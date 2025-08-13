Adrian Minune Jr, declarație exclusivă după separarea de iubită! Ce spune artistul despre dezvăluirile publice ale Arianei
SpyNews, 13 august 2025 08:10
Adrian Minune Jr face primele declarații după separarea de iubită! Ce spune artistul despre faptul că Ariana a ieșit public și a făcut dezvăluiri, dar și despre despărțirea de tânără.
19:30
Larisa Udilă, petrecere de vis pentru fiul ei, Milan! Decorul a fost unul spectaculos. Băiețelul a împlinit 4 ani | FOTO # SpyNews
Larisa Udilă a sărbătorit în stil mare ziua de naștere a fiului ei, Milan! Micuțul a împlinit 4 ani, iar influencerița a organizat o petrecere spectaculoasă, cu un decor de poveste.
18:50
Irina, mama copilului lui Meko, a răbufnit, dupa ce s-a scris că a apărut încă o femeie în viața luptătorului: „Ele vin și pleacă…” # SpyNews
După informațiile apărute în presă despre o posibilă apropriere între Meko și o altă femeie, Irina, iubita oficială a luptătorului a răbfnit și a postat un videoclip în mediul online.
18:50
Carmen Grebenișan, imagini de colecție cu întreaga familie. Cum arăta influencerița în copilărie: "Dacă viața e bine trăită..." | VIDEO # SpyNews
Carmen Grebenișan și-a surprins fanii cu o serie de imagini rare, din arhiva personală, în care apare alături de întreaga familie. Influencerița a postat pe rețelele sociale câteva fotografii emoționante din copilărie.
17:50
Iustin Petrescu îi dă peste nas lui Marilu! Demonstrează că nu mai este șomer. Cu ce se ocupă acum # SpyNews
Iustin Petrescu îi dă peste nas fostei iubite, Marilu Dobrescu, după luni de scandal și acuzații. Acesta a dezlipit eticheta de șomer și a dam startul vieții sale profesionale. Iată cu ce se ocupa acum!
17:50
Maria Popovici, despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Ce nu mai are voie să mănânce: "Noroc că nu am..." | VIDEO # SpyNews
Maria Popovici a vorbit, de curând, despre problemele de sănătate cu care se confruntă și despre schimbările pe care a fost nevoită să le facă în stilul său de viață. Artista a dezvăluit că a primit recomandări medicale stricte și că e nevoită să renunțe complet la anumite alimente.
17:20
Clipe dificile pentru Adriana Bahmuțeanu. Starea de sănătate a mamei ei s-a înrăutățit: ”Este slăbită și nu vorbește...” # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu trece printr-o perioadă delicată din cauza înrăutățirii stării de sănătate a mamei sale. Vedeta este profund afectată și face tot posibilul să-i fie aproape în aceste momente dificile.
17:20
FACIAS cere instanței să oblige instituțiile statului să-și îndeplinească obligațiile legale. Cazul Floreasca arată costul celor patru ani de întârziere în punere în aplicare a legii anti-infecții nosocomiale # SpyNews
Curg cazurile de focare de infecții nosocomiale în spitalele din România și dramele familiilor care luptă singure cu acestea. În acest timp, statul blochează de patru ani adoptarea normele de punere în aplicare a legii care trebuia să prevină răspândirea infecțiile nosocomiale în instituțiile medicale.
16:50
Ce este "cliffing", fenomenul de la Marea Neagră care a distrus plajele din sudul litoralului românesc. Pentru copii și vârstnici poate fi riscant # SpyNews
Tot mai multe plaje din sudul litoralului românesc sunt distruse de un fenomen neobişnuit, numit "cliffing". Potrivit informațiilor, valurile şi curenţii puternici au creat dune care au şi un metru înălţime, care pentru copii și vârstnici pot fi riscante.
16:10
Cu ce probleme se confruntă Irisha. De ce spune că îi e greu să cunoască oameni noi: ”Urmează să comunic cu...” | VIDEO # SpyNews
Irisha le cere ajutorul urmăritorilor săi, după ce le-a transmis că îi este frica să comunice cu oameni noi. Vedeta și-a luat o clipă doar pentru a sta în mașină și pentru a se pregăti psihic pentru întâlnirea pe care o va avea.
15:50
Pleci în concediu în Grecia? Sancțiuni mai dure pentru șoferi. Amenzile ajung până la 8.000 de euro # SpyNews
Grecia vrea să impună măsuri mai dure pentru șoferii care nu respectă regulile de circulație. Noul set de reguli intră în vigoare din septembrie și este valabil atât pentru turiști, cât și pentru localnici.
15:20
Mihaela Rădulescu suferă cumplit după iubitul ei, Felix Baumgartner, după aproape o lună de la moartea acestuia. Vedeta postează în continuu videoclipuri cu ea și partenerul său, din vremurile în care erau fericiți, fără griji. Mesajele Mihaelei Rădulescu de pe Instagram.
15:00
Bărbatul care ar fi ucis-o pe Denisa Maria Adas și o altă femeie ar fi omorât alte două tinere. Noi detalii tulburătoare din trecutul lui Vasile # SpyNews
Apar noi detalii în cazul bărbatului care ar fi ucis-o pe Denisa Maria Adas și o altă femeie. Vasile Frumuzache ar fi ucis alte două tinere. Anchetatorii bănuiesc că ar fi vorba tot de escorte și au descoperit noi detalii tulburătoare din trecutul lui.
14:50
Există un moment magic în viața fiecărei femei: clipa în care își privește reflexia în oglindă și simte că haina pe care o poartă parcă a fost creată doar pentru ea. Pur și simplu, se simte și arată extraordinar, nu schimbă ceea ce e frumos, ci îl pune în valoare. Iar dintre toate piesele vestimentare, fusta are un fel special de a face asta. Este feminină, versatilă și mereu actuală. Însă nu orice fustă ți se potrivește, și aici începe povestea ta în găsirea acelei piese perfecte.
14:50
Emilia Ghinescu, dispusă să ierte o aventură, în următoarea relație: “Dacă omul de lângă mine este un om bun…”. Peste ce nu ar putea trece # SpyNews
Emilia Ghinescu, declarații în exclusivitate despre viitoarea relație, la Summer Star. Artista spune că ar fi în stare să ierte aventura cu o altă femeie a eventualului său iubit, atâta timp cât omul de lângă ea este bun. Ce nu ar putea cântăreața să ierte niciodată.
14:10
Fiul lui Cătălin Zmărăndescu și partenera lui, Alexandra, s-au despărțit! Primele lui declarații despre separare. Mihai are deja o nouă iubită # SpyNews
Fiul lui Cătălin Zmărăndescu și iubita lui s-au despărțit. Sportivul a mărturisit că nu mai este împreună cu Alexandra, cu care are împreună un băiețel. Mihai s-a afișat deja cu noua iubită, o tânără pe nume Alina.
13:20
Claudia Puican arată spectaculos, la doar patru luni de la naștere! Mămica a postat fotografii care de care mai senzuale | FOTO # SpyNews
Claudia Puican a postat o serie de fotografii impunătoare în ultimele zile de vacanță! Blondina și-a expus fizicul la doar patru luni de la naștere și arată senzațional! Artista, împreună cu soțul și fiul ei, tocmai și-au încheiat vacanța în Turcia. Iată cum arată acum cântăreața!
13:20
O româncă a reușit o premieră în industria modei. Compania Andreeei Petrescu a generat un model AI pentru o reclamă. Care este povestea ei # SpyNews
O româncă a reușit o premieră în lumea modei, după ce a general un model AI pentru o reclamă. Imaginile cu modelul au apărut în numărul de august al revistei Vogue. Andreea Petrescu a pus bazele unei companii, alături de o tânără din Marea Britanie.
13:00
Seara tensionată de la bonfire a captat atenția celor de acasă într-o ediție Insula Iubirii, lider de audiență! Diseară, petrecerea din vila băieților va fi întreruptă de sosirea lui Radu! # SpyNews
O flacără aprinsă care a lăsat loc tuturor vulnerabilităților. Un moment care a schimbat totul și a dus încrederea la limita dezamăgirii și siguranța la răscrucea cu neliniștea. O ediție în care imaginile au vorbit mai mult decât orice cuvânt pronunțat. Aseară, Insula Iubirii a fost lider de audiență, reușind să le aducă celor de acasă cele mai intense trăiri de la startul sezonului și până-n prezent. Repercursiunile tuturor acțiunilor se văd astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
12:50
Incendii devastatoare de vegetație în România. Peste 1.000 de hectare afectate în ultimele zile | FOTO # SpyNews
În România au fost înregistrate recent 16 incendii mari care au distrus peste 1.000 de hectare de vegetație și păduri. Cele mai multe focare au fost stinse, dar unele sunt încă active. Majoritatea incendiilor sunt cauzate de oameni, cu toate că arderea vegetației este interzisă prin lege.
