A fost ispită la „Insula Iubirii” și i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă femeie din lume, Maria”

Gazeta Sporturilor, 10 august 2025 14:30
Jurnalista Marialuisa Jacobelli (33 de ani) a fost prezentă la amicalul dintre Chelsea și Bayer Leverkusen, scor 2-0, disputat pe „Stamford Bridge”, casa echipei londoneze.Chiar dacă pe gazon s-au aflat două dintre cele mai bune echipe din Europa, de multe ori atenția fanilor s-a îndreptat spre marginea terenului, acolo unde se afla Marialuisa.GALERIE FOTO. ...
• • •
Acum 5 minute
14:50
Fostul cunoscut internațional turc dezvăluie: „Locul 3 al Turciei la Mondialul din 2002 i se datorează și lui Lucescu” # Gazeta Sporturilor
Emre Aşık, 51 de ani, a povestit pentru Gazeta Sporturilor ce impact a avut Mircea Lucescu asupra vieții lui și a fotbalului din Țara Semilunei. Fostul stoper „otoman” a dezvăluit cum l-a cucerit antrenorul și cum i-a cucerit și pe alți coechipieriVă aduceți aminte de Emre Așık? Numele fostului fundaș central turc spune ceva microbistului român, celui trecut de 40 de ani. Nu doar pentru că a jucat la cele trei mari din Turcia, Fener, Galata și Beșiktaș. ...
14:50
Palestinienii cer ca FIFA să ia măsuri împotriva Israelului: „În cazul Rusiei le-au trebuit două zile!” # Gazeta Sporturilor
Suleiman al-Obeid, cunoscut drept Pelé al Palestinei, a fost ucis de forțele israeliene în timp ce căuta ajutor umanitar în Fâșia Gaza. Conform UNICEF, 28 de copii mor zilnic în această zonă din cauza ofensivei Israelului. Numărul victimelor este devastator: peste 60.000 de oameni au fost uciși, susține gruparea paramilitară Hamas. ...
Acum 10 minute
14:40
Declarație aiuritoare a jucătorului dat afară gratis de Real Madrid: „Nimeni nu poate spune că nu am reușit” # Gazeta Sporturilor
Reinier Jesus (23 de ani) a costat-o pe Real Madrid 30 de milioane de euro și a fost cedat gratis 5 ani mai târziu. Deși nu s-a impus la vicecampioana Spaniei, care l-a tot împrumutat în diferite campionate, el se bate cu pumnii în piept că „nu se poate spune că nu am reușit la Madrid”. Reinier s-a întors în Brazilia fără niciun meci jucat pentru prima echipă a lui Real Madrid. ...
14:40
România a încheiat cu o medalie de aur și una de bronz Campionatele Mondiale de juniori din Lituania # Gazeta Sporturilor
Barca feminină de dublu rame, Teodora Lehaci și Denisa Vasilică, s-a impus în finala Mondialelelor U19 de la Trakai (Lituania), iar cea de 8 plus 1 rame feminin a cucerit medalia de bronz. România a ocupat locul 5 în clasamentul pe medalii.Ultima zi a Campionatelor Mondiale U19, desfășurate pe lacul Galve, în orășelul Trakai, a început mai devreme decât programul inițial. ...
Acum 30 minute
14:30
Leclerc și Vasseur au reacționat după declarațiile alarmante ale lui Hamilton: „Nu am nicio îndoială!” # Gazeta Sporturilor
Primul sezon la Ferrari e unul complicat pentru britanicul Lewis Hamilton. După Marele Premiu al Ungariei, a fost apărat de colegul Charles Leclerc și de șeful Fred Vasseur.După calificările de la Hungaroring, pe care le-a terminat pe 12, Lewis Hamilton a fost extrem de dezamăgit, declarând că „Sunt inutil, absolut inutil. Echipa nu are nicio problemă. Ați văzut mașina în pole. Așa că probabil trebuie să schimbăm pilotul”. ...
14:30
A fost ispită la „Insula Iubirii” și i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă femeie din lume, Maria” # Gazeta Sporturilor
Jurnalista Marialuisa Jacobelli (33 de ani) a fost prezentă la amicalul dintre Chelsea și Bayer Leverkusen, scor 2-0, disputat pe „Stamford Bridge”, casa echipei londoneze.Chiar dacă pe gazon s-au aflat două dintre cele mai bune echipe din Europa, de multe ori atenția fanilor s-a îndreptat spre marginea terenului, acolo unde se afla Marialuisa.GALERIE FOTO. ...
