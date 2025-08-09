Românii au peste 170 de miliarde lei în fondurile de pensii Pilon II. Au fost retrași 4,2 miliarde

23:10

Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente de ei nu vor putea participa la eveniment. „După şase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediţia de anul acesta a festivalului … The post Trupele Vama și Paraziții se retrag de la ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD appeared first on spotmedia.ro.