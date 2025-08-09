Sorana Cîrstea a învins o favorită și s-a calificat în turul al treilea la Cincinnati
Gazeta Sporturilor, 9 august 2025 23:20
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) s-a calificat în turul al treilea la turneul de la Cincinnati, românca a trecut de poloneza Magdalena Frech (27 de ani, locul 25 WTA), favorită 22, cu 7-6 (4), 2-6, 6-4,Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță a carierei în turneul de categorie WTA 1.000 de la Cincinnati. Românca a ajuns la această ediție în turul al treilea, la fel cum o făcuse în 2009. ...
• • •
Acum 5 minute
23:30
FCSB nu va putea conta pe sprijinul suporterilor la meciul din deplasare cu Drita, în returul din Europa League. În tur, campioana României s-a impus pe teren propriu, scor 3-2.Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica (60 de ani), oficialul clubului, cel care susține că a primit anumite semnale, iar aceasta este cea mai bună decizie.Nici kosovarii n-au avut susținere pe Arena Națională. fiind bine cunoscută antipatia dintre cele două țări. ...
Acum 15 minute
23:20
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) s-a calificat în turul al treilea la turneul de la Cincinnati, românca a trecut de poloneza Magdalena Frech (27 de ani, locul 25 WTA), favorită 22, cu 7-6 (4), 2-6, 6-4,Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță a carierei în turneul de categorie WTA 1.000 de la Cincinnati. Românca a ajuns la această ediție în turul al treilea, la fel cum o făcuse în 2009.
Acum 30 minute
23:10
„Eternul” Nistor! Borna incredibilă atinsă de fotbalistul lui U Cluj la meciul cu Petrolul » Doar un singur alt jucător activ din Superliga se mai poate lăuda cu așa ceva # Gazeta Sporturilor
Ajuns la 37 de ani, Dan Nistor, mijlocașul Universității Cluj, a atins o bornă incredibilă la partida de sâmbătă seara cu Petrolul Ploiești, disputată la Sibiu.Experimentatul fotbalist a ieșit la rampă chiar înainte de pauză, în minutul 44. După o primă repriză săracă în ocazii de gol, acesta l-a servit perfect pe bosniacul Jovo Lukic (26 de ani), cel care a deschis scorul pentru formația antrenată de Neluțu Sabău. ...
23:10
Viktor Gyokeres, primul gol pentru Arsenal » Prima reacție a lui Mikel Arteta: „Dacă îi lași spațiu, te distruge” # Gazeta Sporturilor
Arsenal a învins Athletic Bilbao cu 3-0 pe Emirates Stadium și a câștigat turneul amical pe care „tunarii” îl găzduiesc anual. Viktor Gyokeres (27 de ani) a marcat la debut și a fost protagonistul meciului.Suedezul a marcat primul său gol pentru londonezi în minutul 34, iar asistul a venit de la o altă nouă achiziție - Martin Zubimendi. VIDEO. Viktor Gyokeres, primul gol pentru ArsenalGyokeres first goal for Arsenal is a header. Silencing rival fans beautifully pic. ...
23:10
Surprize la Cincinnati! Doi jucători din Top 15 au fost eliminați de jucători din afara Top 60 # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 9 august, s-au produs două surprize în turul secund al turneului de categorie Masters 1000 de la Cincinnati. Mai exact, atât Lorenzo Musetti (23 de ani, 10 ATP), cât și Casper Ruud (26 de ani, 13 ATP) au fost eliminați de doi jucători din afara Top 60.Ultimul turneu important înaintea US Open este cel de la Cincinnati, acolo unde jucătorii pot să își testeze ultimele strategii și să își ridice moralul pentru competiția de la Flushing Meadows. ...
Acum o oră
22:50
Starul lui Liverpool și-a deschis sufletul despre perioada sumbră din trecut: „Mi-am pierdut mințile” # Gazeta Sporturilor
Ryan Gravenberch (23 de ani), jucătorul lui Liverpool, a vorbit deschis despre perioada dificilă petrecută la Bayern (2022-2023), mărturisind că era aproape să intre în depresie în timpul experienței la clubul german, potrivit abola.pt.Acesta a mărturisit că, după transferul la Bayern în 2022, a fost la un pas să își piardă echilibrul mental, experiența transformându-se într-un adevărat coșmar. Potrivit tatălui său, mijlocașul a fost foarte aproape de depresie. ...