14:20
Kingsley Coman, 29 de ani, a bătut palma cu clubul lui Cristiano Ronaldo. „Negocierile cu Bayern sunt avansate” - asigură Fabrizio Romano.Bayern a mai încercat și-n trecut să-l vândă pe Kingsley Coman. Nu s-a materializat nimic, fiindcă internaționalului francez nu i-a oferit nimeni măcar echivalentul salariului pe care-l are la Munchen: 9 milioane de euro net pe sezon. ...
Acum o oră
14:10
Ce debut în SUA pentru Heung-Min Son! Cu tribunele în extaz, a contribuit decisiv la rezultat # Gazeta Sporturilor
Heung-Min Son (33 de ani) a debutat noaptea trecută la Los Angeles FC, în remiza din MLS cu Chicago Fire, scor 2-2. Internaționalul sud-coreean și-a lăsat amprenta de la primul joc, obținând penalty-ul din care echipa lui a egalat și s-a ales cu un punct. Son a intrat în minutul 61, când tabela arăta 1-1. ...
13:50
Enzo Maresca, antrenorul lui Chelsea, vrea să rămână cu doar 25 de jucători sub comanda lui, în condițiile în care albaștrii au început pregătirea de vară cu 55 de fotbaliști legitimați la prima echipă. Din acest motiv, pe Stamford Bridge se lucrează din greu și la capitolul plecărilor, nu doar la cel al sosirilor, unde Chelsea a punctat deja consistent. ...
Acum 2 ore
13:40
Gică Hagi, star în revista France Football! » „Am fost la două degete să-l înlocuiesc pe Maradona” + „Înaintea meciului cu Suedia, eu aveam Balonul de Aur” # Gazeta Sporturilor
Prestigioasa revistă France Football l-a vizitat la Constanța pe Gică Hagi, publicând un reportaj pe 7 pagini în numărul dedicat anunțării nominalizaților pentru „Balonul de Aur”. Ancheta în care „Regele” a terminat pe locul al patrulea în 1994, după cel mai bun Campionat Mondial făcut de naționala României. „M-a costat scump că am ratat calificarea în semifinale în America!”, le-a spus francezilor. ...
13:40
Aberdeen - Celtic, meci „infernal” pentru posibila adversară a celor de la FCSB » Echipele de start # Gazeta Sporturilor
Aberdeen, posibila adversară a celor de la FCSB, din play-off-ul Europa League, joacă de la 14:30 împotriva lui Celtic. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Digi Sport 1. FCSB o va întâlni pe Aberdeen în play-off-ul Europa League în cazul în care campioana României va trece de kosovarii de la Drita. În turul de pe Arena Națională, bucureștenii au învins cu 3-2, într-un meci în care au fost conduși cu 0-2. ...
13:40
Toto Wolff mizează pe o echipă surpriză în lupta pentru titlu în 2026: „Nimeni nu știe concret, dar răspunsul e simplu” # Gazeta Sporturilor
Sezonul de Formula 1 se află în pauza de vară, după Marele Premiu al Ungariei. Cu 10 curse rămase până la final, cei implicați în Marele Circ sunt deja cu gândul la noul sezon.Din 2026 vor intra în vigoare o serie de modificări de regulament, menite să relanseze lupta la vârf, acolo unde în acest moment McLaren s-a instalat și are un avans considerabil. ...
13:20
Jucătorul PSG-ului face un pas în față: „Merit Balonul de Aur! Câți fundași mai reușesc așa ceva?” # Gazeta Sporturilor
„Merit Balonul de Aur”, crede fundașul dreapta Achraf Hakimi, câștigător al triplei interne și al Ligii Campionilor alături de PSG.Pe 22 septembrie, France Football va desemna noul Balon de Aur, într-o ceremonie care va avea loc la Paris. Casele de pariuri îl cotează pe Ousmane Dembele ca favorit, dar un alt jucător de la PSG, fundașul dreapta Achraf Hakimi, se consideră îndreptățit să intre și el în această discuție. ...
