Mircea Sandu vede o criză la națională: „Edi a plecat stresat, Lucescu o are grea, Târnovanu a luat-o razna!” + Propune o schimbare MAJORĂ

Cei de la CFR Cluj au anunțat transferul lui Jayden Rus (16 ani). Tânărul fotbalist poate juca în banda dreaptă a atacului. La doar 4 ore după ce l-a prezentat pe Ovidiu Perianu, sosit de la FCSB, CFR Cluj a anunțat o nouă achiziție. De data asta este vorba despre una de viitor, fiind vorba despre un tânăr de 16 ani.Jayden Rus a fost format în Statele Unite ale Americii, acolo unde a făcut parte din academiile celor de la FC Dallas și Vardar SC. ...