22:50
Cristi Borcea nu crede că Politic se va impune la FCSB: „Cu presiunea de acolo, nu o duce mult” # Gazeta Sporturilor
Cristi Borcea (55 de ani), fostul patron de la Dinamo, consideră că Gigi Becali (67) a greșit în momentul în care l-a transferat pe Dennis Politic (25, aripă stânga). Cristi Borcea a spus că ar fi acceptat schimbul Musi - Politic chiar și fără milionul de euro pe care „câinii” l-au încasat. I-a felicitat pe conducătorii dinamoviștii pentru banii obținuți în această afacere. ...
Acum 2 ore
22:20
„Dragă John Isner, te invit în Ucraina” » Replica primită de celebrul tenismen american care a luat partea rușilor # Gazeta Sporturilor
Sergiy Stakhovsky (39 de ani), un fost jucător ucrainean de tenis, i-a răspuns lui John Isner (40 de ani), după ce acesta declarase că tenismenii ruși ar trebui să își recupereze steagurile, și l-a invitat o săptămână în Ucraina.De la începutul războiului din Ucraina, în 2022, jucătorii de tenis ruși nu mai concurează sub drapelul Rusiei, acest lucru fiind interzis. ...
22:10
Daniel Popa (30 de ani), fostul atacant de la FCSB, a debutat în prima ligă a Turciei. Vârful lui Genclerbirligi a fost titularizat de antrenorul Huseyin Eroglu.Nou-promovata a pierdut, însă, pe terenul celor de la Samsunspor, scor 1-2. Daniel Popa a jucat 68 de minute, fără să aibă vreo realizare. ...
21:50
FCSB a pus ochii pe un jucător de la noul lider din Superliga: „Elias mi-a spus” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, i-a făcut o scurtă caracterizare lui Marinos Tzionis (24, aripă stânga), fotbalistul celor de la UTA Arad. Mihai Stoica l-a văzut pe Marinos Tzionis în UTA Arad - Farul, scor 2-1, și a spus la final că cipriotul este un fotbalist bun, chiar dacă cifrele sale nu sunt extraordinare. Ba mai mult, a spus că și Elias Charalambous, antrenorul campioanei, l-a remarcat pe jucător. ...
21:50
Mohamed Salah a văzut postarea UEFA şi a reacţionat vehement: „Puteți să ne spuneți cum a murit?” # Gazeta Sporturilor
Mohamed Salah (33 de ani), extrema dreaptă a lui Liverpool, a criticat UEFA, printr-o postare pe rețelele de socializare după moartea lui Sulejman el-Obaid, cunoscut și sub numele de „Pele al Palestinei”.Al-Obeid, fost fotbalist internațional palestinian, și-a pierdut viața într-un atac în Gaza, la vârsta de 43 de ani, în timp ce aștepta ajutor umanitar, provocând tristețe la nivel internațional. ...
21:40
Lăsat liber de contract de FCSB, Ovidiu Perianu (23 de ani) a semnat cu vicecampioana CFR Cluj. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei, susține că nu valoarea fotbalistului i-a determinat pe ardeleni să-l legitimeze.În viziunea lui MM, prietenia lui Perianu cu Louis Munteanu (23 de ani), vârful CFR-ului, a fost motivul pentru care câștigătoarea Cupei României a decis să-l transfere.Cei doi s-au născut în zone apropiate, Perianu la Bârlad, iar Munteanu la Vaslui. ...
Acum 4 ore
21:20
Măcel în grupa României din precalificările pentru Campionatul Mondial » Cum arată programul tricolorilor # Gazeta Sporturilor
După înfrângerea neașteptată cu România, Ungaria s-a revanșat în fața propriilor fani și a făcut spectacol în confruntarea cu Macedonia de Nord, câștigând cu 96-58, într-un meci din grupa E a precalificărilor pentru Campionatul Mondial de Baschet din 2027.România a început cu dreptul faza secundă a precalificărilor pentru Campionatul Mondial, obținând două victorii cu Macedonia de Nord (80-72) și cu Ungaria (76-64). ...
21:10
Mihalcea a dus UTA pe primul loc, dar a avut un discurs „pe cale de dispariție” în Superliga # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - Farul 2-1. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după al 5-lea meci consecutiv fără eșec în Superliga. Fair-play, acesta a recunoscut că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil.UTA - Farul a fost unul dintre cele mai spectaculoase partide ale începutului de sezon. Ambele echipe au ratat multe ocazii, portarii au fost în zi mare, însă la final UTA a păstrat cele trei puncte. ...