13:20
Fără gol primit în ultima repetiție a verii! Faro de Vigo: „Cea mai bună versiune a lui Radu” # Gazeta Sporturilor
Celta Vigo a învins-o cu 1-0 pe Wolverhampton, în deplasare, în ultimul amical dinaintea startului în noul sezon, duminica viitoare, cu Getafe. Criticat pentru evoluțiile din două meciuri-test, în care gafat iar adversarii au profitat, Ionuț Radu s-a revanșat în amicalul disputat de Celta Vigo în Anglia, contra lui Wolverhampton. ...
13:00
Monika Kobylinska a schimbat-o pe CSM București cu Gloria Bistrița: „Sunt fericită că am rămas în România, într-o ligă foarte puternică” # Gazeta Sporturilor
Monika Kobylinska (30 de ani), inter dreapta, va juca la Gloria Bistrița, după ce a petrecut două sezoane la CSM București. Într-un interviu pentru Federația Poloneză de Handbal, căpitanul naționalei a vorbit despre această schimbare din cariera sa, dar și despre handbalul din România.Monika Kobylinska s-a transferat de la CSM București la Gloria Bistrița. „Schimbările adesea se dovedesc a fi în bine. ...
12:50
Ce face Keseru la 6 luni de la retragere: „Program haotic, biroul e unde te duce vântul” » Cum vrea s-o ducă pe FC Bihor în Superligă # Gazeta Sporturilor
Retras din activitate la finalul lui 2024, Claudiu Keșeru e de la începutul anului director sportiv la FC Bihor. Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, fostul atacant a dezvăluit ce planuri are la formația din Oradea și cum e viața după ce a agățat ghetele în cui.Ajuns la 38 de ani, fostul atacant de la Nantes, FCSB sau Ludogoreț se află acasă, la Oradea. ...
12:50
Ofertă de 13 milioane de euro primită de Gigi Becali » Ce blochează tranzacția: „Cum să pui condiții, nebunule?” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul FCSB, susține că statul român îi blochează o afacere care i-ar aduce 13 milioane de euro. E vorba de vânzarea unei fabrici de armament.Din mai 2004, Gigi Becali deține Uzina Mecanică de la Drăgășani. Iar de ceva timp încearcă să vândă fabrica de armament unei companii americane. Becali încearcă de ani să scape de firma care se află în insolvență, dar spune că-i lipsesc anumite aprobări care blochează tranzacția de 13 milioane de euro. ...
Acum 4 ore
12:40
Ce „țeapă” a luat Mihai Rotaru! » L-a refuzat, iar acum se transferă pe 35 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Fundașul central Renato Veiga (22 de ani), de la Chelsea, ar urma să devină noul fotbalist al celor de la Atletico Madrid. În trecut, acesta putea ajunge la Universitatea Craiova, însă oltenii nu l-au dorit.Renato Veiga a făcut junioratul la Sporting Lisabona, iar în acea perioadă putea ajunge la Universitatea Craiova, conform spuselor impresarului Pedro Torrao. Acum, Veiga este cu bagajele făcute pentru a merge la Atletico Madrid. ...
12:30
În așteptarea lui Man, Eindhoven a făcut set cu Sparta » Aluzia antrenorului: „Știm că s-ar putea să mai vină” # Gazeta Sporturilor
PSV Eindhoven, campioana en titre a Olandei, a învins-o cu 6-1 pe Sparta Rotterdam în prima etapă a noului sezon. PSV Eindhoven îl așteaptă pe Dennis Man la vizita medicală la începutul săptămânii care vine. ...
12:20
Cum a fost „dezlănțuit” MVP-ul acestui început de sezon: „Nu l-am îngrădit. Are o calitate rară” # Gazeta Sporturilor
Alin Roman este singurul jucător din Superligă care se laudă cu 5 contribuții decisive în acest punct al sezonului. De 3 ori marcator, de două ori pasator decisiv, mijlocașul în vârstă de 31 de ani are un început excelent la UTA.Ajuns la UTA în această vară, Alin Roman pare că joacă, în sfârșit, aproape de potențialul lui. Mijlocașul bănățean a început sezonul excelent, cu 3 goluri și două pase decisive în primele 5 etape. ...
11:50
Povestea primei fotbaliste din România: a evoluat pe postul de atacant într-o echipă de bărbați! » „Era dură. Știa să dea și la glezne!” » Federația i-a refuzat transferul vieții: „Fără nicio explicație” # Gazeta Sporturilor
Fotbalul feminin și-a făcut loc greu în România, abia după 1990, iar la modul ceva mai serios abia în ultimii ani.În anii '70, a mai fost o scurtă perioadă de efervescență a fotbalului feminin în țara noastră, s-au organizat și niște competiții, dar s-a renunțat rapid. ...
