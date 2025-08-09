FCSB, la un pas de un scandal uriaș la sărbătoarea de titlu! Târnovanu a dezvăluit în ce voiau, de fapt, să se costumeze jucătorii, înainte de a alege să fie super-eroi. Video
Fanatik, 9 august 2025 17:00
Jucătorii de la FCSB erau aproape să provoace un scandal imens la petrecerea de titlu, când s-au costumat în super-eroi. Ce plan diabolic au avut roș-albaștrii
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
17:20
Dennis Man, tot mai aproape de transferul în Olanda. Ce se întâmplă cu internaționalul român la amicalul Heidenheim – Parma # Fanatik
Parma joacă ultimul amical al verii cu Heidenheim, dar Dennis Man nu este pe teren și acest lucru arată că este tot mai aproape de un transfer.
Acum 30 minute
17:10
Gigantul străin care va da o lovitură puternică pe piața din România. Vrea să cumpere două fabrici unde sunt angajați sute de români # Fanatik
Unul dintre cei mai mari giganți din industria auto din lume vrea să cumpere două fabrici din România. Aici sunt angajați sute de români și ar putea apărea noi locuri de muncă.
17:10
Luna iulie, cea mai călduroasă din istorie în Turcia, în ultimii 55 de ani. Au fost înregistrate temperaturi record # Fanatik
A fost înregistrată cea mai călduroasă lună iulie în Turcia, din ultimii 55 de ani. Valul de căldură a făcut ravagii în țară în ultima perioadă
17:00
Răsturnare de situație în tragedia aviatică de la Arad. Cine ar fi trebuit să fie la bordul avionului, de fapt # Fanatik
Detalii tulburătoare despre tragedia aviatică de la Arad. Cine ar fi trebuit să se afle la bordul avionului, de fapt, în acele momente?
17:00
FCSB, la un pas de un scandal uriaș la sărbătoarea de titlu! Târnovanu a dezvăluit în ce voiau, de fapt, să se costumeze jucătorii, înainte de a alege să fie super-eroi. Video # Fanatik
Jucătorii de la FCSB erau aproape să provoace un scandal imens la petrecerea de titlu, când s-au costumat în super-eroi. Ce plan diabolic au avut roș-albaștrii
Acum o oră
16:40
Horoscop zilnic pentru duminică, 10 august 2025. Astrologii au consultat astrele și au aflat care sunt previziunile complete.
16:40
A venit de la 1200 de kilometri pentru a-și vedea idolul de la FCSB! Surpriză emoționantă pentru puștiul care a plecat plângând de la meciul cu Drita # Fanatik
Puștiul care a venit de la 1200 de kilometri pentru a-și urmări idolul la FCSB - Drita a avut parte de o surpriză emoționantă. Ce s-a întâmplat la câteva zile după victoria echipei
16:30
Moscova avertizează că vor exista „provocări” pentru o opri întâlnirea Trump – Putin. „Vor face eforturi titanice” # Fanatik
Ce spune Moscova după anunțul întrunirii din Alaska dintre Trump și Putin. Mișcarea de ultim moment a aliaților europeni
16:30
Focuri de armă în cel mai aglomerat loc din New York: trei persoane au fost rănite. Suspectul, un adolescent de 17 ani. Video # Fanatik
Atac cu focuri de armă în cel mai frecventat loc din New York, cu trei persoane rănite. Un adolescent de 17 ani este suspectul
Acum 2 ore
16:20
Șef din PSD, acuzații dure la adresa Guvernului Bolojan: „Nu vom sta deoparte în fața unei astfel de discriminări” # Fanatik
Un lider din PSD face acuzații dure și susține că măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan blochează proiecte importante.
16:20
Costel Gâlcă, mesaj ferm pentru Cristi Manea înainte de Oțelul – Rapid: „Dacă e să-i întrebăm pe toți…” # Fanatik
Cristi Manea a fost subiect de discuție la conferința de presă dinaintea jocului Oțelul - Rapid. Ce mesaj a avut Costel Gâlcă pentru fundașul dreapta
16:20
I se spunea Argintaru. Criminalul român care i-a îngrozit pe polițiști și care nu și-a mai primit niciodată sentința # Fanatik
Argintaru a fost un criminal român care i-a îngrozit pe polițiști și nu numai. Povestea sa a generat mari controverse și frustrări la acea vreme.