21:00
Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul, a tras concluziile, după ce echipa lui a fost învinsă de UTA, scor 1-2, în runda 5 din Superliga.Ianis Zicu consideră că echipa lui a făcut un meci destul de bun, iar un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil. Totuși, le reproșează elevilor modul în care au greșit la primul gol marcat de „textiliști”. ...
21:00
Ișfan a spus care a fost cel mai bun fotbalist din UTA - Farul: „Omul meciului!” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Ișfan (25 de ani), extrema dreapta de la Farul, este frustrat de faptul că echipa lui nu a reușit măcar un egal în meciul cu UTA Arad, scor 1-2, din runda 5 din Superliga. Alexandru Ișfan este de părere că Farul a jucat bine la Arad, iar victoria gazdelor este una nemeritată. A spus cine crede că a fost cel mai bun om al meciului: Dejan Iliev, portarul de la UTA. Alexandru Ișfan, după UTA - Farul: „Asta ne bucură”„Un meci spectaculos, cred. ...
20:50
Mihai Stoica regretă traiectoria fotbalistului din Superliga: „Mi-a plăcut mereu, merita mai mult” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - Farul 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a comentat deznodământul partidei din etapa 5 și a ținut să-l remarce pe Alin Roman (31 de ani), fotbalistul momentului în Superliga.În viziunea lui, Roman merita o carieră mult mai bogată în realizări, la cel mai înalt nivel. De asemenea, Mihai Stoica și-a amintit de momentul în care Roman a ratat o lovitură de la 11 metri în turul barajului cu Metaloglobus. ...
20:40
Opinia liderei mondiale la dublu despre Orientul Mijlociu: „Femeile erau cu adevărat prețuite și respectate” # Gazeta Sporturilor
Taylor Townsend (29 de ani), numărul 1 mondial la dublu, și-a expus opinia în legătură cu modul în care femeile sunt tratate în Orientul Mijlociu, transmițând ideea că opinia generală este influențată de propagandă. ...
20:30
Caeleb Dressel nu e pregătit de retragere. „Vreau cu disperare să mă întorc la cel mai înalt nivel” # Gazeta Sporturilor
Caeleb Dressel (28 ani), medaliat cu aur olimpic de nouă ori și cu aur mondial de cincisprezece ori, spune că vrea să-i mai dea o șansă înotului, după o perioadă complicată. Caeleb Dressel este unul dintre numele grele ale înotului. Campion olimpic în 2021 și dublu campion mondial în 2017 și 2019 în proba de 100 m liber, americanul participă în aceste zile la Campionatele Naționale de vară. ...
20:30
Robert Lewandowski (36 de ani), jucător de bază la Barcelona, va rata începutul sezonului din cauza unei accidentări. Anunțul a fost făcut de catalani, prin intermediul canalelor oficiale, potrivit sportal.blic.rs.Deși durata exactă a recuperării nu a fost anunțată, este sigur că atacantul polonez va lipsi în următoarele săptămâni.Atacantul are o problemă musculară la coapsa stângă. ...
20:20
Fostul număr 4 WTA, căsătorită de curând, nu are regrete legate de retragere: „Nu mai pot continua. Și este în regulă” # Gazeta Sporturilor
Caroline Garcia (31 de ani, numărul 200 WTA) dispută ultimele meciuri din carieră, ea urmând să spună stop după US Open. Jucătoarea franceză, care s-a căsătorit pe 21 iulie, are însă decizia asumată și speră că noul capitol va aduce „bucurie și lumină” în viața ei.Deja poate număra săptămânile până când decizia ei se va rotunji, însă Caroline Garcia e împăcată cu ideea retragerii. ...
19:50
Alin Roman (31 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la UTA Arad, este fotbalistul cu cele mai bune cifre după primele 5 etape din Superliga. Fotbalistul a contribuit din plin la rezultatele obținute de echipa antrenată de Adrian Mihalcea (49 de ani).Retrogradat cu Poli Iași la finalul sezonului trecut, Roman și-a găsit echipă tot în Superliga și a ales proiectul de la Arad, unul care îi priește din plin, cel puțin pentru început. ...