11:40
Revine cel mai bun fotbal din lume! Astăzi, Supercupa Angliei: Crystal Palace - Liverpool # Gazeta Sporturilor
Astăzi, de la ora 17:00, Crystal Palace și Liverpool se vor înfrunta pe Wembley pentru titlul de supercampioană a Angliei. Supercupa va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisă în România pe platforma VOYO, nu și la televizor.Cel mai bun fotbal din lume revine cu un duel interesant, care le pune față în față pe câștigătoarea Cupei Angliei (FA Cup), Crystal Palace, și campioana din Premier League, Liverpool. ...
11:00
Reacție rapidă după ce FCSB s-a arătat impresionată de un nou jucător: „Nu știu dacă ar fi cel mai corect sau cinstit” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, antrenorul care a dus-o pe UTA pe primul loc în Superligă, a reacționat după ce Mihai Stoica a vorbit despre unul dintre jucătorii arădenilor, cipriotul Marinos Tzionis (24 de ani).„De când a venit (n.r. Marinos Tzionis), Elias mi-a spus că e foarte talentat. Are o tehnică foarte bună în regim de viteză. ...
10:50
Frances Tiafoe, ajutor de 30.000 de dolari pentru un tânăr cu o situație dificilă # Gazeta Sporturilor
Frances Tiafoe (27 ani, 14 ATP), semifinalist la US Open 2022 și 2024, îi va oferi timp de doi ani o bursă de 30.000 de dolari unui student de la Universitatea din Louisville.Russell Lokko a venit la Cincinnati crezând că va avea doar ocazia să-l întâlnească pe Frances Tiafoe, un jucător pe care l-a urmărit încă din copilărie. În schimb, studentul din anul III al Universității din Louisville, care practică și tenis, a primit surpriza vieții sale: o bursă de 30. ...
10:50
Internaționalii englezi au fost la un pas de bătaie » A „sfâșiat” tricoul de pe el # Gazeta Sporturilor
Mason Greenwood (23 de ani, aripă dreapta) lu Tyrone Mings (32, fundaș central) s-au încăierat în meciul amical dintre Marseille și Aston Villa, scor 3-1, disputat de „Stade Velodrome”. Momente de tensiune maximă în Marseille - Aston Villa, chiar dacă a fost vorba doar despre un meci de pregătire. Totul a pornit de la un simplu fault.GALERIE FOTO. ...
Acum 6 ore
10:40
Adrian Mihalcea și argumentele unui senzațional început de sezon: „Să nu uităm asta!” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani) nu se lasă dus de val, deși echipa lui, UTA, conduce Superliga după ziua de sâmbătă. Învingătoare cu Farul, 2-1, UTA a urcat provizoriu pe prima poziție în Superligă. Doar Rapid și Universitatea Craiova o pot depăși până la finalul etapei 5, asta cu condiția să nu-și piardă meciurile. Prima o va înfrunta pe Oțelul la Galați, alb-albaștrii vor primi vizita celor de la Hermannstadt. ...
10:30
Olimpia Satu Mare, debut complicat în Liga 2: două meciuri, două înfrângeri » Antrenorul Alexandru Botoș explică situația: „Ne vom reveni!” # Gazeta Sporturilor
CSM Olimpia Satu Mare are un start complicat în Liga 2, pierzând ambele meciuri din acest sezon. Cu toate acestea, antrenorul Alexandru Botoș e sigur că echipa lui își va găsi ritmul și va începe să adune puncte.Nou promovată în Liga 2, CSM Olimpia Satu Mare nu a acumulat niciun punct în acest sezon, fiind învinsă de CSM Reșița (1-2) și FC Bihor (1-4). Într-un dialog cu GSP. ...
10:00
U Cluj nu mai este U Cluj din ediția precedentă, mai ales departe de stadionul propriu unde sute de mii de oameni se distrează la UNTOLD. Ioan Ovidiu Sabău a fost foc și pară după un nou semieșec, 1-1 cu Petrolul la Sibiu, în exil, dar meseriașul din el ar avea de ce să stea cu pieptul în fațăFă rai din ce ai. Este o expresie care are diverse „declinări", dar ideea, generală, ar fi aceea să te bucuri și să fii recunoscător pentru ceea ce ai. Indiferent de rezultat. ...
