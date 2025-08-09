Rusia denunță planul Israelului de ocupare a orașului Gaza: 'Catastrofă umanitară în față'
Stiripesurse.ro, 10 august 2025 00:10
Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de mişcare ar putea agrava "catastrofa umanitară" din enclava palestiniană. Citește mai departe...
Acum o oră
00:10
00:00
Un lider liberal rupe rândurile: Se anunță nașterea unui nou partid? 'Nu mai poate fi amânat!' # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, a reacționat dur după incidentele de la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, unde cortegiul funerar a fost întâmpinat cu huiduieli. Liberalul consideră că astfel de gesturi arată o prăbușire morală a societății. Citește mai departe...
Acum 2 ore
23:40
Președintele Fortuna Düsseldorf apără decizia de a renunța la transferul lui Shon Weissman: 'Acuzația de antisemitism este absurdă' # Stiripesurse.ro
Președintele clubului Fortuna Düsseldorf a apărat decizia subalternilor săi care au renunțat la achiziționarea fotbalistului israelian Shon Weissman ca urmare a unor mesaje despre Gaza publicate de sportiv. Este „absurdă” acuzația de antisemitism, a spus președintele Klaus Allofs. Citește mai departe...
23:40
Prima națiune guvernată complet de AI: Insula unde Churchill și Mandela conduc viitorul # Stiripesurse.ro
Într-un proiect revoluționar, startup-ul londonez Sensay a anunțat înființarea Sensay Island, prima națiune din lume condusă de inteligență artificială (AI). Citește mai departe...
23:30
Au apărut picăturile de ochi care pot regenera ochii și rezolvă problema vederii la apropiere # Stiripesurse.ro
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat primele picătură pentru ochi pe bază de aceclidină pentru tratamentul prezbiopiei la adulţi. Citește mai departe...
23:30
Noul președinte polonez, Karol Nawrocki, invitat la Casa Albă pentru o întâlnire oficială # Stiripesurse.ro
Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a fost invitat oficial la Casa Albă, a anunțat sâmbătă șeful său de cabinet. Citește mai departe...
23:30
ADN-ul, busolă pentru inimă: Cum pot mutațiile genetice să prezică riscul cardiac la diabetici # Stiripesurse.ro
Un studiu internaţional condus de cercetători din Suedia, la care au participat persoane recent diagnosticate cu diabet zaharat de tip 2, arată că modificările chimice din ADN-ul celular pot ajuta la identificarea precoce a riscului de boli cardiovasculare. Citește mai departe...
23:10
Ciclistul ceh Dominik Neuman (Att Investments) a câştigat, sâmbătă, ediţia a 19-a a Turului Ţinutului Secuiesc, după ce s-a impus în etapa a doua şi ultima a cursei. Citește mai departe...
23:10
VIDEO Filmul de pe Netflix care a rupt toate topurile: Are peste 24 de milioane de vizionări în prima săptămână # Stiripesurse.ro
Netflix a dat din nou lovitura cu filmul My Oxford Year, care a urcat direct pe primul loc în topul vizionărilor din România și ocupă poziția a treia la nivel mondial, cu peste 24 de milioane de vizionări în prima săptămână de la lansare. Citește mai departe...
23:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate naţională din Ucraina şi ţările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă, adăugând că argumentele Kievului au fost ascultate şi pericolele au fost luate în Citește mai departe...
23:10
Președintele României, Nicușor Dan, face sâmbătă o vizită privată în Republica Moldova. Împreună cu președinta Maia Sandu, el a participat la Festivalul Lupilor organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi". Citește mai departe...
Acum 4 ore
22:50
Ipoteză șocantă a Guvernului: Sabotaj în loc de accident în cazul exploziei de la Cugir: 'Este inacceptabil' # Stiripesurse.ro
Radu Miruță a declarat că sunt analizate toate ipotezele privind explozia de la fabrica de armament din Cugir, inclusiv cea a unui posibil sabotaj. Ancheta este în curs, iar cauzele incidentului nu sunt încă clare, chiar după o săptămână de la explozie. Citește mai departe...
22:40
O fetiţă de opt ani a murit, sâmbătă după amiază, în urma unui accident rutier produs pe raza localităţii Mălini, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava. Citește mai departe...