12:30
Poliția rutieră, avertisment pentru cei care folosesc trotinete electrice. Cele 5 reguli pe care trebuie să le respecte # SpyNews
Trotinetele electrice au devenit tot mai populare în rândul celor care vor să se deplaseze rapid, dar asta nu înseamnă că nu există și câteva reguli de care să ții cont. Iată lucrurile pe care să le respecți.
12:20
Rețetă de porumb copt cu două sosuri. Chef Horia Manea a pregătit și un desert, pe lângă preparatul principal și starter # SpyNews
Chef Horia Manea vine în atenția pofticioșilor cu noi propuneri de rețete! Bucătarul a pregătit pentru astăzi porumb copt cu două sosuri, dar și un desert, astfel, meniul este complet. Iată ce pași trebuie să urmezi!
12:10
Alina Petre, disperată! E hărțuită în continuare de fostul soț la un an de la divorț! Bărbatul îi cere bani: ”Mi-ar fi și rușine” # SpyNews
Deși a divorțat de un an, Alina Petre tot nu are liniște. Psihoterapeuta e disperată din cauza faptului că fostul ei soț, Bogdan Vasiliu, încă o caută prin intermediul prietenilor. Acesta îi cere constant bani pentru că altfel riscă să fie dat afară din casă. Vedeta se simte hărțuită!
11:50
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a pus pe deget iubitei lui, Georgina Rodriguez. Este considerat o bijuterie extravagantă # SpyNews
Cristiano Ronaldo și-a cerut iubita în căsătorie după 9 ani de relație. I-a pus Georginei Rodriguez un inel superb pe deget. Bijuteria este considerată una extravagantă și a costat o avere.
11:40
Tragedie în Austria! Un copil român de doar 8 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier grav # SpyNews
Un copil român de 8 ani a murit într-un accident rutier grav în Austria, după ce mașina familiei a fost lovită de un alt autoturism. Tatăl și frații săi au fost răniți și duși la spital. Poliția investighează pentru a stabilit ce s-a întâmplat exact.
11:30
Ella Prodan, actrița din Iubire cu parfum de lavandă, despre vacanță și revenirea pe platourile de filmare: ”Mi-am lăsat personajul la plajă în Podișor” # SpyNews
Ella Prodan, interpreta Claudiei din serialul original Iubire cu parfum de lavandă, semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production pentru Antena 1, a profitat din plin de pauza dintre sezoane pentru a-și încărca bateriile. A împărțit vara între o vacanță în familie, plină de soare și distracție, și o escapadă cu partenerul, dedicată relaxării și naturii.
11:20
Oana Marica și-a cumpărat o geantă la preț de garsonieră! Suma pe care Bunesa a scos-o din buzunar pentru plăcerea sa nevinovată | FOTO # SpyNews
Oana Marica este în vacanță și se răsfață la Maximum! Afacerista și-a postat recent cea mai nouă achiziție: o geantă de brand care costă zeci de mii de euro. Iată cât a fost șatena dispusă să plătească pentru a-și satisface pofta inimii!
11:00
Andreea Marin arată impecabil la 50 de ani. Vedeta și-a dorit o schimbare, așa că a reușit să scape de 20 de kilograme. De atunci, a început să facă sport, iar acum mișcarea face parte din rutina ei. Andreea Marin a dezvăluit ce face pentru a avea un abdomen tonifiat.
10:30
Povestea emoționantă a unei mame care și-a pierdut fetița la mare, la Năvodari: „Două minute de neatenție puteau să ne coste sufletul” # SpyNews
O mamă a doi copii a povestit cum și-a pierdut fiica cea mare în vacanță, la Năvodari. Două minute puteau să ducă la o tragedie. Din fericire, fetița ei este bine, dar femeia trage un semnal de alarmă pentru părinții care merg cu copiii în vacanțe sau în locuri aglomerate.
10:30
Adulții din China aduc un nou trend în vizorul celor care vor să încerce lucruri noi! Suzeta pentru adulți stresați sunt noua modalitate prin care chinezii ne învață să scăpăm de griji. Iată cum se folosesc!
