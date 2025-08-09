Sorana Cîrstea a învins o favorită și s-a calificat în turul al treilea la Cincinnati

21:00

Alexandru Ișfan (25 de ani), extrema dreapta de la Farul, este frustrat de faptul că echipa lui nu a reușit măcar un egal în meciul cu UTA Arad, scor 1-2, din runda 5 din Superliga. Alexandru Ișfan este de părere că Farul a jucat bine la Arad, iar victoria gazdelor este una nemeritată. A spus cine crede că a fost cel mai bun om al meciului: Dejan Iliev, portarul de la UTA. Alexandru Ișfan, după UTA - Farul: „Asta ne bucură”„Un meci spectaculos, cred. ...