O femeie a fost filmată în timp ce își spăla vasele cu detergent în apa mării. Clipul video a devenit viral și a generat mari controverse
Fanatik, 9 august 2025 12:40
O femeie a fost surprinsă într-o ipostază inedită în largul Sant'Angelo, Ischia, Italia. Clipul video a fost distribuit pe internet și a generat mari controverse.
Acum 5 minute
12:50
Municipiul din România în care se construiește un spital în valoare de aproape 200 milioane de lei. Va avea heliport și saloane ultramoderne # Fanatik
Un spital modern cu heliport, saloane ultradotate și aparatură de ultimă generație prinde contur în România. Se investesc aproape 200 de milioane de lei.
Acum 10 minute
12:40
Acum 30 minute
12:30
„E copilul meu, e legacy-ul meu”. Adi Mutu a vorbit despre inaugurarea programată în luna septembrie. Foto exclusiv # Fanatik
Academia de fotbal Adrian Mutu prinde contur şi "Briliantul" se pregăteşte să inaugureze cu fast terenul în care s-au investit peste 1,5 milioane de euro.
12:30
Nu dați click niciodată pe acest link! Noua metodă de înșelătorie online care vă poate goli conturile bancare # Fanatik
O nouă campanie de phishing lovește România. Hackerii au descoperit o altă metodă prin care pot lăsa oamenii fără bani în conturi.
12:20
„S-a întâlnit demența cu dementa”. Scenă ireală la un spital din Botoșani. Cum au reușit trei asistente să-i recolteze sânge unei bătrâne # Fanatik
O scenă, în cel mai pur stil balcanic, s-a consumat recent la un spital din Botoșani. Actori sunt o bătrână de 80 de ani și mai multe asistente
Acum o oră
12:00
Moment incredibil încă din prima etapă din Anglia! Un suporter a sărit din tribună pentru a se lua la bătaie cu un jucător. Video # Fanatik
Un fan englez a coborât din tribună pentru a se implica într-un conflict fizic cu un fotbalist al echipei adverse. Ce s-a întâmplat mai apoi.
12:00
Ce a adus acasă un copil după ce a mers cu familia în concediu în Egipt. Mama lui e disperată și se teme de blesteme # Fanatik
Descoperă povestea șocantă a unei familii din România care a călătorit în Egipt. Ce obiect misterios a adus copilul acasă și de ce mama se teme de blesteme antice
12:00
Aeroportul unic din Europa unde aterizezi în trei țări. Se află în apropierea mai multor orașe și obiective turistice spectaculoase # Fanatik
Există un aeroport unic în Europa unde aterizezi în trei țări în același timp. Mai mult de atât, în apropiere ai o mulțime de obiective turistice.
Acum 2 ore
11:40
Turiștii care pleacă în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline. Mesajul care poate încărca factura la telefon # Fanatik
Oamenii care vizitează Grecia, supuși unei taxe în valoare de 300 de lire sterline. Ce mesaj poate crește factura la telefon.
11:30
Zelenski, răspuns dur la propunerea de pace a lui Donald Trump. Ce spun însă bursele europene despre șansele unui armistițiu # Fanatik
Cum a răspuns președintele ucrainean declarațiilor lui Trump privind cedarea unor teritorii. Ce spun bursele europene despre șansele unei păci
11:30
Fiul lui Mihai Leu, aproape de tragedie! Marco Leu, implicat într-un accident grav la raliu # Fanatik
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident în timp ce participa la evenimentul Super Rally Timișoara.
11:20
Șumi, verdict clar despre „ţeapa” Jambor la Rapid: „Eu mi-am spus punctul de vedere! Să facă ce vor”. # Fanatik
Marius Șumudică e convins că Rapidul s-a păcălit în privința unui jucător. De ce consideră că Jambor nu poate ajuta echipa.