19:40
„Acesta e abuz de autoritate” » Un tenismen a fost oprit în aeroport și obligat să plătească o taxă suplimentară # Gazeta Sporturilor
Tenismenul Thiago Agustin Tirante (24 de ani, 135 ATP) a trecut printr-o situație revoltătoare pe Aeroportul Internațional Cancun, fiind obligat să plătească o taxă suplimentară pentru un obiect esențial pentru sportul pe care îl practică.Vineri, 8 august, Thiago Agustin Tirante a fost eliminat în primul tur de la Cincinnati de italianul Luca Nardi (22 de ani, 98 ATP), care s-a impus cu 6-4, 7-6 (5). ...
Acum 6 ore
19:30
Gică Popescu susține ferm că transferul lui Dennis Man de la Parma la PSV este un progres evident pentru jucător. Merge de la o echipă de a doua jumătate a campionatului italian la o trupă de Champions League. Popescu a fost un apărător la propriu și este unul la figurat al unui club care în epoca lui, în prima jumătate a anilor ‘90, lansa fenomene precum Romario și Ronaldo. ...
19:20
Ce a făcut Dennis Man în amicalul Parmei din Germania » Încă un indiciu despre transferul lui la PSV Eindhoven # Gazeta Sporturilor
Dennis Man n-a fost folosit deloc de antrenorul Carlos Cuesta în jocul de pregătire de pe terenul lui Heidenheim (1-2). Extrema română a privit meciul din tribună, semn că jucătorul Parmei așteaptă semnalul din Eindhoven pentru a merge să facă vizita medicală și să semneze cu PSV.Meciul de vinerea trecută cu Pro Vercelli (3-1) a fost ultimul pentru Man în tricoul celor de la Parma. ...
19:20
El va arbitra FCSB - Unirea Slobozia » Îl înfuria pe Mihai Stoica acum un an: „Am semne de întrebare” # Gazeta Sporturilor
Adrian Cojocaru va conduce de la mijlocul terenului meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia, din runda cu numărul 5 a Superligii. Meciul se va disputa duminică, 10 august, de la 21:30. CCA l-a delegat pe Adrian să arbitreze partida care se va juca pe stadionul Steaua. Ovidiu Artene și Alexandru Vișan vor fi cei doi asistenți, în timp ce Sorin Costreie și Filip Alexandru vor fi în camera VAR. ...
19:10
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, din etapa 5 a Superligii. Partida se va disputa duminică, 10 august, de la 21:30.Tehnicianul a vorbit despre probleme de lot cu care se confruntă, iar nu mai puțin de cinci titulari sunt indisponibili. ...
19:00
Legia forțează un transfer spectaculos » Fotbalist de națională pentru Edward Iordănescu # Gazeta Sporturilor
Legia Varșovia, echipa antrenată de Edward Iordănescu (47 de ani), forțează transferul mijlocașului defensiv Damian Szymanski (30), de la AEK Atena.Legia continuă campania de achiziții, în încercarea de a-i forma lui Edi Iordănescu un lot cât mai valoros. După ce i-a adus pe Mileta Rajovic (atacant), Arkadiusz Reca (fundaș stânga) și Petar Stojanovic, polonezii forțează al 4-lea transfer. Legia Varșovia forțează transferul lui Damian SzymanskiPolonezii de la sport. ...
19:00
Echipa de baschet a Stelei București își schimbă numele » Protocol de colaborare cu un important club privat # Gazeta Sporturilor
Echipa de baschet a clubului CSA Steaua București a semnat un parteneriat cu Laguna Sharks, un club privat, care privește atât echipa de seniori ce va juca în Liga Națională de Baschet Masculin, cât mai ales baschetul juvenil. ...
18:40
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a susținut conferința de presă premergătoare partidei de pe teren propriu cu Hermannstadt. Duelul a fost programat duminică, 10 august, de la 18:30.Oltenii sunt pe val după ultimele rezultate. Joi, au dat de pământ cu Trnava, scor 3-0, în Conference League, însă Rădoi a recunoscut că are anumite probleme de lot. ...
18:20
Timișoara s-a impus categoric în fața celor de la Dinamo într-un meci restanță din Liga de Rugby # Gazeta Sporturilor
SCM USV Timișoara a învins-o pe CS Dinamo București cu 32-17 (10-10) într-un meci restanță din prima etapă a Ligii de Rugby Kaufkand.Întrecerea naționala s-a reluat sâmbătă la Timișoara după o pauză de două luni. SCM USV Timișoara a dominat întâlnirea cu CS Dinamo București, impunându-se cu 32-17 (10-10) într-un meci restant din prima etapă, disputat pe stadionul „Gheorghe Rășcanu” din cartierul Ronaț. ...