22:40
VIDEO De la Moscova la București, via Chișinău: Liderul AUR ar fi fost finanțat din Rusia via 'gruparea' ȘOR. Percheziții de amploare # Stiripesurse.ro
Operațiune de amploare a poliției din Republica Moldova împotriva unei rețele coordonate de organizația „ȘOR”, acuzată că primea bani din Federația Rusă pentru a corupe alegători și a răspândi dezinformare pe rețelele sociale. Citește mai departe...
22:30
Trăim zorii unei crize de proporții: Europa ar putea fi lovită direct de deciziile lui Trump; prețul aurului a atinge un nou maxim istoric # Stiripesurse.ro
Aurul a atins un nou record istoric de peste 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tarife impuse de SUA pentru lingouri, măsură care ar putea lovi puternic exporturile Elveției. Prețul contractelor futures (contracte la termen) pentru aur a atins un nivel record, depășind 3. Citește mai departe...
22:10
AUR critică tăierile din burse: 'Educația nu este un lux, ci fundamentul unei societăți prospere' # Stiripesurse.ro
Deputatul AUR Cristina Dascălu avertizează că noile măsuri prevăzute în Legea fiscal-bugetară 141/2025 pun sub semnul întrebării angajamentul real al clasei politice față de educația națională. Citește mai departe...
22:10
Accident între un tren şi un motocultor cu remorcă. Un călător a suferit un atac de panică # Stiripesurse.ro
Un accident feroviar a avut loc, sâmbătă seară, în comuna Prundeni din judeţul Vâlcea, un tren care circula în direcţia Slatina lovind un motocultor cu remorcă. Citește mai departe...
22:10
VIDEO Comuna din România care a devenit atracție turistică pe plan mondial: Investiții masive și transformare remarcabilă # Stiripesurse.ro
Într-un context în care multe localități din țară se confruntă cu subdezvoltarea, comuna Rășinari, situată în Mărginimea Sibiului, a reușit o transformare remarcabilă. Citește mai departe...
22:00
Stelian Bujduveanu (PNL) vorbește despre intrarea în lupta pentru Primăria Generală: 'trebuie să ne gândim cum vrem să arate Capitala' # Stiripesurse.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), a declarat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că o eventuală candidatură la alegerile pentru Primăria București nu reprezintă o prioritate în acest moment. Citește mai departe...
22:00
Ştefania Uță a luat aurul la Europenele U20 la 400 de metri garduri. Românca a doborât recordul competiției într-o cursă excepțională, anunță ProSport. Citește mai departe...
21:40
Trei bărbaţi au fost văzuţi sâmbătă urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o paraşută pentru a coborî. Toţi trei au fost reţinuţi de poliţie, relatează Le Figaro. Citește mai departe...
21:40
USR și PSD, război total pe tema celor mai grele autostrăzi din România: 'Piromanul strigă după pompieri!' # Stiripesurse.ro
Schimb dur de replici între USR și PSD pe tema autostrăzilor A7 și A8. Senatorul USR Marius Bodea îi acuză pe social-democrați de „obrăznicie”, susținând că PSD a pierdut banii europeni pentru proiecte, iar acum critică Guvernul Bolojan pentru lipsa finanțării. Citește mai departe...
21:30
S-au întors pe Pământ cei patru astronauți care au petrecut aproape jumătate de an pe Stația Spațială Internațională # Stiripesurse.ro
Patru astronauți s-au întors pe Pământ sâmbătă, după ce au petrecut cinci luni pe Stația Spațială Internațională. Capsula SpaceX în care se aflau cei patru a amerizat în Oceanul Pacific, în apropierea Californiei. Citește mai departe...
21:30
Nemții renunță la băutura ce a fost multă vreme un simbol național: Consumul atinge cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani # Stiripesurse.ro
Consumul de bere în Germania înregistrează o scădere semnificativă, potrivit celor mai recente date statistice, care evidențiază diminuarea treptată a interesului germanilor pentru băutura ce a fost multă vreme un simbol național. Citește mai departe...
21:10
Criză fără precedent în Salvamont. Tánczos Barna: 'Chiar și salvatorii au nevoie de ajutor' # Stiripesurse.ro
Vicepremierul Tánczos Barna trage un semnal de alarmă asupra situației critice din serviciile Salvamont din România și cere un dialog urgent între Guvern și consiliile județene pentru a găsi o soluție administrativă care să asigure funcționarea și consolidarea acestora. Citește mai departe...
21:10
'Există lucruri pe care flăcările nu le pot atinge': Obiectul găsit intact de pompieri după ce focul a cuprins o biserică # Stiripesurse.ro
Pompierii din județul Mehedinți au găsit o biblie neatinsă de flăcări după ce au stins un incendiu care a afectat o casă și o biserică din Strehaia. Citește mai departe...