10:50
Concediu medical plătit 100% pentru părinții care au copiii bolnavi. Cine poate beneficia și care sunt condițiile # Fanatik
Părinții cu copii bolnavi sau în carantină pot primi concediu medical plătit 100%. Vezi ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acest drept.
Acum 4 ore
10:40
Zodiacul copacilor. Mihai Voropchievici știe ce zodie poate avea mari probleme în dragoste. E diferită față de celelalte # Fanatik
Zodiacul copacilor. Mihai Voropchievici dezvăluie nativul care se poate confrunta cu neplăceri majore în planul sentimental.
10:40
De ce nu a vrut Gigi Becali să amâne FCSB – Unirea Slobozia pentru dubla cu Drita: “Jucătorii vor din 3 în 3 zile”. Cum va arăta echipa # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, de ce nu vrut să amâne meciul cu Unirea Slobozia. Cum va arăta FCSB în partida cu ialomițenii.
10:30
Vladimir Putin, insultă la adresa administrației Trump. Gestul făcut de fostul ofițer KGB față de omul lui Trump # Fanatik
Gestul umilitor la adresa administrație Trump făcut de liderul rus. Vladimir Putin este celebru pentru jocurile psihologice la adresa liderilor rivali
10:20
Giovanni Becali a analizat șansele la calificare pentru FCSB, CFR Cluj și U Craiova: “Va fi meci greu în Kosovo” # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre şansele de calificare ale echipelor româneşti în cupele europene. Agentul trage un semnal de alarmă pentru FCSB, care nu va avea meci uşor în Kosovo.
10:10
O tânără a plătit pe un conac cu 17 camere mai puțin decât pe o mașină. Cum arată viața ei de când s-a mutat în Sicilia # Fanatik
O tânără a cumpărat un conac cu 17 camere în Sicilia la preț de chilipir. La ce sumă se ridică investiția finală pentru renovarea și readucerea lui la viață.
10:10
Alexandru Musi a plecat de la FCSB chiar înaintea „dezastrului” din SuperLiga. Ce crede fostul atacant al campioanei României despre perioada extrem de slabă prin care trece echipa în campionat
10:10
Baschetbalista Kysre Gondrezick și-a înnebunit fanii. Vedeta din WNBA a pozat goala de ziua ei. Foto # Fanatik
Kysre Gondrezick a aruncat internetul în aer cu ocazia zilei sale de naștere. Baschetbalista din Statele Unite a pozat nud
10:00
România, țara cu cei mai mulți copii dependenți de telefon. „În ziua de azi nu mai poți să trăiești fără el”” # Fanatik
Ce spun tinerii din România despre timpul petrecut pe rețelele de socializare. Avertismentele venite din partea specialiștilor
10:00
Și-a înjunghiat tatăl dintr-un motiv banal. Pedeapsa primită de un bărbat din Iași: a încercat de mai multe ori să își omoare părintele # Fanatik
Un bărbat din Iași și-a înjunghiat tatăl cu un cuțit după o ceartă aparent banală. Ce decizie au luat magistrații în cazul său.
09:50
Arbitru de Champions League la Drita – FCSB! Gruparea roș-albastră nu are amintiri plăcute cu el la centru # Fanatik
UEFA a anunțat arbitrul partidei retur dintre Drita și FCSB. Campioana României a pierdut singurul meci în care a fost arbitrată de acest central.
09:40
Nicolae Stanciu, interviu inedit după transferul la Genoa. Cum se descrie în trei cuvinte și ce idol are în fotbal # Fanatik
Nicolae Stanciu s-a transferat la Genoa în această vară și înaintea startului în noul sezon a acordat un interviu în care s-a prezentat fanilor.
09:40
O profesoară a fost găsită vinovată după ce a abuzat o fată de 13 ani, timp de mai mulți ani. Sentința primită din partea magistraților # Fanatik
Un cadru didactic a pledat vinovat pentru că a abuzat o copilă de 13 ani, vreme de mai mulți ani. Decizia luată de judecători.
