Expert: Summitul SUA-Rusia îi dă lui Putin legitimitate pe scena mondială
Ziarul de Iasi, 10 august 2025 03:20
Un expert în politica rusă spune că summitul din Alaska îi dă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie de către Rusia, scrie news.ro. Articolul Expert: Summitul SUA-Rusia îi dă lui Putin legitimitate pe scena mondială apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum o oră
03:20
Un expert în politica rusă spune că summitul din Alaska îi dă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie de către Rusia, scrie news.ro. Articolul Expert: Summitul SUA-Rusia îi dă lui Putin legitimitate pe scena mondială apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Marius Bodea, despre A7 şi A8: Unii din PSD sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi pompierii # Ziarul de Iasi
Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 şi A8. ”Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia”, afirmă el, potrivit news.ro. Articolul Marius Bodea, despre A7 şi A8: Unii din PSD sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi pompierii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Tenis: Naomi Osaka cere scuze după ce a nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal # Ziarul de Iasi
Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani, scrie news.ro. Articolul Tenis: Naomi Osaka cere scuze după ce a nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Un militar luptă să poată merge din nou, la Spitalul de Recuperare Arcadia. Povestea lui Andrei, care a stat în picioare cu ajutorul tehnologiei robotizate după cinci luni de la un diagnostic crunt # Ziarul de Iasi
Un tânăr de 26 de ani care a rămas imobilizat în urma unui accident rutier se luptă pentru a învăța să meargă din nou. Urmează de șapte luni un plan de recuperare robotizată la Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia. Articolul Un militar luptă să poată merge din nou, la Spitalul de Recuperare Arcadia. Povestea lui Andrei, care a stat în picioare cu ajutorul tehnologiei robotizate după cinci luni de la un diagnostic crunt apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
18:20
VIDEO – Accident grav la Super Rally Timişoara – Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a distrus maşina tatălui său # Ziarul de Iasi
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Tmişoara. Copilotul a fost rănit, scrie news.ro. Articolul VIDEO – Accident grav la Super Rally Timişoara – Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a distrus maşina tatălui său apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Datorită suporterilor ultras, singurul comemorat pe stadion în ziua funeraliilor naționale a fost antrenorul portughez Jorge Costa. Articolul Momente de nereculegere apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
14:20
Glosele pe marginea inseratelor latinești din poezia lui Eminescu se referă de data aceasta la formulele Mortua est și nervus rerum gerendarum. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (II) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Avram Iancu a traversat înot Europa fără costum de neopren: „Am ajuns la destinaţia finală!” # Ziarul de Iasi
Înotătorul în ape deschise Avram Iancu a anunţat, vineri, că a reuşit să traverseze înot Europa pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Pe parcursul celor 40 de zile de înot, el nu a folosit costum de neopren, scrie news.ro. Articolul Avram Iancu a traversat înot Europa fără costum de neopren: „Am ajuns la destinaţia finală!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Anglia: Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul echipei pe care o susţine, un suporter urmăreşte toate meciurile dintr-un copac # Ziarul de Iasi
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări toate meciurile echipei sale favorite dintr-un copac, relatează L'Equipe, preluat de news.ro. Articolul Anglia: Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul echipei pe care o susţine, un suporter urmăreşte toate meciurile dintr-un copac apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
La ce prețuri se vând carburanții la stațiile din municipiul Iași și la ce să ne așteptăm de anul viitor? # Ziarul de Iasi
