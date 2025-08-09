Gigantul străin care va da o lovitură puternică pe piața din România. Vrea să cumpere două fabrici unde sunt angajați sute de români

Unul dintre cei mai mari giganți din industria auto din lume vrea să cumpere două fabrici din România. Aici sunt angajați sute de români și ar putea apărea noi locuri de muncă.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik