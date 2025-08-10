Fă rai din ce ai
Gazeta Sporturilor, 10 august 2025 10:00
U Cluj nu mai este U Cluj din ediția precedentă, mai ales departe de stadionul propriu unde sute de mii de oameni se distrează la UNTOLD. Ioan Ovidiu Sabău a fost foc și pară după un nou semieșec, 1-1 cu Petrolul la Sibiu, în exil, dar meseriașul din el ar avea de ce să stea cu pieptul în fațăFă rai din ce ai. Este o expresie care are diverse „declinări", dar ideea, generală, ar fi aceea să te bucuri și să fii recunoscător pentru ceea ce ai. Indiferent de rezultat. ...
• • •
Acum 10 minute
10:00
10:00
Craiova și Rădoi îl trimit pe Jovan Markovic la altă echipă din Superligă: transfer iminent # Gazeta Sporturilor
Jovan Markovic, 24 de ani, va merge la Farul Constanța sub formă de împrumut.Împrumutat sezonul trecut la Hermannstadt, respectiv Oțelul, Jovan Markovic a revenit în Bănie în această vară.Atacantul cu 28 de goluri în tricoul Universității nu pare a intra în planurile antrenorului Mirel Rădoi, care l-a folosit doar 11 minute în acest început de sezon, în finalurile meciurilor cu Sarajevo (tur-retur) și UTA (3-3 în deschiderea campionatului). ...
Acum 30 minute
09:50
FCSB s-a mișcat rapid! L-a înregistrat chiar înainte de meciul cu Unirea Slobozia # Gazeta Sporturilor
La scurt timp după ce FRF a schimbat regulamentul privind înregistrarea jucătorilor, FCSB s-a mișcat rapid și l-a trecut pe listă pe Malcom Edjouma.După ce Gigi Becali a făcut scandal în spațiul public pentru că ROAF nu-i permitea să-l înscrie pe Malcom Ejdouma pe lista pentru Superligă dacă nu-i rezilia contractul și făcea unul nou, FRF a schimbat regulamentul. Anunțul a fost făcut vineri, după un Comitet de Urgență. ...
09:50
Universitatea Craiova - Hermannstadt, în runda #5 din Superliga » Echipe probabile și cote # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și Hermannstadt se întâlnesc în runda #5 din Superliga, duminică, de la 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Craiova vine după o serie de 4 victorii în campionat și în Conference League, unde joi seară a spulberat-o pe Spartak Trnava. Echipa lui Mirel Rădoi arată tot mai bine de la un meci la altul și este favorită și duminică, pe „Ion Oblemenco”, în fața lui Hermannstadt. ...
09:50
Scandal la Bayern cu tricourile! Suporterii vor „roșu” și-l cumpără doar pe al lui Neuer # Gazeta Sporturilor
Fanii lui Bayern și-au strigat nemulțumirea încă din primul minut al amicalului cu Tottenham (4-0), Apariția jucătorilor în echipamentul negru i-a pus pe jar pe suporteri. Nici nu începuse bine meciul cu Totenham (4-0) când din tribune s-au auzit scandări gen „Tricouri roșii și albe, vrem tricouri roșii și albe!” (n.r. - culorile clubului). ...
09:40
A fost refuzat, iar acum îl face praf pe fotbalistul de la FCSB: „Un slab, un necunoscut!” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul de la FC Botoșani, a făcut mai multe declarații dure la adresa lui Jordan Gele (32), atacantul celor de la FCSB. Jordan Gele mai are un an de contract cu FCSB, însă nu mai intră în vederile roș-albaștrilor. Nu a fost inclus pe lista pentru campionat, nici pe cea pentru cupele europene. Francezul a fost dorit în această vară de mai multe cluburi din Superliga, printre care și FC Botoșani. ...
Acum o oră
09:30
FCSB - Unirea Slobozia » Campioana joacă în Ghencea, cu gândul la Europa League. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
FCSB și Unirea Slobozia se întâlnesc de la ora 21:30, într-un meci din cadrul etapei a 5-a din Superligă. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport și DigiSport.Între cele două meciuri cu Drita, din turul 3 al preliminariilor Europa League, FCSB o înfruntă pe Unirea Slobozia, echipă clasată pe locul 11, cu 4 puncte. Campioana are același număr de puncte, aflându-se pe locul 12. ...
09:20
Nico Williams a cochetat multă vreme, în această vară, cu un transfer la Barcelona, înainte de a prelungi cu Athletic Bilbao până-n 2035.Chiar dacă, în cele din urmă, a semnat cu Athletic pe termen lung, Nico Williams a pierdut mulți prieteni în vestiar. Flirtul său prelungit cu FC Barcelona i-a întors împotriva lui - dezvăluie cotidianul spaniol El Nacional: „Aceștia contestă acum loialitatea lui Nico față de proiectul de la Bilbao”. ...
09:10
Înaintea duelului cu FCSB, Unirea Slobozia a anunțat rezilierea contractului atacantului Marius Lupu (25 de ani).Lupu, capabil să joace ca număr 9 sau în banda dreaptă, a semnat cu Unirea din ianuarie, când a fost adus gratis de la Corvinul. Nu fusese un marcator veritabil la Hunedoara, dar a ieșit în evidență prin ceea ce a fost, probabil, meciul de referință al carierei, 4-0 cu Paksi în preliminariile Europa League, duel în care a înscris 3 goluri. ...
Acum 2 ore
08:40
Oficial. Liverpool pierde 32 de milioane cu Darwin Nunez! Isak? Eddie Howe: „Habar n-am” # Gazeta Sporturilor
Liverpool a oficializat vânzarea atacantului Darwin Nunez la Al Hilal, pentru 53 de milioane de euro. Însă transferul lui Alexander Isak de la Newcastle e „în aer”.După mai multe săptămâni de negocieri, Al Hilal l-a transferat oficial pe Darwin Núñez. Uruguayanul a semnat un contract pe trei ani cu saudiții și va primi un salariu de 24 de milioane de euro pe sezon, triplându-și astfel salariul avut la Liverpool. ...
08:20
Mihai Stoica, 60 de ani, președinte al Consiliului de Administrație la FCSB, a oferit vești despre accidentații din tabăra campioanei. Îmbucurător pentru suflarea roș-albastră este că Darius Olaru și Juri Cisotti ar trebui să fie apți de joc la returul cu Drita, programat joia viitoare, de la ora 21:00. ...
Acum 4 ore
08:00
Cu Donnarumma pe făraș, PSG și-a prezentat noul portar de 40 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Portarul Lucas Chevalier, 23 de ani, a fost prezentat ca jucător al campioanei Franței și a Europei, PSG. Cu Gianluigi Donnarumma pe făraș, PSG căutând să-l vândă în această vară pentru că nu a acceptat propunerea de prelungire a contractului scadent în 2026, parizienii au transferat un portar care a impresionat în Ligue 1.Este vorba despre Lucas Chevalier, cumpărat de la Lille cu 40 de milioane de euro. ...
07:50
Imagini spectaculoase din Superligă: „Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc?” # Gazeta Sporturilor
Învingătoare cu Farul, 2-1, UTA a urcat provizoriu pe prima poziție în Superligă, în așteptarea meciurilor Rapidului și Universității Craiova. Dar până atunci, arădenii se bucură din plin de acest senzațional început de sezon.Rămasă fără antrenor după plecarea lui Mircea Rednic, UTA s-a orientat către Adrian Mihalcea, cel care a promovat-o, apoi menținut-o în prima ligă pe Unirea Slobozia. ...
07:50
PSG ceruse inițial o sumă astronomică pentru Vitinha: 130 de milioane de euro. Prea mult pentru Real Madrid.În condițiile în care Manchester City nu vrea să-l vândă pe Rodri, antrenorul Xabi Alonso îl consideră pe Vitinha cea mai bună opțiune pentru a umple golul lăsat în 2024, prin retragerea din fotbal a lui Toni Kroos. Iar acum, Real Madrid primește în sfârșit vești bune de la Paris. ...
Acum 12 ore
00:30
Dărâmat total, Sabău și-a DISTRUS jucătorii: „Rușinos! Au intrat cu «aere» de vedete, echipă mediocră” # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Petrolul 1-1. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) și-a făcut praf jucătorii pentru evoluția de sâmbătă seara. Tehnicianul gazdelor a fost nemulțumit în special de cei care au intrat de pe banca de rezerve.Sabău a avut un discurs dur la flash-interviu. Vizibil deranjat de jocul prestat de echipa lui, Sabău n-a avut milă și a vorbit în termeni duri despre jucătorii pe care i-a introdus în repriza a doua. ...
00:20
Mircea Sandu vede o criză la națională: „Edi a plecat stresat, Lucescu o are grea, Târnovanu a luat-o razna!” + Propune o schimbare MAJORĂ # Gazeta Sporturilor
Mircea Sandu analizează pentru publicul GSP.ro teme de actualitate din fotbalul românesc, de la starea primelor două ligi până la parcursurile europene și perspectiva echipei naționale sub Mircea LucescuIeșit de o bună bucată de vreme din spațiul public și „navetist” pe ruta București – Monte Carlo, unde locuiește alternativ, Mircea Sandu a acceptat să discute cu GSP despre teme de actualitate din fotbalul românesc. ...
00:10
Paul Papp are meciurile lui! Fundașul a făcut din nou iureș la interviu: „M-am răstit la el. Suntem la fotbal, mânca-v-aș gura voastră! Iar mă «aprind»” # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Petrolul 1-1. Paul Papp (35 de ani), fundașul oaspeților, s-a luat din nou de arbitraj după ce făcuse același lucru și săptămâna trecută, la eșecul de pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2.Acum, Papp susține că „galbenul” pe care l-a încasat în minutul 69 este total nemeritat. A precizat că va primi cartonaș galben la fiecare meci, chiar dacă nu-și lovește sau înjură adversarii. ...
00:10
Liviu Ciobotariu, imediat după U Cluj - Petrolul: „Este o pierdere mare pentru noi” + A mai cerut transferuri # Gazeta Sporturilor
După ce echipa lui a remizat cu U Cluj, scor 1-1, Liviu Ciobotariu (54 de ani), antrenorul de la Petrolul, a vorbit despre posibile noi veniri de jucători la echipa ploieșteană. Liviu Ciobotariu a declarat că Tidiane Keita, abia plecat la CFR Cluj, reprezintă o pierdere destul de mare pentru ploieșteni. Tehnicianul a spus că ploieștenii încearcă să aducă noi jucători în perioada imediat următoare. ...
00:00
Gicu Grozav este mulțumit de remiza scoasă de Petrolul pe terenul celor de la U Cluj, scor 1-1, în runda 5 din Superliga. Grozav este mulțumit de jocul prestat de ploieșteni împotriva echipei care a jucat în play-off în sezonul trecut. Cel care și-a prelungit contractul pe încă un an a spus că i-ar plăcea să își încheie cariera la Petrolul. ...
9 august 2025
23:50
Fostul antrenor al lui CSO Voluntari, în lacrimi la conferința de presă, după victoria Ucrainei: „Nenorociții n-au venit” # Gazeta Sporturilor
Ainars Bagatskis (58 de ani), care s-a despărțit în această vară de CSO Voluntari și, în prezent, conduce naționala Ucrainei, a vorbit, printre lacrimi, la conferința de presă ce a urmat victoriei cu Slovacia, scor 80-71, din precalificările Campionatului Mondial de Baschet din 2027.Sâmbătă, 9 august, la 3 zile după eșecul dramatic cu Elveția (64-66), Ucraina a obținut primul succes în faza a doua a precalificărilor Campionatului Mondial. ...
23:30
FCSB nu va putea conta pe sprijinul suporterilor la meciul din deplasare cu Drita, în returul din Europa League. În tur, campioana României s-a impus pe teren propriu, scor 3-2.Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica (60 de ani), oficialul clubului, cel care susține că a primit anumite semnale, iar aceasta este cea mai bună decizie.Nici kosovarii n-au avut susținere pe Arena Națională. fiind bine cunoscută antipatia dintre cele două țări. ...
23:20
Sorana Cîrstea a învins o favorită și s-a calificat în turul al treilea la Cincinnati # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) s-a calificat în turul al treilea la turneul de la Cincinnati, românca a trecut de poloneza Magdalena Frech (27 de ani, locul 25 WTA), favorită 22, cu 7-6 (4), 2-6, 6-4,Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță a carierei în turneul de categorie WTA 1.000 de la Cincinnati. Românca a ajuns la această ediție în turul al treilea, la fel cum o făcuse în 2009. ...
23:10
„Eternul” Nistor! Borna incredibilă atinsă de fotbalistul lui U Cluj la meciul cu Petrolul » Doar un singur alt jucător activ din Superliga se mai poate lăuda cu așa ceva # Gazeta Sporturilor
Ajuns la 37 de ani, Dan Nistor, mijlocașul Universității Cluj, a atins o bornă incredibilă la partida de sâmbătă seara cu Petrolul Ploiești, disputată la Sibiu.Experimentatul fotbalist a ieșit la rampă chiar înainte de pauză, în minutul 44. După o primă repriză săracă în ocazii de gol, acesta l-a servit perfect pe bosniacul Jovo Lukic (26 de ani), cel care a deschis scorul pentru formația antrenată de Neluțu Sabău. ...
23:10
Viktor Gyokeres, primul gol pentru Arsenal » Prima reacție a lui Mikel Arteta: „Dacă îi lași spațiu, te distruge” # Gazeta Sporturilor
Arsenal a învins Athletic Bilbao cu 3-0 pe Emirates Stadium și a câștigat turneul amical pe care „tunarii” îl găzduiesc anual. Viktor Gyokeres (27 de ani) a marcat la debut și a fost protagonistul meciului.Suedezul a marcat primul său gol pentru londonezi în minutul 34, iar asistul a venit de la o altă nouă achiziție - Martin Zubimendi. VIDEO. Viktor Gyokeres, primul gol pentru ArsenalGyokeres first goal for Arsenal is a header. Silencing rival fans beautifully pic. ...
23:10
Surprize la Cincinnati! Doi jucători din Top 15 au fost eliminați de jucători din afara Top 60 # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 9 august, s-au produs două surprize în turul secund al turneului de categorie Masters 1000 de la Cincinnati. Mai exact, atât Lorenzo Musetti (23 de ani, 10 ATP), cât și Casper Ruud (26 de ani, 13 ATP) au fost eliminați de doi jucători din afara Top 60.Ultimul turneu important înaintea US Open este cel de la Cincinnati, acolo unde jucătorii pot să își testeze ultimele strategii și să își ridice moralul pentru competiția de la Flushing Meadows. ...
22:50
Starul lui Liverpool și-a deschis sufletul despre perioada sumbră din trecut: „Mi-am pierdut mințile” # Gazeta Sporturilor
Ryan Gravenberch (23 de ani), jucătorul lui Liverpool, a vorbit deschis despre perioada dificilă petrecută la Bayern (2022-2023), mărturisind că era aproape să intre în depresie în timpul experienței la clubul german, potrivit abola.pt.Acesta a mărturisit că, după transferul la Bayern în 2022, a fost la un pas să își piardă echilibrul mental, experiența transformându-se într-un adevărat coșmar. Potrivit tatălui său, mijlocașul a fost foarte aproape de depresie. ...
22:50
Cristi Borcea nu crede că Politic se va impune la FCSB: „Cu presiunea de acolo, nu o duce mult” # Gazeta Sporturilor
Cristi Borcea (55 de ani), fostul patron de la Dinamo, consideră că Gigi Becali (67) a greșit în momentul în care l-a transferat pe Dennis Politic (25, aripă stânga). Cristi Borcea a spus că ar fi acceptat schimbul Musi - Politic chiar și fără milionul de euro pe care „câinii” l-au încasat. I-a felicitat pe conducătorii dinamoviștii pentru banii obținuți în această afacere. ...
22:20
„Dragă John Isner, te invit în Ucraina” » Replica primită de celebrul tenismen american care a luat partea rușilor # Gazeta Sporturilor
Sergiy Stakhovsky (39 de ani), un fost jucător ucrainean de tenis, i-a răspuns lui John Isner (40 de ani), după ce acesta declarase că tenismenii ruși ar trebui să își recupereze steagurile, și l-a invitat o săptămână în Ucraina.De la începutul războiului din Ucraina, în 2022, jucătorii de tenis ruși nu mai concurează sub drapelul Rusiei, acest lucru fiind interzis. ...
22:10
Daniel Popa (30 de ani), fostul atacant de la FCSB, a debutat în prima ligă a Turciei. Vârful lui Genclerbirligi a fost titularizat de antrenorul Huseyin Eroglu.Nou-promovata a pierdut, însă, pe terenul celor de la Samsunspor, scor 1-2. Daniel Popa a jucat 68 de minute, fără să aibă vreo realizare. ...
21:50
FCSB a pus ochii pe un jucător de la noul lider din Superliga: „Elias mi-a spus” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, i-a făcut o scurtă caracterizare lui Marinos Tzionis (24, aripă stânga), fotbalistul celor de la UTA Arad. Mihai Stoica l-a văzut pe Marinos Tzionis în UTA Arad - Farul, scor 2-1, și a spus la final că cipriotul este un fotbalist bun, chiar dacă cifrele sale nu sunt extraordinare. Ba mai mult, a spus că și Elias Charalambous, antrenorul campioanei, l-a remarcat pe jucător. ...
21:50
Mohamed Salah a văzut postarea UEFA şi a reacţionat vehement: „Puteți să ne spuneți cum a murit?” # Gazeta Sporturilor
Mohamed Salah (33 de ani), extrema dreaptă a lui Liverpool, a criticat UEFA, printr-o postare pe rețelele de socializare după moartea lui Sulejman el-Obaid, cunoscut și sub numele de „Pele al Palestinei”.Al-Obeid, fost fotbalist internațional palestinian, și-a pierdut viața într-un atac în Gaza, la vârsta de 43 de ani, în timp ce aștepta ajutor umanitar, provocând tristețe la nivel internațional. ...
21:40
Lăsat liber de contract de FCSB, Ovidiu Perianu (23 de ani) a semnat cu vicecampioana CFR Cluj. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei, susține că nu valoarea fotbalistului i-a determinat pe ardeleni să-l legitimeze.În viziunea lui MM, prietenia lui Perianu cu Louis Munteanu (23 de ani), vârful CFR-ului, a fost motivul pentru care câștigătoarea Cupei României a decis să-l transfere.Cei doi s-au născut în zone apropiate, Perianu la Bârlad, iar Munteanu la Vaslui. ...
21:20
Măcel în grupa României din precalificările pentru Campionatul Mondial » Cum arată programul tricolorilor # Gazeta Sporturilor
După înfrângerea neașteptată cu România, Ungaria s-a revanșat în fața propriilor fani și a făcut spectacol în confruntarea cu Macedonia de Nord, câștigând cu 96-58, într-un meci din grupa E a precalificărilor pentru Campionatul Mondial de Baschet din 2027.România a început cu dreptul faza secundă a precalificărilor pentru Campionatul Mondial, obținând două victorii cu Macedonia de Nord (80-72) și cu Ungaria (76-64). ...
21:10
Mihalcea a dus UTA pe primul loc, dar a avut un discurs „pe cale de dispariție” în Superliga # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - Farul 2-1. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după al 5-lea meci consecutiv fără eșec în Superliga. Fair-play, acesta a recunoscut că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil.UTA - Farul a fost unul dintre cele mai spectaculoase partide ale începutului de sezon. Ambele echipe au ratat multe ocazii, portarii au fost în zi mare, însă la final UTA a păstrat cele trei puncte. ...
Acum 24 ore
21:00
Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul, a tras concluziile, după ce echipa lui a fost învinsă de UTA, scor 1-2, în runda 5 din Superliga.Ianis Zicu consideră că echipa lui a făcut un meci destul de bun, iar un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil. Totuși, le reproșează elevilor modul în care au greșit la primul gol marcat de „textiliști”. ...
21:00
Ișfan a spus care a fost cel mai bun fotbalist din UTA - Farul: „Omul meciului!” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Ișfan (25 de ani), extrema dreapta de la Farul, este frustrat de faptul că echipa lui nu a reușit măcar un egal în meciul cu UTA Arad, scor 1-2, din runda 5 din Superliga. Alexandru Ișfan este de părere că Farul a jucat bine la Arad, iar victoria gazdelor este una nemeritată. A spus cine crede că a fost cel mai bun om al meciului: Dejan Iliev, portarul de la UTA. Alexandru Ișfan, după UTA - Farul: „Asta ne bucură”„Un meci spectaculos, cred. ...
20:50
Mihai Stoica regretă traiectoria fotbalistului din Superliga: „Mi-a plăcut mereu, merita mai mult” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - Farul 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a comentat deznodământul partidei din etapa 5 și a ținut să-l remarce pe Alin Roman (31 de ani), fotbalistul momentului în Superliga.În viziunea lui, Roman merita o carieră mult mai bogată în realizări, la cel mai înalt nivel. De asemenea, Mihai Stoica și-a amintit de momentul în care Roman a ratat o lovitură de la 11 metri în turul barajului cu Metaloglobus. ...
20:40
Opinia liderei mondiale la dublu despre Orientul Mijlociu: „Femeile erau cu adevărat prețuite și respectate” # Gazeta Sporturilor
Taylor Townsend (29 de ani), numărul 1 mondial la dublu, și-a expus opinia în legătură cu modul în care femeile sunt tratate în Orientul Mijlociu, transmițând ideea că opinia generală este influențată de propagandă. ...
20:30
Caeleb Dressel nu e pregătit de retragere. „Vreau cu disperare să mă întorc la cel mai înalt nivel” # Gazeta Sporturilor
Caeleb Dressel (28 ani), medaliat cu aur olimpic de nouă ori și cu aur mondial de cincisprezece ori, spune că vrea să-i mai dea o șansă înotului, după o perioadă complicată. Caeleb Dressel este unul dintre numele grele ale înotului. Campion olimpic în 2021 și dublu campion mondial în 2017 și 2019 în proba de 100 m liber, americanul participă în aceste zile la Campionatele Naționale de vară. ...
20:30
Robert Lewandowski (36 de ani), jucător de bază la Barcelona, va rata începutul sezonului din cauza unei accidentări. Anunțul a fost făcut de catalani, prin intermediul canalelor oficiale, potrivit sportal.blic.rs.Deși durata exactă a recuperării nu a fost anunțată, este sigur că atacantul polonez va lipsi în următoarele săptămâni.Atacantul are o problemă musculară la coapsa stângă. ...
20:20
Fostul număr 4 WTA, căsătorită de curând, nu are regrete legate de retragere: „Nu mai pot continua. Și este în regulă” # Gazeta Sporturilor
Caroline Garcia (31 de ani, numărul 200 WTA) dispută ultimele meciuri din carieră, ea urmând să spună stop după US Open. Jucătoarea franceză, care s-a căsătorit pe 21 iulie, are însă decizia asumată și speră că noul capitol va aduce „bucurie și lumină” în viața ei.Deja poate număra săptămânile până când decizia ei se va rotunji, însă Caroline Garcia e împăcată cu ideea retragerii. ...
19:50
Alin Roman (31 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la UTA Arad, este fotbalistul cu cele mai bune cifre după primele 5 etape din Superliga. Fotbalistul a contribuit din plin la rezultatele obținute de echipa antrenată de Adrian Mihalcea (49 de ani).Retrogradat cu Poli Iași la finalul sezonului trecut, Roman și-a găsit echipă tot în Superliga și a ales proiectul de la Arad, unul care îi priește din plin, cel puțin pentru început. ...
