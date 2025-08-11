Maternitatea „Cuza Vodă” și-a reluat activitatea complet. Robert Dâncă: „Putem interna toate cazurile pe care le avem”

03:40

Scumpirile din administrația locală, deși nu le simțit direct, au tot crescut în ultima vreme. Numai costurile de personal, adică salariile, sunt cu 50 la sută mai mari decât în 2022. Cât te costă acum primăria locală, funcție de comuna sau orașul în care locuiești: preț per locuitor? Care sunt cele mai „scumpe" și cele mai „ieftine"?