Carburanții din Iași au trecut de pragul psihologic după 1 august, iar începutul lui 2026 se anunță cu prețuri și mai usturătoare la pompă. Articolul La ce prețuri se vând carburanții la stațiile din municipiul Iași și la ce să ne așteptăm de anul viitor? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Deranjat de prezența tatălui său, un tânăr l-a înjunghiat pe acesta folosind cuțitul cu care își tăia o bucată de kaizer. Nu era pentru prima oară când încerca să-l ucidă, iar de această dată a fost la un pas de a reuși. Articolul Tentativă de omor în familie: atac brutal după o ceartă și mult alcool apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Profesorii care fac adevărate minuni în comunități vulnerabile s-au antrenat la școala de vară în Podu Iloaiei # Ziarul de Iasi
A 12-a generație de profesori Teach for Romania a început antrenamentul într-o școală vulnerabilă din județul Iași – Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Podu Iloaiei. Aceștia au participat la Academia de Leadership și Formare în Educație, un program intensiv menit să pregătească viitori lideri pentru a face o diferență reală în comunitățile defavorizate. Articolul Profesorii care fac adevărate minuni în comunități vulnerabile s-au antrenat la școala de vară în Podu Iloaiei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Medicii ieșeni de la UPU trag un semnal de alarmă în privința scăderii numărului de donatori de sânge. „Facem un apel către donatori” # Ziarul de Iasi
Medicii de la UPU atrag atenția că numărul donatorilor de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină a scăzut, cauzat de plecarea studenților acasă și de începutul sezonului concediilor. Dr. Alina Pleșu, directoarea centrului, subliniază că această situație se manifestă anual. Articolul Medicii ieșeni de la UPU trag un semnal de alarmă în privința scăderii numărului de donatori de sânge. „Facem un apel către donatori” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
„Misterul” insectelor brune-închise, observate de ieșeni. Entomologul Alex Pintiloaie: Vara e maximul lor de activitate # Ziarul de Iasi
În ultimele zile, mai mulți ieșeni au semnalat prezența unor gândaci de culoare brun-închis, observate atât în locuințe, cât și în spații exterioare din oraș. Fotografiile și descrierile au stârnit curiozitatea locuitorilor, mulți dintre ei neștiind dacă insectele sunt dăunătoare sau periculoase. Articolul „Misterul” insectelor brune-închise, observate de ieșeni. Entomologul Alex Pintiloaie: Vara e maximul lor de activitate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Poliția Locală va rămâne fără un sfert dintre angajați: cum va fi afectată Primăria Iași de „reforma Bolojan” # Ziarul de Iasi
Poliția locală va pierde aproape 70 de angajați în urma modificărilor legislative propuse de guvernul condus de Ilie Bolojan. Acest lucru înseamnă o reducere cu aproape 25% a posturilor efectiv ocupate. Primăria Iași nu va fi afectată de disponibilizări. Articolul Poliția Locală va rămâne fără un sfert dintre angajați: cum va fi afectată Primăria Iași de „reforma Bolojan” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
03:20
Cum au transformat micii nomenclaturiști scoși la lumină de Ion Iliescu pachetul de Kent în pensii speciale # Ziarul de Iasi
Dosarele au fost tergiversate până când Ion Iliescu a murit. Pensiile speciale și-au făcut treaba, au fost la fel de eficiente ca pachetul de Kent. Articolul Cum au transformat micii nomenclaturiști scoși la lumină de Ion Iliescu pachetul de Kent în pensii speciale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Muzici arhaice și reinterpretări moderne, în weekend, la „Barbu Lăutaru – Festival de tarafuri” # Ziarul de Iasi
Începând de sâmbătă, Iașul găzduiește o nouă ediție a festivalului „Barbu Lăutaru – Festival de tarafuri și muzici arhaice”, un eveniment care aduce în prim-plan atât formații tradiționale din mai multe zone ale țării, cât și artiști ce reinterpretează muzicile vechi folosind mijloace contemporane. Articolul Muzici arhaice și reinterpretări moderne, în weekend, la „Barbu Lăutaru – Festival de tarafuri” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Povestea unui supraviețuitor: Andrei Coca transformă lupta cu cancerul în artă, la Muzeul „Vasile Pogor” # Ziarul de Iasi