19:40
„Acesta e abuz de autoritate” » Un tenismen a fost oprit în aeroport și obligat să plătească o taxă suplimentară # Gazeta Sporturilor
Tenismenul Thiago Agustin Tirante (24 de ani, 135 ATP) a trecut printr-o situație revoltătoare pe Aeroportul Internațional Cancun, fiind obligat să plătească o taxă suplimentară pentru un obiect esențial pentru sportul pe care îl practică.Vineri, 8 august, Thiago Agustin Tirante a fost eliminat în primul tur de la Cincinnati de italianul Luca Nardi (22 de ani, 98 ATP), care s-a impus cu 6-4, 7-6 (5). ...
19:30
Gică Popescu susține ferm că transferul lui Dennis Man de la Parma la PSV este un progres evident pentru jucător. Merge de la o echipă de a doua jumătate a campionatului italian la o trupă de Champions League. Popescu a fost un apărător la propriu și este unul la figurat al unui club care în epoca lui, în prima jumătate a anilor ‘90, lansa fenomene precum Romario și Ronaldo. ...
19:20
Ce a făcut Dennis Man în amicalul Parmei din Germania » Încă un indiciu despre transferul lui la PSV Eindhoven # Gazeta Sporturilor
Dennis Man n-a fost folosit deloc de antrenorul Carlos Cuesta în jocul de pregătire de pe terenul lui Heidenheim (1-2). Extrema română a privit meciul din tribună, semn că jucătorul Parmei așteaptă semnalul din Eindhoven pentru a merge să facă vizita medicală și să semneze cu PSV.Meciul de vinerea trecută cu Pro Vercelli (3-1) a fost ultimul pentru Man în tricoul celor de la Parma. ...
19:20
El va arbitra FCSB - Unirea Slobozia » Îl înfuria pe Mihai Stoica acum un an: „Am semne de întrebare” # Gazeta Sporturilor
Adrian Cojocaru va conduce de la mijlocul terenului meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia, din runda cu numărul 5 a Superligii. Meciul se va disputa duminică, 10 august, de la 21:30. CCA l-a delegat pe Adrian să arbitreze partida care se va juca pe stadionul Steaua. Ovidiu Artene și Alexandru Vișan vor fi cei doi asistenți, în timp ce Sorin Costreie și Filip Alexandru vor fi în camera VAR. ...
19:10
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, din etapa 5 a Superligii. Partida se va disputa duminică, 10 august, de la 21:30.Tehnicianul a vorbit despre probleme de lot cu care se confruntă, iar nu mai puțin de cinci titulari sunt indisponibili. ...
19:00
Legia forțează un transfer spectaculos » Fotbalist de națională pentru Edward Iordănescu # Gazeta Sporturilor
Legia Varșovia, echipa antrenată de Edward Iordănescu (47 de ani), forțează transferul mijlocașului defensiv Damian Szymanski (30), de la AEK Atena.Legia continuă campania de achiziții, în încercarea de a-i forma lui Edi Iordănescu un lot cât mai valoros. După ce i-a adus pe Mileta Rajovic (atacant), Arkadiusz Reca (fundaș stânga) și Petar Stojanovic, polonezii forțează al 4-lea transfer. Legia Varșovia forțează transferul lui Damian SzymanskiPolonezii de la sport. ...
19:00
Echipa de baschet a Stelei București își schimbă numele » Protocol de colaborare cu un important club privat # Gazeta Sporturilor
Echipa de baschet a clubului CSA Steaua București a semnat un parteneriat cu Laguna Sharks, un club privat, care privește atât echipa de seniori ce va juca în Liga Națională de Baschet Masculin, cât mai ales baschetul juvenil. ...
18:40
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a susținut conferința de presă premergătoare partidei de pe teren propriu cu Hermannstadt. Duelul a fost programat duminică, 10 august, de la 18:30.Oltenii sunt pe val după ultimele rezultate. Joi, au dat de pământ cu Trnava, scor 3-0, în Conference League, însă Rădoi a recunoscut că are anumite probleme de lot. ...
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