21:10
PSG îl transferă pe Ilia Zabarnîi de la AFC Bournemouth pentru 63 de milioane de euro # Stiripesurse.ro
Paris Saint-Germain a ajuns la un acord cu echipa engleză de fotbal AFC Bournemouth pentru transferul fundaşului ucrainean Ilia Zabarnîi, fostul elev al antrenorului Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, în schimbul căruia campioana Franţei va plăti suma de 63 de milioane de euro, plus alte 6 Citește mai departe...
21:00
UTA Arad urcă pe primul loc în Superliga după victoria cu Farul Constanța. Scor 2-1 # Stiripesurse.ro
UTA a câștigat partida de sâmbătă cu Farul Constanța și a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii de fotbal. Meciul s-a disputat la Arad și a făcut parte din etapa a V-a a competiției interne.Partida UTA Arad-Farul Constanța a fost câștigată de gazde, scor 2-1. Citește mai departe...
21:00
Se pregătește o ordonanță de urgență care ar putea pune punct unei întregi industrii: piața mărfurilor 'la mâna a doua' se schimbă din temelii # Stiripesurse.ro
Ministerul Mediului, în colaborare cu Ministerul Economiei, lucrează la o inițiativă legislativă care va defini clar și va separa categoric produsele second-hand de deșeuri, pentru a stopa intrarea în România a unor „zeci, dacă nu sute de mii de tone” deșeuri mascată sub forma Citește mai departe...
21:00
Un copil în vârstă de nouă ani a dispărut sâmbătă de pe o plajă din Mamaia. Este al doilea copil care dispare de pe plajă sâmbătă după amiaza. Fata tot de nouă ani a fost găsită în stațiunea Mamaia.IPJ Constanța anunță că sâmbătă, în jurul orei 17. Citește mai departe...
Acum 6 ore
20:40
Cunoscut pilot cu două decenii de experiență, printre victimele tragediei aviatice de la Arad. Ce mesaj premonitoriu a scris Vlad Zgărdău pe Facebook # Stiripesurse.ro
Un accident aviatic produs sâmbătă, 9 august, la Arad, a curmat viețile a două persoane, printre care și un pilot cu o carieră impresionantă în aviația civilă. Citește mai departe...
20:30
Proteste în Londra pentru Palestine Action: Poliția arestează sute de susținători ai grupării interzise # Stiripesurse.ro
Poliţia Metropolitană din Londra a arestat 200 de persoane în timpul unei manifestaţii de susţinere a grupării interzise Palestine Action, sâmbătă în centrul capitalei, organizată de mişcarea Defend Our Juries, transmit PA Media/dpa. Citește mai departe...
20:20
VIDEO 'Suntem fanele tale, șefu'': Moment inedit în timpul unui control 'la sânge' al ministrului Sănătății # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut parte sâmbătă de o primire neașteptată și emoționantă în timpul vizitei sale în județul Galați. Citește mai departe...
20:10
Ministra Mediului: Deşeurile din alte state europene nu pot fi produse second-hand în România # Stiripesurse.ro
Ministerul Mediului pregăteşte, împreună cu Ministerul Economiei, o iniţiativă legislativă legată de conceptul de trasabilitate în cazul produselor second-hand şi al deşeurilor, astfel încât cele două categorii să fie definite şi separate foarte clar, a declarat sâmbătă, la Citește mai departe...
20:10
Cinci persoane transportate la spital după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina. Traficul este restricţionat # Stiripesurse.ro
Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme. Citește mai departe...
20:00
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie # Stiripesurse.ro
România a trăit pe datorie încă de la începuturile sale moderne, contractând credite externe masive în ultimii 150 de ani și atingând un vârf în anul 2013. De multe ori, banii au fost folosiți pentru investiții păguboase sau pentru acoperirea unor probleme interne. Citește mai departe...
19:40
O explozie uriașă s-a produs la un depozit de arme din Liban. Șase pirotehniști au murit, alții au fost răniți, an anunțat autoritățile. Citește mai departe...
19:40
VIDEO Alertă în trafic! Accident cu o autospecială SMURD și un BMW, la câțiva metri de spital # Stiripesurse.ro
Un accident rutier a avut loc astăzi, aproape de ora 15:00, în intersecția din apropierea Spitalului Clinic Județean de Urgență din Constanța în care au fost implicate o autospecială SMURD și un autoturism BMW. Citește mai departe...