Lupta cu cancerul a fost pentru Andrei Coca un punct de inspirație. Supraviețuitor în lupta cu cancerul, acesta a realizat expoziția „TRECĂTOR”, care va fi expusă la Muzeul „Vasile Pogor”, în perioada 10-30 august. Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Vasile Pogor Iasi în perioada 10-30 August, de marți până duminică, între orele 09.30 și 16.30. Vernisajul expoziției va avea loc pe 10 August, la ora 14:00 la Muzeul Vasile Pogor Iași. Articolul Povestea unui supraviețuitor: Andrei Coca transformă lupta cu cancerul în artă, la Muzeul „Vasile Pogor” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Analiză sintactică, morfologică și zoologică privind pisicuța lui dom’ Costel: ghici unde-i plecat omul în concediu? # Ziarul de Iasi
Dacă tot ne-a amintit șeful de județ că ieri a fost Ziua Internațională a Pisicii, cu o duioasă postare de profil, haideți pe astăzi să facem olecuță de exegeză a mesajului acestuia, stimați contribuabili mari și mici. Articolul Analiză sintactică, morfologică și zoologică privind pisicuța lui dom’ Costel: ghici unde-i plecat omul în concediu? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Pompierii ieșeni intervin pentru a sprijini victimele inundațiilor din Broșteni, Suceava # Ziarul de Iasi
Începând de ieri, 15 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au plecat în ajutorul comunităților din județul Suceava, grav afectate de inundațiile recente. Articolul Pompierii ieșeni intervin pentru a sprijini victimele inundațiilor din Broșteni, Suceava apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Potrivit studiilor epidemiologice, aproximativ 50% dintre persoanele de peste 50 de ani au avut un episod de hemoroizi simptomatici cel puțin o dată în viață. Hemoroizii sunt o afecțiune comună, dar tratabilă. Cu o igienă adecvată, o alimentație bogată în fibre și consult medical la nevoie, simptomele pot fi ținute sub control sau eliminate complet. Articolul Hemoroizii: simptomele care nu trebuie ignorate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Vaccinul anti-HPV va fi compensat integral (100%), de la 1 octombrie, pentru persoanele cu vârste între 11 și 26 de ani, limita de vârstă fiind extinsă cu 8 ani față de cea actuală, care era de 18 ani pentru fete și băieți. În continuare, femeile cu vârste între 27 și 45 de ani vor beneficia de o compensare de 50%. Articolul Compensarea 100% a vaccinului HPV, extinsă cu opt ani până la 26 de ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
8 august 2025
22:40
Producătorul ChatGPT, OpenAI, l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, în finala unui turneu pentru desemnarea celui mai bun jucător de şah AI (inteligenţă artificială), relatează BBC, preluat news.ro. Articolul OpenAI l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, la un turneu de şah pentru AI apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:40
Proiectul pistei de biciclete dintre Mănăstirile Dobrovăț și Bârnova nu a atras nicio ofertă # Ziarul de Iasi
Licitația pentru construirea celor 17 km ai traseului a fost anulată, dar procedura va fi reluată. Articolul Proiectul pistei de biciclete dintre Mănăstirile Dobrovăț și Bârnova nu a atras nicio ofertă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:40
Cât trebuie să plătească o firmă de asigurări în caz de daună totală? Cazul unui taximestrist care s-a adresat instanței # Ziarul de Iasi
Un taximetrist a cărui mașină a fost distrusă în urma unui accident a obținut dublarea sumei primite ca despăgubiri. El solicitase daune și pentru zilele în care fusese nevoit să stea, fără a putea lucra. Articolul Cât trebuie să plătească o firmă de asigurări în caz de daună totală? Cazul unui taximestrist care s-a adresat instanței apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:40
Aflată la al doilea turneu din circuitul WTA de la revenirea sa, Venus Williams a fost învinsă joi seara, la Cincinnati, chiar la debutul său în actuala ediţie a competiţiei. Jucătoarea americană în vârstă de 45 de ani a cedat în două seturi în faţa Jessicăi Bouzas Maneiro (4-6, 4-6), scrie News.ro. Articolul Venus Williams, eliminată din primul tur la Cincinnati Open apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:40
Ce au făcut șefii CJ Iași zece zile în Japonia și pe ce au cheltuit 8.400 de euro. „Vizibilitatea internațională nu mai este un lux, ci o necessitate” # Ziarul de Iasi
Președintele și vicele care l-a însoțit menționează în rapoartele oficiale vizite obiective precum promovarea județului ca destinație de turism și investiții și schimb de bune practici cu instituțiile publice japoneze. Urmează replica japonezilor, o delegație de afaceri fiind așteptată în toamnă la Iași. Articolul Ce au făcut șefii CJ Iași zece zile în Japonia și pe ce au cheltuit 8.400 de euro. „Vizibilitatea internațională nu mai este un lux, ci o necessitate” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:40
Prietenii m-au sfătuit în repetate rânduri să nu „navighez” pe Facebook (e singura rețea socială la care am acces) fiindcă, pe lângă pierderea de timp, risc să mă enervez. Recunosc că încalc din când în când acest sfat, din curiozitate, precum și din dorința de a vedea cum se produce fenomenul rinocerizării. Experiența e, dintr-un anumit punct de vedere, fascinantă. Articolul Pățanii pe Facebook apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:10
Victorie clară a Craiovei cu Trnava (3-0). Cu ce formație s-a chinuit echipa lui Becali # Ziarul de Iasi
Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea slovacă Spartak Trnava, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League, scrie news.ro. Articolul Victorie clară a Craiovei cu Trnava (3-0). Cu ce formație s-a chinuit echipa lui Becali apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Mai multe spitale din Iași fac angajări în perioada următoare. Vezi ce posturi sunt scoase la concurs # Ziarul de Iasi
Mai multe instituții medicale din județul Iași organizează în luna august 2025 concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, oferind oportunități de angajare în domenii precum medicina legală, administrație sanitară și tehnică dentară. Articolul Mai multe spitale din Iași fac angajări în perioada următoare. Vezi ce posturi sunt scoase la concurs apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Firmă, amendată de Protecția Consumatorului cu 15.000 lei fiindcă ar fi introdus precauțiile în cutiile parfumurilor și nu la vedere. Ce au decis judecătorii # Ziarul de Iasi
Din lipsa spațiului, un magazin din complexul Palas a inscripționat diversele avertismente și precauții în utilizarea parfumurilor pe interiorul cutiilor. Articolul Firmă, amendată de Protecția Consumatorului cu 15.000 lei fiindcă ar fi introdus precauțiile în cutiile parfumurilor și nu la vedere. Ce au decis judecătorii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Dacă ai putea fi orice pentru o zi, ce ai alege? Un robot uriaș sau un actor celebru? În acest weekend, la Iași, ai ocazia să explorezi ambele lumi: Palas Mall găzduiește o expoziție de roboți gigantici, iar orașul devine totodată capitala filmului românesc, prin festivalul Serile Filmului Românesc (SFR). Îți poți rezerva un loc la proiecții speciale sau conferințe cu invitați de marcă. Articolul Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Deepfake cu un medic foarte cunoscut. Imaginea doctoriței Carmen Dorobăț, folosită fără acord în reclame false generate cu AI # Ziarul de Iasi
Fenomenul periculos al conținuturilor „deepfake” lovește și Iașul. Medicul infecționist Carmen Dorobăț a devenit recent victima unei campanii online în care chipul și vocea sa au fost falsificate digital, cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a promova un așa-zis „tratament-minune”. Articolul Deepfake cu un medic foarte cunoscut. Imaginea doctoriței Carmen Dorobăț, folosită fără acord în reclame false generate cu AI apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Noi dezvăluri în premieră despre tonele de materiale cu posibil uz militar sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria # Ziarul de Iasi
După ce „Ziarul de Iași” a relatat în ultimele zile despre mai multe transporturi de țesături din fibră de sticlă provenite din Belarus și blocate la Vama Albița, revenim cu o analiză detaliată și noi dezvăluiri a suspiciunilor autorităților vamale privind corectitudinea rutei declarate și aplicarea regimului vamal. Articolul Noi dezvăluri în premieră despre tonele de materiale cu posibil uz militar sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Val de sesizări împotriva Primăriei din cauza autorizațiilor de construire. Instituția riscă amenzi usturătoare # Ziarul de Iasi