10:00
Craiova și Rădoi îl trimit pe Jovan Markovic la altă echipă din Superligă: transfer iminent # Gazeta Sporturilor
Jovan Markovic, 24 de ani, va merge la Farul Constanța sub formă de împrumut.Împrumutat sezonul trecut la Hermannstadt, respectiv Oțelul, Jovan Markovic a revenit în Bănie în această vară.Atacantul cu 28 de goluri în tricoul Universității nu pare a intra în planurile antrenorului Mirel Rădoi, care l-a folosit doar 11 minute în acest început de sezon, în finalurile meciurilor cu Sarajevo (tur-retur) și UTA (3-3 în deschiderea campionatului). ...
09:50
FCSB s-a mișcat rapid! L-a înregistrat chiar înainte de meciul cu Unirea Slobozia # Gazeta Sporturilor
La scurt timp după ce FRF a schimbat regulamentul privind înregistrarea jucătorilor, FCSB s-a mișcat rapid și l-a trecut pe listă pe Malcom Edjouma.După ce Gigi Becali a făcut scandal în spațiul public pentru că ROAF nu-i permitea să-l înscrie pe Malcom Ejdouma pe lista pentru Superligă dacă nu-i rezilia contractul și făcea unul nou, FRF a schimbat regulamentul. Anunțul a fost făcut vineri, după un Comitet de Urgență. ...
09:50
Universitatea Craiova - Hermannstadt, în runda #5 din Superliga » Echipe probabile și cote # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și Hermannstadt se întâlnesc în runda #5 din Superliga, duminică, de la 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Craiova vine după o serie de 4 victorii în campionat și în Conference League, unde joi seară a spulberat-o pe Spartak Trnava. Echipa lui Mirel Rădoi arată tot mai bine de la un meci la altul și este favorită și duminică, pe „Ion Oblemenco”, în fața lui Hermannstadt. ...
09:50
Scandal la Bayern cu tricourile! Suporterii vor „roșu” și-l cumpără doar pe al lui Neuer # Gazeta Sporturilor
Fanii lui Bayern și-au strigat nemulțumirea încă din primul minut al amicalului cu Tottenham (4-0), Apariția jucătorilor în echipamentul negru i-a pus pe jar pe suporteri. Nici nu începuse bine meciul cu Totenham (4-0) când din tribune s-au auzit scandări gen „Tricouri roșii și albe, vrem tricouri roșii și albe!” (n.r. - culorile clubului). ...
09:40
A fost refuzat, iar acum îl face praf pe fotbalistul de la FCSB: „Un slab, un necunoscut!” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul de la FC Botoșani, a făcut mai multe declarații dure la adresa lui Jordan Gele (32), atacantul celor de la FCSB. Jordan Gele mai are un an de contract cu FCSB, însă nu mai intră în vederile roș-albaștrilor. Nu a fost inclus pe lista pentru campionat, nici pe cea pentru cupele europene. Francezul a fost dorit în această vară de mai multe cluburi din Superliga, printre care și FC Botoșani. ...
09:30
FCSB - Unirea Slobozia » Campioana joacă în Ghencea, cu gândul la Europa League. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
FCSB și Unirea Slobozia se întâlnesc de la ora 21:30, într-un meci din cadrul etapei a 5-a din Superligă. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport și DigiSport.Între cele două meciuri cu Drita, din turul 3 al preliminariilor Europa League, FCSB o înfruntă pe Unirea Slobozia, echipă clasată pe locul 11, cu 4 puncte. Campioana are același număr de puncte, aflându-se pe locul 12. ...
09:20
Nico Williams a cochetat multă vreme, în această vară, cu un transfer la Barcelona, înainte de a prelungi cu Athletic Bilbao până-n 2035.Chiar dacă, în cele din urmă, a semnat cu Athletic pe termen lung, Nico Williams a pierdut mulți prieteni în vestiar. Flirtul său prelungit cu FC Barcelona i-a întors împotriva lui - dezvăluie cotidianul spaniol El Nacional: „Aceștia contestă acum loialitatea lui Nico față de proiectul de la Bilbao”. ...