16:10
Prima grevă din istorie, atestată prin intermediul unui papirus egiptean. Ce i-a nemulțumit pe oameni și cât au protestat # Fanatik
Primul protest din istorie, descoperit datorită unui papirus egiptean. Mâhnirile populației și durata întreruperii activității.
16:00
Andrei Vochin analizează situația de la Rapid: „Profesionalismul în fotbal: între libertate personală și responsabilitate colectivă” # Fanatik
Andrei Vochin analizează un eveniment recent care a stârnit discuții pro și contra în jurul Rapidului. Borza și Grameni au fosst la festivalul "Beach, Please" în timpul liber.
15:50
Bulgaria trece la moneda euro. Ce se întâmplă cu prețurile în țara vecină și ce schimbări vor observa turiștii în magazine, restaurante, dar și în hoteluri # Fanatik
Bulgaria va trece la moneda euro de la 1 ianuarie 2026. Deja au loc însă schimbări în magazine, restaurante, dar și în hoteluri.
15:50
Două fetițe, rănite după ce un geam a căzut peste ele, în tren. Au fost duse de urgență la spital # Fanatik
Un geam a căzut peste două fetițe, în tren, iar minorele au fost transportate la spital la scurt timp după producerea incidentului
15:40
Povestea tragică a unei tinere însărcinate. A adormit pentru 30 de minute și nu s-a mai trezit niciodată # Fanatik
O tânără însărcinată în 5 luni a mers să se odihnească pentru o jumătate de oră, dar nu s-a mai trezit niciodată. Ce a povestit mama ei despre tragicul eveniment.
15:40
Horia Ivanovici, dezvăluire emoționantă despre Ilie Balaci: “Am fost mari prieteni şi am regretat foarte mult că n-am fost la înmormântarea lui! Sper ca Lorena să mă ierte” # Fanatik
Ilie Balaci a plecat dintre noi în toamna anului 2018, lăsând multă tristețe în urma sa. Ce a spus Horia Ivanovici despre momentul în care „Minunea Blondă” a murit.
15:40
Adrian Năstase îi critică pe tinerii din România că nu au ținut doliu după Ion Iliescu: „Au mers la UNTOLD” # Fanatik
Adrian Năstase i-a criticat dur pe tinerii care au ales să meargă la Untold în perioada de doliu național după moartea lui Ion Iliescu.
Acum 4 ore
15:00
Accidentare șocantă în NFL. Meciul a fost suspendat imediat, ambulanța a intrat de urgență pe teren. VIDEO # Fanatik
Morice Norris, safety-ul lui Detroit Lions, a suferit o accidentare gravă în meciul cu Atlanta Falcons. Jocul a fost suspendat. Video, detalii și actualizări medicale oficiale.
15:00
Consilierul premierului Ilie Bolojan, mesaj disperat pentru liderii coaliției. „Suntem obligați să facem asta” # Fanatik
Ce mesaj a transmis cel mai nou consilier al premierului Ilie Bolojan. Apelul transmis către liderii coaliției de guvernare
15:00
Cine sunt cei doi bărbați morți în tragedia aviatică din Arad: un pilot cu mii de ore de zbor și un tânăr de 18 ani. Ultima poză făcută cu 10 minute înainte de prăbușire. Foto # Fanatik
Două destine au fost frânte în zbor, sâmbătă, 9 august 2025. Află cine sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad.
14:40
Nava spațială care ar putea transporta 1.000 de oameni în spațiul cosmic. Ce este Proiectul Chrysalis, de fapt și ce scop are # Fanatik
O navă spațială ar putea transporta 1.000 de oameni în spațiu. Vorbim despre un proiect aparte, care ar putea fi dezvoltat curând.
14:40
Un nou război nuclear amenință omenirea. Experții trag cel mai dur semnal de alarmă din ultimii 80 de ani: aproape 100 de milioane de oameni ar putea muri # Fanatik
La 80 de ani de la Hiroshima, experții avertizează că omenirea este mai aproape ca niciodată de un război nuclear: aproape 100 de oameni ar putea muri.