Primăria Iași se confruntă cu un val de sesizări din partea investitorilor imobiliari. Municipalitatea riscă amenzi usturătoare dacă nu face pași pentru eficientizarea activității în urbanism. Articolul Val de sesizări împotriva Primăriei din cauza autorizațiilor de construire. Instituția riscă amenzi usturătoare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:10
Nimic nu l-ar încânta mai tare pe satrapul moscovit decât crearea unui sentiment anti-francez în România, ceea ce, în sine, reprezintă o anomalie, o abominațiune, o monstruozitate, o zburătăcire de creier, un impuls contra naturii. În ciuda caracterului lui morbid-nefiresc, nebunia se manifestă. Articolul O nouă nebunie mioritică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
„Jos Iliescu!” Câteva cuvinte sincere, la catafalc… Ne datorează multe; noi îi datorăm însă ceva? # Ziarul de Iasi
Nu ne-am propus să-l evaluăm acum pe fostul președinte: am făcut-o zeci de ani. Vrem doar să deschidem „sertarul” istoriei care i se cuvine, și nu un altul în care poate mulți am fi tentați să-l îndesăm. Articolul „Jos Iliescu!” Câteva cuvinte sincere, la catafalc… Ne datorează multe; noi îi datorăm însă ceva? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Datele publicate de Eurostat pentru luna iunie 2025 arată că România a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană comparativ cu iunie 2024. Mai exact, chiriile au crescut în țara noastră cu 5,8%, într-un ritm de peste două ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene de 2,3%. Articolul România, campioană la creșterea prețurilor chiriilor din Uniunea Europeană (P) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Proiecte tehnice pe bandă rulantă: Primăria Iași dă opt contracte în valoare de 2,6 milioane de lei # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a împărțit „frățește” opt contracte pentru servicii de proiectare. Acordurile au fost semnate la începutul lunii august, iar valoarea totală se ridică la 2,6 milioane de lei. Articolul Proiecte tehnice pe bandă rulantă: Primăria Iași dă opt contracte în valoare de 2,6 milioane de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Firmele din Iași cu angajați străini au intrat sub lupa ITM: ce au descoperit inspectorii # Ziarul de Iasi
Acțiunile s-au desfășurat în ultima parte a lunii trecute, în cadrul unei campanii naționale organizate de Inspecția Muncii. Articolul Firmele din Iași cu angajați străini au intrat sub lupa ITM: ce au descoperit inspectorii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Voi știați că, pentru pensiile speciale ale magistraților și ale parlamentarilor, tăt boborul românesc are a le mulțumi la doi ieșeni? Iacătă cine-s! # Ziarul de Iasi
Apăi, dacă pentru pensiile speciale ale parlamentarilor se cam știe că beneficiarii de pe tot rostogolul patriei pot să mulțumească familiei Castanciu de la Iași, căci răposatul fost cel mai longeviv dipotat al județului este cel care le-a creat din nimic, am zis că musai să restabilim onoarea județului și să abordăm olecuță pe azi și problema mult dezbătută în ultimele zile a pensiilor speciale ale magistraților. Articolul Voi știați că, pentru pensiile speciale ale magistraților și ale parlamentarilor, tăt boborul românesc are a le mulțumi la doi ieșeni? Iacătă cine-s! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Coadă mare la băile căminelor universității: 11 firme vor să modernizeze spațiile UAIC Iași # Ziarul de Iasi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a lansat o licitație consistentă pentru modernizarea băilor din cinci cămine studențești, iar rezultatul a fost o competiție acerbă: un număr record de 11 firme s-au înscris pentru a câștiga contractele. Valoarea totală estimată a lucrărilor depășește 4,6 milioane de lei fără TVA. Articolul Coadă mare la băile căminelor universității: 11 firme vor să modernizeze spațiile UAIC Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Accident grav lângă Târgu Frumos: trei tinere din Miroslava au ajuns la spital după ce un șofer a ieșit fără să se asigure # Ziarul de Iasi