09:10
Înaintea duelului cu FCSB, Unirea Slobozia a anunțat rezilierea contractului atacantului Marius Lupu (25 de ani).Lupu, capabil să joace ca număr 9 sau în banda dreaptă, a semnat cu Unirea din ianuarie, când a fost adus gratis de la Corvinul. Nu fusese un marcator veritabil la Hunedoara, dar a ieșit în evidență prin ceea ce a fost, probabil, meciul de referință al carierei, 4-0 cu Paksi în preliminariile Europa League, duel în care a înscris 3 goluri. ...
Acum 8 ore
08:40
Oficial. Liverpool pierde 32 de milioane cu Darwin Nunez! Isak? Eddie Howe: „Habar n-am” # Gazeta Sporturilor
Liverpool a oficializat vânzarea atacantului Darwin Nunez la Al Hilal, pentru 53 de milioane de euro. Însă transferul lui Alexander Isak de la Newcastle e „în aer”.După mai multe săptămâni de negocieri, Al Hilal l-a transferat oficial pe Darwin Núñez. Uruguayanul a semnat un contract pe trei ani cu saudiții și va primi un salariu de 24 de milioane de euro pe sezon, triplându-și astfel salariul avut la Liverpool. ...
08:20
Mihai Stoica, 60 de ani, președinte al Consiliului de Administrație la FCSB, a oferit vești despre accidentații din tabăra campioanei. Îmbucurător pentru suflarea roș-albastră este că Darius Olaru și Juri Cisotti ar trebui să fie apți de joc la returul cu Drita, programat joia viitoare, de la ora 21:00. ...
08:00
Cu Donnarumma pe făraș, PSG și-a prezentat noul portar de 40 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Portarul Lucas Chevalier, 23 de ani, a fost prezentat ca jucător al campioanei Franței și a Europei, PSG. Cu Gianluigi Donnarumma pe făraș, PSG căutând să-l vândă în această vară pentru că nu a acceptat propunerea de prelungire a contractului scadent în 2026, parizienii au transferat un portar care a impresionat în Ligue 1.Este vorba despre Lucas Chevalier, cumpărat de la Lille cu 40 de milioane de euro. ...
07:50
Imagini spectaculoase din Superligă: „Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc?” # Gazeta Sporturilor
Învingătoare cu Farul, 2-1, UTA a urcat provizoriu pe prima poziție în Superligă, în așteptarea meciurilor Rapidului și Universității Craiova. Dar până atunci, arădenii se bucură din plin de acest senzațional început de sezon.Rămasă fără antrenor după plecarea lui Mircea Rednic, UTA s-a orientat către Adrian Mihalcea, cel care a promovat-o, apoi menținut-o în prima ligă pe Unirea Slobozia. ...
07:50
PSG ceruse inițial o sumă astronomică pentru Vitinha: 130 de milioane de euro. Prea mult pentru Real Madrid.În condițiile în care Manchester City nu vrea să-l vândă pe Rodri, antrenorul Xabi Alonso îl consideră pe Vitinha cea mai bună opțiune pentru a umple golul lăsat în 2024, prin retragerea din fotbal a lui Toni Kroos. Iar acum, Real Madrid primește în sfârșit vești bune de la Paris. ...
Acum 24 ore
00:30
Dărâmat total, Sabău și-a DISTRUS jucătorii: „Rușinos! Au intrat cu «aere» de vedete, echipă mediocră” # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Petrolul 1-1. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) și-a făcut praf jucătorii pentru evoluția de sâmbătă seara. Tehnicianul gazdelor a fost nemulțumit în special de cei care au intrat de pe banca de rezerve.Sabău a avut un discurs dur la flash-interviu. Vizibil deranjat de jocul prestat de echipa lui, Sabău n-a avut milă și a vorbit în termeni duri despre jucătorii pe care i-a introdus în repriza a doua. ...
00:20
Mircea Sandu vede o criză la națională: „Edi a plecat stresat, Lucescu o are grea, Târnovanu a luat-o razna!” + Propune o schimbare MAJORĂ # Gazeta Sporturilor
Mircea Sandu analizează pentru publicul GSP.ro teme de actualitate din fotbalul românesc, de la starea primelor două ligi până la parcursurile europene și perspectiva echipei naționale sub Mircea LucescuIeșit de o bună bucată de vreme din spațiul public și „navetist” pe ruta București – Monte Carlo, unde locuiește alternativ, Mircea Sandu a acceptat să discute cu GSP despre teme de actualitate din fotbalul românesc. ...