19:30
Critici internaționale după decizia Israelului de a ocupa Gaza: Autoritatea Palestiniană cere intervenția ONU # Stiripesurse.ro
Planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza este o nouă "escaladare" a Israelului care ameninţă "stabilitatea regională", a acuzat sâmbătă Autoritatea Palestiniană, conform AFP. Citește mai departe...
19:20
Suspendarea lui Stefano Vukov, fostul antrenor al Rîbakinei, ridicată de WTA. Poate reveni la turnee # Stiripesurse.ro
Fostul antrenor al Elenei Rîbakina, Stefano Vukov, poate primi din nou acreditarea pentru turneele WTA, după ce suspendarea provizorie a fost ridicată de către forul de conducere al tenisului feminin, relatează Reuters. Citește mai departe...
19:10
Ciclistul Victor Langellotti câștigă etapa-regină a Turului Poloniei și devine liderul clasamentului # Stiripesurse.ro
Ciclistul monegasc Victor Langellotti a câştigat etapa-regină a Turului Poloniei, sâmbătă la Bukowina Tatrzanska, preluând cu această ocazie tricoul de lider al cursei, înaintea contratimpului final, informează AFP. Citește mai departe...
19:10
Comasările din educație, reformă fiscală sau privatizare mascată? Cornel Ban avertizează: Dezastru social profitabil. Nu faci austeritate la mărunțiș! # Stiripesurse.ro
Comasările anunțate recent în sistemul de învățământ au stârnit critici dure din partea unor economiști și experți în politici publice, care pun sub semnul întrebării atât logica fiscală a măsurii, cât și consecințele sale pe termen lung asupra calității educației din Citește mai departe...
19:10
Un expert în politica rusă spune că summitul din Alaska îi dă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie de către Rusia. Citește mai departe...
Acum 8 ore
18:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, sâmbătă, cu prilejul vizitei în judeţul Galaţi, că România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR, iar Galaţi e un exemplu de performanţă. Citește mai departe...
18:50
VIDEO Călin Georgescu, primul mesaj după moartea lui Iliescu: 'Tăcerea este plină de cuvinte mocnite' # Stiripesurse.ro
Sâmbătă, Călin Georgescu a transmis primul său mesaj video pentru Realitatea TV, după decesul fostului președinte Ion Iliescu. Citește mai departe...
18:40
Salvare la limită pe 'acoperișul' României: Bărbat căzut în prăpastie la 100 de metri adâncime, recuperat cu elicopterul # Stiripesurse.ro
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie, în zona Vârfului Moldoveanu, pentru recuperarea lui fiind solicitată intervenţia unui elicopter, informează, sâmbătă, Salvamont Argeş.Bărbatul a intrat iniţial în şoc, apoi a redevenit conştient şi cooperant. Citește mai departe...
18:40
Ce vrea Putin pentru a încheia războiul. Planul propus de președintele rus a fost prezentat liderilor europeni și ucraineni # Stiripesurse.ro
Oficiali din Statele Unite au transmis liderilor europeni și ucraineni un plan propus de președintele rus Vladimir Putin, care ar putea duce la încetarea conflictului din Ucraina. Citește mai departe...
18:30
VIDEO Trump stârnește controverse: 'Va exista un schimb de teritorii între Rusia și Ucraina' # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe 15 august în Alaska. Într-o declarație surprinzătoare făcută presei de peste Ocean, Donald Trump a afirmat că „va exista un schimb de teritorii între Rusia și Ucraina”, sugerând o Citește mai departe...
18:20
Atac armat în largul coastei Ecuadorului: 60 de bărbați au deschis focul asupra unei bărci # Stiripesurse.ro
Zeci de bărbați înarmați au atacat o barcă în largul coastei de sud-est a Ecuadorului. Mai mulți oameni au murit, alții sunt dispăruți. Președintele Daniel Noboa, care a fost reales în mai, s-a angajat să combată traficul de droguri și infracțiunile violente. Citește mai departe...
18:20
VIDEO Gest criminal la peste 130 km/h: Un șofer a întors mașina pe Autostrada A1 și a provocat un accident teribil # Stiripesurse.ro
Un incident șocant a avut loc pe Autostrada A1, pe sensul către București, acolo unde un șofer de 64 de ani, din Capitală, a decis să întoarcă mașina pe banda de circulație, punând în pericol viețile tuturor participanților la trafic. Citește mai departe...