14:40
Gigi Becali, în război cu fotbalistul pe care l-a dat afară de la FCSB: „Nea Gigi, omenia!” / „Du-te și joacă fotbal!” # Fanatik
Gigi Becali a făcut dezvăluiri explozive despre fotbalistul pe care tocmai l-a dat afară de la FCSB. Ce discuții în contradictoriu au avut cei doi
14:20
Ștefan Târnovanu, scene emoționante la frizer! Motivul pentru care portarul de la FCSB a izbucnit în plâns. Video # Fanatik
Ștefan Târnovanu a izbucnit în lacrimi în timp ce se afla la tuns. Portarul FCSB are amintiri tulburătoare din copilărie, care îl bântuie până în prezent
14:00
Când a luat Musi decizia de a pleca de la FCSB: “Dacă nu joci, ce ai de făcut? Mergi în altă parte!” # Fanatik
Musi a spus totul despre perioada petrecută la FCSB. Când a decis să plece, dar și ce a simțit în tot timpul petrecut la echipa „roș-albastră”.
13:40
Boala cumplită cu care se confruntă o fetiță de 3 ani. A luat paracetamol pentru febră și acum e pe moarte # Fanatik
O copilă de numai 3 ani se luptă pentru viața sa după ce i s-a prescris paracetamol pentru febră. Ce boală cumplită are.
13:40
Weekend canicular cu nopți tropicale în aproape toată țara. ANM a emis cinci avertizări meteo. Harta județelor afectate # Fanatik
ANM a emis mai multe coduri galbene și portocalii de caniculă. Temperaturile vor ajunge aproape de 40 de grade, iar nopțile vor fi tropicale
13:30
Giovanni Becali, dezvăluiri despre relația cu Victor și Gigi Becali: “La noi se respectă fratele mai mare” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit, în direct la „DON Giovanni”, cum este relația cu fratele Victor, dar și cu vărul Gigi, patronul de la FCSB.
Acum 6 ore
13:10
Cea mai șocantă accidentare în fotbal! O petardă i-a explodat în testicule și a avut nevoie de intervenție chirurgicală. Video # Fanatik
Una dintre cele mai bizare accidentări din fotbal s-a petrecut în Bolivia. O petardă i-a explodat în testicule unui jucător, care a ajuns pe masa de operație
13:10
Între intoxicare și fapte. Ce spune un expert de top despre reforma Pilonului II de pensii. „Nicio țară europeană nu plătește toată suma la pensionare” # Fanatik
Proiectul ASF de modificare a Pilonului II de pensii a creat o furtună media. Ce spun însă experții de top, fără legături politice, despre măsurile propuse
13:00
Accident aviatic cumplit la Arad: doi bărbați au murit după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni în curtea unei fabrici. Video # Fanatik
Tragedie aviatică la Arad: un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei fabrici. Doi bărbați și-au pierdut viața.
12:50
Municipiul din România în care se construiește un spital în valoare de aproape 200 milioane de lei. Va avea heliport și saloane ultramoderne # Fanatik
Un spital modern cu heliport, saloane ultradotate și aparatură de ultimă generație prinde contur în România. Se investesc aproape 200 de milioane de lei.
12:40
O femeie a fost filmată în timp ce își spăla vasele cu detergent în apa mării. Clipul video a devenit viral și a generat mari controverse # Fanatik
O femeie a fost surprinsă într-o ipostază inedită în largul Sant'Angelo, Ischia, Italia. Clipul video a fost distribuit pe internet și a generat mari controverse.
12:30
„E copilul meu, e legacy-ul meu”. Adi Mutu a vorbit despre inaugurarea programată în luna septembrie. Foto exclusiv # Fanatik
Academia de fotbal Adrian Mutu prinde contur şi "Briliantul" se pregăteşte să inaugureze cu fast terenul în care s-au investit peste 1,5 milioane de euro.
