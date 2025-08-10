Top 10 insule din Europa care merită vizitate cel puțin o dată în viață. Unde găsești cea mai bună mâncare și cele mai curate plaje

23:00

Dacă la început au fost destul de discreți cu relația lor și s-au ferit de ochii curioșilor, acum Cuza și iubita lui, Alexandra, nu se mai ascund. Recent, cei doi au împlinit un an de relație, iar povestea lor de dragoste pare să fie tot mai frumoasă. Cântărețul de la Noaptea Târziu este topit după partenera sa, iar acest lucru l-am observat și noi, atunci când i-am surprins la o plimbare romantică prin parc. Avem imagini exclusive cu artistul și iubita lui!