18:20
Mircea Sandu vede o criză la națională: „Edi a plecat stresat, Lucescu o are grea, Târnovanu a luat-o razna!” + Propune o schimbare MAJORĂ # Gazeta Sporturilor
Mircea Sandu analizează pentru publicul GSP.ro teme de actualitate din fotbalul românesc, de la starea primelor două ligi până la parcursurile europene și perspectiva echipei naționale sub Mircea LucescuIeșit de o bună bucată de vreme din spațiul public și „navetist” pe ruta București – Monte Carlo, unde locuiește alternativ, Mircea Sandu a acceptat să discute cu GSP despre teme de actualitate din fotbalul românesc. ...
18:20
Ștefania Uță, campioană europeană U20 la 400 de metri garduri și record al competiției! # Gazeta Sporturilor
Ștefania Uță (17 ani) a devenit campioană europeană U20 la 400 m garduri, după cea mai bună prestație din istoria competiției. Atleta din România a izbutit un record personal la această disciplină și a adus României a doua medalie la Campionatele Europene U20 de Atletism. ...
18:10
Atacantul George Pușcaș (29 de ani) nu va mai juca în sezonul viitor pentru Bodrumspor, formație al cărui tricou l-a îmbrăcat în stagiunea trecută. Clubul a retrogradat în al doilea eșalon, iar românul nu mai intră în planurile antrenorului.Pușcaș urmează să schimbe echipa după un singur sezon, asta în ciuda faptului că înțelegerea lui cu Bodrumspor expira în vara lui 2027. ...
17:50
Angela Martini, soția milionarului Dragoș Săvulescu, mesaj abracadabrant: „Într-o zi vom spune tot adevărul” # Gazeta Sporturilor
Dragoș Săvulescu (51 de ani) nu mai are probleme cu legea începând din această primăvară, iar în prezent își trăiește povestea de dragoste cu Angela Martini (39 de ani), fostă Miss Albania.Cei doi au publicat vineri un mesaj misterios pe Instagram, de pe contul ei, în care susțin că „într-o zi vom spune totul”. ...
17:50
Soția lui Rafael Nadal a născut pentru a doua oară » Motivul emoționant din spatele numelui primit de micuțul băiat # Gazeta Sporturilor
Joi, 7 august, s-a născut al doilea copil al cuplului Rafael Nadal și Mery Perello, la 2 ani și 10 luni după primul născut. Băiatul a fost numit Miquel pentru a onora amintirea socrului fostului tenismen.Familia lui Rafael Nadal s-a mărit joi, 7 august, când Mery Perello, soția lui, a născut al 2-lea copil, tot un băiat. Nașterea a avut loc la spitalul Quironsalud Palmaplans din Palma de Mallorca și, 2 zile mai târziu, soția lui Nadal și micuțul Miquel au fost externați. ...
17:50
Daniel Oprița a găsit soluția ca Steaua să promoveze în Superliga: „Nu se supără nimeni așa” # Gazeta Sporturilor
Daniel Oprița (43 de ani), antrenorul de la Steaua, a propus o variantă cu care „militarii” să joace în Superliga, chiar și fără să își schimbe statutul de club de drept public. Daniel Oprița este pe banca Stelei din 2019, iar echipa a reușit să se claseze de mai multe ori pe un loc care ar fi dus-o în Superliga dacă ar fi avut dreptul de promovare. ...
17:50
România, alte patru bărci calificate în finale la Campionatele Mondiale de juniori din Lituania # Gazeta Sporturilor
Echipajele de dublu rame (f), 4 rame (f), 4 vâsle (f) și 4 vâsle (m) ale României au avansat în cursele pentru medalii din cadrul Campionatelor Mondiale U19 găzduite de canalul din Trakai (Lituania), programate duminică, 10 august.Ziua a patra de competiție în cadrul Campionatelor Mondiale U19 de la Trakai, pe pista de pe lacul Galve, a inclus câteva semifinale pentru tinerii canotori români, care vizau calificarea în ultimul act.Iar începutul a fost excelent. ...