00:10
Paul Papp are meciurile lui! Fundașul a făcut din nou iureș la interviu: „M-am răstit la el. Suntem la fotbal, mânca-v-aș gura voastră! Iar mă «aprind»” # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Petrolul 1-1. Paul Papp (35 de ani), fundașul oaspeților, s-a luat din nou de arbitraj după ce făcuse același lucru și săptămâna trecută, la eșecul de pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2.Acum, Papp susține că „galbenul” pe care l-a încasat în minutul 69 este total nemeritat. A precizat că va primi cartonaș galben la fiecare meci, chiar dacă nu-și lovește sau înjură adversarii. ...
00:10
Liviu Ciobotariu, imediat după U Cluj - Petrolul: „Este o pierdere mare pentru noi” + A mai cerut transferuri # Gazeta Sporturilor
După ce echipa lui a remizat cu U Cluj, scor 1-1, Liviu Ciobotariu (54 de ani), antrenorul de la Petrolul, a vorbit despre posibile noi veniri de jucători la echipa ploieșteană. Liviu Ciobotariu a declarat că Tidiane Keita, abia plecat la CFR Cluj, reprezintă o pierdere destul de mare pentru ploieșteni. Tehnicianul a spus că ploieștenii încearcă să aducă noi jucători în perioada imediat următoare. ...
00:00
Gicu Grozav este mulțumit de remiza scoasă de Petrolul pe terenul celor de la U Cluj, scor 1-1, în runda 5 din Superliga. Grozav este mulțumit de jocul prestat de ploieșteni împotriva echipei care a jucat în play-off în sezonul trecut. Cel care și-a prelungit contractul pe încă un an a spus că i-ar plăcea să își încheie cariera la Petrolul. ...
9 august 2025
23:50
Fostul antrenor al lui CSO Voluntari, în lacrimi la conferința de presă, după victoria Ucrainei: „Nenorociții n-au venit” # Gazeta Sporturilor
Ainars Bagatskis (58 de ani), care s-a despărțit în această vară de CSO Voluntari și, în prezent, conduce naționala Ucrainei, a vorbit, printre lacrimi, la conferința de presă ce a urmat victoriei cu Slovacia, scor 80-71, din precalificările Campionatului Mondial de Baschet din 2027.Sâmbătă, 9 august, la 3 zile după eșecul dramatic cu Elveția (64-66), Ucraina a obținut primul succes în faza a doua a precalificărilor Campionatului Mondial. ...
23:30
FCSB nu va putea conta pe sprijinul suporterilor la meciul din deplasare cu Drita, în returul din Europa League. În tur, campioana României s-a impus pe teren propriu, scor 3-2.Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica (60 de ani), oficialul clubului, cel care susține că a primit anumite semnale, iar aceasta este cea mai bună decizie.Nici kosovarii n-au avut susținere pe Arena Națională. fiind bine cunoscută antipatia dintre cele două țări. ...
23:20
Sorana Cîrstea a învins o favorită și s-a calificat în turul al treilea la Cincinnati # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) s-a calificat în turul al treilea la turneul de la Cincinnati, românca a trecut de poloneza Magdalena Frech (27 de ani, locul 25 WTA), favorită 22, cu 7-6 (4), 2-6, 6-4,Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță a carierei în turneul de categorie WTA 1.000 de la Cincinnati. Românca a ajuns la această ediție în turul al treilea, la fel cum o făcuse în 2009. ...
23:10
„Eternul” Nistor! Borna incredibilă atinsă de fotbalistul lui U Cluj la meciul cu Petrolul » Doar un singur alt jucător activ din Superliga se mai poate lăuda cu așa ceva # Gazeta Sporturilor
Ajuns la 37 de ani, Dan Nistor, mijlocașul Universității Cluj, a atins o bornă incredibilă la partida de sâmbătă seara cu Petrolul Ploiești, disputată la Sibiu.Experimentatul fotbalist a ieșit la rampă chiar înainte de pauză, în minutul 44. După o primă repriză săracă în ocazii de gol, acesta l-a servit perfect pe bosniacul Jovo Lukic (26 de ani), cel care a deschis scorul pentru formația antrenată de Neluțu Sabău. ...