09:30
Ce salarii au, de fapt, bugetarii în 2025. Angajații care primesc cei mai mulți bani de la stat: „Sunt stabilite de politicieni” # Fanatik
Salariile bugetarilor sunt cu 31% peste media pe economie, arată INS. Vezi cine sunt angajații care primesc cei mai mulți bani de la stat.
09:20
Ianis Zicu a anunțat ce jucători mai vin la Farul și a vorbit despre ultima plecare: „Să vadă ce înseamnă un alt nivel” # Fanatik
Ianis Zicu a anunțat ce transferuri mai pregătește Farul în perioada de mercato din vară. Ce a spus despre plecarea lui Ianis Avrămescu la Parma.
09:10
Cum este văzut Dan Șucu în Italia! Dezvăluirile lui Giovanni Becali: „Nu se așteptau niciodată” # Fanatik
Giovanni Becali, un expert în fotbalul din Italia, a vorbit despre felul în care e văzut Dan Șucu. Omul de afaceri e patron la Genoa din decembrie 2024
09:10
Victor Ponta, despre ieșirea PSD de la guvernare. „Este o ipocrizie și un mod de a mai ține de funcții” # Fanatik
Fostul lider PSD a atacat actuala conducere a partidului. Ce spune acesta despre ședința social-democraților de luni în care se va discuta ieșirea de la guvernare
09:00
Ce spune Ciprian Ciucu despre ieșirea PSD de la guvernare. Care este, de fapt, planul social-democraților: „Un calcul politic” # Fanatik
Liderul din PNL, Ciprian Ciucu, avertizează PSD să nu caute pretexte pentru a ieși de la guvernare, pe fondul tensiunilor cu USR după funeraliile lui Ion Iliescu.
08:50
Interesul fanilor pentru meciurile celor de la FCSB și Universitatea Craiova le-a propulsat pe rivale în topul asistențelor din Europa
Acum 6 ore
08:40
Șocul trăit de o mamă când a văzut ecografia cu bebelușul ei. „De fiecare dată când mă uit la ea, îmi vine să râd” # Fanatik
Ecografia bebelușului a lăsat-o fără cuvinte pe o viitoare mămică. Ce a putut să descopere femeia la o privire mai atentă.
08:40
Donald Trump și Vladimir Putin, întrunire pe 15 august, în Alaska. Care sunt pretențiile dictatorului rus pentru încetarea focului în Ucraina # Fanatik
Casa Albă a anunțat că președintele SUA se va întâlni cu liderul rus în Alaska, în data de 15 august. În ce stadiu au ajuns negocierile
08:30
Imagini șocante cu o campioană olimpică în timp ce își lovește iubitul pe aeroport. A fost acuzată de ”asalt de gradul 4”. Video # Fanatik
Scene șocante pe aeroportul din Seattle, acolo unde o campioană olimpică a fost surprinsă în timp ce își lovește iubitul. Care a fost reacția partenerului.
08:30
Scene de groază pe o stradă din București. O femeie a fost înjunghiată de un recidivist în plină zi. Nu îl cunoștea pe atacator # Fanatik
O femeie de 48 de ani a fost înjunghiată, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Agresorul, un recidivist, a fost reținut pentru tentativă de omor.
08:20
Mărturia șocantă a unui fotbalist care a vândut meciuri! A învățat să se poziționeze prost pe teren și să își certe colegii atunci când greșea el # Fanatik
Fostul fotbalist englez Moses Swaibu a participat la trucarea de meciuri, în Anglia, și a ajuns la închisoare pentru infracțiunile sale
08:10
Savuros! Mihai Stoica a citat din Holograf după interviul lui Bîrligea: „Și bărbații plâng câteodată!” # Fanatik
Mihai Stoica a rămas impresionat de lacrimile lui Daniel Bîrligea. Atacantul a plâns la interviuri după FCSB - Drita 3-2
08:10
Stomatologii, avertisment pentru părinți. Trendul periculos de pe TikTok care poate duce la pierderea dinților # Fanatik
Trendul periculos de pe TikTok care îi poate lăsa pe adolescenți fără dinți. La ce anume trebuie să fie foarte atenți părinții.