17:40
Campioana României operează cu frică, nu cu psihologi, și e convinsă că are dreptate.Imbatabilă sezoanele trecute, FCSB a înfruntat o criză în debutul actualei stagiuni. Întrebat dacă un psiholog ar fi de folos echipei, Mihai Stoica s-a enervat: „Atunci eu ce mai fac?! Am stat şi eu de vorbă cu nişte psihologi şi mi se par impostori!”. ...
Acum 8 ore
17:30
Cei de la CFR Cluj au anunțat transferul lui Jayden Rus (16 ani). Tânărul fotbalist poate juca în banda dreaptă a atacului. La doar 4 ore după ce l-a prezentat pe Ovidiu Perianu, sosit de la FCSB, CFR Cluj a anunțat o nouă achiziție. De data asta este vorba despre una de viitor, fiind vorba despre un tânăr de 16 ani.Jayden Rus a fost format în Statele Unite ale Americii, acolo unde a făcut parte din academiile celor de la FC Dallas și Vardar SC. ...
17:20
Fostul atacant important de la Dinamo, după victoria chinuită cu Metaloglobus: „Scopul scuză mijloacele. Dar le-a trecut glonțul pe la ureche” # Gazeta Sporturilor
Florin Bratu, fostul atacant important de la Dinamo, analizat victoria chinuită a „câinilor” cu Metaloglobus, scor 1-0, în etapa #5 din Superliga.Antrenorul de la CS Dinamo a vorbit despre jocul modest din repriza a doua al elevilor lui Zeljko Kopic, însă a transmis un mesaj clar: „Scopul scuză mijloacele”. ...
17:10
Atacantul lui U Cluj, Mamadou Thiam, 30 de ani, a încercat să explice de ce echipa a bifat o singură victorie în acest start de sezon și este foarte optimist în perspectiva partidei de diseară cu Petrolul (Sibiu, ora 21:30)Universitatea Cluj - Petrolul este diseară, de la ora 21:30, la Sibiu, un duel în care ambele formații caută a doua victorie a sezonului. ...
17:00
Viitorul star al lui Dinamo? Titular, astăzi, în prima echipă la numai 15 ani: „Are deja 1,85m înălțime” # Gazeta Sporturilor
CS Dinamo a câștigat cu Muscelul Câmpulung, în etapa a doua din Liga 2. Pentru „câini” a debutat un fundaș central de numai 15 ani, pe nume Ayan Anghel. Acesta a jucat tot meciul în centrul defensivei, în victoria roș-albilor cu 3-2.Florin Bratu, antrenorul de la CS Dinamo, a vorbit pentru GSP.ro despre prima victorie în Liga 2 a echipei lui, nou-promovată, dar și despre puștiul de numai 15 ani. Ayan Anghel va împlini 16 ani pe 14 august. ...
16:30
Patronul din Liga 1 a vrut jucătorul de la FCSB, iar acum râde de el: „Nu e de acolo. Îl execută din nou” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a râs de reintegrarea lui Malcom Edjouma în lotul celor de la FCSB. Acționarul echipei din Superliga l-a dorit pe mijlocaș în această vară, însă a ratat transferul.Edjouma a fost pus pe lista de transferuri de FCSB la începutul sezonului. Înainte de meciul cu Drita, el a fost reprimit în lot. Francezul chiar a intrat pe parcursul partidei cu campioana din Kosovo. ...
16:20
Românul care a scris istorie. A înotat peste 4.000 de kilometri: „Am devenit primul om din lume care a traversat un continent” # Gazeta Sporturilor
Românul Avram Iancu a devenit primul om care a înotat 4.448 de kilometri, de la Marea Nordului la Marea Neagră, fără costum de neopren.Acesta a înotat timp de 40 de zile, prin Canalul Main și fluviile Rin și Dunăre. După ce a reușit această performanță, Avram Iancu a postat un mesaj pe rețelele sociale despre întreg procesul prin care a trecut. ...
16:20
16:20
16:20
16:20
16:20
Unirea Slobozia se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, cu FCSB, în etapa a 5‑a din SuperLiga, programat duminică, de la ora 21:30, pe stadionul Ghencea.Jean Vlădoiu, antrenorul principal din acte al Unirii Slobozia, a prefațat duelul cu campioana României și e convins că ialomițenii au șanse reale de a obține un rezultat pozitiv, prin ambiție și dăruire.VIDEO. ...