12:30
Nu dați click niciodată pe acest link! Noua metodă de înșelătorie online care vă poate goli conturile bancare # Fanatik
O nouă campanie de phishing lovește România. Hackerii au descoperit o altă metodă prin care pot lăsa oamenii fără bani în conturi.
12:20
„S-a întâlnit demența cu dementa”. Scenă ireală la un spital din Botoșani. Cum au reușit trei asistente să-i recolteze sânge unei bătrâne # Fanatik
O scenă, în cel mai pur stil balcanic, s-a consumat recent la un spital din Botoșani. Actori sunt o bătrână de 80 de ani și mai multe asistente
12:00
Moment incredibil încă din prima etapă din Anglia! Un suporter a sărit din tribună pentru a se lua la bătaie cu un jucător. Video # Fanatik
Un fan englez a coborât din tribună pentru a se implica într-un conflict fizic cu un fotbalist al echipei adverse. Ce s-a întâmplat mai apoi.
12:00
Ce a adus acasă un copil după ce a mers cu familia în concediu în Egipt. Mama lui e disperată și se teme de blesteme # Fanatik
Descoperă povestea șocantă a unei familii din România care a călătorit în Egipt. Ce obiect misterios a adus copilul acasă și de ce mama se teme de blesteme antice
12:00
Aeroportul unic din Europa unde aterizezi în trei țări. Se află în apropierea mai multor orașe și obiective turistice spectaculoase # Fanatik
Există un aeroport unic în Europa unde aterizezi în trei țări în același timp. Mai mult de atât, în apropiere ai o mulțime de obiective turistice.
11:40
Turiștii care pleacă în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline. Mesajul care poate încărca factura la telefon # Fanatik
Oamenii care vizitează Grecia, supuși unei taxe în valoare de 300 de lire sterline. Ce mesaj poate crește factura la telefon.
11:30
Zelenski, răspuns dur la propunerea de pace a lui Donald Trump. Ce spun însă bursele europene despre șansele unui armistițiu # Fanatik
Cum a răspuns președintele ucrainean declarațiilor lui Trump privind cedarea unor teritorii. Ce spun bursele europene despre șansele unei păci
11:30
Fiul lui Mihai Leu, aproape de tragedie! Marco Leu, implicat într-un accident grav la raliu # Fanatik
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident în timp ce participa la evenimentul Super Rally Timișoara.
Acum 8 ore
11:20
Șumi, verdict clar despre „ţeapa” Jambor la Rapid: „Eu mi-am spus punctul de vedere! Să facă ce vor”. # Fanatik
Marius Șumudică e convins că Rapidul s-a păcălit în privința unui jucător. De ce consideră că Jambor nu poate ajuta echipa.
10:50
Concediu medical plătit 100% pentru părinții care au copiii bolnavi. Cine poate beneficia și care sunt condițiile # Fanatik
Părinții cu copii bolnavi sau în carantină pot primi concediu medical plătit 100%. Vezi ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acest drept.
10:40
Zodiacul copacilor. Mihai Voropchievici știe ce zodie poate avea mari probleme în dragoste. E diferită față de celelalte # Fanatik
Zodiacul copacilor. Mihai Voropchievici dezvăluie nativul care se poate confrunta cu neplăceri majore în planul sentimental.
10:40
De ce nu a vrut Gigi Becali să amâne FCSB – Unirea Slobozia pentru dubla cu Drita: “Jucătorii vor din 3 în 3 zile”. Cum va arăta echipa # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, de ce nu vrut să amâne meciul cu Unirea Slobozia. Cum va arăta FCSB în partida cu ialomițenii.
10:30
Vladimir Putin, insultă la adresa administrației Trump. Gestul făcut de fostul ofițer KGB față de omul lui Trump # Fanatik
Gestul umilitor la adresa administrație Trump făcut de liderul rus. Vladimir Putin este celebru pentru jocurile psihologice la adresa liderilor rivali
10:20
Giovanni Becali a analizat șansele la calificare pentru FCSB, CFR Cluj și U Craiova: “Va fi meci greu în Kosovo” # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre şansele de calificare ale echipelor româneşti în cupele europene. Agentul trage un semnal de alarmă pentru FCSB, care nu va avea meci uşor în Kosovo.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.