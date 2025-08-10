Pericolul din ecran: Știi ce pot declanșa în mintea copilului tău personaje ca Huggy Wuggy, Tung Tung Tung Sahur și Tralalero Tralala?
SportMedia, 10 august 2025 01:30
Un studiu publicat în martie 2024 de Salvați Copiii (pe care îl găsiți integral aici) arată că, în România, mulți copii încep să acceseze internetul de la vârsta de doar 6 ani. Majoritatea o fac de pe mobil. Pe măsură ce cresc, petrec tot mai multe ore în fața ecranelor – fie că este vorba …
S-a terminat plafonul? Șeful CNAS dezvăluie că anul trecut, au rămas peste 100 de milioane necheltuite: „Unii preferă cash"
Mulți români care încearcă să își facă analizele medicale decontate de stat aud același răspuns de la laboratoare: „Nu mai avem fonduri, s-a terminat plafonul", de multe ori chiar din primele zile ale lunii. Realitatea, însă, este alta, spune președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan. Invitat în emisiunea „În fața ta" …
WSJ: Ucraina și Europa resping propunerea lui Putin și transmit SUA o „linie roșie" clară
Oficialii ucraineni și europeni au respins propunerea președintelui rus Vladimir Putin de a opri focul în schimbul cedării de către Ucraina a teritoriilor sale din est, relatează The Wall Street Journal (WSJ), citat de The Kyiv Independent. În locul acesteia, partea ucraineană și cea europeană au prezentat o contrapropunere oficialilor americani, înaintea întâlnirii programate pe …
Nicușor Dan, vizită privată în R. Moldova – pe iarbă, cu Maia Sandu, la Festivalul Lupilor (Foto&Video)
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova, relatează newsmaker.md. Sâmbătă seara, el a participat, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor", desfăşurat în Rezervaţia Naturală Orheiul Vechi. Imagini difuzate de postul ONE TV Moldova și Pro Tv Chișinău arată că cei doi şefi de stat au fost …
Legătura dintre litiu și Alzheimer. Un remediu vechi care ar putea preveni și chiar inversa boala
Un studiu de lungă durată realizat de cercetători de la Harvard Medical School sugerează că litiul, un metal cunoscut mai ales ca tratament pentru tulburări psihice, ar putea juca un rol esențial în prevenirea bolii Alzheimer și în menținerea sănătății creierului. Rezultatele, care se bazează pe zece ani de cercetări, ar putea deschide calea către …
De-a lungul timpului, nenumărate studii au arătat că alimentele ultraprocesate pot predispune la boli cardiovasculare, diabet şi obezitate. Acum, acestei liste se adaugă şi cancerul pulmonar, conform unui studiu recent. Alimentele ultraprocesate conţin ingrediente „niciodată sau foarte rar utilizate în bucătării, ori categorii de aditivi care au rolul de a face produsul final mai gustos …
Cum transformă memoria trauma în nostalgie și de ce uneori ne e „dor" de cei care ne-au rănit
Puține concepte psihologice au intrat atât de repede în vocabularul nostru precum sindromul Stockholm. Totul a început în 1973, la un jaf bancar din capitala Suediei, când ostaticii au dezvoltat o legătură emoțională cu răpitorii. Cazul a șocat opinia publică și a intrat în manualele de psihologie. De atunci, termenul descrie orice situație în care …
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că a discutat cu mai mulți lideri europeni despre poziția comună în fața summitului Donald Trump – Vladimir Putin, care va avea loc pe 15 august ]n Alaska. Potrivit lui Zelenski, premierul estonian Kristen Michal i-a transmis că este de acord că „deciziile privind securitatea Ucrainei sunt importante …
Legătura oamenilor cu natura a scăzut cu 60% în două secole. Risc de „extincție a experienței"
Conexiunea oamenilor cu natura s-a redus cu peste 60% din anul 1800, un declin care reflectă aproape perfect dispariția unor cuvinte precum „râu", „mușchi" sau „floare" din cărți. Potrivit unui studiu citat de The Guardian, modelările computerizate sugerează că această tendință va continua, cu un risc tot mai mare de „extincție a experienței" – pierderea …
Românii au peste 170 de miliarde lei în fondurile de pensii Pilon II. Au fost retrași 4,2 miliarde
Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) gestionau, la finalul lunii iunie 2025, active în valoare de 170,8 miliarde de lei (34 miliarde de euro), în creștere cu 19% față de aceeași perioadă din 2024, arată datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Investițiile sunt realizate în proporție de 93% în active românești, majoritatea în lei, …
FCSB a primit două vești excelente într-o singură zi. Roș-albaștrii au reușit să îi recupereze pe Darius Olaru și Juri Cisotti înaintea meciului retur cu Drita. „Olaru vine duminică, va fi apt pentru meciul cu Drita. Cisotti este apt pentru meciul cu Unirea Slobozia", a spus Mihai Stoica la Prima Sport. În schimb, Risto Radunovic …
Trei persoane rănite, într-un atac armat în Times Square. Un suspect de 17 ani a fost reținut
Trei persoane au fost rănite în urma unui atac armat produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în Times Square, în inima Manhattanului, a anunțat poliția din New York (NYPD). Victimele, doi adolescenți și un bărbat de 65 de ani, au fost transportate la spital și se află în stare stabilă. Potrivit CBS News, focurile …
„Locația contează", a spus președintele american Donald Trump, fost magnat imobiliar. Câteva clipe mai târziu, a anunțat că Alaska – teritoriu vândut de Rusia Statelor Unite acum 158 de ani pentru 7,2 milioane de dolari – va fi locul în care Vladimir Putin va încerca să obțină „afacerea imobiliară a secolului": ca Ucraina să cedeze …
Ștefania Uță câștigă medalia de aur la 400 m garduri la Europenele U20 de atletism: A stabilit un record continental
Ștefania Uță a cucerit, sâmbătă, aurul în proba de 400 m garduri, la Campionatele Europene U20 de la Tampere. Sportiva română a terminat cursa în 55,55 secunde, stabilind un nou record al competiției, cel mai bun timp personal și devenind liderul european al categoriei U20. Pe locurile doi și trei s-au clasat Meta Tumba (Franța …
FCSB pariază pe un jucător care să scoată echipa din criza în care a intrat în această vară. Reintrodus în lot înaintea meciului cu Drita, francezul Malcom Edjouma a evoluat bine contra kosovarilor. A intrat pe teren în ultimele 30 de minute și a luminat jocul roș-albaștrilor. Cei de la FCSB sunt mulțumiți de modul …
Cu doar câteva zile înainte de întâlnirea așteptată cu președintele american Donald Trump, Vladimir Putin își consultă cei mai fideli aliați. Liderul de la Kremlin a vorbit, în aceeași zi, cu președintele Chinei, Xi Jinping, și cu dictatorul belarus Alexandr Lukașenko, dar și cu lideri din Asia Centrală și India, într-un tur diplomatic intens înaintea …
Două fetițe de 9 și 12 ani au fost rănite în noaptea de vineri spre sâmbătă în trenul Mangalia–Cluj Napoca, după ce un geam s-a desprins și a căzut peste ele în vagonul în care se aflau. Potrivit Club Feroviar, incidentul a avut loc în trenul IRN 12942, operat de CFR Călători, care plecase din …
Manchester United a anunțat oficial transferul atacantului sloven Benjamin Sesko de la formația germană RB Leipzig, în cadrul unei tranzacții în valoare totală de 85 de milioane de euro (73,7 milioane de lire sterline), informează DPA. Sesko, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract valabil până în 2030 cu Manchester United, care …
Rusia acuză „eforturi titanice" de a sabota întâlnirea Trump-Putin, din 15 august: Vor urma provocări și dezinformare
Kirill Dmitriev, trimisul special al Rusiei pentru investiții, a declarat sâmbătă că anumite țări vor face „eforturi titanice" pentru a perturba summit-ul planificat între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programat pentru 15 august în Alaska. „Fără îndoială, o serie de țări interesate de continuarea conflictului vor depune eforturi titanice …
CFR Cluj a oficializat mutarea unui mijlocaș adus de la FCSB. Ardelenii l-au transferat pe Ovidiu Perianu, jucător de care FCSB a dorit să scape. "CFR-iști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre! Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!", …
Cine va candida la PMB din partea USR-PNL? Burduja face apel la minți limpezi, pentru că vine „prăpastia"
Președintele PNL București, Sebastian Burduja, subliniază că pentru Capitală sunt necesare „minți limpezi și judecăți lucide", în perspectiva alegerilor pentru Primăria Generală. Burduja a fost el însuşi candidat PNL la Primăria Capitalei în alegerile locale din 2024, însă a obținut doar 7,8% din voturi, plasându-se pe locul patru în cursă. El a postat, sâmbătă, pe …
Cine e bărbatul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în București. A fost arestat
Un bărbat de 28 de ani a fost arestat preventiv de Tribunalul Bucureşti, după ce, vineri diminea
Rayo Vallecano a decis viitorul lui Andrei Rațiu, într-un moment în care fotbalistul român este furios. După ce a cumpărat și cele 50 de procente pe care Villarreal le deținea din Rațiu, Rayo a hotărât ce se va întâmpla cu fundașul român. Conform Fichajes, Rayo este gata să se despartă de Rațiu doar pentru 25 … The post Rayo Vallecano a decis viitorul lui Andrei Rațiu appeared first on spotmedia.ro.
MAE semnalează o criză de personal în serviciul exterior: 4 din 10 posturi administrative sunt acoperite prin detașări # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis sâmbătă că se confruntă cu un deficit de personal „care se acutizează an de an”, atât în Centrală, cât și în Serviciul Exterior, în ciuda concursurilor recente de angajare. Situația este generată de mai mulți factori: pensionări, demisii din cauza salarizării necompetitive, interdicții de organizare a concursurilor în ultimii … The post MAE semnalează o criză de personal în serviciul exterior: 4 din 10 posturi administrative sunt acoperite prin detașări appeared first on spotmedia.ro.
Tânăra jucătoare canadiană de tenis Victoria Mboko (18 ani), proaspăt câștigătoare a titlului de la Montreal (WTA), și adversara sa din finală, japoneza Naomi Osaka, s-au retras vineri de la turneul WTA 1000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, scrie AFP. Retragerile lor erau oarecum așteptate, notează sursa citată, … The post Retrageri importante din turneul de la Cincinnati appeared first on spotmedia.ro.
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei firme din Arad. Doi oameni au murit. ISU Arad anunță că avionul s-a prăbușit în curtea fostei fabrici Astra Vagoane, de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. Fabrica este închisă din iunie. Totuși, existau câțiva angajați care asigură paza perimetrului și care au sunat … The post Avion prăbușit la Arad. Doi oameni au murit appeared first on spotmedia.ro.
Marco Leu, fiul fostului campion Mihai Leu, a fost implicat într-un accident în cadrul evenimentului Timișoara Super Rally. Cursa era dedicată tocmai tatălui său. Aflat la volanul unui Audi R8 GT3 LMS, acesta a pierdut controlul mașinii și a lovit cu putere mai multe stații de încărcare electrică Tesla, rămânând suspendat peste un autoturism aflat … The post Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav în Timișoara Super Rally (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu pregătește debutul unui jucător la echipa națională. Selecționerul îl va chema în luna septembrie pe Ștefan Baiaram, jucătorul celor de la Universitatea Craiova, conform Fanatik. Acesta va prinde minute în meciurile cu Canada și Cipru, ultimul din preliminariile pentru Cupa Mondială. Ștefan Baiaram este considerat de olteni înlocuitorul perfect pentru Alexandru Mitriță. El … The post Convocare neașteptată la echipa națională: Mircea Lucescu aduce un jucător în premieră appeared first on spotmedia.ro.
Reportaj de la Untold Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video) # SportMedia
Atmosferă electrizantă vineri seara pe Cluj Arena. Zeci de mii de oameni, din toate colțurile lumii, au vibrat pe ritmuri electronice în cea de-a doua seară de Untold. S-a cântat, s-a dansat, s-a râs în egală măsură. Trei au fost numele mari de pe lineup-ul serii de vineri de la Cluj. Unul dintre cei mai … The post Reportaj de la Untold Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Dennis Man pleacă de la Parma și semnează cu o nouă echipă. Fotbalistul român este așteptat la Eindhoven pentru a efectua vizita medicală cu PSV. Conform presei din Olanda, el va semna un contract pe 3 ani și va avea un salariu de 1,7 milioane de euro pe an. Astfel, salariul său total va fi … The post Salariul lui Dennis Man, făcut public: Suma uriașă pe care o va câștiga la noua echipă appeared first on spotmedia.ro.
Ce semnifică decizia Germaniei de a opri livrările de arme către Israel și ce urmează în practică # SportMedia
Germania, unul dintre cei mai fideli aliați internaționali ai Israelului, a anunțat vineri că nu va mai autoriza exporturi de echipament militar care ar putea fi utilizat în Gaza. Decizia vine imediat după ce Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan controversat de preluare militară a Fâșiei Gaza, o escaladare controversată a războiului … The post Ce semnifică decizia Germaniei de a opri livrările de arme către Israel și ce urmează în practică appeared first on spotmedia.ro.
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune # SportMedia
România figurează și anul acesta pe harta mondială „Blue Flag”, însă doar câteva plaje de pe litoralul românesc respectă standardele internaționale, primind steagul albastru, simbol al curățeniei, siguranței și protecției mediului. Turiștii care aleg aceste locuri au parte de nisip fin, apă curată și servicii mai bune. Dar și de reguli mai stricte. Pentru a … The post Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat cu fermitate că Ucraina nu va face concesii teritoriale în discuțiile privind un acord de pace, în contextul întâlnirii programate între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. „Răspunsul la întrebarea privind teritoriile este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va devia de la acest … The post Prima reacție de la Kiev legată de schimbul de teritorii. Zelenski e categoric appeared first on spotmedia.ro.
Performanță remarcabilă pentru Avram Iancu: „Sunt primul om care a traversat înot Europa” # SportMedia
Bibliotecarul Avram Iancu a străbătut Canalul Main, din Germania, între fluviile Rin și Dunăre. El spune că a devenit primul om din lume care a traversat înot Europa pe principalele cursuri de apă, de la Marea Nordului la Marea Neagră, fără costum de neopren. Ultima performanță a lui Avram Iancu a fost realizată în ultimele … The post Performanță remarcabilă pentru Avram Iancu: „Sunt primul om care a traversat înot Europa” appeared first on spotmedia.ro.
ANM a actualizat sâmbătă avertizările de caniculă şi acum avem 5 alerte meteo. Vor fi temperaturi extrem de ridicate, până luni seară. Iată avertizările pe rând: De sâmbătă, la ora 12, până duminică la 10 este în vigoare un prim cod galben, în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei. Temperaturile maxime se vor situa … The post 5 alerte meteo până luni seara: Temperaturi de până la 40 de grade și nopți tropicale appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu s-a răzgândit în cazul lui Alexandru Mitriță. Deși hotărâse că nu îl va mai convoca la echipa națională după transferul în China, la Zhejiang Professional, Lucescu a decis să-i mai dea o șansă lui Mitriță. Evoluțiile excelente ale lui Mitriță din China l-au convins pe Lucescu să-l cheme pentru meciurile din luna septembrie, … The post Mircea Lucescu s-a răzgândit în cazul lui Alexandru Mitriță appeared first on spotmedia.ro.
Dan Petrescu a pus pe lista neagră un jucător care a venit în această vară la CFR Cluj. Kosovarul Drilon Islami l-a nemulțumit total pe Dan Petrescu și se pregătește să plece din Gruia, conform Fanatik. El a venit la CFR Cluj în luna iunie, de la FK Priștina, unde a fost căpitanul echipei. Islami … The post Abia venit la CFR Cluj, și-a făcut bagajele: Dan Petrescu nu-l mai vrea în Gruia appeared first on spotmedia.ro.
Oliviu Matei, Holisun: Software de la Cluj pentru Washington, ochelari inteligenți și ferme verticale fără pământ # SportMedia
Oliviu Matei e unul dintre puținii IT-iști care, de 25 de ani, merge împotriva curentului.În timp ce majoritatea firmelor de software din România fac outsourcing, el a ales să creeze doar produse proprii – rezultate din cercetare, aplicate în domenii diverse, precum: securitate, agricultură controlată, hidroponie și acvaponie. În episodul de azi din Digital Shift, … The post Oliviu Matei, Holisun: Software de la Cluj pentru Washington, ochelari inteligenți și ferme verticale fără pământ appeared first on spotmedia.ro.
Trump scrie istorie în Caucaz: Armenia și Azerbaidjanul semnează pacea la Casa Albă și inaugurează „Ruta Trump” # SportMedia
La patru decenii de la începutul unui conflict sângeros, Armenia și Azerbaidjanul au semnat vineri un acord de pace istoric la Casa Albă, după medierea Statelor Unite. Dar dincolo de diplomație, momentul poartă și o amprentă personală: noul coridor de tranzit regional va purta numele „Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională”, un gest simbolic … The post Trump scrie istorie în Caucaz: Armenia și Azerbaidjanul semnează pacea la Casa Albă și inaugurează „Ruta Trump” appeared first on spotmedia.ro.
O intervenție de urgență a Serviciului Salvamont Sibiu a avut loc, vineri, în zona cascadei din apropierea Cabanei Suru, Munții Făgăraș, după ce un apel la 112 a anunțat un accident grav suferit de un turist. Echipa Salvamont s-a deplasat rapid la fața locului, iar în sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD din cadrul … The post Tragedie în Făgăraș: Un turist nu a mai putut fi salvat de pe munte appeared first on spotmedia.ro.
Întâlnire strategică înainte de summit-ul Trump-Putin: Ucraina, SUA și Europa caută o poziție comună de negociere # SportMedia
Oficiali de rang înalt din Ucraina, Statele Unite și Europa urmează să se întâlnească în acest weekend, în Marea Britanie, cu doar câteva zile înaintea summit-ului programat între președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, anunţă Axios, care citează trei surse familiare cu planurile. Scopul discuțiilor este clar: definirea unei poziții comune … The post Întâlnire strategică înainte de summit-ul Trump-Putin: Ucraina, SUA și Europa caută o poziție comună de negociere appeared first on spotmedia.ro.
FCSB are noi probleme medicale, într-un moment în care Darius Olaru se pregătește să revină la echipă. Juri Cisotti are șanse mici să joace în returul cu Drita din cauza unei entorse la gleznă. Piciorul său este foarte umflat și, în acest moment, este sigur că italianul nu va juca în meciul cu Unirea Slobozia. … The post Lovitură pentru FCSB: Jucătorul s-a accidentat și e într-o situație delicată appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1263 Întâlnire istorică Trump-Putin. Negocieri de teritorii. Celulă de criză în UK. Mai puțini bani de la UE # SportMedia
În ziua 1263 de război, Donald Trump și Vladimir Putin se pregătesc să se întâlnească față în față în Alaska, într-un summit cu miză globală, în timp ce oficiali din SUA, Ucraina și Europa se reunesc de urgență în Marea Britanie pentru a stabili o poziție comună înaintea negocierilor. Pe fondul unor propuneri controversate de … The post Ziua 1263 Întâlnire istorică Trump-Putin. Negocieri de teritorii. Celulă de criză în UK. Mai puțini bani de la UE appeared first on spotmedia.ro.
