Pericolul din ecran: Știi ce pot declanșa în mintea copilului tău personaje ca Huggy Wuggy, Tung Tung Tung Sahur și Tralalero Tralala?

01:10

Un nou studiu arată că genele mamei pot avea un impact asupra sănătăţii copilului nu doar prin moştenirea genetică directă, ci şi indirect, în perioada următoare, așa cum este sarcina, de exemplu. Dar genele tatălui cât contează? Se consideră că obezitatea este cauzată de o combinaţie de factori ereditari şi de mediu. Genele transmise de la … The post Copiii moștenesc obezitatea. Dar cine „cântărește” mai mult: mama sau tatăl? appeared first on spotmedia.ro.