07:40
Marius Şumudică prevede o bătălie acerbă pentru play-off în SuperLiga: „Rapid a scos maximum din ce putea!” # Fanatik
Marius Șumudică așteaptă o luptă la play-off mai încinsă ca niciodată în SuperLiga. Cine crede că ar putea produce surpriza în acest an.
07:40
Orașul în care oamenii nu își mai vorbesc din cauza turiștilor. „Nu ne mai salutăm unii pe alții pentru că suntem dezbinați” # Fanatik
Orașul în care comunitatea a fost dezbinată din cauza turiștilor. Care este adevăratul motiv pentru care localnicii au început să nu își mai vorbească.
07:10
Ilie Dumitrescu s-a arătat impresionat de calitățile unui fotbalist de la Dinamo și l-a ales imediat cel mai bun fundaș central de picior stâng din SuperLiga.
06:50
Românii cu datorii la stat ar putea apărea pe „lista rușinii”. Ce măsuri pregătesc autoritățile fiscale # Fanatik
„Lista rușinii” ar putea deveni realitate. Românii care nu își plătesc datoriile s-ar putea regăsi pe site-urile autorităților fiscale
Acum 8 ore
06:40
Remarcatul lui Mihai Stoica după FCSB – Drita 3-2: „Merită o mențiune! Golurile 2 și 3 au plecat de la el” # Fanatik
Mihai Stoica s-a bucurat, după mult timă, la o victorie a FCSB-ului. Oficialul roș-albaștrilor a avut un remarcat în succesul cu Drita, scor 3-2
06:10
Mihai Teja, iritat după Metaloglobus – Dinamo 0-1: „Meritam punct sau puncte. Nu i-am văzut în a doua repriză” # Fanatik
Mihai Teja a fost foc și pară după Metaloglobus - Dinamo 0-1. Antrenorul gazdelor nu crede că victoria „câinilor” este meritată
Acum 12 ore
00:40
Marian Iancu, atac frontal după ce „câinii” s-au chinuit cu Metaloglobus: „Voi sunteți Dinamo doar cu FCSB” # Fanatik
Marian Iancu a dat de pământ cu Dinamo după victoria cu Metaloglobus 1-0. Fostul patron al lui Poli Timișoara n-a avut milă de „câini”
00:30
Zeljko Kopic, dezamăgit de prestația din a doua repriză a lui Dinamo cu Metaloglobus: „Nu am avut reacție!” # Fanatik
Dinamo a obținut al doilea succes consecutiv din SuperLiga, scor 1-0 cu Metaloglobus. Ce a declarat Zeljko Kopic la finalul partidei.
00:20
Cătălin Cîrjan exultă după victoria din Metaloglobus – Dinamo 0-1: ”Avem un lot mai bun decât sezonul trecut și putem face lucruri mari” # Fanatik
Deși victoria din meciul Metaloglobus - Dinamo 0-1 a fost una chinuită, Cătălin Cîrjan este convins că ”roș-albii” pot face un sezon mare.
00:00
Suporterii Stelei, mesaje macabre în Ghencea după moartea lui Ion Iliescu: „Păcatele iertate un sfert sau jumătate, dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!”. Foto # Fanatik
Suporterii Stelei au avut o serie de mesaje macabre la adresa fostului președinte Ion Iliescu. Ce versuri au compus fanii „militarilor”.
00:00
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru câteva minute # Fanatik
O boală rară a ajutat-o pe o femeie să înțeleagă ce este moartea. Cum arată lumea „de dincolo” și ce trăiri a experimentat vreme de 8 minute.
Acum 24 ore
23:40
„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce se știa despre mayași # Fanatik
A fost descoperită una dintre cele mai importante așezări mayașe. Ce a găsit o echipă de arheologii în „Ținutul Jaguarului Alb”.