Summit în Alaska – De ce îl primește Trump pe Putin la capătul lumii, unde SUA și Rusia se ating # SportMedia
Summit-ul SUA–Rusia din Alaska este mai mult decât o simplă întâlnire diplomatică: este o declarație simbolică. Alegerea acestui stat transmite un mesaj puternic despre paritatea strategică – cei doi lideri față în față, într-un loc unde interesele lor se întâlnesc la propriu. Alaska – geografie ca metaforă și mesaj politic Alaska, situată la capătul nordic … The post Summit în Alaska – De ce îl primește Trump pe Putin la capătul lumii, unde SUA și Rusia se ating appeared first on spotmedia.ro.
Ți se pare că lumea a devenit mai cenușie? Motivul pentru care nu mai vedem culorile ca în copilărie # SportMedia
Ți se pare că lumea nu mai este la fel de colorată ca în copilărie? Cercetări recente sugerează că nu este doar o impresie: percepția culorilor se poate schimba odată cu vârsta, influențată nu doar de ochi, ci și de modul în care creierul procesează informația vizuală. Într-adevăr, conform cercetărilor realizate de Science Museum Group … The post Ți se pare că lumea a devenit mai cenușie? Motivul pentru care nu mai vedem culorile ca în copilărie appeared first on spotmedia.ro.
Donald Trump a confirmat, vineri, că se va întâlni față în față cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, în Alaska, o locație neașteptată, dar simbolică. Anunțul a fost făcut de președintele american pe rețeaua sa socială: „Întâlnirea mult așteptată dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, … The post Trump confirmă o întâlnire istorică cu Putin în Alaska pe 15 august appeared first on spotmedia.ro.
SUA și Rusia lucrează la împărțirea teritoriilor ucrainene, înainte de întâlnirea Trump – Putin. Zelenski vrea referendum – presă # SportMedia
SUA și Rusia încearcă să ajungă la un acord pentru încetarea războiului în Ucraina și care ar cimenta ocuparea de către Rusia a teritoriilor ucrainene aflate sub controlul armatei ruse, scrie vineri Bloomberg News, în timp ce postul Fox News relatează că președintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză să cedeze teritorii către Rusia fără un referendum, … The post SUA și Rusia lucrează la împărțirea teritoriilor ucrainene, înainte de întâlnirea Trump – Putin. Zelenski vrea referendum – presă appeared first on spotmedia.ro.
A murit Jim Lovell, legendarul comandant al misiunii Apollo 13, un simbol al curajului și ingeniozității # SportMedia
Jim Lovell, astronautul american care a condus dramatica misiune Apollo 13 și unul dintre cei mai respectați veterani ai programului spațial NASA, a murit la vârsta de 97 de ani. NASA a transmis un omagiu emoționant pe platforma X (fosta Twitter): „Suntem îndurerați de moartea lui Jim Lovell, comandantul Apollo 13 și veteran al patru … The post A murit Jim Lovell, legendarul comandant al misiunii Apollo 13, un simbol al curajului și ingeniozității appeared first on spotmedia.ro.
Un nou studiu arată că genele mamei pot avea un impact asupra sănătăţii copilului nu doar prin moştenirea genetică directă, ci şi indirect, în perioada următoare, așa cum este sarcina, de exemplu. Dar genele tatălui cât contează? Se consideră că obezitatea este cauzată de o combinaţie de factori ereditari şi de mediu. Genele transmise de la … The post Copiii moștenesc obezitatea. Dar cine „cântărește” mai mult: mama sau tatăl? appeared first on spotmedia.ro.
Harta pe care negociază Trump și Putin. Ce zone ar putea fi obiectul unui schimb de teritorii între Rusia și Ucraina # SportMedia
O hartă publicată de site-ul american de știri și analize Newsweek ilustrează regiunile care ar putea intra în discuție într-un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina, în contextul în care schimbul de teritorii ar putea fi negociat la viitorul summit dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Kremlinul a anunțat, joi, că Rusia și … The post Harta pe care negociază Trump și Putin. Ce zone ar putea fi obiectul unui schimb de teritorii între Rusia și Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