Trei tinere au fost rănite, marți seară, într-un accident rutier produs în comuna Ion Neculce, județul Iași, după ce un șofer a pătruns cu autoturismul de pe un drum secundar direct în drumul european, fără să se asigure. Victimele, aflate într-un BMW care circula regulamentar dinspre Iași către Târgu Frumos, nu au mai avut timp să evite impactul violent. Articolul Accident grav lângă Târgu Frumos: trei tinere din Miroslava au ajuns la spital după ce un șofer a ieșit fără să se asigure apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
7 august 2025
21:20
Numărătoarea inversă a început. În data de 22 septembrie, la Paris, va fi anunţat numele câştigătorului Balonului de Aur 2025. Câştigătorul va fi succesorul mijlocaşului spaniol al Manchester City, Rodri. Anul acesta, două nume ies în evidenţă, Ousmane Dembele şi Lamine Yamal, notează Le Figaro, preluat de news.ro. Articolul Balonul de Aur: Duel Dembélé/Yamal, PSG în forţă, Mbappé cu şanse apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Guvernul Bolojan, pachetul 2 de măsuri – 6.000 de bugetari, dați afară dintr-un foc # Ziarul de Iasi
Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor, scrie hotnews.ro. Articolul Guvernul Bolojan, pachetul 2 de măsuri – 6.000 de bugetari, dați afară dintr-un foc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Performanță incredibilă! O româncă de nouă ani este campioană europeană la şah rapid # Ziarul de Iasi
Eliza-Ioana Bădescu a devenit campioană europeană la şah rapid, la categoria U10, la Salonic. Ea a obţinut 7,5 puncte din 9 runde, scrie News,ro. Articolul Performanță incredibilă! O româncă de nouă ani este campioană europeană la şah rapid apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Traficul din Iași a devenit tot mai frecvent scena unor comportamente agresive sau chiar violente, care pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. Pe străzile din Iași au loc adesea șicane în trafic, uneori șoferii se iau la bătaie, fără nicio urmă de bun simț. Iată care sunt cele mai frecvente agresiuni în trafic și ce trebuie să faceți pentru a evita escaladarea. Articolul Mârlănia din trafic, amploare fără precedent la Iași. Ce e de făcut? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Atacantul Gonzalo Garcia, care a impresionat la Campionatul Mondial al Cluburilor, va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid # Ziarul de Iasi
Atacantul Gonzalo Garcia va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid în acest sezon, anunţă Marca, citat de News.ro. Articolul Atacantul Gonzalo Garcia, care a impresionat la Campionatul Mondial al Cluburilor, va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
CUG-ul, la Paşcani? Dezvăluiri absolut surprinzătoare despre istoria recentă a Iaşului, spuse de Ion Iliescu în ultima sa carte. În anii ’70 el a fost prim-secretar PCR aici # Ziarul de Iasi
Dezvăluiri surpriză făcute de fostul preşedinte Iliescu despre judeţul nostru, la jumătate de secol de la numirea lui aici ca prim-secretar PCR aici. Reporterii „Ziarului de Iaşi“ au avut răbdarea de a citi pe îndelete cartea de 450 de pagini „Destinul unui om de stânga. Amintiri“, publicată recent de Ion Iliescu, iar câteva zeci de pagini ne-au trezit un interes aparte: fostul lider comunist vorbeşte exclusiv despre perioada ieşeană. Cum a „deturnat“ el marele proiect industrial al construirii CUG-ului, pe care dictatorul îl stabilise la Paşcani? Cum i-a păcălit pe cerberii arhitecţi ai lui Ceauşescu pentru a construi Pasajul Piaţa Unirii? În ce locuri neaşteptate a fost cazat? Cum a implementat la Iaşi, în premieră în ţările comuniste, colectarea selectivă a gunoiului, la care însă a renunţat pentru că ieşenii furau pungile de plastic? Despre cutremurul din '77, Iliescu spune că ar fi fost „o şansă“ pentru modernizarea oraşului.Tot această calamitate a făcut posibilă construirea unor bulevarde precum Independenţei sau Păcurari. Ce ieşeni sunt lăudaţi în cartea fostului şef de stat? Articolul CUG-ul, la Paşcani? Dezvăluiri absolut surprinzătoare despre istoria recentă a Iaşului, spuse de Ion Iliescu în ultima sa carte. În anii ’70 el a fost prim-secretar PCR aici apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Un accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp pe bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiul Iași, în zona Iulius Mall. În incident au fost implicate două autoturisme, iar o persoană a fost rănită. Articolul Accident rutier în zona Iulius Mall din Iași: o persoană a fost rănită apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.