporterii Stelei, mesaje macabre în Ghencea după moartea lui Ion Iliescu: „Păcatele iertate un sfert sau jumătate, dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!”. Foto Fanatik
Suporterii Stelei au avut o serie de mesaje macabre la adresa fostului președinte Ion Iliescu. Ce versuri au compus fanii „militarilor”.
00:00
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru câteva minute Fanatik
O boală rară a ajutat-o pe o femeie să înțeleagă ce este moartea. Cum arată lumea „de dincolo” și ce trăiri a experimentat vreme de 8 minute.
Acum 24 ore
23:40
„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce se știa despre mayași Fanatik
A fost descoperită una dintre cele mai importante așezări mayașe. Ce a găsit o echipă de arheologii în „Ținutul Jaguarului Alb”.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.